Никто не поспорит с тем, что бытовые приборы становятся спасением хозяев и времени, которого без их помощи уходило бы просто неприлично много. В большей степени это справедливо для незаменимых «первых ассистентов» — для удобных стиральных машин, требующих от хозяев минимум действий. Однако любой технике нужен уход, в противном случае владельцы могут столкнуться с неприятными явлениями. Одно из них — странный запах, который сначала появляется внутри машины, а затем становится причиной того, что постиранное белье вместо свежести «радует» хозяев затхлостью. К счастью, проблема эта решаема. Ответов на вопрос, как избавиться от запаха в стиральной машине, есть несколько. Почти все применяемые средства эффективны, но есть фавориты, так как многое зависит от «возраста душка».
Причины появления дурного аромата
Прежде чем узнавать, как избавиться от запаха в стиральной машине, надо понять, какие действия привели к его появлению. Иначе, убрав «чудный аромат», нельзя быть уверенными, что такой «сюрприз» прибор не преподнесет снова, причем в скором времени. Причин, из-за которых техника, дарящая белью свежесть, начинает «благоухать», есть несколько.
Основные причины
Есть несколько самых распространенных ошибок, которые их хозяева допускают при эксплуатации агрегата.
- Люк, который закрывают срезу после стирки. Поскольку в любом агрегате остается влага, ему нужно дать время на высыхание — 2-3 часа. С закрытой дверцей испарение влаги становится невозможным, поэтому в воде начинают развиваться бактерии, она «зацветает», начинает неприятно пахнуть.
- Хозяева используют агрегат в роли хранилища для грязного белья, нередко к тому же невысушенного. В этом случае комбинация из грязной одежды и высокая влажность приводит к логичному результату — микробы распространяются и благоденствуют в идеальной для себя среде.
- Некорректный температурный режим. Стирка при относительно низких температурах (30-40°) — почти приглашение для микроорганизмов, которые в тепле развиваются и размножаются быстрее. Чтобы гарантировать отсутствие «гостей», белье рекомендуют стирать при 60-90°.
Зачастую владельцы постоянно забывают протирать резиновую манжету после стирки. Как правило, на ней остается мыльный осадок, к которому прилипает мелкий и крупный мусор. В такой ситуации манжета становится участком, на котором часто образуется черный плесневый грибок.
Что еще приводит к появлению запаха?
Список продолжают другие факторы, которые приводят к тому же результату, — «неароматному аромату».
- Некорректный монтаж агрегата — его неровная установка. В этом случае вода не может полностью вытечь из стиральной машины в канализацию, поэтому внутри появляется идеальная среда для развития разнообразных «микровредителей».
- Неправильная дозировка порошка. Чересчур большое количество, которое щедро насыпают в машину, очень трудно смыть. Такой концентрированный раствор оседает на поверхностях, и становится «местом встречи» разной грязи.
- Низкое качество порошка или кондиционера для белья. Такие средства также плохо отмываются от поверхностей, поэтому неизбежно оседают на них, провоцируя подобные неприятности.
- Накипь на ТЭНе. Этот налет, который способен спровоцировать «благоухание», состоит из остатков моющих средств, ворсинок, мелких соринок и примесей, которые есть в водопроводной воде.
Засор сливного шланга — еще одна причина появления неприятного запаха. Часть воды и грязи остается внутри, быстро превращаясь в «мини-болото», в котором быстро заводится разная «нечисть».
Как избавиться от запаха в стиральной машине?
Есть способы простые и более сложные. Как правило, рекомендуют начинать с первых, так как даже они в некоторых случаях способны избавить от запаха.
Горячая вода
Это вариант элементарный, поэтому борьбу с неприятным запахом можно попробовать начать с него. Данная стирка «холостая», она подразумевает отсутствие вещей. Для нее выбирают максимальный температурный режим — кипячение (как минимум 90°). Продолжительность операции — 3 часа. Говорят, что горячая жидкость избавляет от постороннего запаха, не если проблема относительно давняя, то лучше сразу искать и пробовать другие варианты.
Помощь уксуса
Попутно пищевой продукт избавит от накипи, появляющейся на электронагревателе, а также уберет налет, образовавшийся на стенках сливного шланга. Способов дезинфекции уксусом есть два.
- В лоток наливают 2 стакана столового уксуса (9%). Ставят трехчасовую стирку (без белья) при максимальной температуре воды. Стиральную машину включают, ждут 5 минут, потом выключают прибор, и оставляют на час. Затем снова запускают и дают отработать весь положенный срок. После процедуры фильтр чистят.
- Из уксуса (столовая ложка) и воды (500 мл) делают раствор. В нем смачивают мягкую ткань или губку, затем чистят все детали машины. После завершения обработки в бак заливают горячую воду, потом запускают непродолжительную стирку, но тоже без порошка и вещей.
После использования любого метода прибор оставляют открытым: он должен полностью высохнуть и «проветриться».
Стирка с уксусом
Обязательное условие в этом случае одно: это загрузка белья, которое не линяет. Стирку вещей проводят на максимальной температуре. Для большего эффекта можно добавить уксус, который сможет «добить» бактерии, оставшиеся в живых.
Лимонная кислота
Это вторая известная «спасительница» от загрязнений, микроорганизмов, налета и неприятных запахов. Для избавления от них берут 3-4 столовые ложки кислоты. Если не запрещено инструкцией к прибору, то добавляют небольшое количество средства, содержащего хлор (например, Белизны).
Стирку производят без белья, при максимальной температуре (режим «кипячение»). Ее продолжительность — 2-3 часа. Последний этап — полоскание. В случае серьезных загрязнений и такого же запаха, появляющегося постоянно, подобную очистку-дезинфекцию рекомендуют проводить ежемесячно, или раз в 2 месяца.
Сода
Ее чаще используют для борьбы с накипью, но и от запаха этот пищевой продукт также эффективен. Способов его использования также существует несколько.
- В лоток засыпают половину стакана соды, запускают стирку на высокой температуре без белья.
- Используют «союз» соды и уксуса при каждой стирке (3 столовые ложки первой и одна — второго). Этот вариант особенно рекомендуют при жесткой воде.
- Из воды и соды делают густую кашицу, которой периодически протирают все поверхности, на которых скапливается грязь. Затем удаляют ее, включая режим полоскания.
Вторая комплексная операция предпочтительна в том случае, если запах специфический и стойкий (пример — «аромат» бензина). Избавиться от него помогут два этапа — стирки без вещей. Первый — с использованием ½ пачки соды и невысокой температуры (30°). Второй — с одним стаканом уксуса и при 60°. После процедуры барабан проветривают не менее 3 часов.
Использование хозяйственного мыла
Один из самых простых вариантов — мытье «внутренностей» агрегата, так как избавиться от запаха в стиральной машине иногда получается с помощью простого мыльного раствора. Все поверхности агрегата тщательно обрабатывают, затем вытирают их насухо, а машину оставляют открытой на 24 часа.
Обработка отбеливателем
Для такой процедуры белье не используют. Стиральную машину в самом длительном режиме запускают на максимальной температуре. Вместо порошка в контейнер загружают либо отбеливатель, либо таблетку для посудомоечной машины. После завершения «стирки» ставят короткое полоскание.
Очистка медным купоросом
В этом случае можно использовать как раствор, так и порошок. 50 мм (или 1 грамм) смешивают с половиной стакана воды, заливают в барабан прибора. Запускают машину в максимальном температурном режиме на быструю стирку. После этого выбирают полоскание. «Прооперированный» агрегат должен оставаться открытым сутки.
Что лучше, что эффективнее?
Как избавиться от запаха в стиральной машине поскорее? С помощью какого средства быстрый результат гарантирован? Есть ли в этом «народном списке» фавориты? Эффективные помощники есть, но на «мгновенное» чудо лучше не надеяться.
Если рассматривать только подручные средства, то здесь лидером остается лимонная кислота. Она растворяет и накипь, и осадок, но при этом не наносит вреда резине. Второе вещество, которое может освободить от проблемы, — медный купорос. Некоторые мастера советуют проводить две «очищающие стирки»: сначала с сульфатом меди, затем — с лимонной кислотой.
Сода, уксус и хлорка — продукты малоэффективные, поэтому в состоянии помочь только в том случае, если запах не сильный, почти неуловимый, и появился он совсем недавно. У хлорки есть большой недостаток: это ее запах. Избавившись от одного «дивного аромата», владельцы рискуют столкнуться с другим, таким же неприятным.
Многие хозяева хотят получить результат максимально быстро. Однако в реальности одна операция чаще не спасает. Расщепить налет полностью не получается, но запах из-за начала воздействия на него нередко усиливается. Требуется несколько промывок, чтобы устранить затхлость, поэтому лучше сразу приготовиться к затяжной битве с ней.
Иногда для победы требуется не менее 2-3 процедур. Если и они оказались бессильны, то остается один путь — поиск источника проблемы и локальная война, причем с использованием более сильного средства-профи.
Помощь специальных средств
В некоторых случаях справиться с запахом не удается только с первой попытки, но бывает, что и многократные процедуры помочь не в состоянии. В этом, тяжелом случае имеет смысл попробовать те препараты, которые предназначаются именно для бытовых приборов. Как правило, это чистящие средства, устраняющие накипь, однако попутно они избавляют и от запаха.
Перед их использованием необходимо не только прочитать инструкцию, но и следовать ей неукоснительно. Обработка предусматривает высокотемпературный режим, стирку и полоскание. К популярным средствам относится Calgon, Doctor Ten, Magic Power, OdorGone Professional, Refine, Tiret, Topper, Мастер Блеск, Чистин эффект и Чистолан Автомат.
Минус специальных очистителей — их агрессивность, поэтому некоторые препараты часто использовать не рекомендуют. Например, широко известный Calgon наносит вред резиновым уплотнителям, поэтому его разрешено использовать лишь раз в год.
Другие способы борьбы с запахом
Иногда холостая стирка не приносит результата, так как избавиться от запаха в стиральной машине, если его источник расположен в труднодоступных участках, этим методом сложно. В этом случае хозяевам приходится готовиться к более серьезным работам.
Если источник резиновая манжета
На ней после каждой стирки остается вода, налет моющего средства, к которому охотно прилипают частички грязи, ворсинки ткани и т. д. Результатом застоя жидкости становится образование плесени. Ее удаляют или уксусом, разведенным водой (1:1), или с помощью сильных средств — Белизны, Доместоса либо Туалетного утенка. Любой из них разводят водой, затем прочищают все участки манжеты.
После нанесения средства машинку закрывают и оставляют на полчаса. Затем включают режим полоскания. Если на элементе даже после этой процедуры остались пятна, то его снимают и заменяют новой резиной. Уплотнитель крепят к корпусу двумя хомутами — пластиковыми или металлическими.
Когда проблемой стал лоток
Сначала смотрят в инструкции, каким образом лоток можно вытащить из отсека. Этот этап необходим для машин с горизонтальной загрузкой. Кювету вытаскивают и замачивают в емкости с мыльным раствором. Другие варианты — лимонная кислота, сода, уксус или смесь двух последних продуктов.
Через несколько часов (от 3 до 6) ее вытаскивают и протирают тряпкой или губкой. Если пятна не отходят, то используют щетку, например, зубную. После этого лоток споласкивают и вытирают насухо. Затем чистят все отделение, где располагается кювета. Иногда в отверстиях можно обнаружить плесень. Удаляют ее либо щеткой, либо ершиком.
Очистка фильтра сливного насоса
Первым делом стиральную машину отключают от розетки. Этот элемент находится в нижней части агрегата, он закрыт небольшим люком. Сначала под прибор подкладывают тряпку, затем открывают крышку и откручивают фильтр. После того как вода стечет, его промывают под краном, убрав волосы, нитки, волокна и другую грязь. Такую чистку рекомендуют проводить ежемесячно.
Устранение засора в сливном шланге
Иногда даже этот элемент способен стать источником дурного запаха. Его может вызвать пробка, образовавшаяся из волос и различного мелкого мусора. В этом случае шланг отсоединяют от машины, заранее приготовив ведро. Поместив его в емкость, отсоединяют от трубы другой его конец. Затем его подносят к крану и промывают мощной струей воды.
Профилактика: проще борьбы
Чтобы не искать ответ на вопрос, как избавиться от запаха в стиральной машине, лучше предусмотрительно предупредить его появление. В этом случае профилактические меры представляют собой не слишком большой список рекомендаций.
Следование правилам эксплуатации
Первый совет — тщательное изучение инструкции после покупки нового агрегата. Точное следование всем рекомендациям производителя убережет бытовой прибор от большинства проблем.
Теперь о том требовании, о котором практически все знают, но почему-то многие его игнорируют. После стирки надо взять за правило оставлять стиральную машину открытой, причем лучше не на несколько часов, а до следующей операции. Даже небольшого количества воды достаточно, чтобы в этом «водоеме» развелась «живность», издающая неприятные запахи, избавиться от которых подчас бывает очень трудно.
Что нужно «зарубить на носу»?
Есть несколько советов, которые избавят хозяев от поисков и проверки «чудодейственных рецептов».
- Обязателен регулярный уход за резиновыми уплотнителями. После каждой стирки их рекомендуют очень тщательно протирать сухой тканью.
- Необходимо навсегда избавиться от привычки «пихать» грязные, часто влажные, вещи в стиральную машину. Для этого существуют корзины для белья.
- Еще одна мера предосторожности — проверка всех карманов одежды, приготовленной для стирки. Любые крошки, салфетки, обертки становятся «домом» для плесени.
- Постоянный уход за стиральной машиной предотвратит появление посторонних запахов. Это регулярная холостая стирка с лимонной кислотой — раз в месяц или два.
- Лучше не экономить, а покупать качественные порошки и кондиционеры. Такие средства быстро выполаскиваются, поэтому уберегут от знакомства с проблемой.
- Нельзя «перебарщивать» с количеством кондиционера. Средство не очень просто выполаскивается. А его остатки на белье становятся причиной быстрого появления «пришельца» — плесневого грибка.
- Стирка холодной или прохладной водой — режим, который лучше использовать как можно реже. Такая жидкость не способна полностью избавить вещи от остатков моющих средств, да и поверхности стиральной машины также остаются непромытыми. Результат не заставляет себя ждать: на них появляется и растет плесневый грибок.
Часто можно услышать еще один совет: нужно отказаться от привычки насыпать порошок в лоток. Лучше отправлять его сразу в барабан. Из таких кювет он никогда не вымывается полностью, а значит, появление там плесени неизбежно. Особенно это касается моделей стиральных машин с горизонтальной загрузкой, в которых до лотка практически невозможно добраться.
Если ситуация не запущена, то ответ на вопрос, как избавиться от запаха в стиральной машине, относительно прост. Нередко помогает народное суперсредство — лимонная кислота. Когда затхлый запах беспокоит уже длительное время, без серьезных операций на агрегате владельцам обойтись вряд ли получится. В этом случае выхода два: либо действовать самостоятельно, либо доверить эту работу профессионалу.
О том, как избавиться от запаха в стиральной машине, расскажет следующее видео: