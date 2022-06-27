Загородный участок дает возможность обустроить придомовую территорию так, как желают хозяева. Многие владельцы рассматривают очень практичный вариант конструкции — навес к дому. Благодаря такому сооружению около «главенствующего» здания появляется комфортабельная зона, защищенная от солнца и осадков. На навес во дворе частного дома могут быть возложены разные функции. Поэтому будущим строителям нужно познакомиться с потенциальными материалами и разновидностями таких конструкций, и выбрать ту модель, что больше всего подходит хозяевам, дому и придомовой территории, либо автомобилю.

Функции легких сооружений

Навес — конструкция, имеющая крышу, опирающуюся на стойки. Иногда такая постройка имеет стены, чаще ажурные, решетчатые. Особняком стоят не совсем привычные, но эффектные консольные модели, которые практически всегда играют роль временной стоянки для автомобиля. Они имеют опоры только с одной стороны, поэтому их преимущества перед классическими сооружениями очевидно. Парковаться под консольным навесом владельцу можно с трех сторон.

Навес во дворе — конструкция, гарантирующая надежную защиту от дождя, града, снега и солнечных лучей. Это сооружение способно выполнять различные функции, оно сможет стать:

крышей для бассейна;

защитой входной группы;

вместительным дровником;

временной стоянкой для автомобиля;

зоной отдыха для членов семьи и их гостей;

«убежищем» для мангала, барбекю или другого очага.

Еще одна возможная роль для навеса на территории участка — детская игровая площадка.

По сравнению с отдельно стоящими постройками, навес возле дома имеет некоторые особенности. Высоту этого сооружения ограничивает свес крыши дома. Если владельцы рассматривают навес, пристроенный к дому вплотную, то практически исключается необычайно популярная арочная конструкция. Третий минус — соседство здания. Как правило, около него не бывает много свободного места.

Разновидности строений

Все легкие сооружения делятся на виды по типу крыши. Поэтому сначала нужно познакомиться с вариантами навесов.

Односкатные. Эти модели привлекают тем, что их конструкция и сборка относительно простые. Такой навес у дома для самостоятельного строительства выбирают довольно часто. Двускатные модели. Такие навесы, пристроенные к дому, — редкость. Чаще такие постройки являются самостоятельными сооружениями. Их строят отдельно от дома, у гаража и т. д. Арочные и полуарочные. Последние модели не слишком отличаются от односкатных навесов, причина их популярности аналогична: это простота легкого сооружения и несложность его возведения.

Еще один вид навесов — конструкции сложных форм, с разноуровневыми элементами. Разработкой проектов и установкой таких требовательных «крыш на столбах» занимаются специалисты.

Материалы для строительства навеса

Их выбор зависит от многих факторов — от стройматериалов главного здания, от ландшафтного дизайна участка. Не последнюю роль играют предпочтения его владельцев.

Каркас

Для создания этой конструкции навеса используют несколько материалов.

Дерево. Для сооружения легких уличных построек выбирают клееный брус и доски, бревна, фанеру (для создания обрешетки). Минус натурального материала — его недолговечность: древесина становится мишенью для влаги, гнили, плесени, насекомых и грызунов. Металл. Для строительства легких навесов часто выбирают профильные трубы, которые более стойки к воздействию внешней среды. Оптимальные изделия — профили квадратного (для опор) и прямоугольного сечения (для остальных элементов каркаса навеса). Кирпич, камень, различные бетонные блоки. Первый материал — идеальный претендент, если дом возведен из того же материала. Недостаток данного варианта — тяжесть конструкции, поэтому такой капительной постройке потребуется очень прочный фундамент.

Комбинация материалов — еще один возможный вариант. Примеры — металл и дерево (стропильная система), металл/дерево и кирпич/камень. Самыми необычными моделями являются те, что возведены с помощью габионов.

Какой материал выбрать для строительства навеса своими руками? Симпатичное и «теплое» дерево предпочитают те, кому нравится натуральность и податливость материала. Тем, кому больше по душе надежность и долговечность, делают выбор в пользу металла. Однако этот материал требует от мастера опыта работы со сварочным аппаратом.

Кровля

Как правило, крышу навеса к дому делают из того же материала, которым оформлено здание. Однако такой подход оправдан не всегда. Например, исключением может стать небольшая конструкция, которая строится намного позже, чем дом. Среди кровельных материалов есть подходящие кандидаты и фавориты.

Поликарбонат (ПК или PC) — сотовый или монолитный. Это самое востребованное покрытие. Первый вид полимера многие считают почти идеалом. Оптимальная толщина материала — 6-8 мм. Сотовый и монолитный поликарбонат используют для защиты крыш односкатных, арочных и полуарочных навесов возле дома. Профнастил или металлочерепица. Данные изделия прочны и долговечны, поскольку они изготовлены из стали, и имеют надежное полимерное покрытие. Этот слой предохраняет материал и от механических воздействий, и от ультрафиолета. Минус кровли из металла — ее шумность. Металлочерепица выигрывает у профлиста, так как она выглядит более эффектно. Шифер и еврошифер (ондулин). Первый материал чаще используют для простых видов навесов, например, на даче. Однако сейчас появилась цветная разновидность шифера, она выглядит намного привлекательнее своего серого «родственника». Преимущества ондулина — легкий вес, простота монтажа, абсолютная «беззвучность» покрытия. Минусы еврошифера — чувствительность к перепадам температур, размягчение битума в жару, выцветание и горючесть.

Отдельно нужно сказать об относительно новом материале — о профилированном поликарбонате, который называют гибким шифером. Это монолитный полимер, имеющий волнообразную форму и глянцевую поверхность. Его преимущества — легкий вес, пластичность, износоустойчивость и максимальная прочность, которую гарантируют ребра жесткости.

Стекло — еще один претендент, подходящий для сооружения навеса перед домом. Для изготовления таких оригинальных конструкций используют закаленное стекло или (чаще) триплекс. Однако такие элементы оформления участка делают только на заказ. Собирают и устанавливают стеклянные навесы сотрудники компании-изготовителя.

Строительство навеса своими руками

Сравнительно легкой работой можно назвать сооружение односкатного деревянного навеса, «покоящегося» на столбчатом основании, и защищенного поликарбонатом. Работа состоит из нескольких этапов.

Первый из них — разработка проекта или поиски готового чертежа. Второй — защита деревянных заготовок от всех видов угрозы. Их несколько раз обрабатывают антисептиком и антипиреном. Поскольку навес у дома будет односкатным, пары опорных элементов делают разной длины.

Создание проекта навеса

Что касается сечения материала и количества стоек, то они зависят от того, какие размеры и массу будет иметь навес, примыкающий к частному дому. Свои коррективы внесет снеговая, ветровая нагрузка в регионе. Чтобы избежать ошибок, рекомендуют воспользоваться онлайн-калькуляторами, таблицами и программами. На строительных форумах можно найти проверенные чертежи и фотографии удачных конструкций.

Для небольшого навеса, пристроенного к дому, будет достаточно двух стоек, поскольку другой стороной он будет опираться на стену здания. Крупная конструкция потребует 3-4 опор. Шаг между ними 1000-1500 мм.

Для строительства стоек деревянного навеса используют брус 150х150 мм или 140х140 мм. Доски 50х150 мм приобретают для изготовления стропил, 25-50х100 мм для обрешетки. Если предполагается «помощь» укосин, то для них берут брус 90х90 мм.

Минимальным углом наклона крыши считают 15°. Но на выбор оптимального варианта повлияют условия в местности. Рекомендованное значение для регионов с высокой ветровой нагрузкой — 15-20°, в северных широтах угол может быть больше (от 30°), так как здесь именно снег является большей угрозой.

Заливка фундамента

Первым делом расчищают площадку перед домом. С нее снимают плодородный слой почвы. Углы конструкции и места для опорных элементов отмечают с помощью колышков и веревки.

После проверки правильности разметки выкапывают мини-котлованы, их глубина — от 700 мм (ниже уровня промерзания грунта), ширина 400-500 мм. Дно каждого из них разравнивают. Потом засыпают слой песка (100 мм), который проливают водой и уплотняют. Затем добавляют и трамбуют щебень (100 мм). В подготовленные ямы устанавливают опоры из бруса. Их подземную часть предварительно обмазывают битумной мастикой, потом обматывают рубероидом, который скрепляют скотчем либо степлером. Опорные элементы проверяют на вертикальность отвесом (уровнем), надежно фиксируют подпорками (брусками, досками и веревкой, либо трубами, уложенными на грунт). Затем в ямы заливают раствор. Через 2 или 3 недели, когда бетон наберет прочность, строительство навеса возобновляют.

Поскольку ни мастика, ни рулонная гидроизоляция не спасут деревянные стойки от вездесущей влаги, рекомендуют выбрать иной вариант. После выкапывания ям в них устанавливают опалубки, которые должны возвышаться над землей. В них заливают бетон, после чего в незастывшем растворе фиксируют держатели (кронштейны) для бруса.

Сооружение каркаса

Навес, примыкающий к дому, может стоять на 4 независимых опорах. Этот вариант оптимален, если в местности большая снеговая нагрузка. В этом случае действуют так:

Верх готовых пар стоек (передней и задней) соединяют при помощи брусьев или досок. Затем переходят к фиксации стропил, расстояние между ними — 700 мм (для монтажа поликарбоната). Потом набивают обрешетку. Шаг ее элементов зависит от выбранного кровельного материала: для поликарбоната толщиной 6 мм оптимальны 600-700 мм, для 8 мм — 800-900 мм.

Однако есть и другие решения:

Заведение стропильных ног под крышу здания. Этот вариант можно рассматривать владельцам кирпичных домов. Монтаж опорной балки (прогона) без ее дополнительной поддержки. Этот способ часто применяют для сооружений небольших размеров. Монтаж опорного бруса (50х100 мм) и двух стоек, поддерживающих конструкцию, непосредственно на стене здания. В этом случае мастера получают навес, пристроенный к дому.

Надо сказать, что второй вариант используют чаще. Он дает возможность соорудить конструкцию, без дополнительных опор, а значит, не «украшать» брусом стены дома.

Для фиксации опорного элемента используют резьбовые шпильки или анкерные болты. Длина крепежных элементов зависит от материала и толщины стен дома. Расстояние между ними — 1000-1500 мм. Для зданий, отделанных сайдингом, опорный брус (и опоры) крепят к вертикальным стойкам его каркаса. Для стен из легких бетонных блоков используют анкерные болты либо химические анкеры.

Опорный брус и стойки соединяют металлическими накладными пластинами и саморезами. Чтобы повысить надежность конструкции, многие мастера используют врезку горизонтальной балки в ее опоры, или наоборот.

Такую же П-образную конструкцию изготавливают с противоположной стороны. Высоту этих стоек делают меньше на 300-400 мм, чтобы получить необходимый наклон ската.

Для крепления стропильных ног к опорному элементу используют перфорированный крепеж (уголки, монтажные опоры для бруса и т. д.), предназначенный для сборки стропильной системы. Ее доски устанавливают на ребро. Для создания обрешетки применяют пиломатериал меньшего сечения. После завершения подготовки переходят к монтажу кровельного материала.

Фиксация поликарбоната

Длину листов выбирают так, чтобы она соответствовала ширине навеса. Для соединения элементов и защиты материала от влаги используют профили для поликарбоната — соединительные (разъемные или неразъемные) и торцевые. Для того чтобы обеспечить надежное примыкание кровли к стене дома, приобретают пристенные профили для ПК.

Листы крепят с помощью саморезов, оснащенных термошайбами. Предварительно в древесине просверливают отверстия для крепежа, их диаметр на 1-2 мм меньше, чем диаметр винта. Расстояние между саморезами — 400 мм. Их вкручивают строго вертикально, чрезмерного давления при монтаже сравнительно хрупкого покрытия избегают.

Для защиты стыка между стеной и поликарбонатом используют пристенный (F-образный) профиль. С одной стороны он имеет планку, с другой паз для фиксации листового материала. Для его крепления к стене используют рейку или какую-либо жесткую прокладку.

Навес своими руками — операция возможная, но чтобы построить надежную и безукоризненную конструкцию, нужно грамотно провести расчеты и пройти без ошибок все этапы строительства. С подробным описанием сооружения конструкции можно познакомиться в следующем видео: