Люди зависимы: все давно привыкли, что в их квартирах и домах есть, и исправно работают все инженерные коммуникации. Поэтому каждое благо цивилизации давно воспринимается как должное, а любой сбой в работе систем нарушает привычный уклад, а значит, практически сразу превращается в локальную катастрофу. Одной из самых неприятных ситуаций является внезапное отключение электричества, без которого человек становится абсолютно беспомощным. Как же действовать хозяевам обесточенного жилья? Естественно, каждый хочет узнать причины аварии, а попутно и информацию о том, как долго будут вестись ремонтные работы. Чтобы не предаваться панике, надо быть готовым ко всем нештатным ситуациям, поэтому лучше заблаговременно узнать, какие действия нужно предпринять, куда звонить, если отключили свет. Выяснение причин и сроков восстановления электросети не отнимет много времени, особенно если все номера телефонов будут под рукой.

Отключили свет: причины происшествия

К счастью, подобные неприятные сюрпризы — явления достаточно редкие. Электричество «пропадает» по разным причинам, отличается и область отключения. Иногда оно «вырубается» в одной или нескольких квартирах, на одном этаже, в одном подъезде, в многоэтажном или частном доме. Чаще свет гаснет в микрорайоне, намного реже ЧП происходит во всех зданиях населенного пункта.

Причины отключения электроэнергии службами

Как правило, таких причин всего две. Подачу электроэнергии прекращают:

если подошел срок планового профилактического ремонта определенного участка городской сети;

когда произошла авария, спровоцированная перегревом линий, ударом молнии, падением деревьев на линии электропередач, нарушением работы подстанции и т. д.

От аварий не застрахован никто, поэтому такое отключение света всегда происходит внезапно, что сразу привносит немалый дискомфорт. О плановых перерывах в электроснабжении обслуживающие организации обычно предупреждают заранее.

Форс-мажорные обстоятельства

Отключение в микрорайоне — самый «удобный» случай, так как понять, что и в соседних домах нет электричества довольно просто, причем, не выходя на улицу: надо только посмотреть на окна зданий, располагающихся поблизости. Такое доказательство «единства» может сразу успокоить. Совсем иной ситуация становится, если отключается свет в отдельной квартире либо в одном доме. К наиболее распространенным относится несколько причин:

Критическая нагрузка на сеть — одновременное включение нескольких мощных приборов. В этом случае срабатывает защитный автомат, обесточивающий перегруженную линию. Автоматический выключатель сработает при неисправном электроприборе, коротком замыкании, произошедшем в розетке, при повреждении проводников во время сверления стены и т. д. Долг. Если владельцы не платят за электроснабжение в течение 3 месяцев (2 месяцев, 45 дней, месяца, в зависимости от условий договора), ему отключают электроэнергию. Но в этом случае за 10 дней до даты его уведомляют, давая возможность благоразумно погасить задолженность.

Еще одна потенциальная причина отключения света — повреждение, неисправность счетчика, который стал выдавать неверные показания. В этом случае хозяева обязаны реагировать самостоятельно — они должны незамедлительно написать заявление на его замену.

Что делать, если отключили свет?

Растерянность, ощущение полной беспомощности — первая реакция жильцов на внезапно пропавшее электричество. Причем обычно работает знаменитый закон Мерфи: свет «ускользает» в самый неподходящий момент. Чтобы справиться с происшествием в короткие сроки, надо знать, как лучше действовать в той или иной ситуации: если пропало электричество в квартире, доме или в микрорайоне.

Как реагировать на ЧС?

Внезапно погасший свет, особенно в темное время суток — явление неприятное, но и в этом случае причин для паники нет. Чтобы не оказаться совершенно беспомощными, жильцам надо, на всякий случай, держать в доме несколько свечей, альтернатива им — фонарики.

Что делать, если отключили свет? Первым делом узнают масштабы проблемы. Для этого обходят все комнаты, проверяя, если ли в них электричество. Потом исследуют автоматы: как свои, так и соседей по площадке, однако не забывают «проинспектировать» приборы на других этажах. Обесточивание одной линии в квартире — самый простой вариант: с такой локальной проблемой хозяева могут справиться самостоятельно, включив автоматический выключатель. Иногда для восстановления подачи электричества требуется вызвать мастера.

Если обесточена вся квартира, а у соседей со светом все в порядке, то это достаточный повод для беспокойства. В этом случае сначала звонят в диспетчерскую Энергосбыта или Управляющей компании, чтобы узнать, нет ли задолженности, выяснить, что произошло. Если долгов нет, то лучше вызвать мастера. Некоторые владельцы предпочитают заниматься подобной работой без помощи извне, однако это не лучшая идея: электромонтаж неспециалистами запрещен законом.

Отсутствие освещения в соседних домах — доказательство аварии либо планового отключения. Единственное логичное решение в этом случае — звонок в аварийно-диспетчерскую службу для получения информации о примерном (или точном) времени восстановления электроснабжения.

Срабатывание автомата

Если электричество пропало только в одной комнате, например в кухне, где много мощных бытовых приборов, то поводов паниковать нет никаких. В этом случае нет необходимости звонить и разбираться в произошедшем.

Поскольку доступ к электрощитку обычно есть у всех хозяев квартир или домов, то надо отправиться на лестничную площадку, открыть его, а затем снова включить автоматический выключатель. Но в первую очередь необходимо снизить нагрузку на «забастовавшую» линию. Лучше всего сразу же отключить от розетки неисправный прибор.

При повреждении проводки нужно восстановить ее в ближайшее время, поэтому рекомендуют позвонить в диспетчерскую службу Управляющей компании, чтобы вызвать дежурного электрика. Как правило, они работают в 8.00 до 18.00 (20.00). Альтернативный вариант — приглашение частного специалиста, однако надо понимать, что заплатить в этом случае придется больше.

Проведение плановых работ

Это операция обязательная, потому что требуется регулярная замена элементов электросетей, профилактика оборудования для предотвращения аварийных ситуаций. Об очередном плановом ремонте жильцов обычно предупреждают заранее. Увидеть объявления можно:

на сайтах и порталах: Энергосбыта, Управляющей компании, правительства края, области;

в СМИ: в печатных изданиях, с помощью «посредников» — ТВ, радио.

Информацию относительно сроков плановых работ обнаруживают на стендах, располагающихся в подъездах многоквартирных домов. Некоторые ТСЖ и УК поступают по-другому: они либо наклеивают объявления на двери подъездов, либо кидают флаеры в почтовые ящики. В них содержится вся необходимая информация: о дате, времени отключения, сроках проведения работ, их причинах. Там же указываются адреса домов, а также телефон, по которому можно позвонить, если у жильцов возникли какие-то вопросы.

Есть два правила, касающиеся планового отключения: одноразовые работы имеют ограничение — 24 часа. В год допустимо отключать электроэнергию на 72 часа. Если зафиксированы нарушения, то жильцы имеют право подать на организацию в суд, однако у них должны быть доказательства, что были нарушены сроки, или не было объявления о предстоящем плановом ремонте.

Если хозяева все же «умудрились» не обратить внимания на объявление, то им надо узнать, куда звонить, если отключили свет. Первый вариант — телефон (УК либо ТСЖ), указанный в контактах организации. Второй — звонок непосредственно в компанию, которая поставляет электроэнергию, — в Энергосбыт.

Авария в населенном пункте

К сожалению, качество инженерных коммуникаций в большинстве городов и поселков очень далеко от идеального. В авариях виновато старое оборудование, которое выходит из строя, ошибки, совершенные обслуживающим персоналом. Иногда свою лепту вносит природа — чаще всего электричество пропадает во время грозы, шквалистого ветра и т. п.

В этом случае ни о каких предупреждениях речь идти не может, поэтому владельцев недвижимости больше заботит вопрос о том, когда подачу электричества восстановят. Куда звонить, если отключили свет, причем он пропал внезапно? Сначала обычно звонят в Управляющую компанию (ТСЖ), служащие которой хорошо осведомлены о любых неполадках. Если данный телефон занят, то следующим может быть звонок в диспетчерскую аварийную службу организации-поставщика.

Авария не дает возможности дать конкретный ответ на вопрос о сроках восстановления линии, так как многое зависит от сложности, состояния оборудования, от масштаба работ. По этой причине жильцам тех регионов, где климатическая ситуация не отличается стабильностью, лучше иметь в хозяйстве резервные источники питания.

Отключение света должникам и нарушителям

Полное или частичное отключение электроэнергии — самая неприятная ситуация, так как в этом случае на быстрое «возвращение» света надеяться не приходится. Такая же «кара» ждет тех, кто самовольно подключился к линии.

В первом случае сроки просрочки указываются в договоре, поэтом хозяевам достаточно изучить документ, или позвонить для уточнения информации в Управляющую компанию. Однако такие «провинившиеся» жильцы должны быть уже предупреждены: уведомление о предстоящей операции они получают за 10 дней, которые даются на уплату долга. Это самый верный способ предотвратить существование без света, поэтому им лучше воспользоваться. После ликвидации задолженности подачу электроэнергии возобновляют в течение суток.

Куда звонить, если отключили свет, но владельцы считают, что были нарушены их права. В этом случае рекомендуют обращаться к поставщику напрямую: у представителей Энергосбыта есть вся информация о платежах. Но на руках надо иметь квитанции, либо выписки, свидетельствующие о регулярном и своевременном переводе денег на счет обслуживающей компании. Ошибка поставщика, отключившего свет, — достаточный повод требовать возмещения ущерба.

Куда звонить, если отключили свет?

Причин «пропажи» света довольно много, поэтому жильцам надо записать сразу несколько номеров телефонов. По ним можно узнать всю информацию в то время, когда в доме отключается электричество. В список входит:

телефон службы спасения — 112;

номер диспетчерской службы Энергосбыта;

телефон оперативно-диспетчерской службы населенного пункта;

номер аварийной диспетчерской службы УК, он указывается в квитанции.

Диспетчеры оперативно-диспетчерской службы работают круглосуточно, поэтому позвонить по телефону можно в любое время дня и ночи. Как правило, имея на руках этот небольшой перечень, легко и без проблем жильцы получат все необходимую информацию: выяснят причины отключения, узнают о сроках возобновления электроснабжения.

Все номера телефонов лучше хранить в записной книжке, на листе бумаги, в телефонном справочнике или в «умном» телефоне. Причина — невозможность использовать интернет, на который очень часто надеются, когда возникают различные вопросы. К сожалению, при отключении электричества компьютер (или ноутбук, планшет и т. д.) становится недоступным «спасением».

Что делать при систематическом отключении электроэнергии?

В некоторых населенных пунктах случается и такое. В этом случае первой инстанцией должна стать Управляющая компания или правление ТСЖ. Данные организации являются посредниками, по этой причине они также несут ответственность за несоблюдение договора, наравне с ресурсоснабжающими компаниями. При обращении надо указать на проблему. Ответ от организации должен последовать в течение 3 рабочих дней, которые отсчитывают с момента подачи претензии.

Мирное урегулирование

Досудебное разбирательство — первый этап. Если должной реакции от УК (ТСЖ) не последовало, то владельцы, надеющиеся на мирное решение проблемы, могут обратиться в жилищную инспекцию, в Роспотребнадзор или прокуратуру. Жалоба составляется в письменной форме. В тексте обязательно указывают:

название и адрес организации, в которую направляют претензию;

все сведения о заявителе: ФИО, адрес, контактные телефоны;

подробную информацию о поставщике ресурсов;

причину обращения;

свои требования.

Дополнительные документы, прикладываемые к жалобе, — договор (копия) на оказание услуг поставщиком, претензии, направленные в УК, Энергосбыт и т. д. Жалобу, отправленную в прокуратуру или в Роспотребнадзор, должны рассмотреть в течение 30 дней. Ответ заявитель получает в любом случае, независимо от результата.

Кардинальные меры

Если реакции от УК не последовало, или результат рассмотрения жалобы жильцов не удовлетворил, то идут другим, более тернистым путем. Владельцы, имущество которых пострадало из-за регулярных отключений электроэнергии, вправе обратиться в районный суд. В исковом заявлении указывают (прилагают):

наименование, адрес суда;

сведения об ответчике и истце;

договор об оказании услуги, паспорт истца;

суть проблемы — регулярные отключения электричества;

жалобы, которые направлялись на этапе досудебного разбирательства, ответы на них;

требования истца — перерасчет оплаты за коммунальные услуги, компенсация за материальный, моральный ущерб.

Обязательно ставят дату и подпись, прикладывают все имеющиеся доказательства. Ими станут чеки, которые хозяева получили после проведенного ремонта, заключение экспертизы. Дополнительные сведения — фото- и видеоматериалы (например, записанные свидетельские показания) — только укрепят позицию истца.

Заявление направляют по почте, передают лично, либо действуют через своего представителя, имеющего доверенность, которая должна быть заверена нотариусом. Заявление рассматривается в течение 2 месяцев со дня поступления, мировым судей — в течение 30 дней.

Возможные причины отказа

В некоторых случаях истец получает отказ. Причиной может стать:

нарушение правил эксплуатации оборудования потребителем;

естественный износ сети и отсутствие реакции на него со стороны хозяев;

необеспечения доступа мастеров в квартиру, дом для проведения плановой проверки.

Не удовлетворят требование, если случилась авария или стихийное бедствие. Благоприятного исхода не имеет смысла ждать, если у истца есть задолженности по оплате.

«Вооружение» на случай отключения

Вопрос о том, куда звонить, если отключили свет, не станет первостепенным, если предпринять все меры для таких чрезвычайных ситуаций. Проблема будет частично решена, если в квартире или доме есть свечи, фонарики, осветительные приборы, работающие на аккумуляторах.

Способы защиты зависят от набора имеющейся техники. Чтобы не потерять важные данные на компьютере при внезапном отключении электроэнергии, предусмотрительные владельцы приобретают источники бесперебойного питания. Для восстановления работоспособности разряженного телефона покупают внешний аккумулятор — Power Bank. Частные дома нередко имеют лучшую защиту: там организовывают альтернативные источники освещения, используют резервные системы питания, приобретают электрогенераторы.

Ответов на вопрос, куда звонить, если отключили свет, есть несколько, поэтому многое зависит от конкретной ситуации. Однако решениями почти универсальными считаются два варианта. Это звонок на единый номер (112) вызова экстренных оперативных служб, либо звонок в оперативно-диспетчерскую службу города. Туда рекомендуют обращаться, когда владельцы жилья сталкиваются с проблемами в работе любых инженерных коммуникаций.

К счастью, такие неприятные ситуации в большинстве населенных пунктов явление не очень частое, а оповещения о плановом ремонте жильцы получают заблаговременно. Однако от чрезвычайных ситуаций не застрахована ни одна электросеть, потому лучше заранее узнать, что делать и куда звонить, если отключили свет. Ответы на интересующие вопросы можно узнать, если посмотреть следующее видео:

https://www.youtube.com/watch?v=RO4xmD60hlE&feature=emb_logo