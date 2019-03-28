Чертежи гриндера, требования и варианты его изготовления

При изготовлении мебели, ремонтных или сварочных работах зачастую не обойтись без ленточной шлифовальной машинки — гриндера, ручного или стационарного. Приобрести это оборудование в магазине можно, но для человека, который занимается любимыми делами непрофессионально, цена на такое оборудование неоправданно высока. Поэтому многие предпочитают искать готовые чертежи гриндера, чтобы затем изготовить полезную вещь самостоятельно. Конструкции эти отличает большое разнообразие — как используемых материалов, так и размеров ленточно-шлифовального станка. Есть варианты совсем простые, и более сложные, требующие профессиональной помощи.

«Обязанности» и особенности гриндера

Этот станок универсален. Гриндером снимают ржавчину, удаляют заусенцы либо краску, зачищают сварочные швы, избавляются от острых кромок. Изменяемый угол заточки делает этот инструмент незаменимым, когда шлифовки требует деталь, имеющая крайне «заковыристую» форму. Работает гриндер с любым материалом: деревом, металлом, пластиком, стеклом.

Перед тем как решить вопрос о целесообразности самостоятельной сборки, не лишним будет близкое знакомство со станком: необходимо посмотреть чертежи гриндера, понять принцип его работы. Ленточно-шлифовальная конструкция состоит из двигателя (3), прямого (ведущего) и натяжных роликов (7,8), на которых находится лента (10) требующейся зернистости. Остальные элементы:

станина, имеющая устойчивое основание (1);

стойка (2);

шкив (4);

поворотный узел (5);

пружина (6);

поворотная площадка-стол (9).

Обычная конструкция имеет столик с зажимами для крепежа к стационарной раме либо верстаку. В одних моделях предусматривается его поворот вдоль одной оси на 90°, в других перпендикулярный. Станина оснащается приводным мотором либо ножным приводом.

Хитрости сборки гриндера

Конструкция должна быть надежной, поэтому существуют правила, касающиеся элементов гриндера.

Поворотная площадка

Она крайне важна для точной обработки сложных деталей. Дюралюминиевый лист — материал, наиболее подходящий для этого элемента. К нему крепят кронштейн, позволяющий столику вращаться в горизонтальной плоскости. Минимальная толщина — 15 мм, толще — лучше, если выбрать меньшую величину, площадка нагрузки не выдержит.

Ролики, шкив

Они не могут быть очень тяжелыми. Это главное условие для эффективной работы инструмента, так как большой вес спровоцирует рывки, грозящие ленте растягиванием либо повреждением. Поэтому тяжелая сталь не лучший вариант. С другой стороны, стальной ролик можно сделать полым, но стоимость такой детали, заказанной у токаря, будет гораздо выше.

Оптимальное решение — выбор дюралюминия. Чтобы лента хорошо держалась, делают торцевую канавку. Чрезмерная гладкость ролика приведет к перманентному проворачиванию ленты, поэтому нужно обеспечить шероховатость поверхности от 1,25 до 2,5 RA. Большее значение — синоним скорейшего износа наждачной бумаги. Крепят ролики к гриндеру шплинтами.

Шкив ленточно-шлифовального станка делают из различных материалов — дерева, фанеры разной толщины, мотоциклетного колеса, толстостенной стальной трубы либо из иного материала, оказавшегося под рукой. Хороший выбор — изготовление детали из дюралюминия Д16 либо выше.

Склеивание ленты

Для этого элемента нужна наждачная бумага на тканевой основе. Оценивая чертежи гриндера, необходимо обращать внимание на ширину шлифовальной ленты и ее длину. Лучше выбирать те схемы, где предусматриваются стандартные величины: 100, 50 мм и 610, 915, 1230 мм соответственно. Последняя величина — предельна, так как максимально длинная лента автоматически означает необходимость поиска двигателя повышенной мощности.

Другие требования, предъявляемые идеальному элементу:

эластичность ткани-основы;

хорошая стойкость абразива;

отсутствие боязни предельных угловых скоростей (минимум — 1500 об/мин);

минимальный нагрев даже при проведении длительных работ;

возможность удлинения без большой потери качества (относительное натяжение — минимум 15%).

Лучше использовать магазинные товары, но если решено сделать ее самостоятельно, то 1 стык — максимальное допущение. Склеивают материал так:

нарезают ленту требуемого размера, будущие стыки делают наискось;

их соединяют, со стороны абразива проклеивают малярным скотчем;

фиксируют срез суперклеем, к нему приклеивают кусок шелковой ткани;

обернув место склейки бумагой, кладут на него груз, оставляют отдыхать 24 часа.

Перед установкой ленту вывешивают на цилиндр, оптимальный диаметр его — 60 мм. Процедура даст возможность абразивному материалу растянуться естественным образом.

Из чего собирают гриндер?

Если дома есть запасы, то самое время дать им вторую жизнь. Это относится к тем устройствам или инструментам, где еще жив двигатель. Наиболее любимы домашними умельцами дрели, болгарки, а также стиральные машины, отработавшие свое, но сохранившие желанный мотор в рабочем состоянии.

Гриндер — конструкция из дрели

Дрель — тот инструмент, который есть практически в каждом доме. Если произошла поломка корпуса, якоря, то инструмент становится непригоден. Или хозяева приобретают более удобный экземпляр, а старый отправляют в ссылку — хранят в гараже либо на даче. Один из способов трансформации дрели:

Для изготовления станины используют деревянные бруски. В одном делают углубление для корпуса дрели. Между двумя другими будет установлена ручка инструмента, ее крепят к брускам насквозь металлической шпилькой. К первой детали корпус крепят муфтой из металла и саморезами. Чтобы защитить воздухозаборники в корпусе от пыли, делают кожух. В этой роли выступает пластиковая полоска, профиль ПВХ либо пластиковая бутылка. Первый вариант рабочей поверхности — диск от УШМ, крепят его переходником, экспроприированным из выходного вала болгарки. Для натяжителя шлифовальной ленты готовят 2 детали из дюралюминия. В них делают отверстия для монтажа ролика. Сам главный элемент собирают из 2 подшипников (например, мотоциклетных), болта требуемого диаметра, колец. Для уплотнения прибегают к помощи изоленты, если диаметры крепежа и подшипников не совсем совпадают. Патрон дрели — прямой ролик конструкции. Во избежание соскальзывания шлифовальной ленты на него наклеивают резину. Из куска доски делают подложку для дрели, вырезая выемку по форме станины. Крепят ее несколькими саморезами. Дрель, ставшая гриндером, готова.

Шлифмашинка-гриндер из болгарки

Насадку на УШМ можно приобрести в магазине, однако на это изделие уйдет приличная сумма, да и найти ее на прилавках бывает проблематично, поэтому лучше изготовить такое приспособление своими руками. Перед началом работ надо изучить имеющиеся чертежи гриндера, чтобы выбрать наиболее подходящую схему.

Влагостойкая фанера — элементарный вариант

Это несложная конструкция, состоящая из болгарки, фанерного основания, натяжного механизма и пары роликов. Лучше изготовить детали из толстого материала. Самая ответственная работа в этом случае — изготовление роликов. Вырезают круги фрезером либо дрелью с коронкой подходящего диаметра, количество элементов зависит от ширины планируемой шлифовальной ленты.

Склеивают детали клеем ПВА, помещают под пресс. Готовые ролики шлифуют, обрабатывают лаком либо клеем для стекла, запрессовывают подшипники. Далее из фанеры делают основание с прорезью для УШМ, делают разметку под ролики. Затем болгарку и колесики монтируют.

Металлопрофиль, если возможна сварка

Когда возникла срочная необходимость, у мастера, обладающего навыками сварщика, может получиться простой аппарат, сооруженный из металлического профиля. Обрезанный материал сваривают в форме буквы «У», на концах монтируют ролики, вал ведущего элемента крепят к болгарке и надевают шлифовальную ленту. Этот простой аппарат позволит зачищать неровности, шлифовать изделия из дерева, камня, металла, стекла и пластмассы.

Металлические листы: необходимость помощи

Если в закромах есть толстый листовой металл, знакомый токарь, согласившийся заняться роликами, и сварочный аппарат, то шлифмашинка из металла — вариант идеальный. Чертежи гриндера можно сделать самостоятельно, но лучше найти готовые. Точность сборки — главное условие, в противном случае приспособление станет опасным для эксплуатации.

Первым делом изготавливают станину, просверливают в ней необходимые отверстия. Вырезают натяжную планку. После вытачивания роликов приступают к сборке аппарата, к нему монтируют болгарку либо иной подходящий двигатель.

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Про чертежи гриндера, тонкости сборки аппарата можно прочитать, но гораздо лучше для понимания процесса просмотр соответствующего видеоролика. Например, этого, показывающего все тонкости захватывающего действия: