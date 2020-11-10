Комфортное существование человека привлекательно для многих «нахлебников». Часто непрошеные гости попадают в дом или квартиру, быстро «понимают», как им повезло, поэтому становятся если не хозяевами, то, как минимум, «квартирантами». Пожалуй, нет насекомых, более нелюбимых, чем тараканы. Эти усатые захватчики вездесущи, выглядят устрашающе, почти мгновенно размножаются, отличаются приспосабливаемостью и какой-то удивительной живучестью. Поэтому если в жилье появились назойливые «сожители», то все силы надо бросить на борьбу с ними, причем сделать это как можно быстрее. Как избавиться от тараканов дома? Поскольку на войне хороши все средства, лучше познакомиться со всем имеющимся «арсеналом», а потом проверить его эффективность на маленьких, но жутковатых «агрессорах».

Как враг проникает в дом?

Прежде чем искать ответ на вопрос, как избавиться от тараканов дома, надо разобраться, какими путями эти «проныры» вообще умудряются попадать в дом. Такой вопрос чаще задают владельцы, которые еще ни разу не сталкивались с этими надоедливыми существами. Причин «близкого знакомства» с многочисленной армией есть несколько.

Кто-то из соседей решился на травлю насекомых, которым такое обращение не понравилось, поэтому они решили отправиться на поиски нового пристанища. В этом случае тараканы убегают врассыпную, поэтому кому-то из жильцов везет больше, кому-то — меньше. Чтобы избежать такого сценария, соседям нужно жить дружно. Лучше оповещать «близких людей» о начале «массовой атаки», чтобы они закрыли все потенциальные входы насекомым — щели, решетки и т д. Оптимально проводить травлю коллективно. В этом случае тараканы будут вынуждены спасаться бегством. Хозяева, родственники или знакомые сами принесли новых жильцов в дом. Эта ситуация не редкость, так как живут насекомые почти везде — там, где тепло, есть еда и вода. Средства передвижения они тоже находят быстро. Например, тараканы могут прятаться в одежде, сумках, продуктах и т. п. Надо сказать, что тараканья жизнь в последнее время изменилась к худшему, так как теперь в магазинах для них создают крайне неблагоприятные условия.

Никто не застрахован от беды, поэтому даже тем, кто никогда не видел этих насекомых в своем жилище, надо заранее узнать, как избавиться от тараканов дома. Перефразируя известную фразу, можно сказать, что подготовка к войне — половина победы.

Как избавиться от тараканов дома?

Средств от этих насекомых существует довольно много, однако главная особенность тараканов — их приспосабливаемость, которая приводит к тому, что грозный инсектицид, купленный и пущенный в дело несколько недель назад, вдруг становится неэффективным.

Да, сейчас выпускают комплексные препараты, привыкнуть к которым у тараканов не всегда получается. Точно такими же свойствами могут похвастаться некоторые подручные средства. Поэтому хозяевам лучше пробовать все: как покупные химикаты, так и народные рецепты.

Подготовка к операции

Предварительные приготовления позволят ожидать положительный результат. Если этот этап проигнорировать, то эффективность любого средства будет значительно ниже. Избавление рекомендуют начинать после наступления холодов. В этом случае хозяева смогут дополнительно обезопасить вещи (книги, мягкие игрушки, напольные ковровые покрытия и т. д). Для этого их достаточно вынести на улицу или балкон. В последнем случае их лучше оставить там на несколько дней.

Второй подготовительный этап относится к воде, которая необходима не только людям, но и усатым захватчикам. С ее помощью они смогут быстро вывести яд из организма. Поэтому доступ к воде им нужно перекрыть. Как это сделать? Насухо вытереть все сантехнические приборы (раковины, мойки) закрыть краны. Ни на одной поверхности, в любой посуде не должно оставаться ни капли жидкости. Это же относится к мискам с водой для питомцев. Их тоже нужно убрать, но только если такое обращение эти любимцы потерпят.

Генеральная уборка

Однако первым делом надо навести в доме порядок, особенно это относится к кухне и помещениям, которые находятся рядом с ней. В этом случае важно выполнить несколько пунктов:

кроме перекрытия доступа к воде надо лишить тараканов любой пищи, поэтому избавляются от крошек, которые практически всегда есть на любых поверхностях;

продукты прячут в контейнеры с крышками, либо заворачивают в пищевую пленку;

все поверхности отмывают от остатков жира, так же поступают с духовкой;

убирают крошки из микроволновой печи, хлебницы и т. д.

После таких масштабных приготовлений можно приступать к уничтожению насекомых, однако сначала надо узнать, чем и как избавиться от тараканов дома, какие средства используются.

Народные методы борьбы с тараканами

Это первый способ, к которому прибегают, когда нужно что-то почистить, или кого-то выгнать. Есть решения простые и более сложные, некоторые из них небезопасны для самих хозяев дома.

Помощь низких температур

Этот метод относится к элементарным вариантам. Поскольку эти насекомые любят тепло, их надо лишить комфортных условий. Снижение температуры до -10° гарантированно даст результат: на холоде погибнут как тараканы, так и их личинки. Но некоторые хозяева таких градусов не дожидаются, они начинают операцию истребления, когда на улице -5°. Они открывают окна и двери, выдвигают все ящики, освобождают полки, чтобы облегчить доступ холодному воздуху. Как правило, для избавления от насекомых хватает 3-4 часов.

Есть еще один обязательный этап. Перед вымораживанием помещения необходимо укутать все радиаторы, а также трубы отопительной системы. Идеалом станет теплоизоляционный материал. Недостаток способа — проведение операции при низкой температуре. Чем больше минус, тем эффективнее борьба. Иногда недостаточное охлаждение жилья не приводит к желанному результату.

Ловушки из скотча

Конечно, такие изделия можно купить, но некоторые предпочитают делать их самостоятельно. Для этого берут кусок картона, к которому приклеивают двухсторонний скотч. Чтобы привлечь жертв, центр ловушки смазывают небольшим количеством меда или варенья.

Изделия крепят там, где чаще всего замечают тараканов. Например, под мойкой, в ванной, у шкафчика с продуктами и т. д. Ловушку постоянно проверяют, не забывая смазывать новой порцией пищи. Меняют ее по мере заполнения жертвами.

Капкан из банки или бутылки

Такие приспособления создают из стеклянной или пластиковой посуды. Требование к емкости одно — ее достаточная высота. Например, можно взять обычную полулитровую банку. На дно посуды капают несколько капель того же меда, варенья или (если не жалко) пива. Края емкости изнутри смазывают вазелином либо растительным маслом. Ставят эти капканы в местах «сходок» насекомых. Их также проверяют, заключенных выбрасывают в унитаз и хорошо смывают.

Второй оригинальный вариант — использование обычной пластиковой бутылки (1,5 или 2 л), разрезанной на 2 части. В этом случае на дне тоже оставляют приманку, затем нижнюю половину закрывают верхней, устанавливая ее, как воронку. Из такого нехитрого приспособления тараканы тоже не смогут выбраться. Проверку «численности жертв» можно проводить раз в 3-4 дня.

Использование «невкусных» эфиролей

Этот метод тоже можно считать ответом вопрос, как избавиться от тараканов дома, но здесь речь идет не об устранении, а об отпугивании. Резкие ароматы очень не нравятся насекомым, так как эти запахи перебивают феромоны, которыми тараканы отмечают свои «тропинки».

Результат действия эфирных масел — насекомые, потерявшие ориентацию в пространстве. Существуют особенно нелюбимые тараканами растения. К ним относится гвоздика, герань, лемонграсс (лимонная трава), лимонное дерево, мелисса, чабрец (тимьян), шалфей, эвкалипт. Вариантов использования эфиролей есть несколько:

несколько капель наносят в места скопления «нахлебников»;

масло смешивают с водой, затем распыляют по поверхностям, где наблюдались «прогуливающиеся» насекомые;

средством смачивают маленькие кусочки ваты (ватных дисков), затем их помещают между половицами, между мебелью и бытовыми приборами.

Недостаток у этого варианта один. Нюхать запахи придется не только тараканам, но и жильцам. Конечно, некоторый дискомфорт можно пережить, однако тем, у кого на определенные виды эфирных масел аллергия, этот метод противопоказан.

Помощь комнатных и садовых растений

Того же эффекта можно добиться, используя некоторые виды пахучих растений. Доказано, что не только эфироли пугают прожорливых насекомых. Им точно так же не нравятся запах растений — аниса, бузины, герани, жимолости, пижмы, полыни, лимонного дерева и мяты. В этом случае горшки с цветами размещают на полу у стены кухни, ванны и т. д. Однако этот более щадящий способ способен помочь в одном случае: если тараканов еще не очень много.

Нашатырь

Резко пахнущий нашатырный спирт действует на маленьких вредителей аналогичным образом. Жидкость разводят в воде, затем моют ей пол, протирают кафельные стены. Говорят, что тараканы таких условий долго не выдерживают, поэтому через некоторое время покидают пристанище. Чтобы предотвратить их появление, некоторые рекомендуют проводить такую профилактику регулярно. Пропорции рабочего раствора — столовая ложка нашатыря на ведро воды.

Уксус

Это еще один продукт, способный сделать существование усатых насекомых невыносимым. Используют его двумя способами: либо обрабатывают все поверхности неразведенным уксусом, либо смешивают его с водой, а затем распыляют на все поверхности, «оскверненные» тараканами. Минус способа — резкий, неприятный запах. По этой причине такую обработку не рекомендуют проводить в тех домах, где живут пожилые люди, маленькие дети и животные.

Керосин или скипидар

Этот вещества применяют в крайних случаях — когда другие средства оказываются бессильными в борьбе с врагом. Такая обработка требует, чтобы жильцы покинули дом или квартиру на несколько дней. После операции потребуется длительное проветривание, а также тщательное отмывание всех поверхностей. Как правило, для избавления от «паразитов» используют неразбавленные жидкости. Ими промазывают все участки, по которым могут путешествовать насекомые.

«Вкусные» угощения

Не обязательно отпугивать насекомых, так как избавиться от тараканов дома можно с помощью «блюд», которые будут для них неудобоваримыми. Есть несколько рецептов, в которых разные действующие вещества смешиваются с нормальными продуктами. Самый популярный из них — желток, сырой или вареный.

Пиретрум — порошок из высушенных соцветий ромашки, который абсолютно не опасен для людей и домашних животных, но является ядом для вездесущих насекомых. Угощение делают из столовой ложки пиретрума и вареного желтка. Ингредиенты тщательно размешивают, потом формируют небольшие шарики, которые раскладывают там, где замечена «бурная деятельность» захватчиков. Приманку раскладывают на ночь, а утром убирают. Бура. Натриевую соль борной кислоты (столовую ложку) смешивают с двумя съедобными продуктами — с тем же желтком и небольшим количеством вареного картофеля. Чтобы отбить запах вещества, используют сахарную пудру, ванилин или ванильный сахар, крахмал. Из этой смеси делают шарики, раскладывают их в местах скопления. Как правило, результат работы такого «блюда» можно увидеть спустя несколько дней. Коктейль с борной кислотой, налитый в емкости на ночь — второй вариант избавления от тараканов.

Все три способа должны «работать» только ночью. Утром любое угощение убирают.

Пиво

Это, наверное, самый оригинальный способ войны с надоедливыми и раздражающими «усачами». Теплым пивом щедро пропитывают тряпки, которые на ночь расстилают на полу. Говорят, что на пир собирается все большое семейство. С утра хозяевам останется прибить напившуюся «живность» тапками или другим оружием.

Гипс, алебастр, цемент

Это еще один вид суперсредств, которые действуют не совсем обычным образом. Такие порошки смешивают с сахарной пудрой или ванилином, а потом рассыпают небольшими кучками так, куда тараканы легко доберутся. После принятия пищи она внутри насекомого размокнет, а потом затвердеет. Цель будет достигнута.

Кардинальные меры

Эти способы — применение веществ, которые опасны для самих хозяев. Для борьбы с тараканами некоторые используют денатурат или мышьяк. Первая жидкость требует защиты: старая одежда, которую не жалко выбросить, респиратор и резиновые перчатки для работы обязательны. Обработка аналогична действию с керосином и скипидаром.

Мышьяк запрещено использовать в домах, где есть дети и животные. В противном случае их надо отправить «на каникулы» к родственникам. Белый мышьяк также требует надежной защиты охотника за тараканами. Вещество смешивают с желтком, вареным картофелем или сахарной пудрой, потом размещают шарики в любимых местах обитания насекомых.

Химические препараты

Такие средства выпускают в широком ассортименте, поэтому недостатка в них нет. Большинство из них доказали свою эффективность. Однако при выборе препарата надо ориентироваться не только на цену, но и на скорость действия, на безопасность для жильцов — взрослых, маленьких и пушистых.

Аэрозоли

Это самые популярные средства, так как обработка ими отличается простотой и скоростью. Большая часть спреев уже полностью готова к применению, к тому же имеет приятный, а не удушающий запах. Перед обработкой из помещения удаляют детей и животных. После завершения действия препарата (3-4 часа) обязательно проводят влажную уборку. К самым популярным аэрозолям можно отнести Combat, Get, Raid, Дихлофос (без запаха), Раптор и Регент.

Гели

Это второй по популярности продукт, который не требует больших усилий. Средства легко наносятся, и так же легко смываются. Их можно использовать в домах с маленькими детьми, поскольку из-за горького компонента их трудно перепутать с чем-то съедобным. Гель наносят точечно, расстояние между каплями составляет от 10 до 15 см.

Недостатки этих препаратов — невозможность обработки труднодоступных участков, а также эффект, которого приходится ждать примерно неделю. Самыми популярными истребителями тараканов являются гели Абсолют, Глобал, Домовой, Дохлокс, Раптор, Чистый дом.

Мелки, порошки

Такие формы препаратов появились довольно давно. Мелки считают удобными, универсальными средствами, потому что с их помощью можно быстро обработать любые поверхности. Их минусы — необходимость обновлять «рисунки», непривлекательность «разукрашенных» стен, полов и мебели. К самым востребованным мелкам относятся продукция Машенька и Чистый дом.

Достоинство порошков — легкость использования, небольшая цена, эффективность, безвредность. Однако минусы тоже есть: эти средства не позволят обработать вертикальные поверхности, порошки придется ежедневно обновлять. Лучшими из них считают Супер Фас, Торнадо, Фенаксин, Чистый дом, Экокиллер.

Клеевые ловушки

Достоинства этих средств — эффективность, их полная безопасность для всех жильцов. Ассортимент таких средств достаточно широк. Одни ловушки предназначаются для привлечения и уничтожения тараканов ядом, задача других — их стерилизация, препятствующая дальнейшему размножению насекомых. Больше всего хвалят ловушки Combat, Raid, Дохлокс, Раптор, Тайга.

Ультразвуковые отпугиватели

Они относительно новое изобретение, предназначенное не для уничтожения насекомых, а для их «устрашения». Такие приборы безопасны для «законных» жителей дома, но их не рекомендуют применять, если в доме есть домашние животные. Самый большой недостаток — цена приборов, часто у покупателей возникают сомнения насчет их эффективности. Говорят, что тараканы на такие «страшилки» попросту не реагируют.

Вызов на дом специалистов-дезинсекторов

Пожалуй, это единственный вариант, который гарантирует стопроцентный результат. Санитарные службы становятся настоящим спасением, когда все средства уже испробованы, а «тараканья семья» все растет и благоденствует. Минус — стоимость таких работ, однако случаются ситуации, когда у хозяев попросту не остается другого выхода.

Профилактические меры

Всем известно, что вывести назойливых гостей бывает трудно. Это справедливо и для насекомых. Чтобы не искать способов, как избавиться от тараканов дома, лучше не допускать их заселения на «ПМЖ». Что в этом случае придется сделать? Превратить жилище из максимально комфортного в неприветливое, негостеприимное. Это не слишком трудно, потому что хозяевам предстоит всего лишь:

привыкнуть не оставлять грязную посуду на ночь, так как она — недвусмысленное приглашение гостей;

регулярно выкидывать мусор, проверять трубы на протечку, потому что «бесплатная» влага обязательно привлечет насекомых;

постараться перекрыть абсолютно все пути для тараканов — избавиться от щелей, закрыть вентиляционные решетки сеткой с мелкими ячейками.

Независимо от сезона надо взять за правило постоянно проветривать дом и квартиру, причем даже в сильные морозы, а влажную уборку проводить не простой водой, а жидкостью, в которой растворены отпугивающие вещества.

Если «соседи» только заселились, то, скорее всего, выгнать их вполне возможно. В самых серьезных случаях логичный выход один: это обращение к профессионалам. О способах борьбы с «усатой угрозой» расскажет следующее видео: