Никто не поспорит с тем, что бытовые приборы становятся спасением хозяев и времени, которого без их помощи уходило бы просто неприлично много. В большей степени это справедливо для незаменимых «первых ассистентов» — для удобных стиральных машин, требующих от хозяев минимум действий. Однако любой технике нужен уход, в противном случае владельцы могут столкнуться с неприятными явлениями. Одно из них — странный запах, который сначала появляется внутри машины, а затем становится причиной того, что постиранное белье вместо свежести «радует» хозяев затхлостью. К счастью, проблема эта решаема. Ответов на вопрос, как избавиться от запаха в стиральной машине, есть несколько. Почти все применяемые средства эффективны, но есть фавориты, так как многое зависит от «возраста душка».

Причины появления дурного аромата

Прежде чем узнавать, как избавиться от запаха в стиральной машине, надо понять, какие действия привели к его появлению. Иначе, убрав «чудный аромат», нельзя быть уверенными, что такой «сюрприз» прибор не преподнесет снова, причем в скором времени. Причин, из-за которых техника, дарящая белью свежесть, начинает «благоухать», есть несколько.

Основные причины

Есть несколько самых распространенных ошибок, которые их хозяева допускают при эксплуатации агрегата.

Люк, который закрывают срезу после стирки. Поскольку в любом агрегате остается влага, ему нужно дать время на высыхание — 2-3 часа. С закрытой дверцей испарение влаги становится невозможным, поэтому в воде начинают развиваться бактерии, она «зацветает», начинает неприятно пахнуть. Хозяева используют агрегат в роли хранилища для грязного белья, нередко к тому же невысушенного. В этом случае комбинация из грязной одежды и высокая влажность приводит к логичному результату — микробы распространяются и благоденствуют в идеальной для себя среде. Некорректный температурный режим. Стирка при относительно низких температурах (30-40°) — почти приглашение для микроорганизмов, которые в тепле развиваются и размножаются быстрее. Чтобы гарантировать отсутствие «гостей», белье рекомендуют стирать при 60-90°.

Зачастую владельцы постоянно забывают протирать резиновую манжету после стирки. Как правило, на ней остается мыльный осадок, к которому прилипает мелкий и крупный мусор. В такой ситуации манжета становится участком, на котором часто образуется черный плесневый грибок.

Что еще приводит к появлению запаха?

Список продолжают другие факторы, которые приводят к тому же результату, — «неароматному аромату».

Некорректный монтаж агрегата — его неровная установка. В этом случае вода не может полностью вытечь из стиральной машины в канализацию, поэтому внутри появляется идеальная среда для развития разнообразных «микровредителей». Неправильная дозировка порошка. Чересчур большое количество, которое щедро насыпают в машину, очень трудно смыть. Такой концентрированный раствор оседает на поверхностях, и становится «местом встречи» разной грязи. Низкое качество порошка или кондиционера для белья. Такие средства также плохо отмываются от поверхностей, поэтому неизбежно оседают на них, провоцируя подобные неприятности. Накипь на ТЭНе. Этот налет, который способен спровоцировать «благоухание», состоит из остатков моющих средств, ворсинок, мелких соринок и примесей, которые есть в водопроводной воде.

Засор сливного шланга — еще одна причина появления неприятного запаха. Часть воды и грязи остается внутри, быстро превращаясь в «мини-болото», в котором быстро заводится разная «нечисть».

Как избавиться от запаха в стиральной машине?

Есть способы простые и более сложные. Как правило, рекомендуют начинать с первых, так как даже они в некоторых случаях способны избавить от запаха.

Горячая вода

Это вариант элементарный, поэтому борьбу с неприятным запахом можно попробовать начать с него. Данная стирка «холостая», она подразумевает отсутствие вещей. Для нее выбирают максимальный температурный режим — кипячение (как минимум 90°). Продолжительность операции — 3 часа. Говорят, что горячая жидкость избавляет от постороннего запаха, не если проблема относительно давняя, то лучше сразу искать и пробовать другие варианты.

Помощь уксуса

Попутно пищевой продукт избавит от накипи, появляющейся на электронагревателе, а также уберет налет, образовавшийся на стенках сливного шланга. Способов дезинфекции уксусом есть два.

В лоток наливают 2 стакана столового уксуса (9%). Ставят трехчасовую стирку (без белья) при максимальной температуре воды. Стиральную машину включают, ждут 5 минут, потом выключают прибор, и оставляют на час. Затем снова запускают и дают отработать весь положенный срок. После процедуры фильтр чистят. Из уксуса (столовая ложка) и воды (500 мл) делают раствор. В нем смачивают мягкую ткань или губку, затем чистят все детали машины. После завершения обработки в бак заливают горячую воду, потом запускают непродолжительную стирку, но тоже без порошка и вещей.

После использования любого метода прибор оставляют открытым: он должен полностью высохнуть и «проветриться».

Стирка с уксусом

Обязательное условие в этом случае одно: это загрузка белья, которое не линяет. Стирку вещей проводят на максимальной температуре. Для большего эффекта можно добавить уксус, который сможет «добить» бактерии, оставшиеся в живых.

Лимонная кислота

Это вторая известная «спасительница» от загрязнений, микроорганизмов, налета и неприятных запахов. Для избавления от них берут 3-4 столовые ложки кислоты. Если не запрещено инструкцией к прибору, то добавляют небольшое количество средства, содержащего хлор (например, Белизны).

Стирку производят без белья, при максимальной температуре (режим «кипячение»). Ее продолжительность — 2-3 часа. Последний этап — полоскание. В случае серьезных загрязнений и такого же запаха, появляющегося постоянно, подобную очистку-дезинфекцию рекомендуют проводить ежемесячно, или раз в 2 месяца.

Сода

Ее чаще используют для борьбы с накипью, но и от запаха этот пищевой продукт также эффективен. Способов его использования также существует несколько.

В лоток засыпают половину стакана соды, запускают стирку на высокой температуре без белья. Используют «союз» соды и уксуса при каждой стирке (3 столовые ложки первой и одна — второго). Этот вариант особенно рекомендуют при жесткой воде. Из воды и соды делают густую кашицу, которой периодически протирают все поверхности, на которых скапливается грязь. Затем удаляют ее, включая режим полоскания.

Вторая комплексная операция предпочтительна в том случае, если запах специфический и стойкий (пример — «аромат» бензина). Избавиться от него помогут два этапа — стирки без вещей. Первый — с использованием ½ пачки соды и невысокой температуры (30°). Второй — с одним стаканом уксуса и при 60°. После процедуры барабан проветривают не менее 3 часов.

Использование хозяйственного мыла

Один из самых простых вариантов — мытье «внутренностей» агрегата, так как избавиться от запаха в стиральной машине иногда получается с помощью простого мыльного раствора. Все поверхности агрегата тщательно обрабатывают, затем вытирают их насухо, а машину оставляют открытой на 24 часа.

Обработка отбеливателем

Для такой процедуры белье не используют. Стиральную машину в самом длительном режиме запускают на максимальной температуре. Вместо порошка в контейнер загружают либо отбеливатель, либо таблетку для посудомоечной машины. После завершения «стирки» ставят короткое полоскание.

Очистка медным купоросом

В этом случае можно использовать как раствор, так и порошок. 50 мм (или 1 грамм) смешивают с половиной стакана воды, заливают в барабан прибора. Запускают машину в максимальном температурном режиме на быструю стирку. После этого выбирают полоскание. «Прооперированный» агрегат должен оставаться открытым сутки.

Что лучше, что эффективнее?

Как избавиться от запаха в стиральной машине поскорее? С помощью какого средства быстрый результат гарантирован? Есть ли в этом «народном списке» фавориты? Эффективные помощники есть, но на «мгновенное» чудо лучше не надеяться.

Если рассматривать только подручные средства, то здесь лидером остается лимонная кислота. Она растворяет и накипь, и осадок, но при этом не наносит вреда резине. Второе вещество, которое может освободить от проблемы, — медный купорос. Некоторые мастера советуют проводить две «очищающие стирки»: сначала с сульфатом меди, затем — с лимонной кислотой.

Сода, уксус и хлорка — продукты малоэффективные, поэтому в состоянии помочь только в том случае, если запах не сильный, почти неуловимый, и появился он совсем недавно. У хлорки есть большой недостаток: это ее запах. Избавившись от одного «дивного аромата», владельцы рискуют столкнуться с другим, таким же неприятным.

Многие хозяева хотят получить результат максимально быстро. Однако в реальности одна операция чаще не спасает. Расщепить налет полностью не получается, но запах из-за начала воздействия на него нередко усиливается. Требуется несколько промывок, чтобы устранить затхлость, поэтому лучше сразу приготовиться к затяжной битве с ней.

Иногда для победы требуется не менее 2-3 процедур. Если и они оказались бессильны, то остается один путь — поиск источника проблемы и локальная война, причем с использованием более сильного средства-профи.

Помощь специальных средств

В некоторых случаях справиться с запахом не удается только с первой попытки, но бывает, что и многократные процедуры помочь не в состоянии. В этом, тяжелом случае имеет смысл попробовать те препараты, которые предназначаются именно для бытовых приборов. Как правило, это чистящие средства, устраняющие накипь, однако попутно они избавляют и от запаха.

Перед их использованием необходимо не только прочитать инструкцию, но и следовать ей неукоснительно. Обработка предусматривает высокотемпературный режим, стирку и полоскание. К популярным средствам относится Calgon, Doctor Ten, Magic Power, OdorGone Professional, Refine, Tiret, Topper, Мастер Блеск, Чистин эффект и Чистолан Автомат.

Минус специальных очистителей — их агрессивность, поэтому некоторые препараты часто использовать не рекомендуют. Например, широко известный Calgon наносит вред резиновым уплотнителям, поэтому его разрешено использовать лишь раз в год.

Другие способы борьбы с запахом

Иногда холостая стирка не приносит результата, так как избавиться от запаха в стиральной машине, если его источник расположен в труднодоступных участках, этим методом сложно. В этом случае хозяевам приходится готовиться к более серьезным работам.

Если источник резиновая манжета

На ней после каждой стирки остается вода, налет моющего средства, к которому охотно прилипают частички грязи, ворсинки ткани и т. д. Результатом застоя жидкости становится образование плесени. Ее удаляют или уксусом, разведенным водой (1:1), или с помощью сильных средств — Белизны, Доместоса либо Туалетного утенка. Любой из них разводят водой, затем прочищают все участки манжеты.

После нанесения средства машинку закрывают и оставляют на полчаса. Затем включают режим полоскания. Если на элементе даже после этой процедуры остались пятна, то его снимают и заменяют новой резиной. Уплотнитель крепят к корпусу двумя хомутами — пластиковыми или металлическими.

Когда проблемой стал лоток

Сначала смотрят в инструкции, каким образом лоток можно вытащить из отсека. Этот этап необходим для машин с горизонтальной загрузкой. Кювету вытаскивают и замачивают в емкости с мыльным раствором. Другие варианты — лимонная кислота, сода, уксус или смесь двух последних продуктов.

Через несколько часов (от 3 до 6) ее вытаскивают и протирают тряпкой или губкой. Если пятна не отходят, то используют щетку, например, зубную. После этого лоток споласкивают и вытирают насухо. Затем чистят все отделение, где располагается кювета. Иногда в отверстиях можно обнаружить плесень. Удаляют ее либо щеткой, либо ершиком.

Очистка фильтра сливного насоса

Первым делом стиральную машину отключают от розетки. Этот элемент находится в нижней части агрегата, он закрыт небольшим люком. Сначала под прибор подкладывают тряпку, затем открывают крышку и откручивают фильтр. После того как вода стечет, его промывают под краном, убрав волосы, нитки, волокна и другую грязь. Такую чистку рекомендуют проводить ежемесячно.

Устранение засора в сливном шланге

Иногда даже этот элемент способен стать источником дурного запаха. Его может вызвать пробка, образовавшаяся из волос и различного мелкого мусора. В этом случае шланг отсоединяют от машины, заранее приготовив ведро. Поместив его в емкость, отсоединяют от трубы другой его конец. Затем его подносят к крану и промывают мощной струей воды.

Профилактика: проще борьбы

Чтобы не искать ответ на вопрос, как избавиться от запаха в стиральной машине, лучше предусмотрительно предупредить его появление. В этом случае профилактические меры представляют собой не слишком большой список рекомендаций.

Следование правилам эксплуатации

Первый совет — тщательное изучение инструкции после покупки нового агрегата. Точное следование всем рекомендациям производителя убережет бытовой прибор от большинства проблем.

Теперь о том требовании, о котором практически все знают, но почему-то многие его игнорируют. После стирки надо взять за правило оставлять стиральную машину открытой, причем лучше не на несколько часов, а до следующей операции. Даже небольшого количества воды достаточно, чтобы в этом «водоеме» развелась «живность», издающая неприятные запахи, избавиться от которых подчас бывает очень трудно.

Что нужно «зарубить на носу»?

Есть несколько советов, которые избавят хозяев от поисков и проверки «чудодейственных рецептов».

Обязателен регулярный уход за резиновыми уплотнителями. После каждой стирки их рекомендуют очень тщательно протирать сухой тканью. Необходимо навсегда избавиться от привычки «пихать» грязные, часто влажные, вещи в стиральную машину. Для этого существуют корзины для белья. Еще одна мера предосторожности — проверка всех карманов одежды, приготовленной для стирки. Любые крошки, салфетки, обертки становятся «домом» для плесени. Постоянный уход за стиральной машиной предотвратит появление посторонних запахов. Это регулярная холостая стирка с лимонной кислотой — раз в месяц или два. Лучше не экономить, а покупать качественные порошки и кондиционеры. Такие средства быстро выполаскиваются, поэтому уберегут от знакомства с проблемой. Нельзя «перебарщивать» с количеством кондиционера. Средство не очень просто выполаскивается. А его остатки на белье становятся причиной быстрого появления «пришельца» — плесневого грибка. Стирка холодной или прохладной водой — режим, который лучше использовать как можно реже. Такая жидкость не способна полностью избавить вещи от остатков моющих средств, да и поверхности стиральной машины также остаются непромытыми. Результат не заставляет себя ждать: на них появляется и растет плесневый грибок.

Часто можно услышать еще один совет: нужно отказаться от привычки насыпать порошок в лоток. Лучше отправлять его сразу в барабан. Из таких кювет он никогда не вымывается полностью, а значит, появление там плесени неизбежно. Особенно это касается моделей стиральных машин с горизонтальной загрузкой, в которых до лотка практически невозможно добраться.

Если ситуация не запущена, то ответ на вопрос, как избавиться от запаха в стиральной машине, относительно прост. Нередко помогает народное суперсредство — лимонная кислота. Когда затхлый запах беспокоит уже длительное время, без серьезных операций на агрегате владельцам обойтись вряд ли получится. В этом случае выхода два: либо действовать самостоятельно, либо доверить эту работу профессионалу.

О том, как избавиться от запаха в стиральной машине, расскажет следующее видео: