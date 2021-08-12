Любой ремонт — работа масштабная и трудоемкая, но самым неприятным и утомительным ее этапом считают тщательную подготовку поверхностей под новые отделочные материалы. Проблемы неминуемо появляются при удалении старого слоя белил, намертво вцепившихся в основание. Поэтому у некоторых хозяев возникает резонный вопрос о том, как быстро смыть побелку. От этого покрытия избавиться довольно сложно. Такая работа всегда сопровождается большим количеством пыли и грязи. Однако эффективных способов удаления белил существует несколько. Главное — выбрать самый подходящий, действенный вариант.

Смывать или не смывать?

Ответ на этот вопрос в большей степени зависит от вида и состояния старого покрытия. Если оно держится прочно, то можно обойтись без малоприятного этапа удаления побелки. Это простейшее решение допустимо для потолков, которые готовят для натяжных конструкций: с такого основания счищают только те участки, побелка на которых держится плохо.

Однако есть случаи, когда эта составная ремонта превращается в обязательное требование. Очистка поверхности необходима, если:

на роль нового покрытия выбрана краска, обои или плитный материал;

на поверхности обнаружена иная «форма жизни» — колонии плесневого грибка;

основание очень далеко от идеала: на нем «красуются» разводы, пятна и потеки;

обнаружены участки с дефектами — с трещинами, с отваливающейся штукатуркой и т. д.;

на потолке очень толстый слой побелки, которая обновлялась несколько раз, но ни разу не зачищалась.

Смывание старой побелки требуется и еще в одном случае: когда хозяева планируют утепление и звукоизоляцию основания. Для монтажа любого теплоизоляционного материала необходима абсолютно чистая, прогрунтованная поверхность. Иначе клеевой состав не сможет обеспечить сцепление с отделочным материалом.

Исключение есть: если на поверхности обнаружена плесень или ржавчина, то удаление побелки — этап обязательный и перед монтажом натяжных потолков. После очищения основания его обрабатывают антисептическими препаратами.

Если говорить об идеальном варианте, то он — удаление побелки независимо от вида новой отделки. Ничто не вечно: даже прочное старое покрытие в будущем способно преподнести хозяевам неприятный сюрприз.

Подготовительные мероприятия

Способ удаления старых белил зависит от вида отделки, поэтому сначала определяют, какая побелка «красуется» на основании. Метод очень прост: небольшой участок потолка увлажняют пульверизатором. Если вода впиталась, то этот факт означает, что покрытие меловое, и его относительно легко смыть. Когда капли остались на поверхности, перед хозяевами стоит более сложная задача — освобождение основания от водостойкой известковой побелки.

Перед началом удаления слоя белил необходимо подготовить комнату. Из помещения выносят мебель, или укрывают ее толстой полиэтиленовой пленкой, стыки заклеивают скотчем. Таким же материалом защищают пол. Если во время работы будет использоваться вода, то расстилают газеты, старые обои или другую бумагу, хорошо впитывающую влагу.

Станы можно оставить открытыми, так как они загрязнятся незначительно, а пыль с поверхности легко убрать пылесосом или влажной тканью. Перед началом работы помещение обесточивают, все осветительные приборы демонтируют, голые провода защищают изолентой. Дверные проемы также закрывают пленкой, или занавешивают их влажной тканью: например, простыней.

Респиратор (или маска) при удалении побелки обязателен. Мастеру необходима защитная одежда, очки, не помешает кепка, косынка или шапочка для душа. Работа с потолком предполагает участие стремянки. Переносная лестница должна быть максимально надежной.

Как быстро смыть побелку?

Для работы хозяевам потребуется несколько простых инструментов. В набор входит:

валик и кисти;

пульверизатор;

совок или кювета;

резиновая киянка;

губка из поролона;

шпатели либо скребки;

щетка, имеющая мягкую щетину;

наждачная бумага (крупное зерно).

Для приготовления раствора могут понадобиться следующие подручные средства: йод, купорос, мел, мука или крахмал, соль, соляная кислота, уксус и т. п.

Для удаления белил можно использовать несколько способов. Все они делятся на 2 основных типа: на сухой и мокрый.

Сухой метод. В этом случае главным рабочим инструментом является острый шпатель или шлифовальная машина. Главный минус этой операции — большое количество пыли и грязи. После завершения работы комнате потребуется генеральная уборка. Влажное смывание побелки — оптимальный вариант, так как это удаление старого покрытия гарантирует минимальное количество пыли. Предварительно размоченный слой будет отставать более «охотно».

Как быстро смыть побелку? Сначала можно (и нужно) познакомиться со всеми методами, а потом выбрать один из наиболее подходящих вариантов.

Механическая очистка

Эти технологии относятся к самым грязным, поскольку в работе не используют предварительную обработку побелки. В некоторых случаях в роли освободителя выступает шпатель, или скребок. Но чаще выбирают более грозное оружие — электроинструмент.

Помощь шпателя

Этот способ нередко используют для тех участков, побелка на которых держится плохо. Для избавления от старого покрытия мастеру понадобятся острые шпатели — широкий и узкий инструмент. Ему нужно приготовить резиновый молоток и крупнозернистую наждачную бумагу. Собирать пыль лучше всего пылесосом, но в одноразовый мешок.

При механической очистке действуют таким образом:

сначала основание простукивают киянкой (рукояткой шпателя) в тех местах, где побелка отошла или вспучилась;

слабые участки поддевают узким шпателем, затем их расширяют, действуя широким инструментом;

оставшиеся «островки» побелки удаляют наждачной бумагой.

Для очищения потолка от пыли используют пылесос, влажную губку или щетку с синтетической щетиной.

Чтобы минимизировать количество мусора, перед началом работы побелку обильно смачивают теплой водой из пульверизатора. Всю площадь делят на несколько небольших участков, чтобы заниматься ими по очереди. Иначе часть намокшего покрытия может быстро высохнуть. Обязательно дают время на разбухание материала (5-10 минут). Толстый слой — веская причина для смачивания поверхности несколько раз. В этом случае делают перерыв на 15-20 минут.

После завершения удаления побелки основание очищают губкой, смоченной в теплой воде. Если после высыхания поверхности на руке не остается следов, то можно утверждать, что работа проведена на «отлично».

Удаление побелки шлифовальной машиной

Эта технология имеет большое преимущество перед другими способами: электроинструмент гарантирует скорость работ. Шлифовальная машина быстро очистит потолок от известковой побелки, она же избавит его от водоэмульсионной краски. Минус данного метода — огромное количество пыли и грязи, поэтому полная защитная экипировка при работе с этим инструментом обязательна.

Для удаления покрытия мастеру понадобится:

шлифовальная машина;

абразивные диски: с крупным и мелким зерном;

пылесос и средства защиты — респиратор, очки (идеал — строительные защитные, но подойдут и горнолыжные).

Сначала основание обрабатывают крупнозернистым наждаком. Когда большая часть покрытия удалена, переходят к мелкому абразиву. Очистку проводят до тех пор, пока полностью не обнажатся плиты перекрытия. От пыли избавляются с помощью пылесоса, влажной губки или щетки.

Помощь жидкостей и клея

Эти способы подразумевают, что основание со старым покрытием сначала подготавливают. Растворы могут выполнять разную работу. Обычные смеси способствуют только быстрому разбуханию побелки, которая в таком состоянии легче удаляется. Густые жидкости отлично сцепляются с материалом, одновременно защищают комнату и хозяев от мелкого сора и вездесущей пыли.

Использование солевого раствора

Этот влажный способ применяют для удаления меловой побелки, поскольку ее смыть гораздо проще, чем известковую. Для изготовления раствора потребуется 1 кг соли. Действуют так:

соль растворяют в 10 л горячей воды, затем жидкость остужают до 45°;

потолок отмывают с помощью поролоновой губки, часто меняя раствор.

Остатки побелки удаляют чистой, теплой водой. Ее же используют, если толщина мелового слоя невелика. В этом случае потолок смачивают с помощью пульверизатора. Через 10-15 минут переходят к смыванию или к снятию слоя шпателем или скребком.

Хозяйственное мыло и кальцинированная сода

Давно известно, что любое моющее средство обладает способностью быстрее приникать в толщу материала. Самым известным и популярным «помощником» в быту остается раствор хозяйственного мыла. Для его изготовления:

мыло измельчают на терке: хватит одной-двух столовых ложек стружки;

их всыпают в емкость с 5 л теплой воды и размешивают;

затем в раствор добавляют 3-4 столовые ложки соды.

На побелку размешанный раствор наносят кистью, валиком, или используют пульверизатор. Через 5-10 минут разбухший слой снимают шпателем.

Применение Белизны, стирального порошка или соляной кислоты

Первое популярное средство не только освободит от побелки, но и обеззаразит поверхности. Данный способ подходит для мелового и известкового покрытия. В 10 л теплой воды вливают 50 мм Белизны, жидкость тщательно размешивают. Раствор наносят валиком. После завершения очистки препарат обязательно нейтрализуют: поверхность промывают чуть подкисленной водой.

Для мелового покрытия, на котором обнаружены въевшиеся следы жира, используют концентрированный раствор стирального порошка. Если он оказался неэффективным, то пятна обрабатывают сильными растворителями — скипидаром или бензином.

Соляная кислота поможет избавиться от копоти на потолке. Для удаления такой побелки используют раствор, концентрация которого не превышает 3%.

Избавление от побелки другими жидкостями

Для избавления от старого слоя отделки используют несколько растворов, которые очень просто приготовить из привычных компонентов. К популярным действующим веществам относится нашатырный спирт, йод и уксус.

Нашатырь. Этот препарат — возможное решение для избавления от известковой побелки. В 10 л воды растворяют две столовые ложки спирта. Жидкостью опрыскивают потолок, потом размокший слой снимают шпателем. Йод. Данное средство рекомендуют использовать для удаления толстых слоев побелки. Для создания раствора небольшую баночку йода (10 мл) вливают в 10 л воды. Составом обрабатывают поверхность, затем побелку соскребают шпателем.

Уксус используют иначе — в комбинации с дополнительным компонентом. В те же 10 л воды добавляют две столовые ложки кислоты, затем вливают три столовых ложки любого средства, предназначенного для мытья посуды. Возможные замены последнему ингредиенту — мыльный раствор, пена для ванны. К очистке потолка приступают спустя несколько минут после нанесения состава.

Помощь муки или крахмала

Использование клейстера — еще один потенциальный ответ на вопрос, как быстро снять побелку. Главное преимущество этого способа — минимальное количество пыли. Для создания клеевого состава используют либо муку, либо крахмал.

Сначала готовят самодельный клей: две столовые ложки выбранного продукта размешивают в небольшом количестве прохладной воды (общий ее объем — 1 л). Оставшуюся, большую часть жидкости выливают в кастрюлю, ставят ее на огонь, доводят до кипения. Потом в воду вливают смесь с мукой (крахмалом), постоянно помешивая ее до тех пор, пока клейстер не загустеет. Горячую жидкость остужают. Готовый раствор процеживают через сито или марлю. Клейстер наносят на потолок валиком, оптимальный вариант — два слоя. Оставляют состав до высыхания. Затем вооружаются острым шпателем, которым снимают пласты побелки.

Чтобы уменьшить количество грязи на полу, под зачищаемый участок подставляют совок или кювету для краски. Оставшуюся побелку смывают мыльной водой.

Не всем придется по душе самостоятельное создание клеевого состава. Им можно рассмотреть более дорогую альтернативу домашнему клейстеру — готовый обойный клей. Его разводят по инструкции.

Удаление побелки клейстером, обоями или газетами

Этот необычный способ применяют для удаления «упрямой» известковой побелки. Однако он потребует большего количества времени. Очистка потолка газетами или бумажными обоями состоит из следующих этапов:

Первым делом готовят клейстер. После того как он немного остынет, состав равномерно наносят на побелку валиком. Затем в растворе вымачивают газеты, тонкую бумагу или обои. Потом их приклеивают к потолку так, чтобы края листов (полос) оставались свободными. Они сильно облегчат дальнейшую работу.

Новый слой удаляют с потолка после высыхания покрытия, вместе с ним отходит и побелка. Если на основании остались трудно поддающиеся участки, то от них избавляются скребком или шпателем.

Использование специальных средств

Не все верят в чудодейственность самодельных растворов, а некоторых хозяев не вдохновляет их самостоятельное приготовление. Как быстро смыть побелку, но не заниматься «лишней» работой? Выход есть: в строительном магазине можно приобрести готовые препараты, которые значительно упростят операцию.

К таким средствам относится следующие эффективные концентраты:

Alfa-20 — состав для уборки помещений после завершения строительства и ремонта. Его рекомендуют использовать для удаления более водостойкой известковой побелки. Препарат разводят водой, пропорции больше зависят от толщины слоя: возможные варианты — от 1:10 до 1:100. Наносят раствор валиком, кистью-макловицей или пульверизатором. Через 5 минут приступают к удалению побелки губкой или шпателем. PROBEL — моющий концентрат-универсал, который применяют для удаления гипсовой пыли, для избавления от побелки и разводов на разных поверхностях. Средство размешивают в воде: минимальное разбавление — 1:10, максимальное 1:100. Используют жидкость точно так же, как и Alfa-20: ее распыляют или наносят вручную.

Есть и другие препараты-профи, которые помогают при снятии обоев и при удалении побелки. К ним относится KLEO DELETE, Master Klein, Metylan, Quelyd DISSOUCOL, Unicum. Все составы требуют предварительного разведения водой согласно рекомендациям производителей. Использование сильных препаратов в чистом виде запрещается.

Если на потолке есть ржавые пятна

Потоп, устроенный соседями, — почти трагедия для любой квартиры. Но больше всего достается потолку, так как на побелке остаются некрасивые бурые разводы. Эти последствия затопления невозможно скрыть новым слоем побелки. С этой сложной задачей не всегда справляется и водоэмульсионная краска. Пятна надежно закроет слой масляной эмали, но данный вид отделки сейчас непопулярен.

Многих владельцев интересует, как можно устранить серьезную проблему. Чтобы быстро снять испорченное покрытие, и предотвратить появления пятен на новой отделке, используют раствор из медного купороса и других компонентов.

Чтобы приготовить состав, отмеряют:

теплую воду — 10 л;

медный купорос — 130 г;

мел — 2-2,5 кг;

мыло — 250 г;

олифу — 430 г;

обойный клей (сухой) — 240 г.

Сначала в воде растворяют купорос, затем в нее добавляют остальные ингредиенты. После тщательного перемешивания самодельный клей наносят на основание, оставляют на нем до схватывания состава. Затем поверхность зачищают шпателем. После завершения этого этапа потолок моют чистой водой, потом переходят к шлифовке основания.

Второе подходящее средство от таких пятен — соляная кислота. Для борьбы с ржавчиной применяют 4% раствор. Более высокую концентрацию препарата использовать не рекомендуют.

Что делать, если старые слои побелки сопротивляются?

Если толщина покрытия близится к рекордной, то хозяева нередко сталкиваются с почти неразрешимой задачей. Внешние слои удаляются довольно быстро, но самые старые отказываются отходить «без боя». Как быстро смыть побелку, если она не поддается никаким средствам? В этом случае всю поверхность рекомендуют расчертить на маленькие квадратики, их сторона — 15-20 мм. Поскольку эта работа масштабна, кропотлива и трудоемка, лучше действовать так:

Сначала нарезать побелку, предварительно разделив всю поверхность на небольшие квадраты. Максимально удобные их размеры для комнат любой площади — 500х500 мм. Работу проводить по секторам, двигаясь от окна вглубь помещения. По очереди смачивать каждый участок раствором или клеем, делать паузу для разбухания побелки или для схватывания состава, затем избавляться от покрытия.

В качестве «чертежного» инструмента можно использовать острый нож, или хорошо заточенный шпатель. Углы последнего «орудия» рекомендуют закруглить, чтобы они не повредили слой штукатурки. Точить инструмент советуют часто.

Перед началом работ можно познакомиться со всеми способами, чтобы потом подробно рассмотреть самые эффективные варианты. А о том, как быстро смыть побелку с потолка расскажут известные авторы в популярном видео: