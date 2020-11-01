Во время возведения дома, ремонтных и демонтажных работ появление больших «завалов» крупногабаритного мусора неизбежно. Если проводится косметический ремонт, то его количество минимально. Когда хозяевам предстоит перепланировка, замена плитки или расширение проемов, столкновение с большой проблемой становится только вопросом времени. Она — крупные обломки стен, кирпич, старые оконные рамы, двери, керамика, обрывки обоев и т. д. Использовать для избавления от таких многочисленных отходов традиционные мусорные баки запрещено, мусоропровод — тем более, но что же делать хозяевам? Именно по этой причине перед грядущим ремонтом или другими масштабными работами многие хотят узнать, куда вывозить строительный мусор, образующийся в процессе полного преображения жилья.

Что входит в понятие «строительный мусор»?

Чтобы не нарушить закон и не «нарваться» на штраф, сначала нужно узнать, что считается строительным мусором. Если говорить кратко и не совсем корректно, то им являются все отходы, которые остаются после подобных работ. В эту категорию входят:

остатки напольного покрытия — ковролина, линолеума и т. д.;

разные емкости из-под краски, монтажной пены, клея;

части демонтированных дверей и оконных рам;

деревянные элементы, куски гипсокартона;

выключатели, розетки, старая проводка;

металлические, пластиковые трубы;

битый кирпич, кафельная плитка;

остатки отделочных материалов;

куски старой бетонной стяжки;

элементы подвесных потолков;

обрезки металлоконструкций;

упаковки стройматериалов;

стекло: цельное, осколки.

В эту же категорию можно отнести поломанную мебель или другие предметы интерьера. Вполне возможно, что в список «больших ненужностей» способен войти и еще один (не один) вид отходов. Вообще, строительным мусором называют все, что появляется в процессе ремонта, на любом его этапе — от демонтажа покрытий до финишных работ.

Весь строительный мусор делят на три группы — крупный, средний и мелкогабаритный. Максимальные сложности при утилизации обещает первый вид отходов, которые появляются на начальном этапе капительного ремонта. От них необходимо сразу избавляться, так как крупный мусор сделает невозможной дальнейшую, беспроблемную работу.

Корректная упаковка для мусора

Перед тем как интересоваться, куда вывозить строительный мусор, надо узнать, как его следует упаковывать, чтобы обеспечить максимальное удобство перевозки, отсутствие любых неприятных сюрпризов во время операции. Абсолютно все материалы должны быть надежно упакованы, для этого используют несколько вариантов.

Мешки, изготовленные из прочной ткани. Это универсальная тара, которая годится для любого вида отходов. В данном случае в мешки не рекомендуются укладывать предметы с режущими кромками, так как высока вероятность, что упаковка будет повреждена. Полипропиленовые мешки. Эти изделия идеально подойдут для вывоза кусков бетона, битых кирпичей, обрезков арматуры или труб. Синтетический материал способен выдерживать серьезные нагрузки, к плюсам относится и удобство их транспортировки.

Мешки из полиэтилена — традиционный, самый простой и недорогой вариант. Они используются для мелкого мусора, строительной пыли, оборванных обоев и т. п. Однако большого веса они не выдержат, острые предметы в них помещать не рекомендуется.

Традиционные контейнеры и строительные отходы

Большинство жителей точно не знает, куда вывозить строительный мусор. Многие владельцы жилья пребывают в полной уверенности, что в контейнеры, стоящие у домов на специально отгороженной площадке, позволяется выбрасывать любые отходы.

Однако такое мнение ошибочно. Небольшие мусорные бункеры предназначены только для твердых коммунальных отходов — ТКО. Есть документы, которые регламентируют, что и в каких количествах позволяется в них выбрасывать, однако строительного мусора в данном списке нет. Его относят уже к крупногабаритным отходам: чаще он имеет большой вес, к тому же некоторые стройматериалы опасны для здоровья людей.

Тем не менее, небольшие исключения возможны. Это касается небольшого количества обоев, снятых со стен, а также абсолютно безопасных и негабаритных упаковок демонтированных строительных материалов. Все остальное выбрасывать в такие контейнеры запрещено. Нарушителей, превративших двор в свалку, ждет штраф 1000-3500 рублей.

После наказания провинившийся обязан самостоятельно вывезти отходы на полигон, предназначенный для строительного мусора. В противном случае он будет снова оштрафован, но уже на более крупную сумму. Важно учитывать еще один момент — региональное законодательство. Штрафные санкции могут отличаться от приведенных. В некоторых регионах за организацию свалки налагается штраф 50000 рублей.

Как и куда вывозить строительный мусор?

Именно на этот вопрос надо найти ответ еще до «начала славных дел». Он зависит только от масштаба работ. Поэтому перед ремонтом необходимо предварительно, приблизительно оценить количество мусора, который появится, а потом уже выбирать самый оптимальный способ его утилизации.

Зависимость от масштабов работ

Например, если хозяева не планируют капитальный ремонт, включающий серьезную перепланировку, то в список строительного мусора войдут обрывки обоев, или, например, куски старого линолеума. В этом случае отходов появится всего несколько мешков. Их владельцы смогут вывезти самостоятельно. Если планируется слом перегородок, то багажником автомобиля уже ограничиться не получится. Скорее всего, хозяевам придется «ангажировать» небольшой грузовик, а это обещает дополнительные расходы.

Еще один способ избавления от части строительного мусора — его продажа, но в этом случае речь идет о тех отходах, которые можно пустить в дело повторно. Это битый кирпич, куски бетона, глина, грунт, песок. Большой выгоды «мусоровладельцам» ждать не следует, однако проблема избавления от тяжелой группы отходов будет частично решена.

Теперь непосредственно о том, как, и куда вывозить строительный мусор. На самом деле, вопросов возникает больше. Как избавиться от мусора своими силами? Какую сумму придется заплатить? Помощь какой техники потребуется? Нужно ли разрешение? Где находятся полигоны для строительного и крупногабаритного мусора?

Когда строительных отходов много

Многие ошибочно полагают, что можно собрать весь строительный мусор, а потом загрузить его в машину, и отправиться на ближайшую городскую свалку. Это не так: отходы строительства туда выбрасывать запрещено. Для этого предназначены специальные полигоны, потому что многие стройматериалы небезопасны для окружающей среды. За хранение там отходов с владельцев берется плата. Если в ходе строительных или ремонтных работ образовалось большое количество мусора, то можно выбрать один из способов:

Обратиться за помощью в организацию, занимающуюся вывозом отходов. Связавшись с компанией, хозяева дома/квартиры заказывают контейнер для строительного мусора, потом отправляют отходы на полигон. Узнать, где находится ближайший официальный полигон для строительных отходов, а затем организовать вывоз мусора самостоятельно. Избавиться от мусора самым простым способом — унести от подъезда и оставить его на площадке, где стоит контейнер.

Первый вариант считается оптимальным, поскольку вывозом мусора обязаны заниматься специальные службы. Второй способ более затратный: как по времени, стоимости, так и по усилиям. Третий вариант можно рассматривать лишь в двух случаях: если на площадке отведено место под крупный «хлам», или установлен большой контейнер, предназначенный для крупногабаритного мусора.

Есть еще один вариант, подходящий для тех домов, недалеко от которых возводится какой-либо объект. В этом случае на строительной площадке уже есть контейнер, предназначенный для сбора мусора. А у владельцев таких же отходов может появиться шанс договориться со строителями. Он велик, если мусора немного, когда часть материалов годится для повторного использования. Однако многих интересует второй способ — самостоятельный вывоз крупногабаритных отходов. Именно его и нужно рассмотреть в первую очередь.

Самостоятельное избавление от отходов

Организация свалки строительного или крупногабаритного мусора в месте, для этого не предназначенном, запрещена. Поэтому за смешивание бытовых и строительных отходов, за завалы, устроенные у подъездов, в оврагах и близлежащих лесах, предусмотрены штрафы.

Для частных лиц сумма может достичь 3500 рублей, для организаций наказание суровее — до 300000. Теперь можно сравнить штрафы и среднюю стоимость аренды контейнера, объем которого составляет 8 м3, — от 6 до 7 тысяч рублей. Как видно из цифр, услуги служб и будут примерно равны наказанию, или окажутся меньше двух штрафов для физических лиц.

Способы удаления строительного мусора

Однако для самостоятельного вывоза крупногабаритных отходов заказ контейнера не единственный путь. Если и другие способы.

Вывоз мусора автомобилем с прицепом. Его максимальный объем составляет 2-3 м3. В этом случае владельцам придется загружать и выгружать отходы вручную: как около дома, так и на полигоне, если на территорию свалки им разрешат проехать. Собственный грузовик. Это лучшее решение, потому что в этом случае можно избавиться сразу от 8 м3 отходов. За одну поездку вполне можно справиться с поставленной задачей. Покупка контейнера и спецтехники для вывоза крупногабаритного строительного мусора. Это не самый лучший из вариантов, поскольку он предполагает большие вложения.

Емкости для строительных отходов может предоставить Управляющая компания. Чаще такой вид услуг становится обычным решением в новостройках, которые недавно введены в эксплуатацию. «Удобство» является платным, поэтому уже входит в коммунальные платежи.

Есть еще один важный момент, о котором надо узнать заранее. Это необходимость получения разрешения на вывоз строительного мусора. Оно обязательно как для регулярной, так и для разовой операции. В любом случае, перед поездкой надо связаться с организацией, обслуживающей объект, так как такие точки закрывают, рекультивируют.

Сейчас самым серьезным препятствием для инициативных хозяев становится отказ компаний работать с физическими лицами. Поэтому решение самостоятельно вывезти строительный мусор теперь вряд ли можно считать целесообразным.

Сортировка, продажа, сдача

Строительный мусор не всегда можно рассматривать только как отходы. Многие материалы становятся вторсырьем, а значит, всегда есть возможность часть «хлама» рассортировать, сдать, и даже заработать небольшую сумму. Причем речь идет не только о глине, гравии, щебне или песке. В пункты приема можно вывезти и сдать:

бумагу, картон (чистые);

лом цветных, черных металлов;

резиновые, каучуковые элементы;

крупные куски бетона, кирпичный бой;

использовавшийся полиэтилен, полипропилен;

старые оконные профили, металлопластиковые трубы.

В некоторых пунктах приема берут отходы древесины. Из них делают опилки, или используют для производства листовых изделий.

Кто может вывезти строительный мусор?

Если хозяев, планирующих заняться капитальным ремонтом, заботит вопрос о том, куда вывозить строительный мусор, как это сделать и что для этого требуется, то самым логичным ответом будет всего один. Это обращение к профессионалам.

Причина — те проблемы, с которым люди сталкиваются, когда решаются на самостоятельный вывоз крупных и тяжелых отходов. Для такой операции необходимо:

время и усилия;

транспортное средство;

определенные траты на топливо;

получение разрешения на утилизацию потенциально опасных материалов.

Самый логичный вариант — обращение в Управляющую компанию. У ее представителей нужно узнать, есть ли у конкретной организации договор на вывоз строительного мусора, и с какой компанией он заключен. Если его нет, то поисками придется заниматься самостоятельно. Если документ есть, то проблема практически решена, так как останется только договориться о времени приезда техники, а также о выполнении работ.

Обращение в компанию, занимающую вывозом отходов, большинство вопросов тоже снимает, так как перевозчик уже имеет лицензию на такой вид деятельности, точно соблюдает все правила безопасности. Эти организации имеют целый штат работников, транспорт и контейнеры для складирования и вывоза отходов. Минус у привлечения профессионалов один: это расходы, с ним связанные. Сумма в большей мере зависит от объема строительного мусора.

Бытовой и строительный мусор

Вывозом бытовых отходов занимаются региональные операторы, но руководство некоторых организаций не считает, что весь строительный «хлам» относится к категории, которую раньше называли ТБО (твердые бытовые отходы), а теперь переименовали в ТКО — твердые коммунальные отходы. В ТКО, в свою очередь, входят КГО (крупногабаритные отходы). Это мебель, бытовая техника, не представляющая опасности для окружающей среды, а также другие большие предметы, которые не помещаются в обычный контейнер.

По этой причине от ремонтно-строительного мусора на общих основаниях обслуживающие компании избавляться отказываются: аргумент — удаление его не входит в обязанности регоператоров. За вывоз строительного мусора из квартиры или с участка отвечают те, кто «виноват» в его появлении: это владельцы недвижимости. Утилизация таких отходов предусматривает заключение договора и отдельную оплату.

Другой вопрос — нужно ли доплачивать за транспортировку на полигон? В этом случае все зависит от груза и «аппетита» (совести) регионального оператора. Вывоз небольшого количества отходов может потребовать минимальной оплаты, транспортировка крупного мусора обойдется дороже. Обращение в специализированную транспортную компанию всегда подразумевает оплату услуг. Самостоятельный вывоз отходов обяжет владельцев оплатить хранение его на полигоне.

Правила утилизации строительного мусора

Правильное обращение со строительными отходами строго регламентировано. Сбор и вывоз мусора подразумевает выполнение нескольких этапов.

Отходы на объекте строительства собирают, сортируют, затем организуют место для их временного хранения. После завершения работ отходы рассортировывают по размерам — на крупно-, средне- и мелкогабаритные. Затем мусор упаковывают в мешки: рекомендуемый вес каждого не более 35 кг. Вывозят мусор компании, имеющие разрешение на этот вид деятельности.

Именно организации принимают решение насчет того, куда вывозить строительный мусор. Если в регионе есть предприятие, на котором перерабатываются строительные отходы, то их отправляют туда. Когда такие комбинаты отсутствуют, мусор вывозят на близлежащий, открытый полигон для отходов строительства.

Рекомендации для решения «мусорной головоломки»

Чтобы избавиться от отходов во время текущего ремонта, но при этом не нарушить закон, лучше запомнить несколько правил.

Услуги компании-перевозчика платные, но они избавят как от трудоемкой работы, так и от штрафа. Наказание не отменяет последующую утилизацию мусора владельцем. Крупный строительный мусор нельзя относить в контейнер, предназначенный для ТКО. Если отходы свободно помещаются в контейнер, то его вывозят на общих основаниях. Отходы, оставшиеся после простого ремонта, относятся к категории «разрешенных» — коммунальных (бытовых) — отходов. Керамика, битый кирпич, обломки бетона и другой тяжелый мусор выбрасывать в обычные контейнеры запрещено.

Все эти правила все-таки относительны, особенно когда рассматривается мусор, появившийся во время ремонта. Многое зависит от регионального оператора. Не все организации требуют дополнительной оплаты. Не всегда завышают тариф на вывоз мусора, оставшегося после ремонта. Как правило, большей части таких отходов не понадобится отправка на специальный полигон. Возможное решение задачи — размельчение мусора. В этом случае небольшие пакеты без проблем войдут даже в обычный контейнер.

Любой ремонт становится причиной множества вопросов, которые приходится решать хозяевам жилья. Если в первую очередь их интересует, куда вывозить строительный мусор, то ответ существует один — на специальные полигоны, предназначенные для хранения потенциально опасных отходов. Когда речь идет о выборе способа избавления от «хлама», вариантов появляется относительно много. В завершение «мусорно-строительной» темы — видео, посвященное ей: