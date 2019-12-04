Желание хозяев сделать интерьер квартиры уникальным и неповторимым вполне понятно. Люди устали от стандартных магазинных вещей-близнецов, которыми вынуждены довольствоваться многие жилища. Одним из возможных украшений дома могут стать зеркала, ведь без этих предметов нормальную жизнь представить трудно. Без них не обойтись ни в ванной, ни в прихожей, однако не менее часто изделия «поселяются» и в других комнатах. Любому столь хрупкому предмету необходимо оформление, поэтому багет для зеркала — атрибут обязательный. Именно он исполняет роль декорации, поэтому правильно подобранное решение способно сделать стильной любую комнату.

Выбор материала на багет для зеркала

Можно пойти проторенной тропой — отправиться по магазинам в надежде найти то, единственное, украшение, которое будет достойным носить это звание. Однако долгое путешествие не всегда заканчивается покупкой, нередко оно приносит только разочарование. Поэтому лучший способ — самостоятельное изготовление багета. Придется вложить немало сил, но результат часто превосходит ожидания, ведь вещь получается уникальной, аналогов ей попросту не сыскать.

Для производства рамок для зеркал используют несколько традиционных материалов. Все они имеют плюсы, но не лишены некоторых недостатков.

Дерево: неувядающая классика

Этот материал использовался во все времена. Не теряет он свои позиции и в наше время. Дерево ценится за красоту, экологичность, привнесение комфорта и уюта в любой дом. Дорогие деревянные багеты изготавливают из бука, дуба, клена. Ель, сосна и лиственница идет на производства более «приземленных» моделей.

Для рамы можно приобрести любой деревянный багет: они отличаются шириной, фактурой, украшаются лепниной, орнаментом, имеют цветное покрытие. Недостатки у почти идеального материала все-таки есть. Это боязнь влаги, требующая серьезной обработки древесины, дороговизна, а также сложность обращения с инструментом для мастеров без опыта. Особенно, если выбрана непростая модель.

Пластик и его «коллеги»

«Друзья» его — пенопласт, пенополистирол, полиуретан. Такие материалы — хороший «полигон» для начинающего автора, так как они недороги и относительно просты в обработке. Одно из преимуществ полимеров — устойчивость к влаге, а это дополнительный плюс, если багет для зеркала будет существовать в «невыносимых» условиях ванной комнаты. Все кандидаты легки, но способны выдерживать значительные нагрузки.

Широкий ассортимент расцветок и имитаций текстур различных натуральных материалов можно отнести в список преимуществ, однако есть и тут ложки дегтя. Это пожароопасность, хрупкость, ломкость, требующая очень осторожной обработки. Из-за этих качеств материалы не подходят для обрамления массивных и больших зеркал. Исключением можно считать полиуретан.

Алюминий

Этот металл — отличный выбор для приверженцев минималистичных стилей оформления. Материал почти универсален: он легок, но довольно прочен. Алюминиевые багеты бывают широкими и узкими, с матовой, глянцевой либо текстурированной поверхностью.

Благодаря анодированию или специальным лакам производят металлические изделия разных цветов. К достоинствам материала относится отсутствие угрозы со стороны повышенной влажности и перепадов температур. Алюминиевые багеты, сделанные своими руками, могут смотреться дорого и изящно.

Эти три материала не единственные потенциальные «создатели» багета для зеркала. На роль рамы могут претендовать многие конкуренты этого трио. В список входят:

веревки;

ветки;

гипс;

гипсокартон;

зеркальное стекло;

керамическая плитка;

кожа (кожзаменитель);

монтажная пена;

ткань;

щепки (крупные).

Если использовать комбинации различных материалов, то есть шанс получить настоящее произведение искусства.

Зеркало, багет и интерьер

Перед покупкой либо перед самостоятельным изготовлением зеркала нужно обдумать множество вещей. К более важным факторам относится:

комната для размещения рамы;

стиль и декоративный элемент;

размер, форма багета;

его цвет.

Размещение

Оформление багета для зеркала просто обязано гармонировать с обстановкой комнаты. Пластик и другие полимерные материалы лучше всего будут выглядеть в ванных комнатах, детских. Деревянные изделия размещают в кухне, в гостиной, спальне, но больше при выборе ориентируются на тип мебели.

Для мест с повышенной влажностью можно использовать и дерево, однако надо заранее позаботиться о его защите. Для безопасности и долголетия древесину обрабатывают антисептическими пропитками, покрывают краской либо лаком.

Стиль

Комнаты, выполненные в минималистичном стиле, способны украсить рамы из любого материала — из дерева, МДФ, имеющего пленочное покрытие. Однако самым подходящим кандидатом будет лаконичный алюминиевый багет, который в любое пространство вписывается идеально.

Эко-стиль позволяет использовать простую деревянную раму. Барочное либо этническое направление дает возможность украсить этот натуральный материал «кружевом», причем багет может быть довольно «раскидистым» внешне.

Размер

Большие рамы в любой комнате сделают зеркало объектом, притягивающим взоры. Размер стекла в этом случае не менее важный фактор. Если оно небольшое, то массивная рама сможет акцентировать на нем внимание. Маленькие багеты, обрамляющие большие зеркала, наоборот, выглядят не лучшим образом.

Оформление этого декоративного элемента зависит от его роли в пространстве. Если отсутствует желание делать главный акцент на изделии, то в широких рамах необходимости нет. Причудливые формы и необычное оформление багетов лучше всего подходят для классических интерьеров.

Цвет

Слишком яркие, навязчивые цвета не приветствуются, так как в этом случае багет будет буквально бросаться в глаза. Яркость и сильный контраст с другими элементами декора также не рекомендуется. Цвет багета и гамма помещения должны дружить — гармонировать или дополнять друг друга.

Рама из пластика в ванной может быть только немного ярче оформления стен. Багет для детской должен быть того же цвета, что и доминирующий тон в комнате. Изделия для гостиной обязаны сочетаться с палитрой помещения, не выглядеть в интерьере неуместно.

Плинтус из полиуретана

Это первый подходящий и практичный вариант для прямоугольных зеркал, так как после ремонта у хозяев часто остаются неиспользованные остатки, а выкинуть их рука не поднимается. Полиуретан — один из лучших материалов для рамок: он отлично режется, так же хорошо держит краску. Багет для зеркала из этих плинтусов получается очень симпатичным. Другое преимущество — простота превращения потолочного изделия в полноценную раму. Для работы необходимо иметь дома:

акриловую краску;

дрель;

канцелярский нож;

карандаш, линейку;

кисть и клей;

крепкую веревку;

лобзик либо ножовку;

малярный скотч;

потолочный плинтус;

плотный картон или лист фанеры;

треугольник (для точной разметки);

шпаклевку на основе гипса.

Чтобы зеркалу не грозила «катастрофа», сначала его приклеивают к картону либо (лучше) к фанере. Вырезают ее, учитывая ширину плинтуса. Перед соединением в материале просверливают отверстия, с помощью которых зеркало будет крепиться к стене. В них продевают веревку, затем фанерный лист и зеркало склеивают.

Из плинтуса вырезают 4 стороны таким образом, чтобы внутренний край соответствовал длине сторон зеркала. Пользуясь треугольником, элементы рамки разрезают под углом в 45°. Заготовки прикладывают к зеркалу, проверяют стыки деталей. Зеркальную поверхность по краям заклеивают малярным скотчем, чтобы защитить ее от краски. Приклеивают к фанере с зеркалом заготовки, после этого материалу дают время на высыхание. Затем неидеальные места соединения плинтусов (между собой, с фанерным основанием) обрабатывают шпаклевкой. После высыхания состава багет покрывают краской, лаком. Для придания рамке особого шика выпуклости выделяют золотистой краской: делают эту «хирургическую» операцию губкой.

Если используют контрастные краски, то малярным скотчем закрывают те места, которые окрашивать не планируют.

Деревянный багет для зеркала

Такие рамы смотрятся великолепно в любых помещениях, но самое важное в работе с древесиной — аккуратность. Начинать знакомиться лучше с самыми простыми конструкциями, а по мере получения опыта можно будет «замахнуться» и на усовершенствованные, уникальные изделия.

Необходимые материалы

Для работы понадобится приобрести зеркало и подготовить:

Дерево. В роли рамы выступают доски, наличники, не менее популярны плинтуса, реже используют необрезные фрагменты, имеющие необычные формы. Главное требование к материалу — его сухость, которая предотвратит деформацию и растрескивание багета. Крепеж. В этом случае предпочтение отдают небольшим саморезам, плоским металлическим уголкам и столярному клею. Для надежного крепления зеркала используют специальные жидкие гвозди, предназначенные для фиксации стекол. Материалы для декорирования. К этой категории относятся лакокрасочная продукция. Дополнительные декоративные элементы — веревки, небольшие камешки и т. д.

Для приведения древесины в надлежащий вид будет нужна наждачная бумага, ее зернистость — 80 и 150 (либо 180).

Инструменты и работа

Идеальный набор инструментов включает циркулярную пилу, шуруповерт и электролобзик, однако в некоторых случаях мастера обходятся ножовкой по дереву и молотком. Для вырезания углов неплохо воспользоваться стуслом. Если этого инструмента нет, то заменит его треугольник. Сам процесс относительно прост. Особенно, если в качестве материала для рамы используют обычную доску (30х100 мм).

Все элементы отшлифовывают. Начинают обработку наждаком с крупным зерном, а заканчивают мелкой фракцией. Затем по внутренней стороне каждой заготовки вырезают пазы на четверть. Эти выборки позволят удобно и надежно зафиксировать в дереве зеркало, исключить риск его выпадения. После определения необходимых размеров все метки переносят на дерево. Заготовки разрезают под углом в 45°. Готовые элементы примеряют на зеркало. Если обнаруживают ошибки, то проводят доработку. Собирают раму. Торцы промазывают клеем, с внутренней стороны детали фиксируют саморезами либо уголками. Изделие обрабатывают антисептической пропиткой, покрывают слоями морилки, краской или лаком.

Зеркало крепят жидкими гвоздями. Для дополнительной страховки используют несколько саморезов (маленьких гвоздей), их вкручивают (вбивают) в пазы. Альтернатива этим крепежным элементам — небольшие уголки, вырезанные из плотного картона (ДВП либо тонкой фанеры). Их фиксируют в углах степлером (маленькими гвоздями). К готовому багету крепят петлю для подвеса.

Мозаичная фанерная рама

Чтобы изготовить такое необычное обрамление для зеркала, используют любой подходящий материал. Им могут стать осколки плитки, посуды, зеркала, цветного или обычного стекла. Нарядная альтернатива им — красивая бижутерия (либо элементы, продающиеся россыпью), оригинальная замена — маленькие ракушки, морские камешки. Эти багеты идеально подойдут для более требовательных изделий — круглых или овальных зеркал. В роли рабочего основания здесь также выступает практичная и надежная фанера (или ДСП). Помимо декоративных элементов потребуется:

затирка (плиточная) для зазоров между элементами;

ножовка либо лобзик для вырезания основания;

клей для мозаики, фарфора, либо любой тонкослойный;

клей с пистолетом для фиксации стекла на фанере;

шпатель для затирки и губка для удаления ее следов.

Основание в этом случае тоже больше размеров зеркала, но для мозаичного оформления каждый выбирает свое пространство. Однако надо учесть, что большие мозаики потребуют больше времени и терпения. Сначала на фанеру приклеивают зеркало. После высыхания состава на небольшие участки основания наносят клей, затем фиксируют выбранные элементы.

Причудливый багет из веток

Это самый оригинальный вариант зеркальной рамы. Причем необычное расположение в ней такого подручного материала авторы этой конструкции могут придумать уже в процессе изготовления. Для производства потребуется плотный картон для рамки, а также фанера для фиксации стекла. Необходимо приобрести клей, антисептик и аэрозольную краску (морилку, лак).

Найденные ветки тщательно очищают от коры, заливают кипятком, потом хорошо высушивают. Затем лесные «полуфабрикаты» обрабатывают антисептической пропиткой. Готовят (вырезают) картонную основу для рамы из веток. В месте, где будет находиться стекло, должно быть пустое пространство. На картонную раму начинают крепить ветки: каждую заготовку сначала щедро промазывают клеем, потом плотно прижимают к основе и друг к другу. Композицию сушат, затем окрашивают из аэрозольного баллончика. Или обрабатывают морилкой и/или лаком, но в этом случае работа с небольшой кисточкой занимает довольно много времени.

К получившемуся багету клеем крепят фанеру с приклеенным зеркалом, поэтому основание для него вырезают с большим запасом.

Другие оригинальные рамки

Простор для выбора материала настолько велик, что в ход идет все, что хозяева видят каждый день. Эти необычные изделия не совсем правильно называть красивым словом «багет», однако работу свою они выполняют.

Ложки, вилки и ножи

Эта рамка заслуживает звания самого большого оригинала. Однако она найдет своих поклонников, так как декоративный элемент в состоянии украсить не только кухню, но и коридор, ванную комнату. Работа эта совсем не сложна, но гарантирует мгновенную потерю большого числа столовых приборов.

К выбранной тарелке сначала приклеивают зеркало, с тыльной стороны — круг из картона. После высыхания заготовки к ней приклеивают ложки, вилки и/или ножи, чередуя приборы по собственному усмотрению. Но эти декоративные элементы не должны окисляться, темнеть или тускнеть.

Канаты, косички из веревок

Это еще один вариант, требующий надежного основания, так как зеркала в этом случае обычно имеют довольно большие размеры. Лучше данный вид оформления выглядит на круглых или на овальных предметах, однако несколько отрезков толстого каната способны украсить даже прямоугольное изделие.

Зеркало прикрепляют на основу, вырезанную с «припуском». Вокруг него рядами приклеивают канат либо косички, связанные из шпагата или веревки. Изделие нередко украшают морской атрибутикой — галькой, ракушками, якорями либо штурвалами.

Палочки от мороженого, ставшие рамкой

Особенно интересно смотрятся багеты, изготовленные для круглых зеркал. Их также крепят на картонное основание, но делают это рядами. Форма этих рамок может быть самой необыкновенной. Готовые изделия покрывают акриловой краской любо лаком. Палочки, выложенные в форме солнца с лучами, декорируют золотистой краской и стеклярусом.

Багет для зеркала можно сделать практически из любого подручного материала, поэтому новые идеи в головах креативных авторов рождаются постоянно. Придумать свой вариант сможет любой, однако сначала нужно разбудить дремлющую фантазию. Дать необходимый толчок для творчества может это видео: