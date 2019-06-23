Только специалисты-отделочники могут в любое время дня и ночи прочитать очень длинную лекцию о том, в чем разница шпаклевки и штукатурки. Домашние мастера, которым еще не доводилось сталкиваться с капитальным ремонтом, мало разбираются в таких тонкостях. Однако для того чтобы работа была сделана качественно, восполнить этот пробел в знаниях необходимо задолго до ее начала. Обе «замазки» — профессионалы в деле выравнивания поверхностей перед финишным оформлением, но каждый из них занимает свою нишу. Они не взаимозаменяемы: несмотря на большое сходство штукатурки и шпаклевки, цели, к которым они «стремятся», разные.

Призвание видов отделки

Несмотря на то, что материалы над стенами и потолком трудятся сообща, они выполняют совершенно разную работу.

Штукатурка — первопроходец

Ее обязанность — избавление поверхностей от «впечатляющей» кривизны. Есть у штукатурки еще одно полезное свойство — улучшение изоляционных характеристик помещения. Она способна бороться с влагой, уменьшать теплопроводность, служить дополнительным звукоизоляционным материалом. Такими различными достоинствами штукатурку наделяет основа.

Гипс. Его преимущества — пластичность, экологичность, относительная невесомость, замечательная степень сцепления (адгезия) практически со всеми поверхностями. Как достоинством, так и недостатком можно назвать быстрое высыхание смеси. Существенный минус — сильная гигроскопичность, в этой категории у гипса один достойный соперник — древесина. Эта ахиллесова пята не дает возможности использовать материал в очень влажных помещениях. Среди недостатков — меньшая прочность, высокая цена. Песок, цемент. Такой состав отличается долговечностью, отсутствием «почтения» к влаге и температурным перепадам. Привлекает раствор тем, что легко избавляет от дефектов даже суперкривые стены, его просто сделать своими руками, да и стоимость компонентов вполне приемлема. Материалов без минусов нет, у песчано-цементной смеси их несколько. Это довольно большой вес, низкий уровень пластичности, затрудняющий работу, длительное время, необходимое для полного застывания смеси.

Отличие штукатурки — более крупная зернистость, позволяющая успешно справляться с большими неровностями. Однако идеально ровные поверхности получаются шероховатыми. Чтобы нивелировать этот недостаток, в бой вступает коллега материала-пионера — вторая героиня статьи.

Если писать о дефектах, от которых способна избавить штукатурка, то в этой номинации она рекордсмен. Ей подвластно исправление перепадов до 50 мм, но главное при такой работе — соблюдение требований:

большая кривизна — синоним необходимости большого количества слоев, однако максимально возможная толщина каждого — 7 мм;

большое число штукатурных пластов если не требует, то рекомендует армирование сеткой, она предотвратит отслаивание;

перепады (свыше 50 мм), нередко встречающиеся на горизонтальных плоскостях, — причина выбора другого материала — гипсокартона, подвесного либо натяжного.

Шпаклевка — «тонкая штучка»

Наполнитель шпаклевки имеет меньшие размеры. Ее задача — исправить то, что «натворила» штукатурка, а именно: мелкие изъяны и неровности, шероховатость. После отделки шпаклевкой основание почти полностью готово для контакта с декоративным финишным покрытием (краской, обоями), так как остается последний штрих — шлифовка, нанесение грунтовки. Однако материал делится на две «профессиональные группы».

Стартовая смесь, используемая для первого выравнивания плоскости. Отличие — относительно крупная зернистость. Она дает возможность избавиться от небольшой кривизны, достаточно прочна, но оставляет шероховатости. Финишный состав, содержащий только мелкофракционный наполнитель. Плюсы этой шпаклевки — идеальное выравнивание, простой процесс шлифования. Из-за мелкой зернистости эта паста не так прочна, как ее стартовая «сестра».

Еще есть шпаклевка-универсал, объединяющая в себе свойства обоих отделочных составов. Несмотря на то, что используют ее и для финишных работ, результат в этом случае получается несколько хуже, чем у узкого «специалиста».

Самые распространенные разновидности шпаклевок:

гипсовые материалы, предназначенные только для отделки тех помещений, где нет аномальной влажности;

масляно-клеевые составы, выбираемые для подготовки к покраске дерева и бетона, не боящиеся влаги;

полимерные смеси (акрил, латекс), лояльно относящиеся к любым поверхностям, но очень дорого стоящие;

цементные шпаклевки, используемые в сырых помещениях, при фасадной отделке, отличающиеся впечатляющим весом и долгим высыханием.

Здесь область применения гораздо меньше, так как обязанности пасты легче. Минимальные перепады, которые шпаклевка призвана выровнять, не превышают 15 мм. Если игнорировать это правило, мастеру грозит повторная работа, так как высока вероятность усадки, расслоения.

Состав: штукатурка против шпаклевки

Если сходство материалов больше относится к функциям, которые они обязаны выполнять, то главная разница — размер зерен их наполнителя. Чем больше диаметр частичек, тем толще слой можно наложить за один «присест».

В этом соревновании, далеко оторвавшись от конкурента, выигрывает штукатурка, дающая шанс быстро расправиться с утомительной работой, если потолки и стены «славятся» значительными отклонениями от нормы.

Шпаклевка, содержащая в составе мелкую фракцию, не сможет эффективно справиться с большими несовершенствами. Ее удел — избавление поверхностей от небольших огрехов. Зато только она гарантирует идеальные стены и потолки, на которых не остается ни единого изъяна.

Зернистость — причина других отличий материалов.

Прочность гораздо выше у штукатурных крупнозернистых составов. Это преимущество объясняется тем, что крупные частицы менее охотно покидают свое «насиженное» место. Усадка или значительно меньше, или вовсе нехарактерна для шпаклевочного материала. Если работа произведена в соответствии со всеми требованиями, то отслаивание, растрескивание поверхности не грозит. Цена. Мелкие составляющие шпаклевочных смесей требуют качественного измельчения, более сложная технология — причина высокой цены пасты, поэтому здесь тоже выигрывает элементарная штукатурка.

Особенности нанесения материалов

Здесь отличия более существенны. Большой объем работ — требование, выдвигаемое штукатуркой и кривыми стенами.

Сначала основание полностью избавляют от старой облицовки, проводят его зачистку, обрабатывают грунтовкой. Затем с помощью мастерка поверхность «расстреливают» штукатуркой, чтобы состав прилип более надежно. Полутерком, соколом либо правилом (по маякам) смесь разравнивают.

При большой кривизне оштукатуривание производят в 3 этапа. Называют работу «наметом».

Обрызг. Процесс напоминает игру в пинг-понг. Раствор делают жидким, напоминающим по консистенции кефир. Толщина этого слоя — 2-5 мм. Задача операции — обеспечение шершавой поверхности, гарантирующей хорошую адгезию с основанием следующего пласта. Грунт, консистенция раствора — густая сметана. Наносят на обрызг после его легкого затвердения. Количество слоев зависит только от серьезности дефектов поверхности, но толщина каждого не должна превышать 7 мм. Основание тщательно выравнивают. Накрывка. Толщина пласта — 2-4 мм. Накрывной слой наносят на основание, когда грунт схватился, но еще не высох. Сухую поверхность смачивают водой (кистью). Густота аналогична грунтовочному этапу. Эта работа требует раствора с мелкозернистым песком. После схватывания накрывки делают затирку — сначала «вкруговую», потом «в разгонку».

Это описание относится к непластичным составам. Гипсовая эластичная штукатурка подразумевает простое намазывание.

Шпаклевка не так требовательна к процессу из-за малой зернистости, уже подготовленной стены/потолка, а также небольшой толщины слоя. Ее просто набирают на инструмент, потом распределяют по поверхности.

Алгоритм, зависящий от поверхности

Нередко штукатурка и шпаклевка работают сообща, но каждому материалу — свое время. Последовательность облагораживания стен и потолков может быть разной.

Поверхность, имеющая целый «букет» несовершенств (выбоины, перепады либо трещины), — причина большого объема работ. Ее очищают от старого покрытия, грунтуют, штукатурят. Чаще делают несколько слоев. Потом снова грунтуют. Последней наносят финишную шпаклевку.

Основания, близкие к идеалу, но имеющие маленькие дефекты, совсем не нуждаются во вмешательстве штукатурки. В этом случае после очистки и грунтовки наносят стартовую шпаклевку, после ее высыхания снова следует грунтовка, затем — финишный шпаклевочный состав.

Плоскость без дефектов и вовсе нетребовательна. Здесь фигурирует только финишная шпаклевочная паста, применяемая после очистки поверхности и ее грунтования. Последний этап при любой степени несовершенства основания — его шлифование.

В чем разница шпаклевки и штукатурки? Консистенцией, сложностью работ, функциями, которые материал должен выполнять. Однако чаще капитальный ремонт требует присутствия и первого, и второго состава.

Например, в этом ролике можно полюбоваться на то, что получается в результате дружбы наших ГГ: