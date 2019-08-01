Бетономешалка из бочки: виды, принцип действия, инструкция

Любое возведение конструкции на века не обходится без бетона. Хозяева, имеющие загородный дом, и те, что только благоустраивают дачный участок, остро нуждаются в растворе и устройстве для его приготовления: ручной труд утомителен, долог, малоэффективен. Так как эти работы проводятся периодически, особого смысла в покупке дорогого агрегата нет: приобретение аппарата обойдется в круглую сумму. Остается лишь один логичный выход из положения — самостоятельное изготовление. Альтернативой для многих стала простая бетономешалка из бочки. Создание этого самодельного устройства не отнимет много времени, но жизнь строителя оно позволит значительно облегчить.

Делать или отказаться?

Ручное размешивание в емкости с использованием дрели — занятие неблагородное и неблагодарное, так как «рукопашный» бой с раствором отнимает много сил. Другой возможный исход таких манипуляций — скорый выход рабочего инструмента из строя, ведь электрическая дрель предназначена совсем для другого «времяпрепровождения».

Покупка дорогого устройства больно ударит по карману. Если подобные работы требуются время от времени, то это вообще не вариант. Приобретение дешевой модели бетономешалки — большой риск столкнуться с недолговечным изделием. По этим причинам тот строитель, кто задумался о возможном самостоятельном изготовлении этой конструкции, от своего решения уже не отказывается.

Способы замешивания раствора

Перед тем как приступать к ознакомлению с этапами грядущих работ, необходимо познакомиться с работой самих агрегатов. Существует три способа получения раствора:

Вибрационный. Для замешивания раствора используют миксер-вибратор большой мощности. Сама емкость остается неподвижной. Плюс — отменное качество бетона. Недостатки метода — сложность приготовления раствора с гравием либо щебнем и огромные энергозатраты. Для самостоятельного изготовления нужен мощный вибратор (как минимум 1,3 кВт), в самодельных конструкциях его заменяет перфоратор максимальной мощности. Гравитационный. Самый простой вариант, так как при вращении барабана смесь под действием силы тяжести просто «плюхается» на дно, постепенно перемешиваясь. В промышленности этот способ не применяется, в малом строительстве, наоборот, такие бетономешалки довольно востребованы. Это самый логичный выход, если не нужны большие объемы раствора. Механический. В этом случае вращается или сама емкость с выступами внутри, или миксер в ней. Такую конструкцию также можно соорудить самостоятельно.

Ручная бетономешалка

Данный самодельный аппарат станет адекватной заменой заводскому аналогу, позволит получать качественную смесь, однако затраты на ее изготовление несравнимы с ценой агрегатов-«профессионалов». Возможно, что материалы и вовсе не придется покупать, так как у многих запасливых хозяев есть большие резервы, а недостающие элементы можно найти в любом пункте приема металлолома.

Что нужно для создания

Для выполнения работы понадобится болгарка, дрель и сварочный аппарат. Все материалы общедоступны. Необходимо приготовить:

Бочку, металлическую. Самый практичный вариант — «бадья» на 200 л, однако мастер волен выбрать меньший размер. Труба с толстыми стенками, ее диаметр — 32 мм. Нужно будет отрезать 2 куска, длина каждого — 200 мм. Это будущие втулки для вала. Их потребуется смазать солидолом. Ось. Ее диаметр 30 мм, длина — 1500 мм. Швеллер (60 мм) для каркаса-опоры. Понадобится отрезать четыре отрезка — 2 по 500 мм, 2 по 1000 мм. Руль от любого грузовика. Больший размер «баранки» — легче работа. Альтернатива — рукоятка средней длины. Прочные карточные петли, резиновый уплотнитель и дверная ручка для обустройства герметичного и удобного люка. Металлический квадрат (20х20 мм).

Если все компоненты есть в непосредственной близости, то можно приступать к работам, которые отнимут от 3 до 4 часов, или немного больше.

Порядок работ

Первый этап — подготовка бочки. Дрелью либо сварочным аппаратом в нижней и верхней части бадьи по центру делают по отверстию. Через них продевают ось, затем тщательно приваривают деталь. Однако вал может продеваться не через центр емкости, а по диагонали. В этом случае гарантировано более качественное перемешивание раствора.

Вдоль емкости болгаркой вырезают прямоугольный люк со сторонами 300 и 900 мм. Меньшее отверстия усложнит выгрузку готовой смеси, большее может повлиять на прочность самого ручного агрегата. Из металлического квадрата изготавливают несколько лопастей (4-5), которые потом приваривают к стенкам бочки и валу. Главное — равномерное их расположение внутри емкости. К вырезанной детали-люку по периметру приваривают металлическую полосу, ее уплотняют резиной. Затем — петли, которые затем крепят к бочке. В роли фиксатора крышки может выступить обычная защелка (шпингалет), дверной крючок.

Второй этап — изготовление штатива. Метровая высота оптимальна для агрегата, изготовленного из бочки емкостью 150-200 л.

Сваривают раму из швеллера. К длинным деталям прикрепляют по короткому элементу, получают 2 опоры. К стойкам приваривают втулки-трубы, в них вставляют вал, с обоих концов которого крепят толстые шайбы из металла. К правому (для левши — левому) краю присоединяют руль либо рычаги. Если приварить рукоятки с обеих сторон, то при наличии напарника приготовить бетон можно будет быстрее и легче физически.

Такую элементарную конструкции достаточно просто превратить в электрический аппарат. Для такой модификации-электрификации потребуется не слишком мощный мотор (1 кВт), две звездочки — большая и поменьше, и цепь, например, от мотороллера.

Самодельные агрегаты

Такое простейшее устройство имеет один существенный недостаток — довольно некачественное перемешивание по краям бочки. Поэтому мастеру приходится или долго вращать барабан вручную, или расходовать максимум электроэнергии. Но и тот и другой вариант не слишком привлекательные способы получения идеального раствора.

Для того чтобы готовить однородный раствор, ось устанавливают по диагонали. Другой вариант — модификация бочки — скругление, превращение ее в «полноценную» грушу. В этом случае емкость надрезают с обеих сторон сваркой, затем сваривают в яйцеобразную форму. Однако есть возможность избежать этих работ: изготовить самостоятельно другие аппараты, лишенные этого минуса.

С гребенчатыми миксерами

Эта бетономешалка также может быть как ручной, так и электрической. Для самостоятельной работы достаточно изучить довольно простую схему. Самые большие преимущества конструкции — скорость замеса и однородность получаемого раствора. Для изготовления бетона достаточно сделать 3-5 оборотов, а качество смеси будет сопоставимо с тем, что выпускается в промышленных масштабах.

Сами гребенки изготавливаются из уголка (50ъх50 мм), оптимальное количество элементов — 4, все «расчески» крепят на равном расстоянии друг от друга. Чтобы упростить монтаж внутри бочки, эти детали разрезают на две части. К уголкам приваривают либо крепят болтами М5, М6 металлические (стальные) штыри (10-12 мм), их длина 150 мм, шаг —50 мм. Вдоль боковых стенок бочки гребенки фиксируют болтами.

«Настоящая» конструкция

Чаще ее делают электрической, есть много модификаций таких агрегатов, но все они схожи несколькими деталями:

Горловина и днище требуют дополнительного укрепления. Делают его планками, привариваемыми крест-накрест. Бадья, вращающаяся вместе с осью, — лучший вариант. Несмотря на некоторое усложнение, такая конструкция прослужит дольше, так как не требует уплотнения вала в дне емкости. В роли миксера будет оптимально устройство рамного типа. Его крепят (приваривают) к оси бетономешалки.

Учитывая негативный опыт других, мастер может создать агрегат, который будет надежно и долго работать. Главное — найти чертеж, но в этом случае недостатка в схемах данных конструкций нет.

Вибрационный аппарат

Такие привлекательные модели — заманчивая цель для тех, у кого дома есть мощный перфоратор, в котором есть ручной режим пуска ударного механизма. Чтобы избежать «блина комом», надо учитывать, что:

необходимы определенные размеры: бочка должна иметь достаточную высоту, а расстояние от краев миксера до стенок обязано почти равняться радиусу вибратора;

форма качественного вибратора напоминает сложенные вместе тарелки, плоская конструкция совсем не способствует возникновению волн;

миксер обязан находиться от дна бадьи и уровня раствора на расстоянии, примерно равном его диаметру;

слишком широкий прибор вовсе не сможет раскачать смесь.

Если принять во внимание все эти рекомендации, то в качестве раствора можно не сомневаться. Бетон считается готовым, если на поверхности прекращается бульканье и появляются волны.

Бетономешалка из бочки — хороший способ серьезно увеличить скорость утомительного ранее занятия. Даже сооружение простейшей ручной конструкции позволит гораздо быстрее проводить строительные работы. Не последнее место в списке достоинств самодельной конструкции занимает экономия, а к ней неравнодушны все хозяева, занимающиеся обустройством дома и участка самостоятельно.

Для ознакомления со всеми элементами необходимого агрегата можно посмотреть следующее видео: