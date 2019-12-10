Любая строительная работа не обходится без орудий труда. Одной из самых требовательных операций по праву считается возведение стен из кирпича. Эта ответственная задача, так как от нее зависит безопасность и надежность будущей конструкции, поэтому без большого арсенала разнообразных приспособлений не в состоянии обойтись даже самый высокопрофессиональный каменщик. Чтобы повысить эффективность работы, ее качество, работники используют разные инструменты для каменной кладки. Одни необходимы в обязательном порядке, другие применяют только специалисты. Однако знакомство почти со всеми инструментами будет полезно и любителям: оно даст представление не только о разном инвентаре, но и о сложности работы.

Стандартные инструменты для каменной кладки

Большинство из них покупают в специализированных магазинах, но некоторые приспособления, призванные значительно упростить довольно сложную задачу, многие мастера изготавливают самостоятельно. Это относится к тем строителям, которым приходится сталкиваться с этой работой очень часто. Прежде всего, необходимо рассмотреть стандартный набор каменщика, познакомиться с функциями каждого из ручных инструментов.

Кельма (мастерок)

Это небольшая плоская лопатка, чаще треугольной формы, с закругленными либо острыми углами. Она имеет изогнутую рукоятку из дерева, алюминия, пластмассы или резины. Пластину-лопатку изготавливают из закаленной или нержавеющей стали. Задачи кельмы — укладывание раствора на кирпичные ряды, его равномерное распределение, удаление лишнего материала.

Размеры ее — 120-300 мм. Небольшие кельмы будут удобны тем, кто только знакомится с работой каменщика. Крупные модели способны обеспечить скорость кладки, но с ними обычно работают каменщики-профессионалы. Если говорить про самый ходовой размер, то это инвентарь, имеющий длину от 180 до 200 мм. Стандартная форма для кладки кирпича — трапеция.

Молоток-кирочка

Это приспособление – комбинация из молотка и кирки: с одной стороны его находится носок — заостренная лопатка, с другой — обычный боек. Таким инвентарем можно с легкостью колоть и стесывать кирпич, удалять старую кладку. Рукоятки бывают деревянными и прорезиненными. Вторые более удобны, так как они способны гасить вибрации, зато первые дешевле.

Главным параметром молотка-кирочки является его вес. Чем он больше, тем проще справиться с кирпичом, прикладывая минимум усилий. У облегченного варианта свое преимущество — удобство и легкость работы небольшим инструментом, дающим шанс быстро и аккуратно выполнить довольно большой объем работ.

Расшивка

Это орудие труда занимается оформлением швов кирпичной кладки. С помощью расшивки контролируют их толщину, форму, убирают излишки раствора. Внешне расшивка очень напоминает кельму, но только с узким ножом-пластиной, которая должна беспрепятственно входить в пространство между кирпичами. Длина инструмента обычно равняется 130-150 мм.

Расшивки бывают разного размера, профиля поперечного сечения, конфигурации: они могут быть как выпуклыми, так и вогнутыми. Поэтому ими можно декорировать любые швы — одно- и двухсрезные (вогнутые, выпуклые), прямые заглубленные. Практически любую модель легко отыскать в магазине, однако каменщики нередко делают эти инструменты самостоятельно.

Ковш-лопата

При большом объеме работ для изготовления и нанесения раствора используют не кельму, а специальную массивную альтернативу — ковш-лопату. Это емкость из металла, она напоминает совковую лопату или ковшик, к которому прикреплена не очень длинная ручка. Цель приспособления — ускорение и облегчение нанесения смеси, если кладка широкая.

Ковш изготавливают из цельного металлического листа, используют метод штамповки, поэтому дно инструмента гладкое, а между стенками и дном отсутствуют стыки. Благодаря этому раствор на ковше не задерживается. Рукоятка лопаты-совка может быть сделана из любого материала. Нередко для удобства такие приспособления имеют носик.

Контрольно-измерительный инструментарий

Без ручных орудий труда справиться с каменной кладкой не получится, однако не менее важна другая категория «помощников» — те инструменты для каменной кладки, что контролируют ее корректность. В набор входит элементарное правило, рулетка, уровень, угольник, отвес.

Правило

Этот строительный инструмент — длинная металлическая или деревянная рейка. Главное ее отличие от «родственниц» — идеальная ровность. Цель правила — выявление даже малейших дефектов, определение крохотных впадин, выпуклостей либо иных неровностей. Инструмент прикладывают к ряду, затем проверяют его прилегание к кладке по всей длине.

Размеры правила — от метра до 2,5, обычно шаг составляет 500 мм. У каменщиков-профессионалов есть целый набор реек различной длины, так как большие модели хороши для длинных стен, но ими невозможно проверить качество работы при малой площади объекта, а также в труднодоступных местах.

Строительный уровень

Это обязательный атрибут любого строительства, не менее важен он при работе с кирпичом. Самый распространенный тип инструмента — простейший ватерпас. Это ровная планка с вмонтированной колбой, которая наполнена спиртом. Пузырек воздуха, находящийся в ней, показывает любое отклонение по горизонтали, когда перемещается из центра.

Строительный уровень, контролирующий каменную кладку, имеет сразу 3 колбы — вертикальную, горизонтальную и расположенную под углом 45°. Наиболее предпочтительный вариант — лазерный уровень, более удобный, простой в работе, максимально точный. Однако недостаток прибора для многих существенный — это его цена.

Рулетка, отвес и угольник

Первый представитель не нуждается в рекламе: об удобстве тонкой металлической ленты, самостоятельно скручивающейся в рулон, знают все. Отвес тоже прибор элементарный — это груз, который подвешивают на нитке (капроновом шнуре). Материал груза — алюминий либо другой металл, резина. Оптимальная форма — конусная гирька. С помощью отвеса быстрее всего проверить вертикальность кладки, поднеся к ней этот простейший инструмент.

Угольник — две металлические пластины, соединенные под углом 90° Длинная сторона одновременно является линейкой. Короткий и более толстый элемент обеспечивает плотное прилегание к строительному материалу. Альтернативой рулетке и угольнику может стать складной деревянный метр — 10-сантиметровые линейки, соединенный вместе. Их легко сложить в треугольник, а там, где соединяются первые звенья, есть транспортир.

Порядовка и причалка

Эти инструменты для каменной кладки применяют для контроля ее правильности. Порядовка — главный из них: это длинная «линейка», металлическая или деревянная. Ее устанавливают в углах будущей конструкции (дома, печи, камина и т. д.), затем наносят разметку, используя в качестве стандарта высоту кирпича и ширину шва — 65 и 12 мм (77 мм) соответственно.

На этой линейке отмечают высоту рядов, перемычек, проемов. Самая нижняя отметка должна совпадать с первым рядом кладки. На уровне укладываемого кирпича натягивают неэластичную веревку (например, полипропиленовый трос) — причалку. Ее задача — контроль линейности, обеспечения ровности каждого ряда, поэтому провисания нити недопустимы.

Приспособления, облегчающие работу

Для скорости работ, но не в ущерб качеству, придуманы несколько интересных видов инвентаря. Эти инструменты для каменной кладки дают возможность с минимальными затратами получить безукоризненные швы.

Кювета — первый, самый простой представитель. Есть у нее и другое название — дозатор. Это небольшая емкость с прямыми либо скошенными стенками, причем она не имеет дна. Размер кюветы не больше одного кирпича. Ее предназначение — точная дозировка раствора. Используя такую конструкцию, можно довольно быстро придать шву нужную длину, толщину, ширину. Порядовка-дозатор. Это кювета, имеющая приспособления для разметки. Нередко такие вспомогательные устройства дают возможность регулировать длину, имеют опорные механизмы, облегчающие их передвижение. Комплексный дозатор. Такой инструмент имеет серьезное оснащение: в его составе уровень и различные контрольно-измерительные приборы. С его помощью можно не только выравнивать раствор, но и придавать швам фигурные формы.

Любой дозатор сильно упростит работу, однако, как и с любым устройством, с ним надо сначала познакомиться, привыкнуть к работе, освоиться.

Что входит в набор для каменщика?

Так как в ведении мастера весь процесс с начала до конца, то без дополнительных атрибутов обойтись не получится. Понадобятся как необходимые емкости, так и вспомогательные инструменты для каменной кладки.

Для замешивания раствора необходима достаточно большая емкость. Оптимальный ее объем — 40-50 литров. Количество смеси зависит от нормы выработки, времени пребывания раствора в нужной консистенции. На кирпичную кладку в среднем расходуется 20-30 л/ч. Готовят раствор сразу на 2 или 2,5 часа. Бетономешалка. Если изготавливать раствор самостоятельно, времени на строительство уйдет очень много. Даже самое элементарное и небольшое оборудование не только даст возможность справиться с кладкой быстрее. Бетономешалка позволит готовить новую порцию раствора, не израсходовав полностью предыдущую. Для транспортировки смеси используют ведро — как минимум на 12-14 литров. Если строят здание в несколько этажей, то берут две емкости поменьше — по 9-10 л. Набор из зубила и небольшого молотка пригодится для мелких работ. Например, этими инструментами легко выдолбить необходимые отверстия. Без дополнительного молотка не обойтись: резиновая киянка необходима мастеру для осадки и осторожной подгонки элементов. Скребок, стальная щетка. Первый инструмент используют при ремонте печей и каминов, отбивая старый раствор. Вторым очищают поверхность раствора и швы. Шпатель-швабровка. Его используют для очистки кладки внутри вентиляционных каналов (дымоходов), для заполнения, а также для разглаживания швов. Несколько строительных карандашей (они овальной формы) для разметки материала. Темный стержень используют для силикатных кирпичей, для глиняных — меловой. Профессиональные строители используют специальные лазерные инструменты для разметки. Это построитель осей (ротационный нивелир) и рулетка.

Одноколесная тачка — еще одно удобное средство для транспортировки смеси, если место приготовления находится относительно далеко. Все эти приспособления экономят время и сильно облегчают не самую простую работу.

Шаблоны для кирпичной кладки

Ручные инструменты для каменщиков незаменимы, так как все они значительно облегчают труд. С любым инвентарем важно научиться правильно и быстро работать, однако это нередко становится камнем преткновения для человека, который абсолютно незнаком с таким видом «творчества».

Для того чтобы первый опыт стал удачным, производители строительного инструментария выпускают специальные наборы. Их преимущество перед большим количеством разнообразных ручных орудий труда — возможность использовать минимальный набор, но получить самую простую, но практически идеальную кирпичную кладку.

Это ноу-хау — шаблон-универсал, позволяющий очень быстро наносить раствор, получать швы одинаковой толщины и без некрасивых подтеков. В комплект начинающего каменщика входит всего несколько предметов. Это:

шаблон для укладывания смеси;

причалка с креплением;

кельма.

Шаблон выбирают в зависимости от той кладки, над созданием которой планируют работать. Есть 3 вида изделий, они отличаются по ширине. В строительстве применяют одинарные и полуторные кирпичи, поэтому в точном соответствии стандартным размерам выпускают и шаблоны — рамки из пластика. У некоторых моделей уже предусмотрена регулировка размеров.

Благодаря им раствор укладывают быстро, точно так же, почти мгновенно, его разравнивают кельмой. Когда шаблон убирают, никаких корректировок новый шов не требует: он получается ровным, одинаковым по всей длине ряда. Толщина его — 10 мм. Затем принимаются за создание следующего ряда. Однако больше 4 рядов в день не укладывают, так как не успевший схватиться раствор может спровоцировать «несчастье» — перекос свежей конструкции.

Самостоятельное изготовление шаблона

В строительных магазинах можно купить практически любую модель. Но некоторые мастера предпочитают почти все собирать своими руками. Первым делом определяют главные параметры кладочного шва — высоту и ширину.

Чтобы сделать качественный шаблон, необходимо приготовить инструменты и материалы:

карандаш, линейку, уровень;

молоток, отвертку, шуруповерт;

электродрель;

крепежные элементы;

лист фанеры (ЛДСП) толщиной до 25 мм, либо пластмассовый ящик, алюминиевый или стальной профиль;

стальные уголки.

Лучшим материалом будет пластик, потому что его легко резать и обрабатывать. В пластиковом контейнере придется удалить только часть дна и закрепить дополнительные упоры. Алюминиевые детали скрепляют саморезами либо заклепками. Для стальной конструкции потребуется сварочный аппарат. Деревянный шаблон можно собрать за несколько часов, однако за надежность его при частом применении поручиться нельзя.

Само приспособление состоит из нескольких элементов. Это:

Рама. Ее внутренняя ширина должна быть аналогична ширине строительного материала. Требование к ней — плотное прилегание к кирпичу. Поперечные и продольные элементы рамы могут быть либо жесткими, либо раздвижными. Борта. Их задача — ограничение по ширине и высоте, если основные детали рамы имеют недостаточную толщину. Они необходимы для размещения дополнительных элементов. Упоры. Эти детали служат для надежной фиксации конструкции на ряде кирпичей или на боковой поверхности кладки. Вспомогательные инструменты, упрощающие работу (например, КИП), используют, если в них есть необходимость.

Даже самое простейшее устройство будет правильно дозировать количество раствора, если его аккуратно использовать. Но чтобы инструмент прослужил дольше, пластик или дерево лучше защитить, обработав поверхности износостойким паркетным лаком.

Техника безопасности

Длительная работа с раствором требует правильного отношения к собственному здоровью, так как есть много факторов, способных спровоцировать его ухудшение. Главная опасность — сама смесь. После продолжительного (постоянного) контакта раствора с кожей человек обнаруживает неприятные симптомы: на руках появляются серьезные раздражения.

Чтобы избежать этих последствий, любому мастеру необходимо защититься специальными перчатками. Не простыми, а прорезиненными — теми, что со стороны ладони имеют внутреннюю гидрофобную пропитку. Вторая потенциальная угроза — попадание состава в глаза. Это особенно опасно, когда раствор содержит известь, едкие химические добавки. В этом случае подойдут любые очки — обычные, столярные либо солнцезащитные.

Инструменты для каменной кладки в большинстве своем просты и незатейливы, но с ними нужно обращаться правильно. Помимо самой работы очень важно приготовить идеальный раствор, знать абсолютно все нюансы, а это без опыта невозможно. Любая теоретическая подготовка без большой практики бессильна, если нет необходимых навыков. Поэтому кирпичная кладка — тот вид деятельности, с которым справится с блеском лишь каменщик-профессионал.

Одну из полезных конструкций для новичков можно увидеть в этом ролике: