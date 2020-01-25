Сейчас без гипсокартонных листов не обходится почти ни один капитальный ремонт: их используют для выравнивания неидеальных поверхностей стен и потолков, для создания многоуровневых конструкций, межкомнатных перегородок различной толщины. У такого «многостороннего» материала есть лишь один недостаток: это его хрупкость, создающая немало трудностей при раскройке заготовок из ГКЛ. Незнание или неаккуратные действия тех, кто сталкивается с этим материалом впервые, нередко приводят к порче элементов. Чтобы избежать лишних расходов, лучше заранее узнать, как резать гипсокартон, какие инструменты можно использовать для работы. Способы раскроя несложны, поэтому технологию быстро освоит, а затем сможет применить на практике каждый мастер.

Строение листа гипсокартона

Оно достаточно простое: лист представляет собой классический «сэндвич», состоящий из двух слоев плотного картона и начинки — сердцевины, изготовленной из прессованного гипса с различными добавками. Боковые стороны ГКЛ имеют закругления. Торцы изделий остаются свободными.

Придумал этот материал американец, хозяин бумажной мануфактуры Огаст Сэккет, первым попробовавший скрепить 10 листов бумаги порошком из гипса. Толщина нового стройматериала составляла всего 5 мм. Благодаря своей изобретательности Сэккет получил патент, это знаменательное событие произошло в 1894 году.

Производство первого ГКЛ стартовало в Великобритании спустя 23 года — в 1917. Следующей страной, покоренной новинкой-гипсокартоном, стала Германия. Свою компанию в 1932 году создали братья Кнауф — Альфонс и Карл. Листы, очень похожие на современные, там начали выпускать в 1958 году. Всего на год немцев опередила шведская фирма «Гипрок».

Сейчас есть три вида гипсокартонных листов, которые уже хорошо знакомы покупателям. Обычный (ГКЛ) материал имеет непримечательный серый цвет, влагостойкий (ГКЛВ) — зеленый, огнестойкий (ГКЛО) — розовый. Недавно на строительном рынке появилась еще одна новинка: это гипсокартон, который предназначается для звукоизоляции помещений. У акустических листов (ГКЛА) синий цвет.

Стандартный лист гипсокартона имеет площадь 3 м2 и размеры 1200х2500 мм. Производятся материалы и других площадей: больших (3,6 м2, 1200х3000 мм) и меньших (2,4 м2, 1200х2000 мм). Толщина изделий также бывает разной: 6 мм (арочные), 9,5 (потолочные) и 12,5 мм (стеновые). Однако режут все разновидности гипсокартонных листов абсолютно одинаково. Но один из видов может вызвать некоторые трудности. Об этом речь пойдет далее.

Из-за внушительных габаритов и довольно большой тяжести ГКЛ не слишком удобен, к тому же он отличается хрупкостью. Поэтому материал этот требует аккуратного обращения, в противном случае он может не выдержать нагрузку на излом. О том, как резать гипсокартон, тоже лучше узнать заранее, а не пытаться проводить многочисленные эксперименты уже в ходе ремонтных работ. Операция сложностей не обещает, но неправильный распил всегда становится главной причиной перерасхода ГКЛ.

Какие инструменты нужны для резки?

Для раскроя и работы с гипсокартоном понадобится:

карандаш или маркер, последний «отмечатель» лучше видно с любой точки;

длинная металлическая линейка (альтернатива — профиль), рулетка;

ножовка по гипсокартону (по дереву, лучше — по металлу), напильник;

монтажный нож для ГКЛ (неравноценная замена — канцелярский);

правило, угольник строительный, циркуль;

рубанок для гипсокартона или для дерева;

дрель с коронками и перьевыми сверлами;

наждачная бумага;

электролобзик.

У маркера есть противники, которые говорят, что отметины от него потом спрятать довольно проблематично. Лучшая ножовка для реза ГКЛ та, что имеет тонкое полотно и мелкий зуб. В этот список нередко добавляют и «тяжелую артиллерию» — болгарку, специальную фрезу для гипсокартона, однако такие инструменты требуют навыков. Тем, кто впервые столкнулся с необходимостью разрезать ГКЛ, хватит более простого набора, который есть почти в каждом доме.

Как резать гипсокартон?

Разные операции могут потребовать своих подручных средств. Так как резать гипсокартон можно несколькими инструментами, лучше рассмотреть использование каждого из них по отдельности. Главные условия — непрерывный надрез с последующим переламыванием. Но это не всегда возможно сделать, особенно если линия отреза очень длинная.

Монтажный нож

Этот простой инструмент идеален для таких же несложных работ. Его используют, чтобы нарезать большие продольные куски гипсокартонного листа. После сделанных замеров на материале чертят линию для отреза. Затем прикладывают линейку либо профиль, крепко фиксируют инструмент на линии рукой, аккуратно надрезают картон, углубляясь (максимум) на полсантиметра.

Если раскрой происходит на столе, то плиту сдвигают таким образом, чтобы надрез заходил за края столешницы на 10-15 мм. По выступающей части листа аккуратно постукивают снизу до тех пор, пока сердечник не надломится. Потом плиту переворачивают другой стороной, надрезают материал на линии излома. Чтобы получить идеальную стыковку элементов, кромку обрабатывают рубанком.

Ножей, подходящих (или специальных) для реза гипсокартонных листов, есть несколько:

Универсальный монтажный нож — самый доступный вариант. Он прост и удобен в эксплуатации. Есть возможность установки лезвий различной толщины. Минусы — небольшая надежность, лезвия, которые очень быстро тупятся. Нож для гипсокартона с трапециевидным лезвием. Это уже профессионал, имеющий эргономичную рукоятку, негнущееся лезвие. Недостаток лучших «гипсопрофи» — «неприлично» высокая цена, однако даже самые бюджетные модели таких ножей гарантируют качество реза. Инструмент, имеющий дисковое лезвие. Эти ножи — фавориты, так как разрезать картон ими гораздо проще. Возможен любой вид работы: как простой рез, так и криволинейный. Плюсы ножей — надежное лезвие, одинаковая глубина проникновения по всей длине. Рейсмус для гипсокартона. Эта конструкция имеет два диска, которые позволяют разрезать лист одновременно с обеих сторон. Особенность в том, что данный инструмент используют лишь для получения небольших полос, максимальная ширина их составляет 120 мм. Двухсторонний магнитный резак — Blade Runner. Это лидер, если оценивать инструменты по скорости и удобству. Поэтому он в большом почете у профессионалов. Состоит нож из двух отдельных частей, которые удерживаются магнитными фиксаторами. Недостаток у чудо-резака один: это цена.

Самый нежелательный вариант — ножи канцелярские, слишком маломощные и хрупкие (хлипкие) для работы с любым материалом-сэндвичем. Поэтому перед выбором модели нужно оценить фронт работ, формы будущих заготовок, необходимую точность стыковки элементов. Очень дорогие режущие инструменты для новичков не лучший выбор, так как в этом случае покупка себя вряд ли оправдает.

Ножовка

Этим инструментом вырезают отверстия — квадратные либо прямоугольные. Чем тоньше его полотно, тем аккуратнее получится работа. Чтобы вырезать «окно», с тыльной стороны гипсокартона сначала отмечают форму проема, используя карандаш и линейку. В одном из углов начерченной фигуры дрелью сверлят отверстие такого диаметра (8-10 мм), чтобы в нем смогло свободно поместиться полотно ножовки.

Затем операцию повторяют в оставшихся углах. Отверстие вырезают ножовкой, которую обязательно держат так, чтобы лезвие всегда было перпендикулярно поверхности листа. В этом случае кромка будет почти идеально ровной. После вырезания детали края гипсокартона выравнивают рубанком. Если отверстие слишком маленькое, то его обрабатывают напильником.

Лобзик

Этот электрический инструмент считают самым лучшим помощником для работы с ГКЛ, так как резать гипсокартон лобзиком быстрее и удобнее. Еще одно его преимущество — универсальность. Имея на руках один электролобзик, можно вырезать отверстия любой формы. Благодаря специальной подошве, удерживающей лезвие перпендикулярно листу, кромки получаются почти идеальными. Минус электроинструмента — пыль, летающая по комнате.

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Плиту расчерчивают, кладут ее на две табуретки так, чтобы место для разреза находилось точно между ними. Полотно электролобзика устанавливают, не включая. Начинают резать по линии, действуя плавно, не торопясь. Чтобы вырезать большую круглую либо овальную фигуру, сначала тоже используют дрель, которой делают отверстие для полотна лобзика. Края, если работа не очень масштабная, после этого инструмента можно легко зачистить даже наждачной бумагой.

Для дверных или оконных проемов требуется вырезание гипсокартона буквой «Г». В этом случае целесообразно использовать сразу два инструмента. Короткую часть пропиливают ножовкой, длинную — монтажным ножом. В этом случае возможна работа с листом, уже закрепленным на месте.

Круглые отверстия под розетку либо под выключатель делают дрелью (на средних оборотах) с насадкой-коронкой, электролобзиком или узкой ножовкой. Первый вариант предпочтительнее, так как операция проходит максимально быстро. Гнезда также советуют вырезать уже после монтажа гипсокартона на каркас.

Особенности резки: зависимость от вида ГКЛ

Обычные листы гипсокартона не требуют какого-то особенного обращения. В водонепроницаемых ГКЛ картон пропитывают полимерами, закрывающими поры в нем, однако кромки у этого вида остаются незащищенными. Поэтому работа во влажных условиях даже для ГКЛВ запрещена. Она может стать причиной набухания торцов, а результатом будет нарушенная геометрия изделий.

Наиболее требовательна самая тонкая арочная разновидность ГКЛ. Это кажется нелогичным, однако виновата стеклоткань, находящаяся внутри листа. Она обеспечивает армирование и гибкость, необходимую для того, чтобы материал мог деформироваться, но оставаться целым. В этом случае монтажный нож или ручная пила будут плохими помощниками, электроинструмент — единственное подходящее решение.

Фасцирование после разреза

Этот последний этап работы с ГКЛ необходим в том случае, если в дальнейшем материал будут шпаклевать. От разрезанного листа отрезают небольшую фаску под углом 45°. Цель операции — достижение оптимального сцепления шпаклевочного состава и гипсокартона. Фасцирование делают специальным рубанком — кромочным, однако можно обойтись даже ножом, которым резали заготовки. Но в этом случае крайне важна аккуратность.

Рекомендации для успеха операции

Так как первый блин часто получается комом, необходимо знать все подводные камни, которые могут встретиться на пути начинающего «гипсокартоностроителя».

Основные

Прочное и ровное основание — идеал для работы с ГКЛ. Однако для такого габаритного изделия он часто недостижим. В этом случае помощником становится «подручная» мебель — столы или табуретки. Если в роли рабочей поверхности выступают последние, то надо следить за тем, чтобы расстояние между ними не превышало 300 мм. В противном случае любой нажим способен привести к тому, что лист треснет. При работе с ножом необходимо следить за нажимом лезвия на гипсокартон. Излишнее давление ни к чему, так как цель операции одна — сделать лишь надрез — разрезать только один слой ГКЛ. Стараться одним махом «покончить» с целым сэндвичем не нужно. Наверное, это сделать можно, но кромка такой заготовки будет очень неаккуратной. Другой результат применения «богатырской силушки» — затупившееся лезвие. Обработка края реза тоже не предполагает сильного нажима рубанка. Достаточно только убрать неровности, получившиеся при разрезании. Снятием фаски на стыках ГКЛ, которые становятся перегородками, обычно занимаются уже после монтажа их на каркас. Действуя иначе, есть шанс повредить кромки хрупкого материала. Если есть дрель, но нет коронки подходящего диаметра, то отверстие под выключатели и розетки вырезают по-другому. Сначала циркулем очерчивают окружность. Затем по нарисованной линии сверлят большое количество отверстий небольшого диаметра. Потом круг выбивают или вырезают, а неровности устраняют.

Последний вариант с выбиванием гарантирует некрасивые края, приводить их в порядок придется долго. Другой способ получения круглой формы — использование лобзика либо ножовки после просверливания дрелью отверстия для их полотна.

Дополнительные

Раскрой целого гипсокартонного листа лучше производить на полу. Сначала на горизонтальной поверхности делают надрез на материале, затем под этой линией укладывают брус. В этом случае нажимают сразу на обе части листа. Так его легче разломить строго по надрезу. Болгарка не лучший инструмент для работы с ГКЛ, так как резать гипсокартон этим инструментом нет большого смысла. Мастер получит на выходе помещение с тучами гипсовой пыли, а «громогласность» УШМ вряд ли понравится домочадцам, не обрадует она и соседей. Если при резке упрямого материала требуется использование молотка, потому что удары руками не помогают, то лучший вариант — резиновая киянка. В этом случае у мастера останется мало шансов повредить гипсокартон, если не прикладывать чрезмерную силу. Элементы, предназначенные для дверных и оконных проемов, как правило, вырезают уже на закрепленных ГКЛ. Окружности для выключателей и розеток тоже. В остальных случаях разрезание заготовок рекомендуют делать перед монтажом. Не имеет большого значения, с какой из сторон начинать резать гипсокартон. Но некоторые мастера рекомендуют делать отметки и приступать к работе с той стороны, которая будет соприкасаться с каркасом, стеной либо потолком.

Раскрой ГКЛ — операция не слишком головоломная, так как резать гипсокартон довольно легко. С этой работой способен справится любой начинающий мастер, если у него есть минимальный набор инструментов, а также стремление сделать все качественно, предельно аккуратно. Но практика не помешает. Когда есть сомнения, их развеет только тренировка на небольшом куске материала. Если есть желание увидеть приемы раскроя «чужими руками», то можно познакомиться с видеороликом-уроком: