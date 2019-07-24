Изделия из полимерной глины для начинающих: простые, но разные виды

Что касается универсальности, то вряд ли какой-либо другой материал для рукоделия способен выиграть в споре с полимерной глиной. Из нее получаются забавные игрушки, сувениры (например, магниты для холодильника), украшения и множество других полезных, красивых вещей. Несмотря на то, что материал появился относительно недавно, обзавелся он уже большой армией поклонников и поклонниц «рукотворчества». Причины всенародной любви — податливость термоглины, легкость работы, великолепный внешний вид поделок. Изготовление изделия из полимерной глины для начинающих тоже не обещает особых трудностей. И в правильности этого утверждения довольно просто убедиться самим.

Полимерная глина: знакомство

Другие ее названия — термоглина, пластика, пластик, полимерка. Это пластичный материал очень похож на обычный пластилин, но основа его — поливинилхлорид (ПВХ). Другие компоненты — жидкие пластификаторы (один, несколько) и пигменты.

Разновидности

Полимерная глина имеет два вида, которые отличаются друг от друга: как составом, так и характеристиками.

Запекаемый пластик. Это и есть настоящая термоглина. Второй вид так называть не совсем корректно. Этот материал для затвердевания требует высокой температуры — от 100 до 130°. Во время такого запекания состав, испаряясь, покидают пластификаторы. Из термоглины можно создать все, что угодно — от миниатюрных деталей до больших фигур. Самозатвердевающий материал высыхает сам, однако этот процесс требует около суток. После того как изделие застынет, его шероховатые поверхности обрабатывают пилкой, тканью, поэтому такая полимерная глина используется для предметов, которые имеют довольно большие размеры. Из нее изготавливают кукол. Хранят массу только в закрытой упаковке.

Оба вида «суперпластилина» одинаково популярны, так как экологичны, эластичны, а разнообразные поделки из них получаются невероятно красивыми. Не зря эту глину назвали материалом, прощающим непрофессиональные ошибки, но позволяющим создавать профессиональные изделия.

Ассортимент потенциальных изделий

Полимерная масса дает большой простор для деятельности. Но в зависимости от вида, который используется, поэтому покупать материал нужно после того, как определены предметы, которые решила создать начинающая мастерица. Ими могут стать:

небольшие аксессуары (например, брелок);

украшения;

сувениры;

игрушки;

декоративные предметы (статуэтки);

цветочные икебаны.

Больший восторг вызывают уникальные украшения, миниатюрные игрушки, однако такая филигранная работа подвластна только достаточно опытным мастерицам.

Достоинства, недостатки

Прежде чем брать в руки материал и начинать творить незабываемые вещи, лучше заранее узнать и плюсы, и минусы видов.

Запекаемая глина

К преимуществам такого материала относят:

идеально ровную поверхность, получаемую после запекания;

прочность изделий;

стойкость цвета;

быстрое окрашивание и такое же избавление от краски в случае необходимости;

простота создания самых маленьких деталей.

Сравнительным недостатком можно назвать то, что после изготовления твердого предмета исправить уже ничего не получится. Для работы требуются перчатки и чистые поверхности, потому что эта глина мгновенно впитывает соринки.

Самозатвердевающая масса

И у этого материала есть свои сильные стороны:

исправлять дефекты или менять форму можно долгое время, так как сам процесс затвердевания регулирует мастерица;

коррекция возможна уже после затвердевания массы, ее размягчают при помощи воды;

поверхность так же легко, как и «запеканка», избавляется от красящего состава.

Главный минус — невозможность создать крошечные элементы. Частые исправления характерны для работы с этой полимерной глиной. Изменение первоначального цвета — еще одна особенность данного вида.

Выбор «правильного» материала

Создание изделия из полимерной глины для начинающих подразумевает наличие качественного материала, так как первый опыт просто обязан быть успешным. Поэтому выбор для непрофессионала один — это дорогой продукт. Приобретают пластику в магазинах для рукоделия. Популярными марками, зарекомендовавшими себя с наилучшей стороны, считают:

Cernit;

Deco;

FIMO;

KATO;

Sculpey;

Viva Pardo;

Профи;

Сонет;

Цветочек.

Без чего еще не обойтись? Удобное рабочее место — первый пункт. В его роли сможет удачно дебютировать большой кусок стекла, пластика либо кафельная плитка, так как придется орудовать ножом. Если под рукой нет ни того, ни другого, останется один удобный вариант — белый плотный бумажный лист (А4). Его не надо мыть, а выбросить после работы не жалко. Другие предметы первой «полимерной» необходимости:

Нож. Оптимальный инструмент для начинающей рукодельницы — специальный стек-нож из металла. Он имеет 2 стороны: первая — обычный стек, которым раскатывают материал, вторая — тупой нож. Однако для начинающих такой инструмент может заменить канцелярский нож, кухонный в этом случае использовать нельзя. Скалка/стек для раскатывания полимерного теста, но пластмассовые изделия не рекомендуют, так как они быстро приходят в негодность «благодаря» постоянному контакту с полимерной массой. К дереву «тесто» будет прилипать. Альтернативы — толстые маркеры, банки с лаком для волос. Зубочистки либо толстые иглы — идеальные инструменты для проделывания отверстий, придания деталям необходимой формы. Если нет стек-ножа, то они станут достойной заменой. Наждачные водостойкие шкурки, чей долг — удаление отпечатков пальцев. Сюда же можно отнести материал для полировки. Его роль берет на себя замша, джинсовая, фетровая ткань. Формочки для вырезания. Если нет специальных изделий, то альтернатива им найдется в каждом доме. Это крышечки либо рюмочки, колпачки маркеров, помад, лаков. Клей ПВА — для скрепления деталей. Специальный акриловый лак, имеющий водную основу (например, Sculpey). Элементы для оформления: пуговки, монетки, подвески и т. п. Латексные перчатки, влажные салфетки.

Идеальный рабочий инструмент для опытных мастериц — паста-машина, однако такое полезное приспособление есть далеко не в каждом доме.

Первый опыт: элементарный цветок

Для знакомства с процессом изнутри ни к чему сразу выбирать сложные предметы, иначе результат может не обрадовать, а разочаровать. Для изготовления изделия из полимерной глины для начинающих лучше выбрать простенький цветок. Для его создания нужно приготовить:

полимерную глину двух цветов, один из них просто обязан быть зеленым;

зубочистку;

бритву.

Изготовление изделия

Это первый этап на пути к цели. Сначала глину разминают, разогревают в руках, после этой операции материал становится податливым, пластичным.

Затем берут пластику зеленого цвета. Раскатывают глину, получая толстую колбаску, придают ей форму капли. Зубочисткой на поверхность наносят линии, по которым узнается любой зеленый лист. Начинают работу с цветком. Размяв кусок глины, его делят на столько кусочков, сколько задумано лепестков. Каждый из них скатывают в шарик, затем надавливают пальцем, получают кружок. Формируют цветок: каждый элемент поддевают лезвием, укладывают друг на дружку внахлест.

Основная операция на этом заканчивается, однако предстоит самый ответственный этап — запекание.

Действия после лепки

Чтобы результат порадовал, надо соблюдать несколько правил, они относятся к любому изделию из запекаемой полимерной глины.

Необходимо строгое следование инструкции, находящейся на упаковке материала, так как разные составы требуют «своей» температуры. Если используется духовка, где готовят пищу, изделие нужно запекать в каком-либо контейнере либо пакете (рукаве), предназначенном для этого. В противном случае потребуется чистка. Обязательно проветривание помещения, так как в процесс выделяется довольно едкий и опасный дым. Постоянный контроль над изделием — главное требование, потому что оно может сгореть, ведь каждая духовка отличается температурным режимом. Горячие предметы обязаны остывать на месте запекания.

Если и этот этап миновал без эксцессов, переходят к обработке. Она включает:

Обезжиривание любым моющим средством. Ошкуривание, если на поверхности обнаружены дефекты — отпечатки пальцев, неровности либо шероховатости. Как и при обработке любого материала, работу начинают с крупнозернистой бумаги, заканчивают самым мелкофракционным зерном. Нанесение лака, специального. Другие составы не используют.

Колечко с бантиком

Несмотря на простоту этого украшения в оригинальности такого кольца не сможет усомниться никто. Для того чтобы получить «драгоценность», надо приготовить:

полимерную самозатвердевающую глину понравившегося цвета;

скалку;

нож (лезвие);

блестки.

Если все необходимое есть, приступают к изготовлению:

Полимерный материал разминают в руках, раскатывают пласт, его толщина — 5 мм; Вырезают заготовки для бантика — одну шире, другую — уже. Края большей детали заворачивают внутрь, меньшей — вокруг нее. Формируют кольцо, после примерки на палец сверху к нему прикрепляют бантик. Щедро покрывают его блестками.

Полуготовое изделие оставляют в покое, девая ему затвердеть самостоятельно.

Ожерелье

Это украшение тоже не потребует от начинающей рукодельницы большого мастерства. Для создания таких бус потребуется иметь под рукой:

полимерную глину: одного либо нескольких цветов;

хлопковый вощеный шнур;

магнитную защелку;

зубочистку.

После разогревания материала из него делают шарики. Размеры их могут быть как одинаковыми, так и разными. Используя зубочистку, в каждой «бусине» проделывают сквозное отверстие. Бусинки помещают в духовку, выпекают, ориентируясь на подсказки производителя глины. Готовую выпечку остужают, нанизывают на шнур (или на несколько), потом присоединяют защелку.

Простой кулон-мишка

Это симпатичное «пряничное» животное можно сделать быстро и качественно, однако для него нужен такой набор материалов и инструменты:

термоглина разных цветов — белого, черного, коричневого и розового;

форма для печенья — в виде мишки;

петелька для кулона;

зубная щетка;

зубочистка;

скалка;

стеки;

нить и карабин.

Работа идет по такому сценарию:

После разминания и разогревания глины скалкой раскатывают в пласт коричневый вид материала, с помощью формы вырезают мишку. Для аутентичности поверхность глины слегка придавливают зубной щеткой. Из полимера белого цвета скатывают маленький шарик, который будет носиком животного. Затем его фиксируют на мордочке, делают надрез в нижней части белого элемента. Из коричневой глины формируют крохотный треугольный носик, крепят его на белый участок. Из черного цвета создают глаза-бусинки, их фиксируют (естественно) на законном месте. Из розовой пластики делают декоративные элементы: из двух раскатанных полосок — узкой и широкой — собирают бантик, который крепят к уху. Из розовых шариков мастерят две пуговицы, в которых проделывают 2 дырочки, крепят их на тело мишки. В голову вставляют петельку для кулона, отправляют в нагретую духовку (110°) на 10 минут.

Завершающий этап — продевание нитки с карабином.

Красивые пуговицы

Эти изделия — хороший способ тренировки, так как он не только научит обращению с полимерной глиной, но даст возможность получить для хозяйства полезную, уникальную вещь. Для создания их необходимо подготовить:

полимерную разноцветную глину;

акриловую водную краску;

наждак разной зернистости;

полиэтилен;

пуговицу, толстую иглу;

рукав для запекания;

круглую формочку.

После этого приступают к работе:

Разминают глину, затем из нее делают заготовки — шарики одинаковых размеров. К каждому из них прикладывают пуговицу, слегка надавливают. Толстой иглой делают дырочки, запаковывают пуговки в рукав. Ставят в духовку, предварительно нагретую до 110°. Поле получения и остывания «выпечки» края пуговиц обрабатывают наждаком. Если брак небольшой, то пользуются только мелким его видом. Наносят на будущие застежки краску и/или лак.

Если нет подходящей

В этом случае используют другую технику и материал.

Глину раскатывают в тонкий пласт, сбрызгивают водой из пульверизатора, затем прикладывают кружево. Накрывают «тесто» полиэтиленом, выдавливают пуговицы формочкой, аккуратно обрезают по краям. Дырочки проделывают зубочисткой и запекают изделия, после чего красят (лакируют).

Глиняный браслет

Это украшение изготовить немного сложнее, но вполне возможно и при отсутствии навыка. Для его создания нужен минимум необходимого:

полимерная глина;

лезвие.

Сам процесс происходит так:

После разминания глины раскатывают три тонкие колбаски. Сложив их вместе, начинают плести косичку. Ориентируются на обхват запястья. После получения украшения необходимой длины, кончики обрезают бритвой, аккуратно их соединяют, потом «полуфабрикат» выпекают.

Необычно смотрятся несколько подобных браслетов, поэтому можно сделать не одно, а 2-3 изделия сразу.

Заготовка для украшений

Из таких колбасок, которые называют «кейнами», легко сделать любые украшения, включая бусы. Для получения колбаски-полуфабриката, нужно приготовить:

полимерную глину контрастных цветов: например, белую и черную;

линейку;

скалку;

нож либо пластину с лезвием;

пресс для выдавливания.

Работу делают так:

Из абсолютно одинаковых кусков глины раскатывают 2 квадрата, их толщина — около 5 мм. Затем кладут один на другой, разрезают пополам, затем операцию повторяют. В результате должен получиться полосатый «бутерброд». Его сжимают (слегка раскатывают руками) так, чтобы сформировалась колбаска. Ее, в свою очередь, закручивают спиралью: прижимают к столу и катают в одном направлении. Во время раскатывания действуют осторожно, так как рисунок изделия можно легко повредить. Получившуюся колбаску помещают в пресс для выдавливания, его крышку закручивают. Выдавленную глину разрезают на кусочки. Используют их для производства любых украшений.

Создать идеальные изделия из полимерной глины для начинающих непросто, но опыт — наживное дело. Даже дилетанты смогут быстро научиться обращению с новым материалом, ведь он так похож на тот, что знаком всем с раннего детства.

Идеи для творчества можно почерпнуть из этого видео: