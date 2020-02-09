Несмотря на то что недавно появилось новое цифровое телевидение, спутниковые антенны все же не теряют свою популярность. Зрителей привлекает качество сигнала, количество каналов, а для районов, максимально удаленных от «цивилизации», такие «тарелки» и вовсе становятся единственным способом увидеть, что происходит в мире, смотреть любимые передачи, фильмы и сериалы. Приобрести комплект этого оборудования труда не составляет, нередко в стоимость входит его установка и настройка. Однако эту задачу непосильной не назвать, с ней может справиться даже сам хозяин, желающий сэкономить. Чтобы выполнить работу безукоризненно, надо сначала узнать и понять, как установить спутниковую антенну самостоятельно. В качестве примера можно взять популярную систему «Триколор ТВ».

Знакомство со спутниковым оборудованием

Прежде чем отправляться за покупкой, узнавать, как установить спутниковую антенну самостоятельно, сначала необходимо познакомиться со всеми устройствами, входящими в комплект спутникового телевидения. В нем присутствует:

антенна;

держатель;

конвертор;

кронштейн;

ресивер.

Вещательные спутники

Главный элемент в этой системе, естественно, спутник, транслирующий сигнал. Чтобы обеспечить качественный и постоянный его прием, антенна должна быть направлена в его сторону. На спутнике, находящемся на геостационарной орбите, расположены транспондеры-ретрансляторы. Они принимают и передают сигнал. На одном спутнике таких устройств может быть несколько десятков.

Многих интересуют не только то, как установить спутниковую антенну самостоятельно, но и где именно располагаются такие небесные «помощники» человека. Расстояние вещательных спутников от Земли (от уровня моря) составляет 35 786 метров, находятся они в плоскости экватора. Орбитальная скорость на этой высоте равняется скорости вращения планеты, поэтому спутник всегда «зависает» на одном месте, которое называют «точкой стояния».

Поймать сигнал всех спутников невозможно, потому что вещают они не во все стороны, а только на определенный регион или страну. Искусственное небесное тело может быть широковещательным. Антенны в таком случае направлены строго вниз, однако количество мощных спутников невелико, так как для вывода их на орбиту требуются тяжелые носители.

Оборудование

Антенна знакома всем: это большая «тарелка», диаметр ее может быть разным. Если говорить совсем просто, то она собирает слабый отраженный сигнал, затем фокусирует в определенную точку. Для его преобразования на антенне закреплен конвертор (головка). Это небольшой прибор цилиндрической формы, фиксируемый на лицевой части тарелки. Задача конвертора — усиление сигнала, который затем по кабелю поступает на ресивер.

Для закрепления устройства на антенне используют штангу-держатель. Конструкции, которые называют «мультифидами», предназначаются для фиксации нескольких конверторов, работающих с разными спутниками. Кронштейнами спутниковую антенну надежно фиксируют на здании: чаще на стене, реже — на стропильной системе. Благодаря этим конструкциям тарелку при настройке можно перемещать по вертикали и горизонтали.

Ресивер (тюнер) — приставка, небольшой электронный прибор, сначала обрабатывающий поступающую информацию, а затем выводящий ее на экран телеприемника. К нему прилагается пульт ДУ. Моделей таких устройств довольно много, однако для каждого из них нужна «своя», конкретная тарелка. По этой причине заставить тюнеры работать с другими, «неправильными», антеннами очень непросто.

Помимо главных элементов в комплект должен входить коаксиальный кабель, F-коннектор для соединения тюнера с антенной, кабели — «тюльпаны», SCART, HDMI — для соединения телеприемника и ресивера. Может потребоваться переключатель DiSEqC (проще — «дисек», «дайсек»), если планируется монтаж нескольких конверторов, предназначенных для разных спутников.

Как выбрать спутник?

В этом случае сначала надо решить, какие телевизионные каналы хозяева хотят смотреть. Их существует два типа: открытые и закрытые — закодированные. Как правило, самые популярные телеканалы являются закрытыми, платными. Чтобы иметь возможность их просмотра, надо обратиться к операторам спутникового телевидения. Такие компании предлагают целый пакет каналов, которые транслирует один из спутников. Плата у провайдеров фиксированная, поэтому такой вариант более целесообразен.

Тем телезрителям, которые хотят иметь бесплатное телевидение (около 30 каналов), можно рекомендовать покупку прямофокусной телевизионной антенны, диаметр которой составляет как минимум 1,5 метра. Ее необходимо направить на ЯМАЛ 201. Однако «полуостров» не единственный спутник с бесплатными русскоязычными каналами: они есть еще на трех спутниках. Это AMOS 4W, HOTBIRD 13E и SIRIUS 4.8E. Объединить их поможет антенна с диаметром 0,95 м, мультифид и DiSEqC.

Если говорить о российских операторах спутникового вещания, то самым известным и популярным остается Триколор ТВ. В этом пакете максимальное число каналов. Его соперники — НТВ-Плюс и МТС-ТВ. Стоимость пакетов и перечень каналов можно узнать на официальных сайтах. Некоторые операторы уже вещают в формате HD. Другие отечественные провайдеры: Радуга ТВ, Телекарта (Континент ТВ), Платформа DV, Платформа HD.

Последнее условие для выбора спутника — его доступность. Когда антенну невозможно ориентировать из-за квартиры, выходящей на «неправильную» сторону, если мешают деревья либо соседние дома, то тарелку придется ставить на крыше. Когда и этой возможности нет, выход остается всего один — это поиск другого спутника.

Как выбрать место?

Как установить спутниковую антенну самостоятельно, но при этом добиться идеального результата? Тарелку устанавливают в южном направлении. Чтобы получить качественный, максимально сильный сигнал, необходимо обеспечить для антенны отсутствие любых препятствий. Деревья, здания вблизи места установки будут помехой.

Другие условия — доступность тарелки для хозяев, небольшое расстояние от телевизора. В этом случае систему можно легко установить и без больших проблем настроить. Антенну можно закрепить на балконе, на фасаде здания, но лучшим местом для монтажа все же остается крыша.

Традицией считаются тарелки, установленные рядом с оконными проемами, на стене, где расположен балкон. В этом случае добраться до антенны легче всего. Монтировать ее внутри застекленной конструкции запрещено, не рекомендуют установку в возможных местах схода снежной «лавины» и в точках потенциального «сосулькопада».

Как установить спутниковую антенну самостоятельно?

Первый шаг операции — сборка антенны. Ее осуществляют точно по инструкции, приложенной к оборудованию. Самое важное в этом процессе — крайне бережное отношения к поверхности тарелки. Любой дефект зеркала неминуемо изменит геометрию, особенно уязвимы антенны, изготовленные из алюминия. После того как сборку завершают, обязательно проверяют все крепления на прочность.

Установка спутникового конвертора — еще одна операция, требующая повышенного внимания. От корректности его поляризации напрямую зависит качество принимаемого сигнала. Чтобы улучшить его, занимаются ручной регулировкой положения головок относительно их оси. После нахождения оптимальной позиции прибор фиксируют. Чтобы предотвратить случайное падение тарелки с высоты, ее привязывают страховочными тросами.

Инструменты для монтажа

Как установить спутниковую антенну самостоятельно и максимально быстро? Чтобы работа прошла безо всякого промедления, необходимо подготовить:

анкерные болты;

герметик;

крестообразную отвертку;

ключи: накидные (на 10,30) и разводной;

изоленту (пластиковые стяжки);

кусачки, нож, молоток;

перфоратор;

сверло, имеющее победитовый наконечник;

сетевой удлинитель.

Если монтаж антенны планируют на балконе, то анкеры можно заменить металлическими прутьями с резьбой с обоих концов. Такой способ самый надежный. В этом случае их протягивают сквозь стену, а затем фиксируют гайками.

Фиксация кронштейна и антенны

Если антенну планируют устанавливать на кирпичную или бетонную стену, то для надежного закрепления кронштейна потребуется перфоратор. Работа с ударной дрелью возможна, но она потребует больше времени и усилий. Монтаж кронштейнов рекомендуют проводить с помощью анкерных болтов, имеющих высокую степень расклинивания. При затягивании такого крепежа лепестки внутри стены расходятся в стороны. Данная фиксация максимально надежна.

Чтобы получить идеальный результат, необходимо учитывать особенности этого этапа работ:

Для кирпичных стен лучше использовать анкерные болты М8 либо М10. Крепеж, имеющий диаметр более 16 мм, применять для кирпича не рекомендуют. Там, где стены выложены из старого кирпича, отличающегося повышенной прочностью, допускают использование даже болтов с диаметром 20 мм, или выше. Отверстия для кронштейна в кирпиче должны быть максимально удалены от растворных швов. От точек крепления до угла должно оставаться 4 кирпича, столько же до верха здания. Такая предосторожность дает возможность уменьшить риск возникновения трещин. Сильно затягивать крепеж запрещается по тем же причинам. Анкерные болты для монтажа антенны на стены из бетонных блоков с низкой плотностью не лучшее решение.

Сначала стену размечают, потом в точках просверливают отверстия. Их диаметр обязан быть немного меньше, чем у анкерных болтов. Слишком широкое отверстие не обеспечит надежность фиксации крепежа, узкое не позволит анкеру даже влезть в стену. Кронштейн приставляют к поверхности, анкерные болты затягивают до упора. После монтажа проверяют прочность крепления.

Подготовленную антенну закрепляют на кронштейне, однако регулировочные винты в этот момент до упора затянуть не стараются. Еще предстоит точная настройка на вещательный спутник — поиск оптимальной позиции тарелки по вертикали, горизонтали.

Монтаж кабеля, фиксация F-разъема

Эта операция подразумевает просверливание сквозного отверстия в стене, поэтому сначала ищут наиболее подходящее место. Для антенны, которая будет располагаться на фасаде, оптимальными будут два варианта:

нижний угол оконной рамы;

часть стены, расположенной на уровне пола.

Устройство на крыше требует проведения кабеля по фасаду здания. В таком случае его фиксируют в двух местах — на стене возле оконной рамы и на крыше. Разрешается пустить кабель по слаботочным стоякам.

Область подключения тщательно изолируют, дополнительно обрабатывают герметиком, так как попадание воды в кабель неизбежно приведет к выходу тюнера из строя. Все участки, в которых возможно нарушение оболочки (например, угол крыша-стена), заматывают изолентой, потом максимально надежно фиксируют.

Чтобы присоединить коаксиальный кабель к ресиверу, необходимо надеть F-коннектор, а для этого его нужно сначала их зачистить. Самый простой способ предполагает такую последовательность:

с кабеля аккуратно срезают внешнюю оболочку, стараясь не повредить экран, расстояние — 20 мм;

проволоку загибают на оболочку, с центральной жилы снимают изоляцию, затем на нее накручивают F-разъем.

Чересчур большой излишек жилы отрезают, оставляя видимыми примерно 2-3 мм.

Как крепят мультифиды?

Нередко в разборный комплект мультифида входят два ушка разного размера. Меньшее из них надевают на трубку из пластика, большее на центральный держатель. Располагают их на одном уровне или в разных плоскостях. Первый способ более распространен. Последний вариант используют в том случае, если конверторы предназначены для сигналов с разных спутников, так как это расположение облегчает настройку.

Третий конвертор располагают в одной плоскости с одной из головок. Расстояние между элементами антенны зависит от ее диаметра: чем он меньше, тем ближе находятся конверторы друг к другу. Головки фиксируют в держателях, однако крепления сильно не затягивают, потому что при настойке системы они должны (хоть и с усилием) проворачиваться по всем плоскостям, в любом направлении.

Подключение DiSEqC

Когда монтируют антенну с одним конвертором, это устройство не требуется. Но если у одной «посудины» будет две головки, то необходим переключатель. В этом случае к каждому конвертору прикрепляют свой отрезок кабеля. Их концы присоединяют к соответствующему входу на DiSEqC. Изгибы кабеля под острыми углами запрещены.

Сам прибор рекомендуют помещать поближе к антенне, но предварительно защитить его от влаги специальной коробкой. Подобные изделия продаются в некоторых магазинах электротоваров, однако гораздо легче их встретить там, где покупают спутниковое оборудование. Вентиляционные отверстия в дне коробки обязательны. F-коннекторы защищают насадками, которые могут присутствовать в комплекте. Замена им — обычные термоусадочные трубки.

Настройка установленной антенны

Если ответ на вопрос, как установить спутниковую антенну самостоятельно, можно получить довольно просто, то настройка может доставить некоторые трудности. Однако имея на руках комплект, легко сориентироваться даже интуитивно: изучить простую систему труда не составляет. Настройка ее тоже не слишком сложна. Питание подключают только после соединения всех элементов домашнего спутникового телевидения.

Первичная настройка

Как правило, в инструкции к комплекту, есть таблица, в которой указаны параметры по направлению — азимут и угол места. Они указаны для крупных населенных пунктов, поэтому сначала необходимо найти самый ближайший из них, и взять значения для него.

Ориентируясь на них, можно корректно выставить зеркало тарелки, перемещая ее по вертикали и горизонтали. Другой простой способ — поиск антенн на ближайших домах. В этом случае можно направить свое устройство туда же, куда «смотрят» остальные тарелки.

Коррекция с помощью телевизора

После грубой настройки коаксиальный кабель от антенны подключают к ресиверу, а его (кабелем к имеющемуся разъему) — к телевизору. Дальнейшие действия — коррекция азимута и угла. Оптимальные показатели дадут самую качественную картинку. Любая модель тюнера имеет возможность контролировать уровень сигнала, поэтому точная настройка не вызовет затруднений. Чтобы обеспечить наилучший результат, настройку делают при ясной погоде.

Самый простой вариант настройки — использование сетевого удлинителя и переносного телевизора, имеющего маленькую диагональ. Этот метод поиска положения идеален для тарелок на крыше, так как небольшая масса приемника позволяет принести и расположить его в непосредственной близости от антенны.

После того как положение найдено, гайки крепления антенны на кронштейне закручивают до упора. Настройка конкретного ресивера подробно описана в паспорте этого изделия, поэтому поиск каналов, их сортировка, открытие доступа сложностей не вызывает.

Нельзя сказать, что эта операция способна вызвать какие-то неразрешимые проблемы, так как установить спутниковую антенну самостоятельно под силу каждому хозяину. Монтаж всех элементов требует большой надежности креплений, поэтому только внимательность, точное следование приложенной инструкции гарантирует качество работы. Некоторую трудность может создать ориентирование антенны, однако пара человек справится с задачей за полчаса.

Чтобы убедиться в выполнимости этой операции, лучше посмотреть видео «с места спутниковых событий»: