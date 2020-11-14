Ни одно напольное покрытие, даже самое эффектное и практичное, пока еще не в силах безоговорочно победить ковровые изделия, которые по-прежнему остаются «жильцами» во многих домах и квартирах. Причин этой популярности несколько. Это красота, особый уют, тепло, позволяющее ходить по полу босиком, защита пола и т. д. Однако все владельцы не могут не согласиться с тем, что у таких изделий есть один существенный недостаток: они являются отличными пылесборниками. К мягким покрытиям почти намертво прилипают волосы, шерсть домашних животных, а на этот слой — другой мелкий мусор. Поэтому хозяевам не помешает узнать, как быстро почистить ковер в домашних условиях. Спасительных средств существует несколько, поэтому сначала нужно познакомиться со всеми вариантами, а потом взять на вооружение то, что будет справляться с работой наиболее эффективно.

Как правильно ухаживать за ковром?

Ответ на вопрос о том, как быстро почистить ковер в домашних условиях, зависит от характеристик самого изделия: от материала, размера, цвета, длины ворса и даже от того, где именно в доме он располагается. К сожалению, универсального ответа нет. Вернее, есть, но он подойдет немногим. Это обращение в химчистку, вариант эффективный, но крайне неудобный. Поэтому сначала лучше познакомиться с несколькими правилами, которые дают возможность поддерживать чистоту ковра.

В любом доме есть один незаменимый помощник — обычный пылесос, предназначенный для сухой уборки. Если чистить ковровые изделия 2-3 раза в неделю, то довольно легко можно избежать больших загрязнений, а значит, сберечь силы и время. Альтернативный вариант — его выбивание. Такая процедура, проводимая на улице дважды в месяц, позволит избавляться от всевозможного мусора, пыли. Оптимальный уход за мягким покрытием — использование обоих методов чистки. Не самый лучший выход — применение веника. Как правило, таким изделиям противопоказана обработка большим количеством воды, особенно губительны для таких покрытий горячие растворы. В этом случае лучше всего использовать специальные пенящиеся составы, или устраивать «мокрую» уборку моющим пылесосом. Чистку ковров от волос и шерсти необходимо проводить с помощью щадящего, мягкого инструмента, поэтому щетки с жесткой щетиной находятся под запретом. Обработка против ворса не рекомендуется: такое обращение повлияет на внешний вид изделия. Если ковровое покрытие сильно намокло, то сушить его нужно на свежем воздухе, но не на бельевой веревке, а на ровной поверхности.

Приветствуется чистка ковров и других подобных покрытий парогенератором. Как в случае с одеждой, перед обработкой изделий любым новым покупным средством его воздействие на материал нужно проверить на небольшом участке в самом незаметном месте.

Не надо забывать и о том, что даже самый «лояльный» очиститель способен оставить на светлом покрытии неприятные разводы, с которыми потом придется бороться всеми известными методами.

Как быстро почистить ковер в домашних условиях?

Надо сказать, что быстрой операция будет только в том случае, если загрязнение появилось недавно, и оно не успело въесться (втоптаться) в покрытие. Существует большая армия средств, которые традиционно используют для чистки. В нее входят как обычные продукты-помощники, так и специальные препараты с химикатами.

Помощь специальных средств. Практически любые типы загрязнений можно удалить, если использовать покупные препараты. Например, Ваниш, специальный шампунь или стиральный порошок, предназначенный для ручной стирки, отличающийся хорошим пенообразованием. Традиционные народные рецепты, которые используют для избавления от загрязнений различных поверхностей и материалов. Это привычные продукты и препараты — сода, соль, уксус, лимонная кислота, перекись водорода и т. д.

Как правило, сначала или используют подручные средства, которые всегда под рукой, или прибегают к помощи покупных «профессионалов».

Использование Ваниша, порошков, спреев или шампуня

Как быстро почистить ковер в домашних условиях? Как гарантировать результат? Например, купить «профи», которые предназначены для такой работы. Любой чистящий препарат требует изучения его инструкции.

Нельзя забывать и о том, что каждому материалу (натуральному или синтетическому) необходим свой очиститель. В противном случае на успех рассчитывать не придется, а нанесение вреда покрытию, наоборот, станет сценарием реальным.

На выбор средства повлияет не только материал покрытия, но и степень его загрязнения. Если рассматривать все профессиональные очистители, то эти препараты можно разделить на 4 группы.

Шампуни

Эти чистящие средства безопасны, так как не станут причиной разрушения клеевой основы, однако они хорошо удаляют как въевшуюся грязь, так и пыль. Наиболее известными из них является Vanish, 5 Five, Золушка, Пчелка-Ворс.

Аэрозоли

Это спасение для натуральных ковров, имеющих длинный ворс. Использование этих средств максимально простое. Их распыляют на поверхность, затем слегка втирают в ковер. После высыхания препарата от его остатков избавляются с помощью пылесоса. Удачные примеры — HG, Vanish Oxi Action, PROSEPT Universal Spray.

Порошки

Это идеальные препараты для изделий с коротким ворсом, как для натуральных, так и для синтетических изделий. Их распределяют по поверхности, тщательно втирают щеткой, затем пылесосят ковровое покрытие. Среди известных, востребованных средств — Mitex, Spot Lifter, Санлюкс.

Пятновыводители

Эти препараты используются локально, но при выборе надо смотреть, является ли данный продукт универсальным, подходящим для любого вида ковровых покрытий. Средства отлично справляются даже со старыми пятнами. Например, хвалят Udalix, Mellerud и Тайфун OXY-PRO.

Для любого из жидких средств работа практически одинакова.

Первым этапом всегда является подготовка раствора — его вспенивание, так как в этом случае именно пена является чистящим средством. После получения устойчивой «шапки» ее наносят на поверхность губкой, мягкой щеткой и т. п. Место загрязнения иногда до начала работы рекомендуют пропылесосить. Затем пену оставляют работать на тот срок, который рекомендован производителем. Он может составлять от нескольких минут до нескольких часов. Это зависит от степени загрязнения и эффективности очищающего препарата.

После обработки участка или всего ковра засохшую пену вместе с грязью удаляют пылесосом или влажной тканью. Затем тщательно сушат, если он еще не до конца высох. Феном для ускорения процесса пользоваться не советуют.

Нельзя утверждать, что Ваниш и его разные формы — единственные фавориты. С различными загрязнениями способны справиться и другие магазинные средства. Например, BORK V1 Duo, Carpet DryClean, Eco Mist, Extra Profi, Flash, Karcher, Tri-Bio.

Помощь народных рецептов

В этом случае для обработки используют одно средство, либо прибегают к помощи нескольких продуктов: чистых, или разведенных водой в определенных пропорциях. Но от большей части грязи (пыли) можно избавиться простой «выбивалкой».

Снежные «ванны»

Если на улице зима, то самым лучшим видом очистки будет использование снега. Изделие выносят, расстилают, тонким слоем набрасывают на него снег. Затем «заснеженное» покрытие выбивают специальной выбивалкой («хлопушкой»). Ковер переворачивают другой стороной, процедуру повторяют. При загрязнении снега изделие перемещают на «целинные земли». Когда окружающее пространство перестает «пачкаться», можно считать, что цель достигнута.

Сода, уксус

Первый рецепт, который применяют при различных загрязнениях, — пенящийся состав, в который входят оба компонента. В случае «коврового бедствия» шипучее средство чаще изготавливать нет необходимости. Продукты используются по отдельности. Они способны избавить ковровое покрытие даже от застарелых пятен.

Сода

Для очистки изделия в 5 литрах воды размешивают ½ стакана соды. Получившийся раствор с помощью пульверизатора разбрызгивают на ковер, потом оставляют на полчаса. После этого участок пылесосят.

Для освежения цвета коврового покрытия сухой порошок рассыпают по ковру, втирая соду прямо в ворс. В этом случае соду оставляют на полчаса или час. Затем остатки также удаляют пылесосом.

Уксус

Данный продукт также помогает вернуть изделию первоначальный цвет. Однако здесь нужна осторожность. При обработке этим универсальным средством главное не как быстро почистить ковер в домашних условиях, а как не навредить ему.

Покрытие пылесосят, затем смешивают литр теплой воды и 15 мл уксуса. Готовый раствор наносят на ковер губкой или мягкой щеткой, оставляют на 30 минут. После высыхания изделия его снова пылесосят, а помещение проветривают.

Уксус+ сода

Эта гремучая смесь в состоянии помочь, когда пятна не свежие, а уже успели засохнуть. Сначала используют уксус: его смешивают с водой (4:4), затем обрабатывают ковер. Потом поверхность промокают сухой тканью либо салфетками. Затем рассыпают тонким слоем соду, ждут полчаса, потом грязный порошок собирают пылесосом.

Помощь бензина

Это вещество можно использовать, если есть возможность относительно быстро устранить неприятный запах растворителя. Бензин можно использовать двумя способами. Самый простой — разведение вещества (10 мл) в мыльном растворе (100 мл), втирание состава в локальные загрязнения.

Второй вариант — смачивание бензином опилок (крахмала, талька, толченого мела). Эти средства насыпают на пятна вечером, прикрывают их листом промокашки, оставляют их до утра. На следующий день бумагу проглаживают, затем заменяют новой. Эту операцию, как и обработку снегом, повторяют до тех пор, пока промокашка не перестанет пачкаться.

Крупная соль

Это еще одно народное средство, позволяющее быстро избавиться от пятен сока или вина. В этом случае «место аварии» щедро засыпают солью крупного помола. Ее оставляют на 10-15 минут, потом счищают щеткой, смоченной в теплой воде. После высыхания участка его чистят пылесосом. Если после первого раза с пятном справиться не удалось, то операцию повторяют. В этом случае советуют использовать другой «дуэт» — уксус и соду.

Квашеная капуста

Данный вариант можно назвать самым оригинальным вариантом применения этого продукта. В этом случае используют именно капусту, а не рассол. Его отжимают, капусту раскладывают на ковер тонким слоем, затем оставляют на пару часов. Потом квашеный «очиститель» собирают щеткой, промывают под краном, и снова укладывают на покрытие. Действуют таким образом до тех пор, пока ковер не избавится от пятен.

Хозяйственное мыло

Это незаменимый помощник в любом доме, так как мыло дает шанс быстро избавиться от различных загрязнений. В этом случае тоже используют раствор, приготовленный из 5 граммов натертой мыльной стружки и 500 мл воды. Жидкость распределяют по грязному покрытию щеткой или чистым веником. Спустя полчаса ковер тщательно протирают влажной тканью (мокрой щеткой), затем сушат.

Нашатырь

Данный способ подойдет далеко не всем из-за сильного запаха нашатырного спирта. Однако говорят, что пятна исчезают буквально на глазах. В литре воды размешивают 2 столовые ложки препарата. На ворс раствор наносят губкой или мягкой щеткой, тщательно втирают. После завершения обработки состав смывают теплой водой. Чтобы избавиться от запаха, рекомендуют проводить дополнительный этап, при котором лучше использовать мыльный раствор.

Лимонная кислота

Этот продукт нередко становиться единственным избавителем от различных загрязнений, но в данном случае есть ограничение, так как быстро почистить ковер в домашних условиях получится, но только если покрытие имеет темный цвет. В литре воды размешивают две столовые ложки кислоты. Раствор переливают в пульверизатор, и разбрызгивают на ковер. Через 3-5 минут состав смывают водой.

Лимонный сок

Этот напиток достоин называться «тяжелой артиллерией», поскольку он в состоянии избавить изделия даже от сильно въевшихся, старых и упрямых пятен. Сок, не разбавляя водой, наносят на пятно, оставляют на пару часов. Затем поверхность тщательно протирают чистой водой, чтобы избавиться от липкости, и сушат. Этот способ тоже не рекомендуется применять для светлых изделий.

Картофель

В этом случае работать будет не сам овощ, а крахмал, который в нем содержится. 4 картофелины измельчают на терке, заливают литром воды. Через два часа жидкость процеживают. В раствор картофельного крахмала окунают щетку, потом обрабатывают участки с пятнами. После высыхания крахмала его тоже убирают пылесосом.

Чайная заварка

Этим продуктом избавляются от застарелых пятен на темных изделиях. На них заварку распределяют равномерно, тонким слоем, оставляют на 1,5-2 часа. После обработки ее убирают венком или пылесосом. Помимо удаления от пятен есть еще один плюс использования заварки. Ковер приобретет еще одно приятное качество — свежий запах.

Чистка ковров из разных материалов

Спасительных средств много, не далеко не все из них работают на любом покрытии. Некоторые продукты и вовсе могут испортить вид изделия, поэтому к выбору надо подходить осторожно.

Синтетические ковровые изделия (акрил, полиамид, полиэстер), в которых отсутствует клеевая основа, приемлют любой вид чистки: как сухой, так и влажный. Их можно обрабатывать любым домашним средством, так как синтетике не страшна ни вода, ни потеря цвета. Полусинтетические паласы — причина выбора магазинного препарата, предназначенного именно для этой цели. Кроме средств бытовой химии для их очистки подходит хозяйственное мыло, а также сода и уксус. Джутовые покрытия капризны: их допускается счистить только сухим способом. Обработка паром, сильными препаратами, жесткими щетками запрещена. Оптимальный вариант — специальный чистящий порошок и пылесос. Трикотажная продукция требует путешествия в химчистку, потому что таким изделиям обработка жидкостью противопоказана, вода на них плохо влияет. Напольные покрытия из меха не потерпят стирку, обработку влажными губками, щетками. Идеалы для них — соль, нашатырь, мягкая ткань. Ковры ручной работы не терпят «дурного обращения». Единственный вариант для них — составы, содержащие углеводородные растворители. Шерстяные покрытия хорошо относятся к пылесосу, к ежегодной стирке (одной в год) с мылом, но не любят отбеливателей и чистку солью.

Ковровые изделия из ткани тоже можно назвать «неженками». Шелк из домашних средств «дружит» только с уксусом. Другие материалы — лен и хлопок — подразумевают сухую чистку с помощью соды.

Загрязнения и борьба с ними

Поскольку «посадить» пятно довольно просто, эти неприятности случаются практически в любом доме. Особенно часто — там, где есть жильцы, склонные к проделкам и разному творчеству.

Вездесущая шерсть

Самые «счастливые» хозяева — те, у которых живут животные «повышенной мохнатости». Эти создания щедро делятся с коврами шерстью, которую потом быстро втаптывают в их поверхность домочадцы. Чтобы вытащить ее из глубины, используют несколько способов:

Перед использованием пылесоса покрытие обрабатывают влажной щеткой, но против ворса. Способ не идеален, но в этом случае цель оправдывает метод. Вручную собирают подшерсток, используя влажную губку либо тряпку. С помощью этих «орудий труда» владельцы, двигаясь против часовой стрелки, будут скатывать шерсть в небольшие комочки.

Третий рекомендованный способ — помощь кондиционера для белья. Его разводят водой, затем этот раствор распыляют на ковер. Пылесосят покрытие через 15-20 минут.

Немало неприятностей приносят другие «следы» — зеленки, йода или фукорцина. Старые пятна смачивают водой, потом посыпают крахмалом. Для очистки светлых покрытий используют обработку перекисью водорода и последующее протирание мыльным раствором.

Если пятно плохо поддается, в дело идет уксус. Старые следы йода убирают картофельным соком, свежие — молоком. Для избавления от самых «древних» пятен применяют ацетон, нашатырь или гипосульфит (тиосульфат) натрия.

Каждому пятну — свой очиститель

Для избавления от других несовершенств используют разные средства.

Пятна жира уничтожают тем, что умеет впитывать жир. Это мелкие опилки, зубной порошок, крахмал, манная крупа, мел либо тальк. Средство насыпают на жир, закрывают бумагой или тканью, оставляют на 6-10 часов. Потом укладывают новый лист, проглаживают утюгом. Если надо, то операцию повторяют. Жвачка, воск — еще одни потенциальные «вредители» для покрытия. Субстанцию, прилипшую к ковру, удаляют с помощью жидкости для зажигалок или кубиков льда. Лед помещают в пакет, прикладывают к жвачке или воску. Через некоторое время они отлипнут. Удалить их поможет тупой нож, или другой металлический предмет. Очень старые пятна удаляют раствором из 2 л мыльной воды (порошок, мыло) и 10 мл бензина. Жидкость наносят на участок, ждут 10-15 минут, потом протирают сухой тряпкой. Если «метка» не пропала, то операцию повторяют. Чернила. Данные отметины засыпают солью, оставляют на четверть часа. Затем притирают участок мыльным раствором. Свежепосаженное пятно поможет быстро удалить лимонный сок, но участок не трут, а промакивают. Вино. В этом случае готовят водный раствор перекиси водорода: 3 части жидкости и одна часть пероксида. Пятно смачивают, потом промокают салфеткой. Процедуру повторяют до полного исчезновения пятна. Пролитый кофе. От него избавляются с помощью раствора нашатыря: На 500 мл воды берут чайную ложку спирта. Пятно обрабатывают щеткой, затем вытирают сухой тканью. Кровь. Для нее противопоказана горячая вода. Старое пятно удаляют, предварительно смочив его мокрой тканью. Обычно хорошо помогает обильная промывка прохладной водой.

Еще одна потенциальные виновники пятен — соки, фруктовые, овощные. Для избавления от них в литре воды размешивают по чайной ложке стружки мыла и яблочного уксуса. Обработку всегда начинают с краев, постепенно двигаясь к центру.

Как ухаживать за ковровыми покрытиями?

Чтобы не выискивать способы, как быстро почистить ковер в домашних условиях, лучше постараться тщательно следить за его состоянием. Нехитрые правила помогут избежать многих проблем, устранением которых в противном случае придется заниматься рано или поздно. Есть несколько основных рекомендаций, которых нужно придерживаться.

Чистка ковровых покрытий пылесосом как минимум раз в неделю — норма. Если в доме или квартире «водится живность» (особенно постоянно линяющая), то правило меняется: такая уборка необходима уже 2-3 раза в неделю. Для чистки необходимо пользоваться только домашними продуктами или средствами, предназначенными для ковров. Сильные составы (Доместос, Санокс и т. п.) могут «обрадовать» противоположным результатом — консервацией отметин. Выведением любых пятен лучше заняться сразу после их «посадки». В этом случае велик шанс быстрого избавления даже от трудносмываемых «меток» вина, крови, пищи и т. д. Любое ковровое покрытие не рекомендуется стелить на вымытый, но не до конца высохший, пол. Причина — возможное появление плесени. На ножки мебели лучше предусмотрительно наклеивать резиновые прокладки. Они способны предотвратить деформацию ковровых изделий. Морозная снежная погода — идеальные условия для чистки и проветривания ковра, поэтому данной возможностью лучше воспользоваться.

Для чистки ковровых покрытий используют только прохладную, или чуть теплую воду. Переувлажнение запрещено из-за постепенного вымывания клея, держащего ворс на основе. Первым последствием станет деформация изделий. Ковролин не рекомендуется чистить часто. Оптимальный уход для него — влажная уборка 3-4 раза в год.

Для того чтобы возвратить ковровому покрытию первоначальный вид, не обязательно отправляться в химчистку или бежать в магазин за специальным препаратом, однако это потребуется для удаления серьезных загрязнений. От нетребовательных, свежих пятен есть возможность избавиться с помощью обычных-привычных продуктов.

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