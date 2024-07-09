Инфляция и ее следствие — постоянно растущие тарифы на коммунальные услуги — вряд ли кого-то способны обрадовать. Поэтому для большинства «простых» россиян на первый план выходят вопросы энергосбережения, повышения энергоэффективности и максимально рационального использования ресурсов. Способов оптимизации затрат существует довольно много, причем энергоэффективные решения для экономии на коммунальных услугах позволяют добиться существенного снижения расходов. Приведенные рекомендации никак не назвать очень сложными. Однако они позволят добиться желанной цели — обеспечить вполне комфортную жизнь, но при этом максимально рационально использовать все коммунальные ресурсы. В это понятие входит вода (горячая, холодная), электричество, газ, тепловая энергия (топливо).

Способы экономии энергоресурсов

Вопрос об энергоэффективности только начинает интересовать россиян, поскольку многие уверены в неисчерпаемости ресурсов. Однако дела обстоят не так радужно. Природные ископаемые имеют обыкновение заканчиваться, климат продолжает преподносить малоприятные сюрпризы. Если добавить в этот список экономическую нестабильность и инфляцию, то становится понятным, что энергоресурсы пора начинать экономить. И подойти к этому делу очень серьезно.

Не все с этим согласны. Некоторым скептически настроенным жильцам многоквартирных домов может показаться, что значительного снижения расходов добиться не удастся. Однако «практика вещь упрямая», и она показывает, что снизить расходы на коммунальные услуги можно на 30-40%. К самым эффективным методам относят несколько мероприятий. Это:

отключение «лишних» услуг;

экономия электрической энергии;

борьба с вечно «ускользающим» теплом.

Один из рассмотренных способов позволят значительно уменьшить «неприличные» счета за коммуналку. Другие методы не такие очевидные, но и они внесут свою лепту в общую экономию.

Отключение некоторых услуг

Это самое логичное решение. Раньше радиоточка была своеобразным «окном в мир». Сейчас не очень много людей ими пользуются, поскольку существует много других источников новостей, музыки и т. д.

Второй популярный кандидат на отключение — стационарный телефон, ведь есть мобильное устройство, которое максимально удобно и всегда при хозяине. Конечно, нельзя утверждать, что эти виды услуг слишком разорительны. Но такие шаги сэкономить на ЖКУ все же позволяют, копейку они берегут.

Экономия электроэнергии

Здесь уже можно говорить о значительном сокращении расходов. Способов добиться экономии электричества есть довольно много. Первый из них — приобретение аккумуляторной бытовой техники. Среди помощников-экономистов — вентиляторы, кофеварки, пылесосы, светильники (ночники), чайники и т. д. Но есть и другие решения.

Покупка и установка многотарифных счетчиков

Самыми простыми и распространенными являются однотарифные приборы. Однако некоторые владельцы квартиру уже заменили их более экономичными устройствами: есть двухтарифные и трехтарифные модели. Первые ведут учет всего по двум тарифам — дневному и ночному (7.00-23.00 и 23.00-7.00). Последний тариф более выгоден, поскольку для этого «непопулярного» времени суток используют более низкий коэффициент.

Данные устройства будут максимально эффективными, если именно на ночное время приходится пик активности потребителей. В противном случае большой экономии добиться не получится. Поэтому смысла переходить с обычной модели на двухтарифный электроприбор мало.

Серьезное преимущество получат владельцы, если они установят трехтарифный счетчик электроэнергии. В данном случае сутки делятся на 3 временные зоны:

самые дорогие временные отрезки — пиковые: раннее утро (7.00-10.00) и вечер (17.00-21.00)

более выгодные расценки (полупик) днем (10.00-17.00) и поздним вечером (21.00-23.00);

как и у двухтарифных счетчиков, самый дешевый тариф ночной (23.00-7.00).

Последние трехзонные устройства несомненные фавориты, так как значительной экономии они позволяют добиться даже без каких-либо действий. Например, снижение затрат гарантирует холодильник, работающий постоянно, однако большую часть времени с дешевыми тарифами. Если хозяева хотят уменьшить счета за электричество, то они переносят на вечернее (или на раннее утреннее) время самые ресурсоемкие операции. К ним относят мытье посуды в посудомойке, стирку белья с помощью стиральной машины.

Установка энергосберегающих приборов

Речь идет о замене привычных ламп (накаливания, люминесцентных) на самые экономичные модели. Чемпионами в этой категории сейчас стали светодиодные приборы. Каких-либо существенных недостатков у них просто нет.

Светодиодные приборы отличаются рекордным сроком службы, невероятной экономичностью и отсутствием неприятного мерцания и сильного нагрева. К тому же они почти мгновенно включаются. Специалисты говорят, что после замены всех ламп владельцы могут рассчитывать, что расходы на электроэнергию снизятся в 3-4 раза. Поэтому затраты быстро окупятся.

Рациональное использование кухонной техники

В этой части собраны небольшие хитрости, которые позволят избавиться от лишних расходов. Владельцем домов и квартир могут пригодиться следующие советы:

Кипячение полного чайника «разорительно», так как данная процедура требует очень много энергии. Поэтому лучше кипятить воду небольшими порциями. К тому же многократное подогревание жидкости не лучший вариант. Микроволновка тоже не самый «скромный» потребитель. Ее рекомендуют использовать в крайнем случае. Например, мясо, полуфабрикаты или овощи из морозильной камеры лучше достать заранее. Они смогут «правильно» оттаять и будут более полезными.

Электроплиту выключают еще до окончания приготовления блюда. В этом случае оно успеет дойти до кондиции и не подгорит. Последний совет — корректный уход за «помощниками». Холодильник рекомендуют регулярно размораживать, а пылесос чистись и избавлять от собранной пыли и мусора.

Другие способы экономии электроэнергии

Максимальную эффективность гарантирует целый комплекс мероприятий. К ним относится рациональное использование электрической энергии, осветительных приборов, использование дополнительных устройств. Порадует хозяев и отключение тех «бытовых ассистентов», которые чаще бывают выключенными, но «спят», «смиренно» ждут своей очереди. Они смогут сэкономить до 15% электроэнергии. Тем собственникам, которые сильно обеспокоены увеличением расходов, связанных с коммунальными услугами, можно познакомиться с простыми, но действенными решениями:

Использование устройств, способных регулировать яркость свечения приборов. Спасителями-экономистами станут диммеры. Они дадут возможность изменять уровень освещенности так, как нужно хозяевам. Например, снизить его до минимума, если яркий свет в данный момент не нужен. Временное отключение от сети тех приборов, которые находятся в режиме ожидания. В этом случае экономия гораздо важнее удобства. Говорят, что такая привычка может сберечь владельцам техники за целый год довольно ощутимые 300-500 кВт в час.

Есть и другие полезные мероприятия. К ним относится выключение осветительных приборов, когда в них нет необходимости, а также покупка бытовых агрегатов, имеющих высокий класс энергоэффективности (А, для холодильного оборудования, стиральных, посудомоечных машин — А+, А++, А+++). Да, они стоят дороже, однако уже в скором времени окупятся.

Экономия воды

В канализацию нередко также «уплывает» большое количество денег, однако этот поток можно постараться остановить. Тем, кто за этот ресурс платит непомерно много, нужно познакомиться со способами экономии «монооксида водорода». Им нужно рассмотреть и оценить:

покупку насадок-аэраторов на все краны;

установку приборов учета (требуется их поверка и замена);

приобретение новых экономичных смесителей, душевых леек;

уменьшение струи воды: например, при мытье, намыливании рук;

исключение «заплывов» в ваннах, использование для мытья «быстрого» душа;

своевременную замену сантехнической сливной арматуры, которая может начать пропускать воду;

приобретение санитарно-технического оборудования с бачком, имеющим 2 режима слива — стандартный и экономичный (½ объема жидкости);

довольно жесткий контроль воды: стиральную (или посудомоечную) машину нужно загружать полностью, чтобы избежать нерационального использования воды.

При бритье, чистке зубов и при нанесении на посуду средства для мытья кран закрывать настойчиво рекомендуют. Такие привычки быстро «дадут о себе знать», и экономия станет ощутимой. Кроме того, владельцам жилья нужно постоянно контролировать работу водопровода и бытовых электроприборов, подключенных к нему. Даже самые качественные системы и агрегаты имеют «слабости». Рано или поздно хозяевам приходится сталкиваться с протечками в самых уязвимых местах — с капающими кранами, с протекающими фитингами.

Экономия тепловой энергии

Далеко не все владельцы квартир и домов не испытывают проблем морозными зимами. Особенно это касается тех, кто живет в северных регионах страны. Чтобы сохранить тепло в жилищах в холодное время года, используют всевозможные способы. В комплекс таких мероприятий входит:

монтаж бризера: это приточное устройство, но оно фильтрует и подогревает воздух перед его попаданием в помещение;

установка энергосберегающих стеклопакетов, у которых рамы отличаются очень низкой теплопроводностью;

утепление окон и дверей балконов: использование герметика, замена старых резиновых уплотнителей;

приобретение и монтаж теплосберегающей пленки (термопленки);

утепление полов коврами (по примеру соседей-скандинавов);

приобретение отражающих экранов для радиаторов;

перевод всех окон в зимний режим;

использование плотных штор.

Нередко хозяева прячут радиаторы, чтобы те не портили общее впечатление. Для этого используют шторы, решетки, декоративные экраны и габаритную мебель. Однако если в доме/квартире холодно, то эти методы далеко не лучшие решения.

Пересчет услуг в случае отпуска, командировки или длительного отсутствия по другим причинам

Значительно уменьшить счет за коммунальные услуги реально, но только если у владельцев не установлены индивидуальные приборы учета. Запросить перерасчет можно, если хозяева отсутствуют дома более 5 дней, причем даты отъезда/приезда не считаются. Перерасчет услуг делают, если они:

уезжают в отпуск или в командировку;

отправляются на лето на дачу;

попадают в больницу.

В этих случаях о своем отсутствии обязательно уведомляют управляющую компанию: либо перед отбытием, либо после возвращения (но не позднее 30 дней). К заявлению о перерасчете прикладывают:

документ, свидетельствующий о невозможность установки счетчика (счетчиков);

документы, подтверждающие временное отсутствие владельцев.

Это может быть справка о проживании за городом, ее выдает садовое товарищество. Другие потенциальные доказательства — командировочное удостоверение либо бронь в гостинице, загранпаспорт, путевка, билеты на поезд/самолет.

Перерасчет платы производят сразу по нескольким услугам. В список позиций входит газо- и водоснабжение (горячее, холодное), канализация, вывоз мусора, плата за лифт. На другие услуги перерасчет не делают: это отопление, радиоточка, телефон, ремонт (содержание жилого фонда), коллективная антенна.

Помощь Умных домов

Эти самостоятельные системы с каждым годом приобретают все больше поклонников, и хвалят их не зря. Разные «сообразительные» датчики, лампы, розетки, термостаты и другие приборы не только помогают исключить бездумную трату энергоресурсов. Умные устройства позволяют владельцам понять, как и на чем им можно сэкономить, ведь они предоставляют все данные, касающиеся расхода газа, электроэнергии, воды и т. д. Однако серьезный недостаток этого решения в том, что подобные системы требуют значительных вложений.

Приобретение карты, дающей кэшбэк за оплату коммунальных услуг

Это один из самых простых способов, но он не относится к энергоэффективным решениям. В данном случае у владельцев домов и квартир есть выбор.

Размер кэшбэка зависит от конкретного банка и особенностей его программы лояльности. Проценты возвращают или баллами, или «живыми» деньгами. Первые тратят, приобретая приглянувшиеся товары в партнерских магазинах. Иногда баллы заменяют «милями». Их используют для покупки авиабилетов, для улучшения класса обслуживания.

Как видно теперь, обычные и энергоэффективные решения для экономии на коммунальных услугах есть. И их довольно много. Владельцы могут выбрать лишь те, которые кажутся им максимально действенными. Однако самый лучший вариант — взять сразу все способы на вооружение.

О том, каким образом владельцы жилья смогут сэкономить на коммуналке, расскажет следующее видео: