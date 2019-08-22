С наступлением весны на дачников наваливается множество забот. Не все они напрямую касаются выращивания растений: вместе с теплыми днями на участок приходят непрошеные гости, ищущие, чем бы поживиться. И остаются в найденном раю. Самый серьезный противник хозяев фазенды — многочисленная армия муравьев. Маленькие букашки, считающиеся санитарами леса, беззастенчиво пользуются своим положением: приводят с собой друзей (тлю), устраивают пир на весь мир, съедая все на своем пути, поселяются в домах. Война с захватчиками — единственный способ остановить нашествие. Химикаты вредны для всего живого, поэтому сначала лучше осведомиться, как бороться с муравьями народными средствами. Они безопасны, доступны, не способны причинить непоправимый вред.

Санитары или вредители?

Ответ на этот вопрос зависит от численности муравьев на участке. Небольшое и контролируемое количество насекомых — благо, ведь они помогают владельцам участков рыхлить землю, избавляют от садовых вредителей, питаясь их яйцами и личинками, способствуют опылению растений.

Большая популяция муравьев становится угрозой №1. Обосновавшись на участке, они, как настоящие друзья, переносят туда тлю, которая выделяет нектар, особо любимый «трудоголиками». «Сахарные» насекомые тоже с удовольствием поедают растения, поэтому семена, рассада, плодовые кустарники и деревья становятся постоянной мишенью дуэта прожорливых гостей.

Во время строительства подземного муравейника повреждается корневая система растений. Если насекомые посягнули на жилье хозяев, то, с большой долей вероятности, колония муравьев «обрадует» их следующей весной своей многочисленностью.

Рассмотрев плюсы и минусы, легко сделать свой вывод: называть муравья «младшим медицинским работником» на дачном участке некорректно. Да, небольшая польза от их присутствия есть, но вред, причиняемый этими агрессорами, несоизмеримо больше. Потому срочное принятие мер — первая необходимость.

Народные рецепты или химикаты?

Обнаружив у себя на участке «поселенцев», любой хозяин или хозяйка сразу начинают штудировать тему об эффективных способах борьбы с недругом. Химические препараты против муравьев — первое что «взбредает» на ум, ведь в этом случае не надо готовить состав из отдельных ингредиентов. Но есть и минусы у данных средств, что многих останавливает. Специалисты тоже не пришли к согласию в этом вопросе.

Все химические средства, предназначенные для уничтожения вредителей, очень ядовиты, иначе они не были бы действенными. Производители, безусловно, тщательно дозируют такие вещества, снижают уровень их опасности, но стопроцентной гарантии безвредности не даст никто. В группу риска всегда попадают дети, люди, склонные к проявлению аллергических реакций, беременные и пожилые. Почва тоже может быть отравлена, если неверно рассчитать дозировку, либо случайно взять большее количество препарата.

Самый действенный способ войны со «сладкой парочкой» насекомых — комбинация, состоящая из специализированных инсектицидов и обычных продуктов, так как бороться с муравьями народными средствами еще не значит их победить. Использование двух видов «вооружения» может быстрее избавить участок от муравьиного вторжения. Главное условие для безопасности людей и растений — точная дозировка магазинных препаратов и четкое следование инструкции.

На войне все способы хороши

Список народных средств, накопленный и опробованный многими поколениями дачников, поможет найти оптимальный вариант, однако даже сейчас не перестают появляться новые методы борьбы с миниатюрными вредителями. Главное в них — безопасность.

«Передислокация» муравьиного дома

Наиболее логичный вариант, который к тому же считают довольно эффективным. Муравейник выкапывают, а затем отвозят подальше от дачи. Копают глубоко, так как под жилищем насекомых может остаться потенциальная угроза — личинки. Эту землю также удаляют за пределы участка, а вырытый котлован проливают крутым кипятком.

Потоп: кипящая вода, керосин, карболка

Иногда не требуется процедура переноса, потому что существует более простая альтернатива — заливание муравьиного дома кипятком. Однако этот метод относится к экстренным мерам, так как уничтожается и микрофлора данного участка земли.

Немного сократить численность вражеской армии поможет губка, смоченная сладкой водой, а потом помещенная туда, где находится большее количество муравьев. Когда насекомые соберутся на пиршество, ее аккуратно перекладывают в ведро, заливают кипятком. Эту процедуру повторяют несколько (много) раз.

Муравейники рекомендуют поливать керосином, но поджигать его нельзя. Так как насекомые не переносят запах, то они покинут жилище. Чтобы обезопасить кустарники и деревья, под каждое растение помещают тряпки, щедро пропитанные этой горючей смесью.

Другой способ потопа — керосиново-карболовый, его муравьи тоже не любят. На 2 столовые ложки кислоты берут 10 таких же ложек керосина и хозяйственное мыло. В этот «коктейль» вливают в 10 л воды, размешивают и поливают составом муравьиный приют.

Пояса: ловушки и отпугивание

Это альтернативный вариант применения керосина, заменой которому способен стать карболовый раствор. В этих веществах смачивают ткань, которой затем обматывают стволы деревьев. Нередко используют растительные масла — конопляное, льняное, подсолнечное. В них рекомендуют добавлять сажу.

Пояс с садовым клеем становится настоящей ловушкой для муравьев и тли, путешествующей на них. Для этой цели подойдет любой клей-универсал, продающийся в аэрозольной форме. В случае с любым видом пояса перед обматыванием дерева его избавляют от сухой коры. В роли ткани выступают нетканые материалы, не подверженные гниению.

«Присыпки»: пшенная, манная крупа, известь

Считается, что для этих вредителей пшенная (манная) крупа сродни муравьиному яду, потому что насекомые не в состоянии ее, разбухшую в желудке, переварить. Наевшись сырой каши до отвала, муравьи просто погибают. Крупой щедро посыпают муравейники и места наибольшего скопления захватчиков.

Известь для избавления от муравьев подойдет любая: как обыкновенная, так и хлорная. Последней разновидностью посыпают почву у основания деревьев. Негашеную известь используют в качестве «приправы» для муравейников. После распределения ее по жилищу насекомых его проливают водой.

Война с тлей — союзником врага

Нормальное существование муравьев без лакомства-нектара, который выделяют тли, невозможно, поэтому избавление от источника питания — еще один вариант избавиться от докучливых вредителей.

Побеги кустарников обрабатывают содовым либо табачным раствором, в него обязательно добавляют зеленое мыло. Листья молодых растений промывают, а взрослые деревья опрыскивают, используя распылитель.

Самодельный яд — борная кислота

В этом случае надо позаботиться о том, чтобы не пострадали домашние питомцы, так как эти приманки могут привлечь и их. Борную кислоту смешивают с одним из продуктов — мясным фаршем, яичным желтком, вареньем либо сахаром, дрожжами.

Смертельные приманки для муравьев раскладывают по всему участку, но особенно там, где обнаруживались скопления насекомых. Способ этот считается довольно эффективным, но о мерах предосторожности при использовании самодельного яда забывать нельзя.

Растворы: соль и сода

Эти ингредиенты можно использовать как вместе, так и по отдельности. По две столовые ложки каждого средства размешивают в 1,5 л воды, выливают жидкость в муравейник, слегка присыпают землей, затем закрывают полиэтиленом. Оба вещество можно использовать в сухом виде, смешивать с сахарной пудрой.

В одном из самых старых рецептов упоминается соль. Для уничтожения вредителей смешивают сажу и золу, посыпают муравейник, а потом заливают «царство» концентрированным солевым раствором. Результат, который обещают, — прощание с надоедливым семейством на несколько лет.

Использование неприятных запахов

Этот способ борьбы с муравьями не относится к самым эффективным методам, потому что даже самый сильный аромат специй быстро исчезает. Любая пряность станет абсолютно бесполезной после первого же дождя. Муравьиное семейство не терпит аммиак, нашатырь, а также анис, валериану, гвоздику, корицу, красный перец, табак и подобные порошки, имеющие резкий запах.

Некоторые утверждают, что есть еще одни защитники от муравьев — копчености. Особенно рыба. Чтобы достичь результата, в местах обитания «хлебосольно» раскладывают остатки рыбного деликатеса (скелет, головы). Полноценной заменой копченостям станут опилки, если их пропитать жидкостью для копчения.

Посадка растений — муравьиных врагов

К этой категории относятся бархатцы, лук, петрушка, чеснок. Последнее лекарственное растение рекомендуют сажать на грядках с клубникой. Там где находится крыжовник или смородина, — ноготки, которые привлекают «врагов врага», — божьих коровок, для них тля является лакомством.

Так как бороться с муравьями народными средствами можно долго и не слишком успешно, лучше сочетать их с инсектицидами-профессионалами. В этом случае, соблюдая пропорции, а также меры безопасности, гораздо легче одолеть почти непобедимого противника. Добиваться полного уничтожения тоже нельзя, так как участок в этом случае заполонят другие «орды». На нем будут благоденствовать гусеницы, жуки, их личинки и другие насекомые.

Чем и как бороться с муравьями народными средствами, подскажет этот познавательный материал, комментарии к которому рассмешат любого: