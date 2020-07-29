Владельцы собственного жилья знают, что их здание — их крепость, в ней уютно, комфортно и безопасно. Однако не у всех и не всегда получается защитить дом от различных «захватчиков». Нежданные визитеры появляются в помещениях вопреки желанию жильцов, а избавиться от них бывает крайне трудно. Речь идет о живой угрозе, которая неустанно ищет свой «райский уголок», и зачастую находит его. Плесневый грибок в подвале частного дома — проблема, с которой приходится сталкиваться многим хозяевам. Появляются эти микроорганизмы незаметно, но после образования большой колонии вывести их становится почти невозможно. Чтобы освободиться от «напасти», надо узнать эффективные способы борьбы с грибком, а затем начать действовать — целенаправленно и безжалостно.

Что такое плесень?

Вряд ли об этом задумываются люди, пока они не обнаруживают, что их жилье, оказывается, колонизировали. Грибок в подвале частного дома — веская причина для начала «военных действий». Плесень — это споры, они невидимы, но присутствуют в воздухе практически везде. Если они находят идеальные условия для жизни, то быстро заселяются, затем начинают активно размножаться, поэтому вскоре их появление хозяева все-таки обнаруживают.

Виды плесневых грибков

Чтобы познакомиться с живой угрозой, а затем суметь от нее избавиться, сначала надо узнать, какие виды ее существуют.

Голубая

Эта «симпатичная» разновидность грибка не часто «посещает» жилые помещения. Ее «родной дом» — растущие деревья. Первый признак — голубовато-синеватый налет на древесине. Эта плесень практически безопасна для человека. Главное доказательство отсутствия угрозы — производство элитных сыров, в нем «голубые» споры принимают активное участие.

Белая

Белая плесень, или, по-научному, мукор. Если можно говорить о существовании «относительно хороших» грибков, то это относится как раз к белой их разновидности. Селится такая плесень чаще в почве, на хлебобулочных изделиях, на сырах. Для человека мукор не слишком опасен, однако при длительном «соседстве» белые грибки все же могут стать причиной поражения различных внутренних органов.

Зеленая

Эта разновидность плесневых грибов тоже имеет название — аскомицеты. Их обычные места обитания — компост, почва, разные органические материалы и пищевые продукты — кисломолочные, фрукты, овощи. Однако зеленая плесень не «гнушается» камней, на них она «маскируется» под мох. Опасность вида — его глубокое проникновение: можно отравиться продуктами даже в том случае, если снять весь зараженный слой.

Розовая

Данный грибок отличается от коллег тем, что не «въедается» в поверхности: мицелий розовой плесени не в состоянии закрепиться на потолках или стенах. Чаще она селится на продуктах, условия хранения которых неидеальны. К ним относятся зерно, крупы, фрукты, овощи. Однако с них плесень способна перебраться на твердые поверхности. Опасности для человека грибок не представляет, но есть такую пищу не советуют.

Серая

Этот вид — сапрофиты — несет прямую и явную угрозу. Ее споры атакуют абсолютно все поверхности (включая семена растений, продукты питания), проникают в них и быстро разрастаются. Первый признак — не очень заметный налет серого цвета. Главная причина образования — влажность. Серый плесневый грибок, в отличие от других разновидностей, вывести очень сложно из-за глубоко укоренившегося мицелия.

Черная

Если обнаружен грибок в подвале частного дома, то речь чаще всего идет именно об этом «агрессоре». Данный вид известен тем, что предпочитает селиться и размножаться в жилых помещениях. Он имеет несколько подвидов. Одни из них безопасны, но мгновенно разрастаются, поэтому бороться с ними надо начинать сразу после обнаружения.

Другие штаммы способны вызвать аллергические реакции, заболевания дыхательных органов, патологии желудочно-кишечного тракта, расстройства пищеварительной системы. Поскольку разобраться в видах (опасных/безопасных) хозяева не смогут, любой из штаммов черной плесени надо незамедлительно истреблять.

Подвал-жилье — идеал

Плесневый грибок способен жить и размножаться на любых поверхностях: на продуктах, на бетоне, дереве и на других материалах. Главные условия для его «благоденствия» — сырость, относительное тепло (18-20°) и темнота, поэтому именно подвалы нередко становятся местом жительства плесени. Почему? Есть несколько благоприятных факторов.

Оптимальная температура в помещении летом. Она в подвальном помещении даже в жару редко бывает очень высокой, поэтому из-за разницы температур снаружи и внутри на стенах и потолке образуется конденсат. Повышенная влажность — первое идеальное условие для размножения грибка, поэтому его появление становится только вопросом времени. Некачественно сделанная вентиляция. Если нет хотя бы естественного притока и такой же вытяжки, то воздух в подвале застаивается, появляется затхлость, сырость. Именно влажный, неподвижный воздух — оптимальная среда для быстрого размножения плесени. Отсутствие гидроизоляции, теплоизоляции в подвале. Это основные причины образования конденсата. Недостаточное освещение либо его отсутствие.

Деревянные предметы (например, полки), различные продукты и заготовки тоже способствуют активному росту плесени. Поэтому грибок в подвале частного дома не исключение, а явление очень распространенное.

Чем опасен грибок?

Если вовремя не принять меры, то зданию будет грозить опасность, так как многочисленная (и постоянно увеличивающаяся) колония спор способна постепенно разрушать даже максимально прочные строительные и отделочные материалы. Но серьезной угрозой она становится не только для подвала и всего дома, но и для людей, живущих в нем.

Разрастаясь, плесень регулярно выбрасывает в воздух новые порции спор. Чем больше колония, тем опаснее становится даже недолго находиться в зараженном помещении. В спорах находятся токсины, провоцирующие возникновение патологии. К наиболее частым последствиям контакта с плесенью относится:

аллергия;

бронхит, бронхиальная астма;

гайморит;

дерматит;

конъюнктивит;

ларингит, фарингит;

молочница;

пневмония;

стоматит;

трахеит;

экзема.

В этот же список можно внести болезни опорно-двигательного аппарата. Частые головные боли, головокружения, беспричинная раздражительность, постоянные «простуды», расстройство желудка или тошнота — симптомы, предупреждающие о нежелательном соседстве.

Последствие этих проявлений — истощение, а такое состояние — прямой путь к серьезным заболеваниям. Наиболее подвержены любой патологии маленькие дети и пожилые люди, а также те, кто из-за перенесенных или хронических заболеваний имеет сильно ослабленный иммунитет.

Обнаружена плесень: что делать?

Чтобы не столкнуться с проблемами здания, уберечь близких людей, при первом же обнаружении колонии лучше сразу же обратиться за помощью к профессионалам. Если грибок в подвале частного дома был замечен вовремя — на ранней стадии, то можно попробовать устранить угрозу самостоятельно. Но сначала надо определить нанесенный урон, масштаб «бедствия», а значит, фронт работ.

Возможные методы

Существует несколько эффективных способов. Один из них — капитальный ремонт, который имеет смысл начинать, если степень поражения поверхностей очень серьезна. Когда плесень «отвоевала» только небольшой участок, то можно ограничиться ее локальным устранением и профилактическими методами в будущем.

Например, многие хозяева готовят раствор на основе формалина (40%): 250 мл разводят в 10 л воды. После обработки пораженного места его сушат, затем снова штукатурят, потом белят (красят) потолок или стены. Если вентиляция сделана качественно, то грибок чаще всего отступает.

Если плесенью поражены большие участки подвала, то в этом случае необходим целый комплекс мер. В него входит:

интенсивное прогревание подвала теплым (горячим) воздухом;

применение сильных препаратов: купленных или изготовленных самостоятельно;

ремонт: замена испорченных строительных материалов (например, деревянных панелей).

Еще одно важное условие для победы над плесневым грибком — создание эффективно работающей вентиляции. Ею могут стать традиционные продухи — отдушины, устраиваемые в противоположных углах. Нижнюю часть трубы притока располагают ближе к полу, низ вытяжной — под потолком. Оба канала выводят на крышу отдельно стоящей постройки, либо через стены, если подвал/погреб находится под домом.

С чего начинать «войну» с агрессором?

Чтобы борьба оказалась успешной, надо следовать конкретному плану действий. Он включает несколько пунктов. Сначала устанавливают причину, по которой подвал стал местом размножения плесени.

Подготовка

Чаще в этом виновата повышенная влажность, поэтому первым делом устраняют ее источник. Затем переходят к изучению колонии. В этом случае важнее всего определить, насколько глубоко грибок проник в материал стен, потолков. Иногда удаление декоративного покрытия и штукатурки дает положительный результат.

Однако нередко бывает так, что праздник у хозяев длится недолго. Плесень на этом участке спустя какое-то время обнаруживается снова. Поэтому лучше сразу отнестись к проблеме серьезно: грибок в подвале частного дома требует кардинальных мер. Первым делом используют способ, состоящий из нескольких этапов. Первый из них — удаление продуктов и всех предметов из помещения. К ним относятся емкости, полки, стеллажи. Если пол сделан из досок, то его также демонтируют.

Все деревянные конструкции сушат на солнце, испорченные элементы мебели заменяют новыми, затем поверхности обрабатывают антисептиками. Лучше — в 2-3 слоя. Металлические изделия моют, очищают от ржавчины, дезинфицируют. Затем их обрабатывают антисептической грунтовкой, после ее высыхания изделия красят.

Как защищают подвал?

Потом приступают к дальнейшим действиям, но уже внутри подвала.

Сначала удаляют декоративное покрытие, потом переходят к штукатурке. Все участки материала, пораженного плесенью, зачищают шпателем (металлической щеткой). Особенно тщательно обрабатывают места, где материал стал рыхлым из-за влаги. Затем разводят специальное/самодельное средство против плесени, опрыскивают пульверизатором не только пораженные участки, но и все поверхности. Причина такой предусмотрительности логична: в воздухе помещения, где поселилась и увеличилась колония, концентрация спор повышена. После высыхания поверхностей на них наносят антисептический состав — грунтовку глубокого проникновения (Универсал, АрмМикс Универсал), лучше тоже в 2-3 слоя. Затем обрабатывают стены гидроизоляционным материалом. Снова наносят грунтовку, после ее высыхания поверхности штукатурят и шпаклюют. Предпоследний этап — обработка грунтовкой. Последняя операция — покраска стен, потолка (побелка).

Если пол подвала земляной, то удаляют верхний его слой, потому что в нем также могут жить споры. Потом поверхность обрабатывают медным купоросом. Только такое тщательное очищение даст возможность избавиться от грибка навсегда. В противном случае проблема вскоре вернется.

Грибок в подвале частного дома: средства для борьбы

Составов, помогающих справиться с плесенью, достаточно много, однако надо знать, какое именно средство будет максимально эффективно. Если колония спор пока ограничивается небольшим участком, то есть шанс избавиться от «врага» народными способами — с помощью всем известных продуктов.

Когда проблема уже серьезнее, то действовать надо другими методами. Поскольку грибок проник в структуру материала глубоко, то такие рецепты будут бессильны. В этом случае необходимо приобрести специальные составы, которые выпускает химическая промышленность. Третий вариант решения задачи «грибок в подвале частного дома» — вызов на дом представителей служб, занимающихся удалением плесени.

Народные средства

Любой, даже самодельный, препарат, небезопасен, поэтому требует осторожного обращения. Соответствующая экипировка — перчатки, респиратор, очки и защитный костюм — при работе с ним условие обязательное. Есть довольно много народных рецептов, не все они максимально эффективны, но попробовать некоторые из них, самые действенные, все же имеет смысл, если пораженный участок еще невелик. Все средства наносят губкой, валиком, кистью, или с помощью пульверизатора. Последний вариант-распылитель поможет обеззаразить воздух.

Белизна (хлор)

Хлор — известное средство для дезинфекции помещений. Самым популярным препаратам, в состав которых он входит, остается Белизна. Для успешного избавления от плесневого грибка рекомендуют использовать концентрированный раствор. Для этого несколько бутылок средства выливают в ведро, потом добавляют воду. Едкость раствора — причина необходимости респиратора, очков и перчаток. Лучший вариант — противогаз и комбинезон.

Известь с медным купоросом

Использование гашеной извести в роли побелки — один из возможных вариантов борьбы с грибком, но этот способ далеко не единственный, не самый эффективный. Можно усилить действие состава, если добавить к нему медный купорос: на 1 кг извести достаточно 100 г сульфата меди. Каждое средство сначала разводят водой отдельно, затем в раствор купороса тонкой струйкой вливают разведенную известь.

Лимонная кислота, уксус

Данное «лекарство» можно рассматривать только в одном случае — если площадь поражения мала. В противном случае использование такого средство будет не слишком рационально, так как состав обойдется относительно дорого. Попутно раствор избавит помещение от специфического запаха грибка. Готовят концентрат: 100 г лимонной кислоты разводят в 1 л воды. Уксус обладает таким же действием.

Соляная кислота

Этот вариант можно рассматривать в качестве спасения от грибка, но только если хозяева готовы на время освободить погреб от всех заготовок, так как обрабатывать слабо концентрированным раствором надо все поверхности и предметы. Поскольку даже разведенная кислота очень опасна, надежная защитная экипировка используется обязательна. Средство разводят согласно инструкции.

Борная кислота и соль

Это еще один представитель эффективных соединений, но в данном случае в «содружестве» с хлоридом натрия. Для изготовления противогрибкового средства в 5-литровом вреде с кипятком разводят борную кислоту (100 мл) и килограмм соли. Есть еще один рецепт, используемый для обработки небольших участков. В состав входит борная кислота (250 мл), обычный уксус (500 мл), перекись водорода (500 мл) и литр горячей (до 70°) воды.

Серные шашки

Помощь дымовых шашек — очень эффективный способ, который помогает избавиться от неприятных плесневых «соседей» и насекомых-вредителей. Однако в этом случае всем домочадцам придется на время покинуть свой дом. Сама процедура достаточно проста. Сначала в подвале закрывают все вентиляционные отверстия. Затем шашку помещают в подходящую металлическую емкость и поджигают. В жилище возвращаются спустя несколько дней.

Паяльная лампа

Это еще один оригинальный, но, наверное, резонный, способ. Так как плесень хорошо чувствует себя не только при высоком уровне влажности, но и любит комфортную температуру (18-20°), ее нужно лишить идеальных условий. С этой целью используют паяльные лампы или газовые горелки. Предварительно верхний слой материала с поверхности удаляют, чтобы гарантировать максимальный эффект от процедуры.

Любой из этих способов вполне в состоянии избавить помещение от нашествия плесени, которая еще не успела обосноваться всерьез и надолго. Но методы будет бессильны, если владельцы не смогут установить и устранить причину появления грибка. В этом случае через некоторое время «гость» вернется.

Специальные препараты

Это средства, которые решают сразу две задачи — избавляют поверхности от грибка и препятствуют его размножению в будущем. Самая эффективная форма — грунтовки глубокого проникновения, поэтому необходимо познакомиться с несколькими из них.

АрмМикс Биоцид гель. Эта грунтовка идеально подходит для обработки бетонных и каменных (включая кирпичные) поверхностей. Она выпускается в виде концентрата, который разбавляют водой (1:5). Плюсы средства — отсутствие запаха, небезопасных компонентов, небольшой расход. Neomid Bio. Данный препарат также является концентратом, который полностью безопасен, но считается эффективной защитой поверхностей из бетона, кирпича, камня и т. д. Обработка возможна как внутри, так и снаружи зданий. Главное условие использования — точное соблюдение пропорций. Olimp Стоп-плесень. Это третий представитель, не несущий угрозы ни людям, ни их питомцам. Этот препарат можно считать универсалом: его применяют для бетонных и деревянных поверхностей. В первом случае он гарантирует быстрое избавление от плесени, во втором становится антисептической защитной пропиткой.

Другие эффективные препараты: АБЕДИС 06, Белинка, Биотол-спрей, Alpa Fongifluid, Dali, Dulux, Savo.

Профилактические меры

Плесневый грибок в подвале частного дома заводится только в том случае, если хозяева для него создали идеальные условия. Но они же могут сделать все возможное, чтобы «враг» почувствовал себя совсем не комфортно. Что в состоянии предпринять владельцы дома? Следить за микроклиматом в помещении.

Необходим постоянный контроль влажности. Чтобы условия оставались оптимальными, пол в подвале посыпают гашеной известью, либо устанавливают в разных местах открытые емкости с ней. Еще одна потенциальная защита — баночки с порошком из белого мха. Его необходимо менять. Требуется регулярное проветривание помещения, но только как дополнение к качественной вентиляционной системе. Достаточно время от времени оставлять дверь подвала открытой всего на несколько часов. Не помешает дополнительная защита заготовок. Для этой цели песок, насыпанный в ящики для овощей, также смешивают с известью. Рекомендуется периодическое сжигание серы в холодный, влажный сезон. Такая мера предотвратит образование гнили.

Грибок в подвале частного дома — «гость», которого лучше не дожидаться. Поэтому советуют взять за правило ежегодно проводить обработку этого помещения, всей мебели и других предметов, находящихся в нем. Лучшее время для такой борьбы — лето, когда логично тщательно подготавливать подвал для хранения новых заготовок.

Грибок в подвале частного дома — бедствие, но не пожизненный приговор. Это доказывает успешная борьба с плесенью многих хозяев домов и квартир. Убедиться в этом поможет опыт других людей. Например, об одном из способов расскажет это видео: