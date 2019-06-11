Электрокамин своими руками: разумная экономия и оригинальность

Вряд ли найдется хозяин, которого бы не прельщала мысль о том, чтобы обустроить в жилище настоящий классический камин. Однако на пути к цели нередко встречаются препятствия, одно из них — квартира, находящаяся в многоэтажном доме, где установка прибора или невероятно сложна, или вовсе неосуществима. Выход существует, и он вполне логичен: если есть желание, но нет возможности любоваться на открытый огонь, то заменой устройства послужит электрический «коллега». Покупной прибор — вариант не слишком заманчивый, так как цены больно кусаются. Поэтому электрокамин своими руками — более простой способ осуществить задуманное без особого разорения кошелька.

Устройства, принципа работы, плюсы

Электрокамин, который еще называют фальш-камином, с успехом имитирует настоящий прибор. Состоит он из двух частей.

Портал — каркас, обшитый каким-либо листовым материалом. Эта конструкция полая внутри. Очаг, имитирующий топку оригинального прибора. В зависимости от модели он может выполнять различные функции: служить лишь украшением либо вдобавок генерировать тепло.

Перед тем как сооружать электрокамин своими руками, надо изучить технологии производителей, чтобы выбрать понравившуюся модель для своего дома. В домашних условиях можно изготовить несколько видов псевдоочагов, где имитация горящих дров различается.

Роль огня отдают красному шелку. Полоски материала прикрепляют к нижней части «топки», там же устанавливают вентилятор, которых поднимает ткань. Эффект огня создают отражатели, устанавливаемые под «горящими» дровами с разных сторон. Вращаясь, они проецируют блики, имитирующие настоящий, живой, огонь. Водяной пар в «содружестве» со светодиодными лампами также помогает добиться натуральности камина.

В моделях, призванных служить не только декоративным элементом интерьера, в нижней части очага устанавливают трубчатые электронагреватели (ТЭНы). Тепло перемещается в комнату благодаря работе вентиляторов. Они же предупреждают потенциальный перегрев корпуса.

Любой из этих видов вполне реально соорудить своими руками. Достоинства их неоспоримы:

КПД, равное 100%;

полное отсутствие шума;

равномерное распределение тепла;

минимальный расход электроэнергии;

отсутствие необходимости обустройства дымохода.

Небольшой минус есть только у тех электрокаминов, в которых устанавливают нагревательные элементы. Это большое потребление кислорода при сильном нагреве. Недостаток этот легко устраняется обустройством эффективной естественной вентиляции.

Если жесткая экономия не стоит во главе угла, то электрический очаг лучше приобрести в магазине. В таком случае созданный камин будет выглядеть не хуже покупного обогревательного прибора. Если придумать интересный дизайн портала, то можно быть уверенными, что второй такой конструкции не будет ни у кого.

Портал, материалы для него

При сооружении настоящего камина к каркасу предъявляют серьезные требования, так как он должен служить надежной защитой примыкающей стены от воздействия высокой температуры. Прелесть электрического прибора в том, что он обязать выполнять только чисто эстетическую функцию — иметь полное сходство с настоящей конструкцией. Аутентичность обеспечит облицовка, имитирующая кирпичную кладку, отделка под мрамор либо оформление фасада диким камнем.

Требования к электрокаминам

Устойчивость конструкции также необходима, так как помимо самого электрического очага для надежности учитывается и столешница, на которой располагаются различные предметы декора. Если планируется поместить на камин какую-нибудь технику, то полку делают большей ширины. Для придания устойчивости в некоторых случаях целесообразно зафиксировать ее дополнительно — с помощью уголка, прикрученного к стене. Эта мера относится лишь к стационарным моделям. Есть и мобильные порталы для камина, отличающегося небольшой высотой, но достаточной шириной, гарантирующей отсутствие угрозы для хозяев, ведь узкая конструкция не застрахована от падений.

Материалы для фальш-каминов

Если классические приборы по традиции облицовывают камнем — натуральным или искусственным, то для самостоятельного сооружения эти материалы не слишком подходят, так как без навыков у мастера возникнут большие сложности. Их адекватной заменой для столешницы станет толстая деревянная доска, обработанная морилкой, покрытая несколькими слоями лака. Другие «суррогаты» — фанера либо МДФ. В этом случае поверхность камуфлируют керамической плиткой, имеющей небольшие размеры, либо ламинируют декоративной пленкой.

Материал для каркаса выбирают в зависимости от функций электрокамина. Если он будет играть лишь роль декорации, то особых ограничений нет. Список потенциальных кандидатов включает:

Гипсокартон. Этот материал охотно используют почти для всех элементов декора интерьера. Главный недостаток — малую несущую способность — нивелируют надежным каркасом из металлического профиля. Дерево. Этот строительный материал всегда находится в «стане» фаворитов из-за экологичности и легкости работы, которая все же относительна. Например, резьба, фрезеровка доступна не каждому мастеру. Большие минусы — боязнь влаги, потенциальная деформация, поэтому лучше выбирать породы, лишенные последнего недостатка, — кедр, осину, сосну. ДСП, МДФ. Эти материалы тоже являются подходящими кандидатами для портала камина, потому что минусы их условны. Токсичность смол в составе плит устраняется отделкой с помощью воздухонепроницаемого материала. Рыхлые волокна, остающиеся на срезе, усложняющие обшивку, — неприятность, с которой встречаются только новички.

Когда оборудование к тому же планирует выполнять свое прямое предназначение, то требуются безопасные материалы — обычный или огнестойкий гипсокартон, пеноблоки. Однако есть иной вариант: обезопасить прибор от высокой температуры помогут термоустойчивые виды отделки — штукатурка, минеральная плитка, кафель.

Портал, его форма, стиль и место

Этап создания проекта начинается после приобретения электрической топки для камина. На ее размер и ориентируются, занимаясь чертежом. Сейчас популярны топочные «полуфабрикаты», не имеющие дополнительного декора, что облегчает хозяевам выбор оформления нового предмета интерьера. Если все же выраженные «украшательства» присутствуют, то они и должны служить главным ориентиром.

Основные варианты декоративной отделки и порталов для камина:

Небольшие размеры и простая форма каркаса, оформленного окрашенным стеклом либо металлом, идеальны для помещений, выполненных в современных стилях, не терпящих вычурности и огромных габаритов. Конструкция, имеющая отделку под мрамор или с лепниной из гипса, и колонны (либо имитация), расположенные симметрично, придутся по душе любителям классики. Помимо гипса для отделки используют полиуретан. Порталы из дорогих пород дерева, украшенные резьбой, вензелями и позолотой, выбирают почитатели викторианского стиля. В этом случае особенно интересна отделка темной плиткой, имитирующей отшлифованный камень. Негабаритная конструкция из светлого лакированного дерева будет отлично смотреться в небольших комнатах, оформленных в стиле кантри. Для помещений большей площади подойдет отделка декоративным кирпичом. Иной вариант — штукатурка, соседствующая с искусственным камнем.

Габариты и форма должны соответствовать комнате. Громоздкая конструкция будет выглядеть нелепо в крошечном помещении. Стандартом остается прямоугольная форма, оригиналы — угловые конструкции. Так как камин — деталь интерьера, всегда привлекающая внимание, то стена, прилегающая к нему, не должна иметь лишнего декора.

Пьедестал — единственное, что должно быть частью любого камина. Размеры его выдерживать не обязательно, так как хозяева сами себе господа. Что касается рекомендаций, то они таковы:

ширину пьедестала делают на 300 мм больше, чем у камина;

типичная высота — до 200 мм.

Гипсокартонный портал с металлическим каркасом

Такая конструкция оптимальна из-за того, что оба материала позволяют выполнить камин любой сложности, а также обеспечить его надежность. Однако этот прибор может быть только стационарным, нетранспортабельным. Перемещение гипсокартонной конструкции не лучшая идея для довольно хрупкого материала.

Материалы, инструменты

Вид гипсокартона картона выбирают в зависимости от запланированной облицовки. Если ее роль будет играть кафельная плитка, то необходим только зеленый, водостойкий вид ГКЛ. Лучший материал для каркаса — оцинкованный профиль. Если говорить о крепеже, то для сборки каркаса потребуются саморезы по металлу — «клопы» (11-13 мм). Для обшивки — каленые (черные, 3,5-25 мм).

Остальной список зависит только от особенностей обшивки.

Для декорирования штукатуркой понадобится приобрести:

армирующую ленту;

грунтовку для гипсокартона;

штукатурку;

краску для интерьера.

Если фаворитом стал кафель, то потребуется:

плитка;

грунтовка;

клей для кафеля либо жидкие гвозди;

затирка для швов.

На изготовление столешницы подойдет любой из следующих материалов:

обрезная доска;

МДФ с пластиковым покрытием — имитацией дерева;

фанера.

Для торцов столешницы необходимо купить мебельную кромку.

Из инструмента понадобится:

болгарка и тонкий отрезной диск, альтернатива — ножницы по металлу;

шуруповерт;

уровень;

маркер.

Чертеж, расчет материалов

Эскиз с проставленными размерами позволяет предварительно рассчитать все необходимое:

Гипсокартон. Суммируют все площади поверхностей за исключение задней стенки. Оптимальная толщина материала для камина — 12,5 мм, если есть радиусные элементы — 9,5. Стандарт листа (1200х2500 мм) дает возможность заранее создать схему раскроя. Профиль. Количество стоек и горизонтальных перемычек зависит от габаритов прибора. Для направляющих покупают ПП-профиль (27х28 мм), для стоек и усиления — ПС (27х60 мм).

Основная работа

Ориентируясь на чертеж, делают разметку (маркером, мелом, карандашом) на стене и полу. В соответствии с размерами, вырезают металлические детали для «остова».

Каркас

Первыми укладывают, проверяют их горизонтальность, и крепят дюбель-саморезами напольные направляющие элементы ПП. На стене фиксируют ответные горизонтальные отрезки. К стене монтируют вертикальные профили ПС, которые фиксируют на планках основания. Затем завершают верхнюю обвязку. Все стойки соединяют поперечными ребрами жесткости, их максимальный шаг — 600 мм. Для усиления подиума камина монтируют короткие стойки, расстояние между ними — 200 мм. В плоскости, где будет находиться электрическая топка, делают горизонтальную обвязку. Затем фиксируют опоры, призванные обрамлять очаг. Последний пояс, не несущий никакой нагрузки, монтируют над электрической топкой.

Если предусматриваются радиусные элементы, металлический профиль разрезают с шагом 50-80 мм, а затем осторожно сгибают, получая идеальную дугу.

Гипсокартонные труды

Собранный каркас несколько раз измеряют. Все цифры переносят на листы материала, делают выкройки всех элементов.

Заготовки вырезают монтажным ножом с новым лезвием. Крепят их саморезами, неглубоко утапливая шляпки (1-2 мм). Все углы проклеивают серпянкой. Другой вариант — укрепление их перфорированными оцинкованными уголками. Стыки и отверстия от саморезов зашпаклевывают. Поверхность грунтуют и снова, на этот раз полностью, шпаклюют. Финишный слой грунтовки обязателен. Делают примерку топки. Напротив вентиляционных проушин вырезают отверстия. Такую же операцию повторяют в дальнейшем — во время работы с финишным отделочным материалом. После облицовки сверху укладывают столешницу и вставляют электрический очаг.

Камин с порталом из фанеры и дерева

Достоинство такого способа — массивность конструкции, позволяющая разместить на столешнице даже достаточно тяжелые предметы. Однако в этом случае учесть необходимо и толщину деревянных элементов.

Инструменты, материалы

Для сооружение деревянно-фанерного каминного портала нужно иметь по рукой:

брус для каркаса (50х50 мм);

фанера (минимум 12 мм);

саморезы для дерева, дюбеля;

дрель;

перфоратор;

шуруповерт;

электролобзик;

антисептик глубокого проникновения;

грунтовку;

шпаклевку;

морилку или краску, но только термостойкий ее вид;

лак.

Если для отделки выбран накладной декор, то к этому набору добавляют столярный клей.

Каркас и облицовка

Работу начинают с обработки древесины антисептиком. Даже жидкость глубокого проникновения наносят несколько раз. Полная просушка деталей обязательна.

Прелесть работы с деревом позволяет собирать скелет и облицовывать портал будущего камина в другом, более подходящем, помещении. Готовый предмет переносят в комнату, устанавливают на законное место, затем крепят дюбелями.

Все детали распиливают, сверяясь с чертежом. Сначала, используя саморезы, собирают фронтальную часть, затем, также отдельно, сооружают заднюю раму. Оба элемента соединяют брусками, тестируя их перпендикулярность относительно решеток. Поставив получившийся каркас на ровный пол, приступают к проверке параллельности деталей конструкции. Затем снимают все размеры. Переносят их на лист фанеры, раскраивают все заготовки. Их фиксируют саморезами, заранее просверлив в материале отверстия, исключающие растрескивание верхнего слоя шпона.

В некоторых случаях фанерные заготовки на фасадной части не крепят. На роль обшивки претендуют сразу несколько материалов — оригинальные багеты, ламели-половинки из оцилиндрованного бруса. Длинные материалы режут на необходимые отрезки, ошкуривают и приклеивают. Лучше операцию проводить, уложив портал вверх фасадной частью, чтобы была возможность добавить нагрузку на соединяемые элементы. Затем поверхности окрашивают, либо тонируют морилкой, наносят несколько слоев лака. Готовый портал камина фиксируют к стене дюбелями, в случае деревянных поверхностей используют только саморезы.

Электрокамин своими руками — хороший способ сэкономить часть бюджета, который крайне важен во время весьма затратного ремонта. Можно пойти более легким путем — купить декоративный портал, однако у многих даже не возникает такого порыва, ведь цена такой конструкции сопоставима со стоимостью электрического очага.

С работой мастера можно познакомиться, если посмотреть это симпатичное видео: