Гараж «со всеми удобствами» часто превращается в спасительное место, где хранится машина, оборудование, инструменты, горюче-смазочные материалы, овощи, заготовки и другие необходимые запасы. Для многих автовладельцев он становится практически вторым домом, и в нем они проводят довольно много времени. Поэтому для любого подобного строения очень важны хорошие условия — как для автомобиля, так и для его хозяина. Но это становится невозможным, если в кровле по каким-то причинам появляется течь, угрожающая хранящемуся транспорту, другому имуществу и самому зданию. В таких случаях владельцам приходится узнавать, что делать, чем залить крышу гаража от протекания. Видов ремонтных работ, как и надежных материалов для устранения проблемы, существует несколько. В большинстве случаев выбор зависит от масштабов бедствия и особенностей конкретной кровли.

Течет крыша в гараже: причины появления опасной бреши

Нередко серьезная проблема дает о себе знать лишь в тот момент, когда с потолка начинает капать или даже лить вода. Как правило, такая неприятность случается во время сильного дождя, заставая врасплох хозяев строения. Некоторые автовладельцы недоумевают, почему протекает крыша в гараже. Причин появления течи может быть несколько:

для строительства крыши были использованы не очень качественные материалы;

кровля прохудилась из-за частых и резких температурных перепадов;

она была случайно повреждена во время очищения ее от снега;

была нарушена технология создания кровельного пирога;

сильно натянутый гидроизоляционный слой разорвался;

на крыше постоянно скапливалась вода, лежал снег;

свою «посильную лепту» внес плесневый грибок.

С такой серьезной проблемой можно столкнуться, если гараж очень «пожилой», и материалы его кровли и перекрытия износились.

В появлении трещин нередко винят недорогую рулонную гидроизоляцию. Из-за перепадов температур в ней появляются дефекты. Через них со временем начинает просачиваться влага. Угрозы для мягкой кровли — механические повреждения. Они могут возникнуть, если на крышу часто падают большие ветки, «случайно» прилетают камни и т. д.

Другие возможные причины появления течи — срыв гидроизоляционного материала порывами ветра, задувание снега под кровельный материал. Провокатором может быть недостаточная толщина кровельного пирога, а также человеческий фактор.

Многие автовладельцы, столкнувшиеся с протечками, интересуются, чем залить крышу гаража, какой еще материал можно использовать, и не слишком ли разорителен будет ремонт собственными силами. В большинстве случае устранение течи — операция, которую можно провести самостоятельно, причем и серьезных расходов можно избежать.

Потенциальные решения и материалы

Если речь идет о самостоятельном восстановлении гидроизоляции, то одним из самых простых вариантов считают ремонт крыши гаража своими руками холодной битумной мастикой. Помимо этой обмазочной гидроизоляции можно использовать разогретый битум или жидкую резину.

Самые востребованные «помощники»

Другие надежные жидкие смеси — двухкомпонентные составы на основе полиуретана и полимочевины. Их отличает максимальная прочность, долговечность и огнестойкость. Самые популярные спасители крыш (перекрытий) гаражей — рубероид и бетонная стяжка.

Существуют и другие достойные кандидаты. Например, прочность и долговечность защиты гарантирует жидкий Гидроизол. Не менее востребован рулонный «родственник» обычного рубероида: это универсальный Стеклоизол (Гидростеклоизол, Гидроизол, Стекломаст или просто стеклорубероид).

Последний кровельный материал более прочен и долговечен, так как вместо кровельного картона основой в нем выступает более надежный материал — стеклоткань (максимальная прочность), стеклохолст или полиэстер. Стеклоизол используют для гидроизоляции крыш из дерева, металла и бетона.

Другие «избавители» от дефектов

Для разных ситуаций выбирают свои решения:

Для гаражных крыш, уже защищенных рубероидом, чаще используют этот же рулонный материал и горячий битум, либо применяют холодную битумную мастику. Новое здание с перекрытием из бетонных плит требует защиты бетонной стяжкой. После набора ею прочности поверхность гидроизолируют рубероидом и/или битумной мастикой. Либо отдают предпочтение жидкой резине. Для устранения течи в крышах металлических конструкций используют гидроизоляционную краску и паклю, жидкую резину, металлические заплатки (и сварочный аппарат), монтажную пену, герметик (силиконовый), а также битумную мастику и рулонные гидроизоляционные материалы.

Если выбирать идеальное решение именно для капитальных частных гаражей, то в этом случае им можно считать «известный дуэт» — битумную мастику и рубероид.

Жидкая резина, иначе полимерно-битумная мастика — второй потенциальный кандидат. Этот гидроизоляционный материал сравнительно новый, он эффективный, но и довольно дорогой. Поэтому данный состав для защиты небольших крыш использовать нерационально. Как правило, его выбирают для гидроизоляции больших площадей, поскольку для защиты этих сооружений важна максимальная надежность. Тем не менее, «решение для рассмотрения» есть: некоторые мастера рекомендуют промазывать резиновым материалом только дефекты. Например, трещины.

Есть и еще один возможный выход, который позволит хотя бы на время забыть о досадной проблеме. Это заделка течи со стороны помещения. Подходящие материалы для ремонта крыши гаража изнутри — монтажная пена и цементная штукатурка.

Пенополиуретановый герметик даст возможность устранить трещину, ширина которой не превышает 10 мм. Для дефектов больших размеров рекомендуют использовать цементную штукатурку. Оптимальное решение — несколько слоев состава, в который добавлен клей ПВА.

Кровельные «профи» и «удивительные изобретения»

Это еще один вариант, который практически гарантирует безупречную защиту помещения и всего его содержимого. Самым удобным и надежным способом некоторые автовладельцы считают монтаж профнастила. В этом случае хозяину потребуется профлист, кровельные саморезы и шуруповерт (дрель).

Другим подходящим и недорогим материалом считают классический шифер. Однако у этого асбестового претендента все же есть слабые места. В первую очередь, к ним относят «сравнительно значительный» вес материала и его неидеальную поверхность, на которой задерживается снег.

Автовладелец на выдумки хитер, поэтому различных идей и необычных решений для рассмотрения есть довольно много. К самым оригинальным «защитникам» крыши гаража можно отнести «пожилой» линолеум, баннеры, а также пластиковые или полиэтиленовые пакеты, запаянные с помощью утюга. Течет крыша гаража: виды ее ремонта

Те, кто обнаружил протечку, хотят быстрее ее устранить, чтобы защитить гаражное имущество. Поэтому их интересует вопрос о том, как отремонтировать крышу гаража. Выбор способа устранения появившегося «водопада» зависит только от масштабов такой проблемы. Чем она серьезнее, тем больший фронт работ ожидает автовладельца. Существуют три метода устранения протечек:

Точечный ремонт. Его проводят, если повреждено не более 10% площади крыши гаража. В этом случае каждый дефект или заливают жидким гидроизоляционным материалом, или закрывают заплаткой. Данный ремонт гарантирует небольшие расходы и простоту работы. Локальные ремонтные работы. Такая операция будет насущной необходимостью, если повреждено примерно 20% кровли. Не исключено, что здесь заплаты не помогут, как и большое их количество. Поэтому поврежденную гидроизоляционную защиту на протекающем участке не латают. Ее просто заменяют новым барьером. Капитальный ремонт. Он требуется, если восстановить кровельный пирог не представляется возможным, если повреждено не менее 40% поверхности. Это самая дорогостоящая, сложная, длительная и трудоемкая операция. Поэтому к ней прибегают только в крайнем случае. Как правило, капитальный ремонт проводят редко — раз в 10 или 15 лет.

На способ восстановления кровельного пирога повлияет не только размер появившегося дефекта, но и материал крыши (перекрытия).

Точечный ремонт бетонной крыши рулонной гидроизоляцией

Многие автовладельцы интересуются, как отремонтировать крышу гаража, покрытую рубероидом. В этом случае у них есть на выбор два метода. Можно использовать только обмазочную гидроизоляцию, либо добавить к ней рулонный материал.

Восстановление целостности с помощью битума

Если повреждение не слишком большая трещина, то для спасения гаража используют битум, либо битумную мастику, которой не нужны никакие дополнительные манипуляции. Для заливки крыши гаража подготавливают:

битумную мастику либо битум (газовую горелку, емкость для его растапливания);

небольшую щетку или такую же кисть;

соляровое масло и растворитель;

песок либо каменную крошку;

строительный фен.

В этом случае:

С поверхности растрескавшегося участка гидроизоляционного слоя удаляют весь мусор и пыль. Чтобы обеспечить максимально прочное сцепление материалов, с рубероида аккуратно стирают посыпку. Эту часть работы проводят с помощью солярового (зеленого) масла, небольшой щетки или кисточки и деревянного шпателя. Поверхность кровли обезжиривают с помощью ацетона, бензина или спирта. Затем ремонтируемый участок сушат, используя строительный фен. Потом дефект заливают битумной мастикой или расплавленным битумом. После того как первый слой высох, поверхность заливают снова, но в этом случае жидкую заплатку делают чуть больших размеров.

Чтобы восстановить защитный слой рубероида, еще невысохший материал посыпают мелкофракционной каменной крошкой или таким же песком. Говорят, что в этом случае фаворитом для ремонтных работ будет холодная битумная мастика, которая гарантирует прочность, скорость восстановления покрытия, а также простоту этой операции.

Ремонт крыши гаража своими руками заплатками из рубероида

Это еще один относительно простой способ устранить течь. Чтобы провести ремонт, нужно подготовить:

рубероид с крупнозернистой посыпкой;

готовую битумную мастику;

наждачную бумагу;

строительный фен;

газовую горелку;

нож.

Разные дефекты подразумевают различные подходы к их устранению.

Как починить крышу гаража, если повреждение не слишком большое?

В этом случае операция сравнительно проста. Ремонтные работы включают такие этапы:

Как и при восстановлении кровли крыши с помощью жидкой гидроизоляции, сначала поврежденное место очищают. Потом с проблемного участка удаляют посыпку, его обезжиривают и сушат. Приступают к изготовлению заплатки или заплаток. Их делают в 2 раза больше, чем обнаруженные дефекты. Вырезанные элементы оставляют на ровной поверхности на несколько часов, чтобы они стали плоскими. По очереди расправляются с каждой прорехой. Дефект заливают битумной мастикой. Нижнюю часть рубероидной заплатки нагревают газовой горелкой, чтобы обеспечить отличную адгезию. Разогретый материал прижимают к поврежденному месту, используя ручной каток. Потом заплату также защищают одним-двумя слоями битумной мастики. Первый из них обязан высохнуть сам.

Данный вариант восстановления гидроизоляционного слоя крыши гаража возможен только при температуре, которая не опускается ниже 5°. Но оптимальным показателем считают 10°.

Что делать, если повреждение имеет более «впечатляющую» площадь?

Для восстановления участка сравнительно большого размера используют иной метод. В этом случае:

Сначала делают крестообразный разрез. Края его отгибают, поверхность очищают, обезжиривают, затем заливают горячим битумом. Сверху прижимают заплатку из рубероида, таких же размеров, как и отверстие. Сверху на нее тоже наносят битум. Затем края разрезанного материала прижимают.

Ремонт на этом не заканчивают, так как дефект закрывают еще и внешней заплатой. Ее размеры на 150-200 мм больше поврежденного, разрезанного участка. Кусок рубероида приклеивают битумной мастикой. Очень тщательно промазывают его края, потом их посыпают песком мелкой фракции.

В том случае если весь гидроизоляционный материал в небольших трещинах, то всю поверхность защищают жидкой резиной или битумной мастикой. Первую смесь распределяют распылителем, а вторую наносят валиком или кистью, в несколько слоев. Каждый из них перед нанесением следующего обязательно сушат.

Локальный ремонт поврежденной кровли

Большое количество дефектов делает нецелесообразной точечную операцию, так как в этом случае очень велика вероятность пропуска нескольких прорех. Существует 2 метода локального ремонта:

идеальным вариантом считают частичную замену гидроизоляционного слоя, того участка, на котором обнаружена течь;

допускается ремонт без демонтажа старого материала, но если есть вздутия, то верхний слой гидроизоляции сначала придется отремонтировать.

Если выбор пал на локальную операцию с частичной заменой, то поступают так:

Старое, разрушенное покрытие демонтируют. Если на некоторых участках нет течи, но есть вздутия, то их разрезают крест-накрест, удаляют влагу (если она там есть), чистят и сушат. Потом дефекты заклеивают с помощью битумной мастики. Либо используют для этой цели расплавленный битум. С нижнего слоя рубероида удаляют посыпку. Затем на поверхность наносят битумную мастику. Укладку рубероида начинают спустя несколько часов, нижнюю его сторону разогревают горелкой, потом крепко прижимают к поверхности. Обязательно делают нахлест (100-150 мм). Края полос рулонной гидроизоляции дополнительно проклеивают, чтобы обеспечить ее герметичность.

Второй слой рубероида обязательно укладывают в разбежку, перпендикулярно первому. Очень важно, чтобы швы гидроизоляции не совпадали.

Гидроизоляция жидкими составами нового строения или капитальный ремонт

В данном случае первым этапом является демонтаж старого материала (материалов). В дальнейшем операция мало отличается от гидроизоляции крыши только что возведенного бетонного «автохранилища».

Ремонт крыши гаража своими руками холодной мастикой

Первым делом с основания удаляют весь крупный и мелкий мусор. Затем:

На бетонную поверхность для ее обеспыливания наносят праймер (грунтовку), предназначенный для подготовки поверхности под битумную смесь. После высыхания этого состава кистью или валиком наносят мастику. Минимальных усилий потребует такая работа на плоской крыше.

После высыхания первого слоя наносят еще один или два. Обязательно ждут, пока каждый из них высохнет самостоятельно.

Использование проникающей гидроизоляции

Данный метод позволяет создать надежный барьер от «водной стихии» для бетонных крыш. После нанесения такой смеси ее компоненты проникают в толщу материала. При контакте с влагой, находящейся внутри, они кристаллизуются, надежно закрывая даже микроскопические поры в бетоне. Самой популярной приникающей смесью остается Пенетрон, его «коллеги» — Гидротекс (В, У), Осмосил, Пенекрит, Пенеплаг и Пенебар.

Кроме того, такие составы не только делают основания надежно защищенными от влаги и плесени, но и превращают бетон в более прочный материал, максимально устойчивый к механическим воздействиям. Если цель хозяев заделать течь в крыше гаража, то они могут купить или сухую смесь, или готовую проникающую гидроизоляцию.

Эти цементные составы наносят точно так же, как и битумную мастику. Отличие лишь в том, что поверхность бетона перед началом операции необходимо смочить водой. Работают кистью или валиком, для гидроизоляции стыков используют шпатель. Оптимальный вариант — 2 слоя. Перерыв между их нанесением составляет 1-1,5 часа.

Что предпринять, если течь появилась в металлической конструкции?

Выбор материала и способа ремонта здесь зависит лишь от масштаба бедствия. Для устранения серьезного повреждения обычно используют металлическую заплатку. После ее фиксации на отремонтированный участок наносят битумную мастику. К обмазочной гидроизоляции приклеивают рулонный материал. Отверстия, образовавшиеся на стыках металлических скатов, устраняют аналогичным образом.

Небольшие щели (до 2 мм), появившиеся между стеной и крышей, нередко ремонтируют изнутри. В этом случае их затыкают паклей, потом наносят слой жидкой резины, либо используют водостойкую краску (например, латексную). Другие потенциальные спасители металлического гаража — монтажная пена и силиконовый герметик.

Чем залить крышу гаража, чтобы защитить его от протекания? Выбор у автовладельцев есть, и его нельзя назвать небогатым. Можно отдать предпочтение надежной, но не слишком требовательной битумной мастике, а можно создать барьер сразу из нескольких эффективных гидроизоляционных материалов.

В завершение темы «Чем покрыть крышу гаража от протекания» — популярное видео: