Загородный участок дает возможность обустроить территорию так, как пожелают его хозяева. Поэтому с каждым годом появляются новые, интересные идеи, позволяющие сделать жизнь владельцев имений и дач более комфортной и беззаботной. В одно из самых востребованных устройств в последнее время превратились жаровни — очаги переносные или стационарные. Чтобы приготовление пищи и отдых не омрачили сюрпризы погоды, большинство хозяев сооружает навес над мангалом. Эта конструкция может быть простой или сложной, большой или очень компактной. Однако перед началом работы мастеру нужно выбрать оптимальную модель и материалы для ее создания, а также узнать, как сделать навес для мангала своими руками привлекательным и максимально надежным.

Навес под мангал: особенности и виды конструкций

Классический элемент ландшафтного дизайна ничем не отличается от других видов навесов. Эта конструкция имеет стойки, которые поддерживают крышу. Она может иметь одну либо две стены. Любой навес — или отдельно стоящее сооружение, или строение, примыкающее к дому, гаражу, хозяйственной постройке и т. д.

Выбор оптимального варианта строения зависит от типа главного элемента зоны отдыха, от очага. Навесы бывают двух видов: переносные и стационарные. Первые конструкции — подходящее решение для таких же мобильных мангалов. Обычно такие навесы имеют скромные размеры: они защищают от непогоды только жаровню.

Стационарные сооружения, наоборот, служат защитой и мангальной зоны, и зоны отдыха, в которой может находиться стол, стулья, плетеные диванчики и т. п. Как правило, они имеют оригинальное оформление, поэтому становятся одними из самых «притягательных» элементов участка.

Из чего изготавливают навесы для мангала?

Главный элемент любой подобной конструкции — каркас. Его можно собрать из одного из материалов, или использовать их комбинацию. Эта часть строения обязана быть привлекательной, прочной, огнестойкой, способной противостоять повышенной влажности, морозу и перепадам температур. Из какого материала изготавливают навес над мангалом своими руками? Есть три возможных претендента, а также их сочетание.

Конструкции из дерева

Деревянный навес для мангала — первый вариант, который привлекает большинство хозяев, поскольку древесина красива, податлива, приятна, легко и «непринужденно» вписывается в любой окружение. Кроме того, у владельцев есть возможность использовать пиломатериалы, которые есть в хозяйстве. Деревянный навес для барбекю — один из самых простых способов создания защиты для жаровни.

Недостатков у дерева не очень много, но они существенны, если говорить о конструкциях, вынужденных находиться на открытом воздухе. Натуральный материал уязвим: он боится влаги, грызунов, насекомых, плесени и т. д. Чтобы обезопасить такие конструкции, все их элементы до сборки каркаса пропитывают антисептиком и антипиреном. Готовые навесы защищают воском или маслом, лаком, краской, морилкой и т. п.

Навесы для барбекю и мангалов из металла

Следующий вариант для рассмотрения — навес для мангала из профильной трубы. Данные конструкции наиболее востребованы, так как этот материал практически не имеет слабых мест. Металл прочен, долговечен, не так боится влаги, способен противостоять огню, низкой и высокой температуре. Самые надежные строения те, те созданы с помощью сварочного аппарата.

Изящно и невесомо выглядят конструкции с ажурными, коваными элементами. Использование болтового соединения — еще один потенциальный способ сооружения металлического навеса под мангал. Этот вариант можно рассмотреть, если хозяевам больше по нраву небольшие переносные изделия для аналогичных очагов, или конструкции, которые можно разобрать и унести в помещение до наступления зимы.

Металлические навесы над мангалом — фавориты, но они тоже не лишены недостатков. Материал подвержен коррозии, он греется на солнце и от огня печей. Чтобы предотвратить разрушение металла, все элементы каркаса обрабатывают антикоррозионным составом, грунтуют, а затем защищают краской.

Капитальные навесы для площадки барбекю

К ним относятся сооружения из камня, кирпича или других строительных блоков. Данные постройки — самые сложные. Такие навесы выглядят солидными, долговечными. Их опоры (стенки) не боятся перепадов температур, жары, мороза. Строения не нагреваются от огня, не требуют отделки и какого-то сложного ухода. По большому счету, кирпичные или каменные сооружения можно отнести к другой категории: это полноценные беседки, под защитой которых находится мангал и зона отдыха.

Но не все так радужно, если хозяева изучают тему «Навес над мангалом своими руками». Чтобы возвести каменные, кирпичные или бетонные опоры из блоков, мастеру понадобятся навыки каменщика. Кроме того, капитальное сооружение потребует создания такого же надежного основания.

Основные минусы этого варианта — сложность, большие расходы на приобретение материалов, трудозатраты и длительность работы, так как раствору необходима пауза для схватывания.

Комбинированные варианты построек

В этих конструкциях используется несколько материалов. Примеры — навес для мангала из металла и кирпича, из дерева и кирпича. В этих случаях строительными блоками облагораживают нижнюю часть опорных элементов. Стойки таких навесов становятся более привлекательными и основательными. Кроме того, кирпичная кладка превращается в отличную защиту опор от вездесущей влаги.

Крыша навеса под мангал: виды и материалы

В этом случае выбор элемента и его формы зависит от предпочтений хозяев. Крыша легкого строения может быть арочной, односкатной, двускатной, вальмовой, сложной (или комбинированной) и т. д. Главное условие для нее одно: конструкция должна иметь уклон, чтобы на кровле не собирались осадки.

Как правило, для небольших строений выбирают односкатный вариант. Если создают навес над мангальной зоной, то рассматривают двускатную или четырехскатную стропильную систему. Альтернативы — арочная или вальмовая конструкция. На роль кровельного материала навеса для зоны барбекю подходит поликарбонат, металлические виды кровли, шифер, мягкая кровля и т. д.

Поликарбонат

Этот материал стал востребованным очень быстро. Причины его популярности — легкий вес, гладкость покрытия и его прозрачность, гибкость, устойчивость к климатическим условиям, относительно простой монтаж и приемлемая цена. Поликарбонат бывает сотовым, монолитным и профилированным. Толщина первых двух изделий — 3,5-16 мм, вторых — 0,8-1,2 мм. Максимально прочным является поликарбонат-монолит.

Главный недостаток поликарбонатного покрытия навеса для мангала — его недолговечность. Хрупкий материал повреждает град, падающие ветки деревьев, искры и т. п. В результате на нем появляются трещины, надломы или отверстия. Другие претензии к поликарбонату — выгорание полимера под солнечными лучами, непереносимость длительного термического воздействия, которое приводит к деформации и разрушению материала.

Однако перечисленные минусы не сильно влияют на популярность поликарбоната. Этот материал — оптимальный выбор, если владельцы не против обновления покрытия навеса через несколько лет. Главные условия в данном случае — выбор высококачественного материала и его грамотный монтаж.

Металлические виды покрытий

Данные материалы также относятся к популярным вариантам, которые нередко выбирают для сооружения крыш навесов для мангалов и барбекю. К этой «металлической категории» относится профнастил (профлист) и металлочерепица. Крыша навеса для мангала из последнего материала обойдется дороже, но он идеален для двускатных конструкций. Профлист — оптимальный вариант для строений с односкатной кровлей.

Металлические покрытия максимально долговечны, прочны и жаростойки. Они имеют не очень большой вес, не пропускают свет. Однако у профлиста и металлочерепицы все-таки есть недостатки. К минусам этих изделий относится отсутствие гибкости, шумность кровли во время града или дождя, некомфортность нахождения под защитой, которая сильно раскаляется на солнце в жаркие, безоблачные дни.

Шифер, еврошифер

Асбестоцементный шифер в настоящее время используют довольно редко. Ему на смену пришел новый материал: это еврошифер, состоящий из целлюлозы, которая пропитана битумом. Есть несколько марок гибкого шифера: ондулин (Onduline), ондура (Ondura), ондалюкс (Ondalux), гутта (Gutta), нулайн или нулин (Nuline), аквалайн (Aqualine) и т. д.

В состав такого кровельного покрытия входит стекловолокно, минеральный наполнитель, пигменты и другие смолы. Эти изделия гибкие, поэтому они более просты в укладке. Их преимущества:

небольшой вес;

простота обработки;

водонепроницаемость;

стойкость к перепадам температур;

звуко- и теплоизоляционные качества;

неспособность покрытия накапливать статическое электричество.

Еще одно достоинство нового материала: его приемлемая цена. Она ниже, чем у других популярных кровельных материалов.

Мягкая (гибкая) черепица

Данный битумный материал — идеальный вариант для тех, у кого пока недостаточно опыта кровельных работ. Мягкая черепица подходит практически для любой конструкции крыши. Однако и она не лишена серьезных недостатков, о которых лучше узнать заранее.

Битумный материал горюч, поэтому может легко воспламениться. Такая поверхность притягательна для грязи: через несколько лет на покрытии появится мох, избавиться от него очень сложно. Справедливости ради нужно сказать, что эти минусы мягкой кровли не отпугивают владельцев. Гибкая черепица остается востребованным видом кровельного покрытия. Ее часто используют при оформлении крыш оригинальных легких построек.

Навес для барбекю своими руками: этапы и важные моменты

Многим владельцам загородных участков может быть интересен ответ на вопрос о том, как сделать навес для мангала своими руками. Первый этап операции — выбор оптимального места для него. Постройка, где находится конструкция с открытым огнем, должна быть удалена от жилого дома на 6 м, не менее.

Если говорить о комфорте эксплуатации навеса над барбекю, то идеалом считается то место, куда (или откуда) можно быстро и без проблем принести (унести) воду, продукты, посуду и т. д. Если жаровня уже установлена, или выложена из кирпича, то этот этап пропускают. Следующий шаг — выбор изделия и создание чертежа будущей конструкции, а также разметка строительного участка.

Фундамент

Создание надежного основания — необходимость для относительно тяжелого стационарного навеса. Небольшие переносные конструкции могут устанавливаться на забетонированную, заасфальтированную площадку, или прямо на траву.

Первым делом в углах огороженной площадки выкапывают ямы глубиной 500-700 мм. Их стенки обкладывают кирпичом. В мини-котлованах устанавливают стойки. Их проверяют на вертикальность, затем опоры фиксируют подпорками из бруса, металлического профиля и т. п.

Потом в ямы заливают песчано-цементный раствор. Положение столбов снова проверяют и при необходимости их корректируют. После завершения работы делают паузу. Ее длительность зависит от погоды и сезона. Минимальный перерыв в работе — 3 суток.

Каркас и стропильная система

Элементы каркаса деревянного навеса для мангала собирают из бруса и досок. Данные конструкции не требуют сложного оборудования, поэтому их чаще делают своими руками. Навес над мангалом из металла обычно делают из того же материала. В большинстве случаев для сборки такого каркаса используют сварочный аппарат. Для сооружения столбов из кирпича, камня или ячеистого бетона используют раствор.

Следующий этап — создание стропильной системы. Сначала к верхней части опор крепят две перекладины, или верхнюю обвязку, которая будет основой для фиксации стропильных ног.

После монтажа стропильной системы переходят к созданию обрешетки. Шаг между ее элементами зависит от выбранного кровельного материала (профнастил, металлочерепица, поликарбонат, еврошифер). Мягкая кровля требует подготовки сплошного основания.

Как правило, на этом же этапе занимаются установкой вытяжки для металлической жаровни или созданием дымохода для стационарного мангала. Данные элементы располагают так, чтобы они находились в пространстве между стропилами.

Каким может быть навес над мангалом? Практически любым, так как возможных конструкций существует великое множество. Например, с одним из потенциальных вариантов можно познакомиться, если уделить немного времени следующему видео: