Есть чудо-материалы, которых после своего «дебюта» сразу же завоевывают популярность. Именно к таким средствам относится силиконовый герметик, ставший незаменимым ассистентом во время строительных работ или очередного ремонта, особенно когда речь идет о защите комнат с повышенной влажностью. Неоспоримое достоинство состава — его невероятно надежное, быстрое сцепление с поверхностями большинства используемых материалов. Но эта липучесть (адгезия) тут же превращается в огромный недостаток, когда чудесный универсал неожиданно попадает туда, куда не следовало: на одежду, на руки, или на поверхность, для обработки не предназначенную. И в этом случае у мастера возникает закономерный вопрос: чем удалить силиконовый герметик. Освободиться от состава, созданного на основе синтетического каучука, очень непросто, однако средства, справляющиеся с трудной работой, все-таки существуют.

Силиконовый герметик: что нужно знать

Силикон — вещество универсальное, из него сейчас делают почти все и вся. Во время строительных и ремонтных работ его используют для герметизации швов в бассейнах, ваннах. Он незаменим, когда речь идет о самостоятельном создании аквариумов. С его же помощью проходит монтаж стекол в окнах и межкомнатных дверях.

Главный минус вещества — достаточно трудоемкое удаление застывшего состава, с которым есть шанс справиться только сразу после его попадания не на ту поверхность. В этом случае суперсредство можно тут же оттереть влажной салфеткой, тряпкой или ветошью, смоченной простой водой, мыльным раствором, спиртом или уксусом.

Спустя 20 минут после завоевания чужой территории силиконовый герметик схватывается, поэтому задача для мастера, допустившего ошибку, значительно усложняется. Из всех подобных составов самым «упрямым» является именно силиконовый состав. Избавление от него займет немало времени, потребует больших усилий.

Иногда хозяева не имеют шанса быстро «расправиться» с липучкой, поэтому они вынуждены узнавать, чем удалить силиконовый герметик постфактум. Довольно часто возникает необходимость освободиться от застывшего (старого) средства. Это требуется:

когда прозрачным герметиком во время ремонта испачкали кафель, одежду, руки, столешницу либо пластик, но вовремя не заметили «ЧП»;

если понадобилось избавиться от старого состава, который уже успел изменить цвет, покрылся темными пятнами из-за контакта с плесенью.

Во всех случаях строительства или ремонта работа с герметиками подразумевает защиту рук перчатками. Это же справедливо и для удаления любого состава: как свежего, так и старого.

Возможные способы очистки поверхностей

Уровень сложности удаления универсального средства зависит от его состава, а также от типа поверхности. Наиболее трудоемкой будет работа с пористыми материалами, к которым относится бетон, мрамор, чугун, мозаика, рельефный кафель. Если технология была полностью соблюдена, то шанс спасти поверхность становится минимальным.

Для повторного нанесения силиконового герметика старый слой нужно очищать очень тщательно. Причина — невозможность качественной адгезии между новыми и старыми составами. Следствие плохого удаления «пожилого» герметика — риск получить такую же герметизацию шва или стыка. Методов избавления от силикона существует два: применяют механический и химический способ.

Чтобы окончательно очистить поверхности от засохшего состава, чаще используют комплексный подход. Начинают операцию с «физического насилия», а заканчивают «химической атакой». Первый этап даст шанс удалить максимально толстый слой. Второй шаг позволит избавить поверхности от того, что на них осталось, так как химические препараты в одиночку с большим количеством герметика справиться не в состоянии.

Механическое удаление состава

Ответ не вопрос, чем удалить силиконовый герметик, в этом случае будет состоять из целого списка. Для работы потребуется купить или подготовить:

острый нож: канцелярский, строительный, либо тот, что предназначен для расшивки швов, заполненных силиконом;

специальные скребки для избавления от герметика — пластиковые или деревянные;

строительный фен для предварительного нагревания поверхностей;

небольшой, узкий шпатель без дефектов лезвия;

шлицевую (плоскую) отвертку;

пинцет, лезвие, пемзу;

жесткую мочалку;

ветошь, тряпки.

Вполне вероятно, что не все инструменты из этого перечня смогут пригодиться, однако лучше иметь такой набор, на всякий случай: оружие во время войны лишним не бывает. Существует шанс, что операция даст результат без царапин, если дома есть рабочая губка для посуды с абразивной стороной, «немолодая» наждачная бумага, ластик.

С относительно свежим герметиком способна справиться банковская карта — инструмент универсальный, эффективный, но безопасный даже для «нежных» поверхностей. Однако предварительно очищаемую поверхность придется нагреть.

Когда поверхности не слишком требовательны

Относительно несложная работа обычно состоит из нескольких этапов. Образцово гладкая керамика, стекло или зеркало позволяют на первом этапе использовать строительный фен. Данный прибор помогает быстро размягчить схватившийся состав, а потом избавиться от него, используя острые инструменты. Рекомендованная температура обработки — 350°.

Сначала силиконовые слои надрезают острым лезвием вдоль и поперек. Следят за тем, чтобы продольные участки были максимально длинными. Края надрезов захватывают пальцем или пинцетом, затем полоски и куски снимают. Скребком либо шпателем аккуратно избавляются от остатков герметика. Для победы над упрямыми участками слоя используют наждак, губку. Если кафель рельефный, то его очищают бережно — ластиком. Маленькие кусочки, застрявшие в шве, удаляют пинцетом.

После удаления герметика на сантехнике могут остаться небольшие частички силикона. Для избавления от них рекомендуют использовать мягкое средство — самодельную абразивную пасту, изготовленную из соли и небольшого количества воды.

Когда возникает необходимость демонтировать ванну или душевой поддон, операция стартует с обрезки герметика по периметру конструкции. После этого в зазор вставляют отвертку и пытаются слегка расшатать прибор. Если эти действия не принесли результата, то работу продолжают, удаляя силикон уже описанными способами.

Если предстоит работа с акриловыми изделиями

Любая операция, связанная с механическим избавлением от силикона, требует аккуратности. Однако когда «пациентом» является акриловый сантехнический прибор, нужна максимальная внимательность, а спешка и небрежность абсолютно противопоказаны. Грубая сила — жесткая сторона обычной губки, такие же щетки — способ погубить поверхность безвозвратно, поэтому только соблюдение нескольких рекомендаций спасет хозяев акрила от беды.

Острые лезвия — противопоказание для акриловых поверхностей, но осторожность необходима и во время обработки других материалов. Ими легко оставить неприглядные царапины на более «грубой» сантехнике, на плитке, полу и стекле. Тонкий слой силиконового герметика можно удалить, используя ластик, старую (уже использованную, мелкую) наждачную бумагу, брус из мягкой, необработанной древесины. Самый «опасно-безопасный» инструмент — влажная пемза. Если силикон на акриле стар «как мир», поэтому не может быть надрезан инструментами, то единственное разумное решение — его размягчение народными или профессиональными средствами, затем — его аккуратная очистка. Грубое обращение поверхностям противопоказано: попытка оторвать материал силой может окончиться большой неожиданностью: герметик коварен, он способен забрать с собой верхнюю часть покрытия.

Тщательный выбор средства для работы с акрилом — условие обязательное. Оптимальный вариант — препарат, который разрешается использовать именно для таких материалов. Составы с ацетоном в данном случае находятся под запретом.

Помощь химических препаратов

Редко удается удалить герметик только механическим путем, так как силиконовый материал отличается удивительной «въедливостью». Поэтому дополнительная очистка средствами бытовой химии — этап, который требуется практически всегда.

При выборе оптимального средства обязательно учитывают вид герметика, потому что составы делятся на кислотные и нейтральные. Первые можно узнать по запаху уксуса при нанесении состава, у вторых сильный «аромат» отсутствует. Кислотные герметики удаляют с помощью растворителя, в составе которого присутствует какая-либо кислота, нейтральные — средствами, где действующим веществом является спирт, ацетон либо бензин.

Уайт-спирит

Не будет преувеличением назвать этот препарат универсальным, поскольку его используют при разных работах по дому. Пригодится он и для размягчения старого герметика. Уайт-спиритом обильно смачивают швы, затем оставляют их в покое на 10-15 минут. Время необходимо для размягчения материала. От получившегося «студня» избавляются с помощью скребка или шпателя.

Такую же процедуру выполняют, если выбран иной вид очистителя. Бензин-растворитель «белый дух» способен избавить от силикона эмалированные, чугунные ванны, но он может оказаться бессильным при «освобождении» акриловых поверхностей. Ацетон, бензин, керосин — соединения, которые справятся с размягчением нейтральных герметиков, кислотные составы им неподвластны.

Уксус и спирт

Нельзя сказать, что эти «народные любимцы» отличаются какой-то особой действенностью в борьбе с силиконом, однако есть один эффективный рецепт, который заслужил немало хвалебных отзывов. Но в нем принимает участие концентрированная уксусная кислота. Средство-антигерметик готовят из:

кальцинированной соды — столовой ложки;

уксусной эссенции (70%) — 50 мл;

спирта — 50 мл.

Все ингредиенты смешивают, переливают в пульверизатор и щедро опрыскивают им силиконовые швы. Спустя полчаса их удаляют острым инструментом. Уксус без дополнений в некоторых случаях способен справиться с тонким слоем герметика, оставшегося после механического удаления.

Очистители силиконового герметика

Это самый логичный ответ на вопрос, чем удалить силиконовый герметик, потому что данные препараты — «профи», предназначенные именно для решения этой задачи. Очистители — готовые смеси, основным действующим веществом их являются растворители. Есть универсальные составы, а есть такие, которые максимально эффективны именно против силиконовой разновидности герметиков. Купить препараты можно в магазинах автокосметики или в строительных супермаркетах.

Прежде чем удалить силиконовый герметик, надо не только выбрать материал, но и внимательно прочитать рекомендации производителя препарата. Если говорить о работе, то операция проходит одинаково для любого типа средства:

Сначала проводят механическую очистку силиконового слоя. После этого на оставшийся материал губкой (ватным тампоном, диском) наносят очиститель. Ждут тот период, что указан в инструкции производителя удалителя. Он может длиться от 10 минут до нескольких часов. Потом вооружаются скребком, шпателем либо щеткой, приступают к работе. Иногда в комплекте с очистителем идут инструменты для очистки.

Так как многие готовые препараты оставляют на поверхности желтоватые, жирные следы, от них избавляются довольно легко — с помощью хозяйственного мыла. Им намыливают влажную губку, потом протирают проблемные участки. Затем поверхности промывают чистой водой, обезжиривают Уайт-спиритом или ацетоном.

Ассортимент специальных очистителей довольно широк, но некоторые из препаратов уже успели заслужить хороших оценок покупателей. К таким фаворитам относится Body Antisil 770, Dow Corning, Grover Cleaner, HG, Mellerud, Silicon-entferner, Sili-kill, Soudal Silicone Remover, Tytan, Tytan Professional, Mottec Антисиликон, Пента-840.

Чем удалить силиконовый герметик с рук, с одежды?

Твердые поверхности тем или иным способом очистить можно, но что делать, если приставучая субстанция отказывается отлипать от кожи, или намертво вцепилась в ткань?

Силикон на коже

Кожа — наше все, поэтому сначала лучше использовать народные способы, потому что они в любом случае будут более щадящими. Есть несколько возможных «освободителей».

Поваренная соль. Первым делом советуют попробовать в действии самый привычный продукт — соль. В этом случае небольшое количество хлорида натрия (150 г) размешивают в емкости с теплой водой (500 мл), куда потом опускают руку (руки) на 10-15 минут. Затем берут пемзу и пробуют удалить силиконовый слой. Данную процедуру повторяют несколько раз в течение дня (суток). Хозяйственное мыло. Этот вариант можно использовать, если «прилипала» завоевал маленький участок кожи. Для избавления от герметика кожу тщательно намыливают, а затем пытаются чистить той же пемзой. Не исключено, что эту процедуру придется повторить. Ацетон, жидкость для снятия лака, бензин, спирт. В одном из кандидатов смачивают ватный диск, потом удаляют остатки силикона. Любое растительное масло. Его нагревают, наносят на участок, затем тщательно смывают хозяйственным мылом.

Еще один способ — использования соли в роли скраба. Если ни один из народных рецептов не помог, то прибегают к помощи специальных препаратов. Но только тех, которые безопасны для кожи. После окончательной победы над силиконом в нее втирают питательный крем.

Герметик на ткани

Есть несколько способов освобождения материала. Выбор подходящего варианта зависит лишь от того, когда произошла «трагедия».

Самый простой метод можно использовать, если материал был «помечен» только что. В этом случае одежду снимают, ткань натягивают на ровной поверхности, затем при помощи скребка (полиэтиленового пакета) герметик удаляют. Если пятно обнаружено спустя некоторое время, то, в зависимости от вида герметика и ткани, на помощь приходит уксус или спирт — медицинский либо технический. Материал также расстилают, выливают на участок выбранный продукт, трут пятно зубной щеткой. Ацетон использовать не рекомендуют, потому что он может стать причиной появления дыры в синтетике, способен изменить цвет материала.

Во время таких процедур начнут образовываться катышки герметика. После завершения любой очистки «пострадавшую» одежду стирают в теплой воде — вручную или в машине. Однако это не все способы борьбы: есть еще несколько оригинальных методов, где на помощь проходят абсолютно разные бытовые приборы.

Применение утюга. Первым делом натянутую ткань смачивают растворителем. Сверху укладывают бумагу, затем проглаживают участок горячим утюгом. Разогретый силикон просто обязан найти новую жертву — переместиться на лист. Использование морозильной камеры. Такой метод известен всем, кто хотя бы однажды «сажал» на себя жевательную резинку. Одежду помещают в полиэтиленовый пакет, убирают в морозилку, где ее оставляют на 1-3 часа. Замерзший силикон должен раскрошиться и отойти от материала.

Как и чем удалить силиконовый герметик с кожи или ткани? Есть ли одно эффективное средство? Говорят, что избавиться от суперклея помогает жидкость, имеющаяся практически в каждом доме. Это перекись водорода (3%). Но данный способ вряд ли работает: поскольку пероксид здесь считается заменителем спирта, то нужна концентрированная жидкость — как минимум 98%. Понятно, что человеческой коже такой смелый эксперимент противопоказан.

Как избежать «нападения» силикона?

Предотвращение появления пятен убережет хозяев от близкого знакомства с «упрямством» этого материала. Поэтому лучше во время работы с ним соблюдать несколько простых рекомендаций.

Перед любыми процедурами, связанными с герметиком, необходимо защитить руки перчатками, одежду — как минимум фартуком. Однако лучше использовать рабочую одежду, которая стойко перенесет все «эксперименты». Лучше держать подходящий очиститель (кислотный, нейтральный) под рукой. В этом случае ускользнувший силикон можно тут же удалить тканью, смоченной в жидкости-удалителе. Этикетки от старого герметика лучше не выбрасывать, поскольку только на них можно найти информацию о виде основы использовавшегося силиконового состава.

Чтобы не бороться потом со случайной застывшей «размазней», перед заполнением швов все открытые поверхности рекомендуют заклеивать малярным скотчем. Удаляют его сразу после завершения герметизации.

Нельзя сказать, что вопрос, чем удалить силиконовый герметик, предполагает множество вариантов, которые оказываются очень эффективными на практике. Но существуют исключения. О своем способе избавления от «напасти», о веществе, которое сможет быть кому-то полезным в настоящем и будущем, расскажет автор следующего видео: