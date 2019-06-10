Что можно сделать своими руками на продажу: доступно многое и многим

Занятие по душе, гибкий график и приличная зарплата «в одном флаконе» — почти несбыточная мечта для многих людей, ведь они инертны, привыкли плавать только по течению. Однако иногда возникают такие ситуации, когда даже самый «закоренелый» консерватор задумывается о смене деятельности. И тогда неожиданно появляется мысль об открытии собственного бизнеса. Идея это здравая, так как вряд ли на земле найдется человек, у которого напрочь отсутствуют таланты, творческие порывы. Поэтому не мешает заранее узнать, что можно сделать своими руками на продажу, какие вещи больше ценятся, чтобы потом с головой уйти в новое увлечение, дающее к тому же неплохую прибыль.

Преимущества и минусы хенд мейда

Самый верный способ избежать лишних трат — домашнее производство. В этом случае новоиспеченные бизнесмены/бизнесвумены автоматически минуют самую проблематичную стадию — начальный этап новой деятельности, когда львиной долей прибыли приходится жертвовать в пользу аренды помещения. Другие бонусы:

экономия времени, которое ежедневно тратилось на «путешествие» до рабочего места;

возможность самому планировать свой день;

отсутствие начальника, стоящего над душой;

доход, получаемый быстро;

минимум вложений.

Преимуществ много, но и недостатки есть. Это:

отсутствие гарантированного оклада;

трудности с определением той сферы деятельности, которая даст большой и стабильный доход.

Эта неопределенность нередко отвращает от смены профессии, а внезапный порыв кажется авантюрой, приводящей к разбитому корыту. Однако примеры успешных предпринимателей, нашедших свою нишу, доказывают, что мечта реальна.

Сложность №1: выбор идеи

Часто человека посещают мысли о превращении своего хобби в источник дохода. В этом случае определить любимое занятие, сулящее доход, гораздо проще. Если увлечений много или, наоборот, нет никаких навыков, то затруднительную ситуацию спасет объективная оценка всех возможных бизнес-идей, которые можно попытаться «примерить» на себя.

Сначала лучше определить виды рукоделия, которые вызывают неподдельный интерес: как у покупателей, так и у будущего потенциального автора. Потом поближе познакомиться с процессом производства, так как любование конечным результатом и самостоятельное изготовление — вещи абсолютно разные. Если кропотливая и рутинная работа не способна вызвать позитивные мысли у мастера, то и шансы на успех будут стремиться к нулю. Трезвая оценка своих навыков — второй необходимый шаг. Вещи ручной работы не могут уступать фабричным товарам, они обязаны превосходить их. В ином случае целесообразность их покупки вызывает сомнения. Покупатель приобретет только безупречную работу, поэтому мастер должен создавать товар, который будет вне конкуренции. Это довольно трудно, если совершенно нет навыков. Необходимость финансовых расчетов — главный этап. Сначала нужно изучить рынок подобных поделок: ассортимент, ценовую политику, объемы продаж. Если соотношение прибыли и издержек не предвосхищает высоких доходов, а наоборот, не способно покрыть накладные расходы, то успешное развитие бизнеса не гарантирует никто. Следует понимать, что первая настоящая прибыль появляется не сразу. Чаще она гораздо меньше ожидаемой.

Сложность №2: реализация

Мастеру невозможно получить доход, если потенциальные клиенты не осведомлены о его творчестве. На первых порах можно заниматься саморекламой, оповещая всех знакомых, соседей и друзей, а клиентам, покупающим товар, скромно потупившись, вручать красивую визитку. Однако идеальная площадка — интернет. Например, канал на YouTube, собственный сайт. Однако последний вариант подразумевает приглашение специалиста, иначе изучение конструкторов сайтов и правил поисковой оптимизации не оставит времени на «рукотворчество».

Такая реклама не единственный способ обзавестись клиентурой. Для продвижения любого товара лучше всего использовать социальные сети: чем их больше, тем лучше. Публикации фото в аккаунте или группе неизменно приведет к расширению географии заинтересовавшихся. Другой путь — специализированные порталы. После простой регистрации мастер может совершенно бесплатно разместить от 10 до 15 товарных позиций. Единственное требование — фотографии отличного качества. Продажей рукотворных предметов занимаются такие сайты:

Минус — неизбежные траты на почтовую пересылку. Можно попытать счастья в реальных магазинах, которые занимаются продажей изделий ручной работы. Последний вариант — торговые площадки с похожими (сопутствующими) товарами.

Сложность №3: ассортимент товаров

Уникальные вещи, изготовленные по собственным чертежам, эскизам, рецептам, хороши тем, что их аналогов в природе (и в магазинах) не существует. Наиболее востребованными направлениями можно назвать несколько занятий. Все они не требуют больших вложений, однако качественные материалы, использованные для самоделок, предполагают и большую прибыль.

Вязание

Редкая домашняя мастерица не знакома с этим видом деятельности, или хотя бы с азами. Если вязание спицами обычно не подразумевают большой прибыли, то ажурные изделия, изготовленные с помощью крючка, могут стать идеальным подарком для многих семей. Освоить этот вид творчества можно за несколько дней, но для получения существенной прибыли мастерица обязана стать профи. Уникальные пледы, дорогую одежду и забавные игрушки без опыта создать невозможно, поэтому нужно набраться терпения. Качественное и безупречное изделие можно связать только после тренировок на более простых вещах.

Декупаж

Эта самая легкая техника, которую можно освоить довольно быстро. Таким способом украшают мебель, рамы для картин, окна, двери и, чаще всего, посуду, шкатулки и другие деревянные предметы. Этот метод нередко становится неотъемлемой частью реставрации мебели. Поверхность предмета сначала обрабатывают клеем, затем переносят на него орнамент либо изображение, напечатанное на тонких салфетках. Чтобы защитить изделие, его покрывают лаком, искусственно состаривают нанесением краски, имитирующей патину. Прелесть в том, что для декупажа не нужны специальные материалы и инструменты, так как почти все есть в каждом доме.

Шитье

Преимущество здесь на стороне тех рукодельниц, которые знакомы со швейной машинкой с детства. Однако сложная, уникальная одежда не получится без необходимого оборудования. Если есть отличная швейная машина, то дело останется за «малым». Если мастерица хочет, чтобы изделия выглядели качественно сшитыми, оверлок — оборудование обязательное. Прелесть шитья и вязания в том, что мастерскую на первых порах можно устроить дома, «пожертвовав» для нее одной из комнат. Когда количество клиентов увеличится, для расширения производства есть смысл нанять помощницу, либо сразу нескольких.

Изготовление мыла

Это занятие можно назвать хитом, так как почти вся косметика масс-маркета содержит довольно непривлекательные (и это мягко сказано) ингредиенты. Все они имеют безвредные аналоги, а мыло, изготовленное собственными руками, как правило, — гарантия получить качество без опасения для здоровья. Бонусом станет косметика, предназначенная для борьбы с разными несовершенствами, — для сухой или жирной кожи, против угрей и других подобных заболеваний, целлюлита. Можно значительно расширить ассортимент, если наладить производство мыла для мытья волос, скрабов для лица, тела.

Столярные изделия

Деревянную мебель и предметы обихода всегда ценят из-за их экологичности. Поэтому изготовление табуреток, стульев, хлебниц и разделочных досок — гарантия того, что спрос на такие товары падать не будет. Однако этот вид самодеятельности предполагает наличие специального помещения — гаража или мастерской на дачном участке. Если мастер решает заняться столярным ремеслом, то, прежде всего, необходим набор профессиональных инструментов.

Фелтинг

Это сухое либо мокрое валяние шерсти — верблюжьей или овечьей. Такая техника позволяет создавать картины, ковры, одежду, домашние тапочки и валенки, сумки, игрушки, разнообразные декоративные поделки. Эти товары пользуются спросом, однако надо знать, что материалы для них недешевы. Шерсть не единственное, что необходимо: придется приобрести специальный набор для валяния, он состоит из нескольких игл.

Бижутерия

Такие ювелирные украшения любят все. Бижутерия, изготовленная из бисера, бусин, поделочных камней, металла, полимерной глины, стекла или пластика, не предполагает особого разорения для рукодельницы. Стоят они недорого, но из-за эксклюзивности и эффектности такие украшения, созданные по оригинальным эскизам, становятся предметом зависти многих модниц.

Кожаная галантерея

Такие аксессуары, сделанные своими руками из свиной кожи, неизменно привлекают внимание. Для работы с кожаными ремнями необходимо «вооружиться» машинкой для обработки краев изделия, специальными дыроколами и украшениями. Лучшие поставщики рабочего материала — предприниматели, имеющие свое фермерское хозяйство.

Плетение

Из ивовых прутьев создают удобную дачную мебель, корзины, шкатулки. Такое производство считается довольно прибыльным, однако есть у него недостаток, с которым придется столкнуться городским «обитателям». Это дефицит рабочего материала, поэтому для получения постоянного дохода лучше выращивать и заготавливать лозу самостоятельно.

Новые идеи — то, что ценится больше всего, поэтому только неистощимая фантазия может подсказать, что можно сделать своими руками на продажу. Новичкам лучше начинать с простых вариантов (для себя), а по мере накопления опыта переходить к более изысканным самоделкам, которые обязательно найдут своего ценителя.

Некоторые идеи можно почерпнуть из этого видео: