Нежданные гости, внезапно превратившиеся в соседей, с которыми приходится мириться, раздражают всех хозяев. Особенно досаждают насекомые, неизвестными путями проникшие в жилье. Самыми ненавистными созданиями давно считаются большие усатые тараканы, однако только ими список «захватчиков» нередко не ограничивается. В эту же надоедливую, неприятную категорию «жильцов» входит мелкая мошкара, столкнуться с которой можно в любое время года. В этом случае у владельцев возникает один вопрос: как избавиться от мелких мошек в доме поскорее, и лучше — навсегда. Есть довольно много способов, позволяющих выиграть войну с «агрессорами», но сначала нужно понять, почему гости поселились в жилье, а потом устранить причину. Иначе повторный визит крылатых «питомцев» не за горами.

Почему появляются мелкие мошки?

Как избавиться от мелких мошек в доме? Сначала нужно узнать о враге максимум информации. Однако главным на первом этапе является определение факторов, которые привели к такому соседству. Предпосылок для вынужденного сосуществования с мошкарой есть несколько.

Фрукты, немытые и немного подпорченные. Как правило, такая питательная среда становится желанной целью для самок, откладывающих яйца еще на этапе созревания плодов. Редкая чистка мойки (раковины). Поскольку внутри труб и сифона остается налет, он, с большой долей вероятности, привлечет мелких насекомых, летающих по квартире в поисках пропитания. Мошкара, которая поселилась у соседей, а потом решила «расширить горизонты». Крылатый враг гораздо быстрее, чем «сухопутный», может путешествовать по квартирам, перелетая из одного жилья в другое. Первый путь — вентиляция. Некорректный уход за комнатными растениями. Самая частая причина появления мошкары — чрезмерный полив цветов. Переизбыток влаги вредит не только растениям. Такой грунт становится отличным местом обитания для мошкары.

Еще один привлекающий фактор — большой ассортимент того, чем можно беззаботно лакомиться. Если в доме или квартире редко или не слишком тщательно делают уборку, то для мошкары остается много «угощений». Это крошки, закатившиеся под мебель ягоды, остатки пищи, до поры до времени остающейся в мусорном ведре, или еда, потерявшаяся в «жилище» небольших домашних питомцев (например, хомяков).

Разновидности мелкой мошкары

Мелкие мошки, которые оккупируют дома и квартиры, делятся на несколько видов. Каждый из них имеет свою излюбленную среду обитания, поэтому маленьких насекомых можно обнаружить в разных частях жилья.

В кухнях

Поближе к пище предпочитают жить дрозофилы, фруктовые или плодовые мошки. Чаще они или их личинки проникают в дом вместе с перезрелыми, подбитыми фруктами. Однако есть и другой путь знакомства с насекомыми. Кусочек плода, оставленный в теплом месте на несколько дней, обязательно превратится в удобное место жительства крошечных «нахлебников».

В комнатных растениях

В них «благоденствует» другой вид крылатых захватчиков. Это сциариды (почвенные или грибные комарики), которые выбрали местом обитания комнатные растения. Самая популярная виновница появления этой разновидности мошкары — чайная заварка, которой многие хозяева поливают цветы. Постоянно переувлажненная земля — другой фактор, благоприятный для насекомых.

Дрозофилы и сциариды — абсолютно безвредные создания, которые раздражают только своим мельтешением. Но существует еще один вид мошек, крайне опасных для растений. Это белокрылки (алейродиды). Заметить таких «белянок», к счастью, можно даже невооруженным глазом.

Эти насекомые-альбиносы питаются соком растений. Поэтому действовать надо быстро: чем раньше начать их истребление, тем меньше вероятность, что цветам будет нанесен непоправимый вред.

Как избавиться от мелких мошек в доме?

Как бороться с маленькими надоедливыми созданиями? Существует довольно много способов добиться избавления квартиры или дома от мелкой, но большой «помехи».

Вынужденная голодовка

Жилье человека привлекает насекомых тем, что владельцы «охотно» делятся пищей даже с неприятными соседями, а также создают идеальные условия для их существования. Что самое желанное для мошек в доме? Это сырость, запах фруктов, брожения или гниения. Именно такие условия идеальны, потому что это места для откладывания яиц.

Первая задача хозяев — лишить мошек таких очагов, поскольку избавление от насекомых, но не устранение идеальных условий для них приведет к тому, что мошкара в ближайшее время снова появится в жилье. Поэтому в первую очередь надо избавиться от:

всех подпорченных либо недоеденных фруктов;

остатков еды в кормушках, лотках домашних животных;

мокрых, непросушенных губок, тряпок, салфеток и швабр;

загрязненной воды в аквариумах, так как в ней могут начать гнить водоросли;

привычки заниматься накапливанием мусора, особенно влажных бытовых отходов;

боязни, что растения без обильного полива обязательно погибнут, так как ЧП скорее произойдет по другой причине — из-за болезней или вредителей-«альбиносов».

Чтобы гарантировать отсутствие летающей «докуки» в будущем, нужно прекратить поливать комнатные растения заваркой, или водой, оставшейся после промывания мяса. Вместо этой «опасной» органики лучше использовать настоящие удобрения, которые не вызовут «пришествия» гостей.

Что делать с мошками в цветах?

Как избавиться от мелких мошек в доме, если они завелись в горшках с растениями? В этом случае рекомендуют использовать резкие ароматы, которые оказываются «не по душе» многим летающим «раздражителям».

Они не любят запах герани, опасаются томатов, боятся чеснока и хрена. Для борьбы с мошкарой овощи нарезают тонкими пластинками, а затем раскладывают по горшкам. Однако данный метод борьбы спорный, потому что на подпорченных острых овощах мошкара селится не менее охотно.

Чтобы гарантированно устранить угрозу, надо защитить почву. В качестве экстренных мер используют несколько средств:

молотый перец, который рассыпают на поверхности грунта;

спички, их втыкают серными головками в почву;

апельсиновые корки, расположенные сверху;

табак, которым присыпают субстрат.

Однако наиболее действенным считают слабый раствор марганцовки. Ее растворяют в воде в таких количествах, чтобы жидкость приобрела бледно-розовый цвет. Затем этим раствором поливают цветы с «поселенцами». Если с первого раза от мошек избавиться не удалось, то операцию повторяют, но следующий полив возможен только через 2 дня.

Если вредителей стало очень много, то верхнюю часть грунта лучше заменить новым слоем, однако это только полумера. Оптимальным вариантом будет пересадка растений в почву, прокаленную в духовке. Корни цветов перед сменой места жительства рекомендуют промыть.

Чтобы не допустить повторного заселения, нужно устроить хорошую дренажную системы. Уменьшение количества воды для полива остается главным условием. Чтобы вода не застаивалась, почву надо регулярно рыхлить.

Как избавиться от мелких мошек в кухне?

Мошки, которые завелись в помещении, где нет комнатных растений, как правило, раздражают больше всего, доставляют максимум неудобств. Причины этого нашествия — продукты, находящиеся в свободном доступе. Поэтому сначала надо устранить все потенциально привлекательные объекты. Обычно «уборку против мошкары» делают так:

Со стола убирают все, что может привлечь мелких насекомых. Это емкости от йогуртов, соков, чашки с недопитым чаем или кофе, использованные чайные пакетики. Дезинфицируют и сушат все кухонные рабочие «инструменты» — губки, тряпки, салфетки, контейнеры для их хранения и т. д. Чистят мойку (раковину) и сифон, лучше последний элемент отсоединить. Промывают трубы. Мусор из ведра выбрасывают на помойку, саму емкость тщательно моют и вытирают.

После того как все «вкусности» для мошек удалены, переходят ко второму этапу — к удалению самой летающей помехи. Первый вариант — отпугивающие ароматы. Мошкара не любит запахов гвоздики, базилика и эвкалипта, поэтому ей устраивают невыносимые условия для существования:

В небольшую емкость наливают стакан воды, ставят ее на огонь и доводят до кипения. Потом всыпают в кипяток 5 граммов гвоздики, которую кипятят несколько часов, регулярно подливая воду. На сковороде прокаливают камфорное масло. Затем посуду проносят по всему дому, надолго останавливаясь в местах, захваченных «неприятелем». На 2 или 3 часа зажигают аромалампу с эвкалиптом.

После завершения работы делают влажную уборку, а затем все комнаты хорошо проветривают. Привлекательны для мошек не только кухни, но и помещения с похожими условиями — ванные или санузлы. Но там живут уже другие виды насекомых. Поэтому необходимо тщательно следить за чистотой «мокрых» помещений, приборов и труб, обеспечить хорошую вентиляцию или регулярное проветривание небольших комнат.

Химические препараты и приборы

Использование средств, предназначенных для борьбы с вредителями — самый логичный ответ на вопрос, как избавиться от мелких мошек в доме. Такие препараты, предназначенные для быстрого решения задачи, выпускают в широком ассортименте.

Аэрозоли, спреи

Эти средства используют для борьбы с другими крылатыми насекомыми — комарами, мухами, молью, осами. Однако они эффективно устраняют и летающую «мелочь». К самым известным избавителям от мошек относится Bona Forte, Combat Super Spray, Raid, Гексахлоран, Дихлофос и Дихлофос Нео, Раптор.

Перед применением средства все продукты и емкости (например, чайники) убирают. Из помещений удаляют всех домашних питомцев, включая аквариумных. Все домочадцы выходят на улицу. В комнатах закрывают окна и двери, затем распыляют препарат в воздух, обрабатывают им все уголки комнаты, не забывая про щели.

После обработки квартиру покидают на срок, предписанный производителем. Потом помещения хорошо проветривают, во всех комнатах проводят влажную уборку, удаляя мошек со всех поверхностей. Если пропустить этот шаг, то вредители через некоторое время «придут в себя», поэтому хозяевам придется заниматься процедурой снова.

Репелленты

Этот вариант понравится тем хозяевам, которым не слишком нравится слова «травля» или «уничтожение». Эти препараты не убивают насекомых, однако они вынуждают их быстро покинуть помещение.

В этом случае обработку тоже проводят в закрытых комнатах, а убегать летающая «живность» начнет уже во время проветривания. Форм репеллентов существует множество. Популярные препараты — аэрозоли, карандаши, кремы и лосьоны, мази или эмульсии. Есть спирали, которые нужно поджигать, и приборы, которые выделяют активное вещество постоянно.

Поскольку для комнат большой площади локальная обработка карандашами либо кремами не гарантирует результат, рекомендуют использовать более надежные препараты. К ним относятся аэрозоли, спирали и другие отпугиватели, способные создать сильную концентрацию действующего вещества.

Фумигаторы

С данными приборами знакомы все, кто постоянно спасается от другой летающей угрозы — от «писклявых» комаров. Фумигаторы — электроприборы, оснащенные нагревательным элементом. С его помощью испаряются инсектициды, которых боятся насекомые. Устройства выпускают двух видов — жидкостные и пластинчатые.

У первых приборов «работает» токсичный раствор, помещенный в прозрачную емкость. Она крепится к фумигатору снизу. Таких сосудов хватает примерно на месяц ежедневного (вернее, еженощного) использования.

Во вторых средствах ядовитой жидкостью пропитаны пластины, которые вставляют в специальный отсек фумигатора. Данная форма избавляет от назойливых насекомых на период от 8 до 10 часов. Точно так же препараты действуют и на мелких мошек.

Световые ловушки-ночники

Это еще один вид эффективных средств, работу которых легко заметить в темное время суток, так как все насекомые летят на свет. Принцип работы таких приборов прост: мошки, летящие к ультрафиолетовой лампе-солнцу, натыкаются на электрический разряд. Эти устройства смертельны для насекомых, но для людей и домашних питомцев они абсолютно безопасны.

Минус у использования световых ловушек кому-то может показаться серьезным. Это звук, появляющийся при контакте мошкары с источником света, — треск при каждом разряде тока. Если насекомых развелось довольно много, то такая «музыка» может стать дополнительным, ночным раздражителем для домочадцев.

Использование народных средств

Химикаты-профессионалы считаются лучшим способом, как избавиться от мелких мошек в доме или квартире. Однако не все готовы дышать непонятными веществами, потому что их безопасность для людей и питомцев для многих остается под вопросом. В этом случае хозяева предпочитают применять народные рецепты, проверенные людьми и временем, гарантированно не оказывающие никакого негативного влияния на здоровье всех жителей дома.

Помощь эфирных масел

Это один из вариантов, который сделает дом малопривлекательным для любых видов насекомых, потому что они не выносят многие резкие запахи. Например, мошкам точно не понравятся ароматы следующих эфиролей:

кедра, сосны;

ванили, гвоздики, герани;

иланг-иланга, лаванды, ладана;

лимона, мандарина, мяты, чайного дерева;

пачулей, полыни, пижмы, пихты, можжевельника.

Используют масла по–разному. Некоторые владельцы капают эфироль на плафоны или холодные лампы, на отопительные приборы, или распыляют растворы. Другие хозяева предпочитают аромалампы, третьи раскладывают в помещениях веточки душистых растений или кусочки цедры.

Считается, что любой способ принесет результаты. Однако этот «эфирный» вариант можно использовать в одном случае: если в доме нет аллергиков, маленьких детей и домашних животных, крайне чувствительных к любым резким ароматам.

Изготовление самодельных ловушек

Самый оригинальный метод борьбы с крошечными насекомыми — использование пылесоса. После такой ловли рекомендуют быстро очищать контейнер или мешок, лучше делать это на улице. Однако такое занятие трудно назвать захватывающим, поскольку если мошек немного, то охота, скорее всего, окончится ничем.

Ловушки, наоборот, вариант вполне рабочий. Такие емкости, в которые помещают какую-либо приманку, становятся капканом, из которого насекомым не выбраться. Способов создания ловушек, как и подручных материалов (и приманок), есть несколько.

Одноразовые стаканы

Это простейший вариант. Для изготовления ловушки подойдет не только одноразовый стаканчик, но и другая небольшая посуда: например, оставшаяся от йогурта. На дно ее кладут приманку. Это может быть забродивший сок, кусочки подгнивших фруктов, кисели или компоты, пиво, домашний квас или вино. Однако самым любимым лакомством для мошек считают настоящий яблочный уксус. Его можно купить, или приготовить самостоятельно.

Стаканчик с угощением обтягивают пищевой пленкой, в которой иглой делают маленькое отверстие. Через крохотную дырочку насекомые смогут попасть внутрь, но выбраться уже будут не в состоянии. Когда в ловушке соберется достаточно «жертв», ее помещают в пакет (или обматывают пленкой) и выносят из дома.

Стеклянная банка и салфетка

Аналогичный способ используют для ловли тараканов, поэтому данный вариант можно опробовать и на их мелких «коллегах». На дно стеклянной банки (500 мл) кладут или наливают один из видов приманки. Из салфетки или листа бумаги сворачивают воронку, высота которой составляет примерно 2/3 глубины емкости. Отверстие делают маленьким. Воронку аккуратно вставляют в банку, затем неподвижно фиксируют скотчем.

Принцип работы этой ловушки аналогичен стакану, закрытому пленкой. Проголодавшее и «похудевшее» насекомое прилетает на запах, добирается до бесплатного угощения. Начинается пир: мошки наедаются до отвала (толстеют на глазах), поэтому выбраться уже не могут.

Посуда с «убийственной» приманкой

В этом случае к притягательной пище добавляют долю яда. Есть два рецепта, которые считаются довольно эффективными в борьбе с мелкими мошками.

Приманка + моющее средство

В стакан или банку помещают жидкую приманку, в центр которой наливают небольшое количество любого средства для мытья посуды. Оно создаст на поверхности липкую пленку, которая не позволит насекомому после пиршества выбраться наружу.

Коктейль из сладкого молока, воды и формалина

Молочный сладкий напиток в этом случае становиться приманкой, а формалин, содержащий метиловый спирт и альдегид муравьиной кислоты, — ядом. На дно тарелки наливают коктейль, сделанный из 100 мл молока, 50 мм сладкой воды (или сахарного сиропа) и 20 г формалина. В эту жидкость можно покрошить несколько кусочков хлеба.

Ловушка из липкой ленты

Это второе приспособление, с помощью которого ловят разные виды насекомых. Данные приспособления придуманы уже давно, поэтому в магазине можно приобрести «капканы», предназначенные для мух. Такие ленты уже пропитаны «вкусным» веществом — аттрактантом. Самостоятельно ловушки-липучки делают из скотча, на который намазывают одну или несколько приманок.

Липучим капканом способен стать даже тонкий бумажный лист, если пропитать его подходящим составом. Такое средства делают из стакана молока, двух-трех столовых ложек сахара и трех чайных ложек молотого перца. В этом случае приманкой служит сладкое молоко, а «убийцей» — перец.

Способов, как избавиться от мелких мошек в доме, придумано гораздо больше, поэтому главное для хозяев — выбрать самый эффективный вариант. О возможных и действующих спасителях от надоедливой мошкары расскажет популярный видеоролик: