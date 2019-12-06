Строительные технологии постоянно развиваются и совершенствуются: появляются новые современные материалы, позволяющие возводить надежные конструкции в рекордные сроки и с минимумом затрат. Одно из новейших направлений, которое неизменно вызывает большой интерес у застройщиков, — монолитный дом из несъемной опалубки, или «термодом» (либо «дом-термос»). Отношение к этой интересной конструкции неоднозначное: у нее есть как сторонники, называющие данный метод революционным, так и ярые противники. Чтобы вынести свой «вердикт» о целесообразности возведения частного дома по этой технологии, необходимо сначала близко познакомиться с ней, с материалами, оценить преимущества и недостатки метода.

Что такое несъемная опалубка?

Если говорить об обычной опалубке, то она известна почти всем, кто хоть однажды интересовался, как возводятся здания. Это форма (например, из ламинированной фанеры), в которую заливается бетон, — будущий фундамент конструкции. Пустоты ее армируются. После схватывания раствора каркас демонтируют. Несъемная опалубка имеет два отличия от своей «бедной родственницы»:

она не снимается после того, как бетон набирает необходимую прочность;

фанеру (доски) заменяет материал-утеплитель (чаще — пенополистирол), что дает возможность без дополнительных усилий обеспечить качественную теплоизоляцию.

Этот метод универсален: его применяют как в частном, так и в многоэтажном строительстве. Несъемный каркас нередко используют для заливки фундамента, повсеместно — для возведения стен. Сейчас ассортимент этих конструкций очень широк. Такое изобилие дает возможность получить сооружения разнообразных форм: благодаря радиальным блокам легко сделать оригинальный бассейн или подарить дому необычный эркер.

Несъемная опалубка дома — полые блоки либо плиты с перемычками. Для лучшего сцепления рядов материал имеет систему паз-гребень. Производят и дополнительные доборные элементы — угловые блоки, торцевые блоки-заглушки для дверных, оконных проемов. Монтаж несъемной опалубки похож на кирпичную кладку. Вертикальное армирование обязательно. Заливку производят поэтапно, чтобы каркас выдержал давление бетона. Каждые слой раствора имеет высоту, равную 2-4 блочным рядам.

Дом из несъемной опалубки: плюсы и минусы

У этой технологии довольно много достоинств. Однако и минусы, на которые обращают внимание противники, у домов тоже есть.

Плюсов — много

К преимуществам операции «Дом из несъемной опалубки» относится:

возможность возведения монолитного здания при температуре ниже нуля: бетон можно заливать, пока на улице меньше -10°;

скорость строительного процесса, так как сборка опалубки занимает минимум времени, а значит, и вся работа пройдет относительно быстро;

небольшой вес здания, он дает возможность использовать более легкий фундамент, что гарантирует значительную экономию;

отсутствие необходимости а ангажементе тяжелой строительной техники, которая также требует дополнительных расходов;

шанс вмонтировать инженерные коммуникации в каркас: выводят их через отверстия, сделанные в опалубке;

непривлекательность стен для живой угрозы — грызунов, насекомых, плесневого грибка;

экономия места из-за меньшей толщины стен, если сравнивать их с кирпичной кладкой;

максимальная прочность дома с несъемной опалубкой, его сейсмостойкость;

высокий уровень звуко-, теплоизоляции;

больший срок эксплуатации здания;

минимальная усадка строения;

простота отделочных работ;

малое количество отходов;

доступная цена.

Самое большое достоинство возведения зданий с использованием несъемной опалубки — универсальность. Эта технология одинаково успешно применяется для строительства любых конструкций, независимо от их площади и этажности.

Минусы есть

Множество слабых мест при большом желании можно найти везде, дом из несъемной опалубки тоже не без «греха». Поэтому лучше обратить внимание на самые серьезные из них. Это:

обязательная внешняя и внутренняя отделка;

уплотнение бетонной смеси, которое занимает очень много времени;

необходимость заземления здания из-за металлической арматуры, находящейся внутри стен;

недостаточная паропроницаемость, требующая частых проветриваний, либо обустройства очень качественной принудительной вентиляции;

Еще один обсуждаемый недостаток такого дома — небезопасность самого популярного материала для несъемного каркаса — пенополистирола. При всех своих чудесных качествах он имеет ахиллесову пяту — при нагревании/горении выделяет токсичные вещества. Чтобы защитить такие стены, обычно используют негорючие материалы.

Некоторые хозяева, боясь пожара, решаются на более кардинальные меры: они демонтируют пенополистирол внутри помещения. Перед принятием подобного решения лучше хорошо подумать, ведь после этой операции теплоизоляционные свойства стен снизятся. Однако если рассуждать здраво, то большую опасность в этом случае представляет деревянная мебель, шторы, а не утеплитель стен.

Материалы несъемной опалубки для дома

Все каркасы для бетона классифицируют по материалам, из которых изготавливаются несъемные опалубочные системы. Ассортимент их достаточно широк, но бессменный фаворит все же есть.

Бетонные блоки

Они имеют довольно большую толщину стенок. Несъемные бетонные опалубки используется для строительства больших объектов. Эти блоки заполняют пенополистиролом, фиксируют внутри арматуру и заливают раствором.

Пенополистирол

Он остается самым востребованным материалом-универсалом для дома, так как прочен, легок и обладает довольно хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными характеристиками, прост в монтаже за счет креплений «шип-паз».

Полистиролбетон

Этот материал называют «дышащим» родственником предыдущего кандидата. Он состоит из легкого бетона, изготовленного на основе цемента (М400, М500) и наполнителя — гранул пенополистирола. Недостаток — большой расход штукатурки, обязательная подготовка поверхности для ее нанесения.

Щепоцемент (арболит)

В составе этого кандидата самая большая доля у крупнофракционной древесной щепы (до 90%), а цемент выполняет роль связующего материала. Помимо древесины в смесь добавляют камыш, солому, тростник. Со стороны наружных стен в плиты и блоки помещают слой утеплителя — пенополистирола или минеральной ваты.

Фибролит

Это — второй представитель экологичных деревобетонов. Он очень похож на щепоцемент, так как для производства этого стройматериала используют длинные (до 500 мм) волокна древесины. Объем их — около 70%. Дополнительный компонент фибролита — магнезит. Главная особенность этого вида — прочность на изгиб и сжатие.

Цементно-стружечные плиты

Это опилкобетон — еще один вариант смеси из цемента и измельченной древесины. Отличие ее от арболита и фибролита — присутствие в составе песка. Третий компонент делает плиты более прочными, плотными, тяжелыми. Расплата за песок — худшие качества, чем у конкурентов — более низкий уровень теплоизоляции.

Стекломагнезит

Другое название — стекломагниевый лист (СМЛ) — новичок на нашем рынке. Основные компоненты таких изделий — оксид и хлорид магния, они дают прочность материалу. Доля древесной стружки — около 15%. Для обеспечения жесткости, защиты от трещин используют армирующую стеклосетку. СМЛ — лучший вариант для строительства на слабых фундаментах.

Металл

Эта несъемная опалубка относится к самым дорогим. Специализация конструкций — промышленное строительство. Изготавливают их из листового алюминия или стали, толщина материалов — 1-2 мм. Металл крепят на каркасе, соединяют анкерами, замками или накладками. Главное отличие несъемной металлической опалубки — самая точная геометрия.

Комбинированные варианты

Тем, кто не хочет подвергать свою жизнь даже малейшей опасности, можно купить изделия, имеющие разные стороны. Внешняя, уличная, стенка у них очень толстая, она изготавливается из пенополистирола либо из полистиролбетона. Внутренняя сторона — из цементно-стружечных либо ориентированно-стружечных плит.

Самые экологичные материалы — деревобетоны, состоящие из натурального сырья. Однако по этой причине и цена их намного выше, потому лидерами остаются пенополистирольные блоки, доступные, легкие, практичные и прочные. Поэтому далее статья будет посвящена только им.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас. Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями. Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками. Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой. За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию. Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки. Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться. Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

Дом из несъемной опалубки: отделка

Защита пенополистирола от негативных воздействий и улучшение внешнего вида стен возможна несколькими материалами. Так как идеальная геометрия не требует больших исправлений, то для выполнения работ не потребуется большое количество штукатурки или шпаклевки.

Чаще всего используют стекловолоконную либо металлическую сетку. Их фиксируют клеевым составом, слегка сжимают в него. После схватывания клея поверхности закрывают слоем шпаклевки либо декоративной штукатурки. Такие надежные стены способны удержать и тяжелые материала — камень, клинкерную плитку, фасадные панели, сайдинг из металла или винила. Некоторые владельцы используют кирпич, однако в этом случае, нужна предварительная подготовка для надежного крепления к стене. До заливки стен через опалубку делают выпуски из проволоки-нержавейки. Расстояние между ними равняется 5 рядам кирпичной кладки.

Гипсокартон — первый черновой материал для внутренней отделки стен дома. Листы приклеивают специальным клеем, либо крепят саморезами на каркас из профиля, вмонтированного в бетонную часть стены. На гипсокартонную поверхность наносят грунтовку, а на нее — декоративную штукатурку, краску, обои и т. д. Пенополистирол с приклеенной сеткой хорошо держит керамическую плитку и пластиковые панели.

Что требует повышенного внимания?

Конструкции, в которых используются пенополистирольные блоки, славятся своей идеально строгой геометрией, однако во время заливки бетона есть большой риск их смещения. Оно не очень заметно сначала, но потом начнет бросаться в глаза все сильнее. Это горизонтальные и вертикальные проемы, появляющиеся между блоками.

Самая серьезная проблема стен этого дома — смещение по диагонали. Такое расхождение исправить уже невозможно. Поэтому в процессе укладки блоков надо постоянно проверять вертикали, горизонты, диагонали и все углы. Инспекцию рекомендуют делать сразу после каждой заливки. Если промедлить, то через пару часов бетон схватится, и скорректировать что-либо уже не удастся.

Дом из несъемной опалубки, как и любая другая конструкция, имеет свои сильные стороны и слабые места. Однако выбор остается за хозяевами будущего здания. Если важна скорость возведения, минимальная зависимость от человеческого фактора, то этот метод имеет право на существование. Главная задача будущего владельца — выбор и покупка качественного материала. В этом случае шанс познакомиться с домом, отправившимся в «плавание», значительно уменьшится.

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