Поликарбонат — сравнительно новый материал, у которого много достоинств, но очень мало недостатков. Этот полимер привлекателен, прочен, прозрачен, практичен, гибок и легок, поэтому ПК стал фаворитом владельцев дач и загородных участков. Если первые очень часто создают из «послушного» материала теплицы, то вторые нередко интересуются темой «Навес из поликарбоната своими руками». В последнем случае сначала мастеру необходимо выбрать материалы, потом подобрать оптимальную форму и размеры конструкции, а затем найти или создать ее проект. Относительно несложная сборка навеса и «дружелюбность» кровельного материала дают шанс соорудить надежное, долговечное и эффектное строение.

Каким будет навес из поликарбоната?

Первая задача, стоящая перед владельцами загородного участка, — выбор материалов для строительства сооружения. Навесы из поликарбоната могут быть собраны из дерева или металла, их крышей способен стать монолитный или сотовый ПК.

Разновидности поликарбоната

Как сделать навес из поликарбоната своими руками? Выбор оптимального кровельного материала — первый шаг, который предстоит сделать хозяевам загородного участка. Поликарбонат бывает двух основных видов.

Монолитный ПК — листовой однослойный полимер, который очень похож на стекло, но во многом превосходит этот тяжелый и хрупкий материал. Монолитный поликарбонат отличается:

гибкостью;

легким весом;

эстетичностью;

огнестойкостью;

экологичностью;

доступной ценой;

ударопрочностью;

гладкой поверхностью;

нулевым водопоглощением;

нетребовательностью в уходе;

хорошей светопропускной способностью;

отличной защитой от ультрафиолета: это либо специальная невидимая пленка, либо протекционный слой, «вживленный» в структуру ПК.

Почти такие же характеристики имеет сотовый поликарбонат — ячеистый тип термопластика. Его преимущества перед сплошным полимером — хорошая звукоизоляция и низкая теплопроводность, делающая сотовый материал отличным кандидатом на роль покрытия теплиц или остекления для веранд. Минусы у ячеистого полимера тоже есть: он не такой прозрачный, как монолит, менее прочный и более хрупкий.

Главное отличие этого вида — наличие перемычек-ребер между двумя слоями материала. Именно они становятся слабым звеном ячеистого поликарбоната: в эти соты может проникнуть влага. Чтобы защитить материал, края листов закрывают гибкими (торцевыми) профилями.

Волновой или волнистый поликарбонат — относительно новая разновидность однослойного материала. Его называют профилированным, прозрачным профнастилом или шифером. Волна монолита обеспечивает дополнительную жесткость покрытия, позволяет исключить провисание покрытия.

Данные изделия используют в роли кровельного материала для небольших или средних навесов. Они же могут применяться для вертикального остекления легких построек.

У любого вида поликарбоната есть некоторые недостатки. Обоснованные претензии к ПК — недостаточная абразивная стойкость (быстрое появление царапин), риск повреждения (деформации) градом, а также температурное расширение, требующее при монтаже панелей оставлять тепловые зазоры. Рекомендуемая их ширина — от 3 до 5 мм.

Еще одно слабое место монолитного и сотового материала — непереносимость «агрессоров». Конструкции из поликарбоната необходимо оберегать от контакта с сильными щелочами и кислотами. Однако достоинства этого полимера побеждают все его недостатки, поэтому обе разновидности ПК остаются очень востребованными и популярными.

Выбор материала для каркаса

После выбора кровельного материала перед будущими создателями тут же возникает второй важнейший вопрос: каким сделать навес из поликарбоната? В этом случае у владельцев и строителей есть два варианта: собрать его из дерева, или предпочесть пиломатериалам металл.

Деревянный каркас обойдется не очень дорого. Он — почти гарантия простой работы, так как древесина податлива и не потребует специального оборудования. Для изготовления сооружений используют брус (100х100 или 150х150 мм), доски и рейки. Данные навесы — отличное решение для участков, где дома построены из дерева. Главный недостаток таких конструкций — их незащищенность от влаги, огня, «живых врагов». Обработку антипиренами, антисептиками и водоотталкивающими составами хозяевам придется проводить регулярно.

Металлические каркасы — конструкции современные, привлекательные и максимально надежные, но они значительно тяжелее, и обойдутся дороже. Однако металлические навесы с прозрачными крышами выглядят стильно, эффектно, воздушно. Такие конструкции могут выглядеть гармонично практически в любом окружении.

Металлические каркасы создают из нескольких материалов.

Стальной металлический профиль квадратного или прямоугольного сечения, реже — круглого. Заготовки из труб соединяют в каркас с помощью сварочного аппарата. Для мобильных сооружений используют болтовое соединение элементов. Алюминиевый профиль. Этот материал стоит дороже. Такие легкие и гибкие изделия часто приобретают для создания небольших, мобильных конструкций, для сооружения оригинальных легковесных козырьков.

Особняком стоят невероятно красивые кованые навесы. Эти ажурные «произведения искусства» защищают стоянку для автомобиля, крыльцо, зону отдыха и т. д. Минус таких эффектных конструкций — дорогая цена кованых элементов. Для кого-то их стоимость не является серьезным недостатком, ведь хозяева получают настоящий эксклюзив.

Еще одна разновидность навесов — сооружения, построенные из нескольких материалов. Один из примеров «содружества» можно увидеть на фотографии ниже.

Виды навесов по конфигурации крыши

Каким будет устройство навеса, зависит от предназначения сооружения, от его расположения, от особенностей главного здания, и от предпочтений его будущих владельцев. Ассортимент форм таких конструкций довольно широк.

Односкатные. Эта самый распространенный вид навесов. Причины его популярности — невысокая стоимость и простота создания. Такая конструкция — идеальное решение для небольших строений, а также для мастеров-новичков. Двускатные. Это оптимальный вариант для сравнительно больших сооружений. Они гарантируют беспрепятственный сход осадков и надежную защиту от солнца и ветра. Скаты могут быть одинаковыми либо разными, иметь различный угол наклона. Арочные. Это еще один суперпопулярный вариант. Такие сооружения подходят практически к любому архитектурному стилю. Они могут быть как скромными, так и очень большими. Арочные навесы из поликарбоната привлекательны, максимально прочны, благодаря изогнутой форме крыши гарантируют быстрый сход снега.

Арочной («по совместительству» односкатной) является и другая востребованная конструкция — полуарочная. Это арка, «разрезанная посередине». Плюсы таких сооружений — невысокая цена и простота работы, быстрое отведение осадков (при корректном расчете угла наклона), легкий уход. Полуарочный навес из поликарбоната может быть пристроенным или отдельностоящим.

Постройки с многоуровневыми, чаще каскадными крышами — самые эффектные, необычные конструкции. Как правило, такие сооружения заказывают. Их минусы — высокая цена, максимальная сложность проекта и его реализации. Такие комбинации скатов требуют участия профессионалов.

Возможные основания для навесов из поликарбоната

Сравнительно небольшой вес конструкций дает возможность рассмотреть наиболее простые и недорогие варианты фундаментов. Благодаря такому подходу сокращаются сроки строительства. Вид основания подбирают с учетом особенностей грунта, а также общего веса будущей конструкции. Потенциальных вариантов есть несколько.

Свайный фундамент

Первый вариант — винтовые сваи. Сейчас эти металлические изделия используют практически повсеместно. Они становятся основанием для беседок, заборов, навесов, для деревянных и каркасных домов. Скорость и простота получения фундамента из винтовых свай — одно из самых главных преимуществ данной технологии.

Металлические элементы вкручивают в грунт с определенным шагом. Их длина и диаметр зависит от размеров постройки, а также от местности, где расположен участок. Края свай выравнивают по горизонтали. Затем к ним приваривают стальные пластины для фиксации опор. Ростверк в данном случае элемент необязательный.

Еще один популярный вариант — буронабивные сваи. Для создания этого типа основания потребуются обсадные трубы, арматура и песчано-цементный раствор. Такой фундамент считается максимально надежным и долговечным. Минус этого решения — трудоемкость работ. Если винтовые сваи просто вкручиваются в грунт, то для буронабивного основания потребуется бурение, армирование и заливка бетона.

Столбчатое основание

Самый популярный метод — бетонирование столбов навеса. В этом случае в местах расположения опор выкапывают ямы. Их глубина — от 800 мм, диаметр — до 400 мм. На дно ям засыпают песчано-щебневую подушку. Установленные и выровненные столбы фиксируют подпорками, затем заливают раствором.

К дальнейшей работе приступают спустя 10-14 дней. Альтернатива бетонированию опорных элементов — столбчатый фундамент из готовых бетонных блоков. Для фиксации бруса или труб используют стальные опоры («стаканы») для столбов. Их крепят к бетону анкерами или болтами.

Мелкозаглубленная лента или плита

Ленточное или монолитное основание — потенциальные решения для навесов большой площади и такого же веса. Лента — сооружение универсальное, надежное и сравнительно простое. Однако она обойдется дороже столбчатого или свайного основания.

Плитный железобетонный фундамент не имеет слабых мест, если не считать недостатком стоимость его строительства. Монолитное основание нередко выбирают для построек, которые превращаются в крытые стоянки для транспорта.

Исключение из правил — отсутствующее основание

Навес без фундамента — вариант, который рассматривают, если владельцы не хотят разрушать уже имеющееся (и надежное) покрытие. Примеры — асфальт, брусчатка, забетонированная площадка.

В этом случае при проектировании конструкции создают очень жесткие соединения стоек с другими узлами (балками, фермами). Чтобы обеспечить максимальную прочность и устойчивость каркаса, в точках установки столбов навеса фиксируют широкие металлические пластины. Их крепят с помощью анкерных болтов.

Как сделать навес из поликарбоната?

Лучшая модель для начинающих строителей — односкатная конструкция, с углом наклона крыши от 22 до 30°. Однако любая постройка потребует тщательной подготовки.

Расчет навеса

При проектировании этой конструкции обязательно учитывают:

ее предназначение и место расположения;

размер площадки, которую надо закрыть;

снеговую, ветровую нагрузку в регионе;

стиль дома и других строений;

дизайн участка.

Последний важный критерий касается особенностей кровельного материала: это параметры и размеры выбранного вида поликарбоната.

Средняя высота навеса — 2 м, однако эта величина зависит от предназначения конструкции. Например, строения для мангала или барбекю рекомендуют делать высотой не менее 2 м, в идеале — 2,5 м. Причина такой предосторожности — летящие искры. Высота крытой парковки для авто зависит от габаритов конкретного средства передвижения. Обязательно учитывают размеры возможного груза на верхнем багажнике автомобиля. В среднем высота строений для защиты машин составляет 2,3-2,6 м.

При выборе оптимальных размеров навеса из поликарбоната обычно принимают во внимание ширину листов сотового или монолитного ПК. Этот параметр ячеистого полимера составляет 2,1 м. Панели однослойного материала немного уже: их ширина — 2,05 м. Чтобы избежать большого количества отходов, длину строения делают кратной ширине. Возможная «протяженность» навесов, которые будут покрыты сотовым поликарбонатом: 4,2 м, 6,3 м, 8,4 м и т. д.

При расчетах не забывают еще об одном важном моменте: крыша этого строения должна иметь достаточную площадь. Она обязана защищать хозяев (автомобиль, зону отдыха и т. д.) от осадков, ветра, а также от солнечных лучей на протяжении всего светового дня, утром и вечером.

Сооружение каркаса конструкции

Работу начинают с расчистки и разметки площадки, выделенной под строительство навеса. Для этого этапа традиционно используют колышки и шнур. Потом приступают к монтажу столбов и созданию каркаса.

После разметки участка в точках, где будут находиться опоры, копают ямы. Их минимальная глубина — 700 мм, в идеале — ниже уровня промерзания грунта. На дно мини-котлованов засыпают слой песка (100 мм), его разравнивают, проливают водой и тщательно трамбуют. Затем насыпают такой же слой щебня (100 мм), его также хорошо уплотняют. В подготовленные ямы устанавливают опоры. Подземную часть деревянных элементов обмазывают битумной мастикой, затем обматывают рубероидом. После проверки вертикальности опор отвесом (уровнем) их фиксируют подпорками. Потом столбы бетонируют.

После набора прочности бетоном приступают к сооружению каркаса. Первым делом вершины опор соединяют обвязкой. Фермы (стропила) собирают на земле, потом их поднимают и крепят к каркасу. Расстояние между ними — 500-1000 мм. Завершающий этап сооружения навеса — монтаж обрешетки. Минимальный шаг ее элементов — 500 мм. Готовый каркас шлифуют (полируют), грунтуют, затем покрывают краской или лаком.

Монтаж поликарбоната на навес

Этот этап строительства не предполагает возникновение каких-либо трудностей. Однако тем, кто еще не работал с полимерным покрытием, имеет смысл рассмотреть, как выглядит монтаж этого кровельного материала на металлическую и деревянную обрешетку.

Как покрыть металлический навес сотовым поликарбонатом?

Сначала с торцов листов удаляют защиту, если она есть. Затем их разрезают на заготовки в соответствии с чертежом. Для резки сравнительно тонких изделий (4-10 мм) используют острый канцелярский (сапожный) нож. Более толстые изделия потребуют других инструментов. С работой справится:

«примитивная» ножовка, требующая надежной фиксации листов;

болгарка плюс абразивный круг по металлу или бетону;

электролобзик, фрезер либо лазер.

Для монтажа поликарбоната очень важна ориентация панелей. Внутренние их каналы должны быть расположены так, чтобы жидкость могла стекать и выводиться наружу. Если рассматривать скатные конструкции, то ребра жесткости обязаны располагаться вдоль ската. После раскроя материала его ячейки очищают от стружки с помощью пылесоса.

Торцы листов закрывают:

алюминиевой сплошной самоклеящейся лентой (для верхних краев);

перфорированной лентой (для защиты нижних торцов).

Для герметизации сотовых панелей используют торцевые профили — поликарбонатные или алюминиевые (более качественные).

Для крепления поликарбоната к обрешетке используют кровельные саморезы по металлу, с термошайбами. Сначала в листах сверлят отверстия. Их диаметр должен быть больше, чем у крепежа, на 2-3 мм. Этот зазор необходим, чтобы компенсировать термическое расширение материала. Шаг фиксации ПК — 300-400 мм. Во время монтажа следят за тем, чтобы крепежные элементы входили в материал строго перпендикулярно.

Запрещено использовать гвозди или неподходящие шайбы, крепить листы жестко, слишком затягивать саморезы. Для соединения элементов применяют разъемные или неразъемные профили из поликарбоната. Они могут быть прозрачными либо цветными. Для фиксации крышек профилей их аккуратно простукивают деревянной или резиновой киянкой. Торцы закрывают специальными заглушками.

Как стелить поликарбонат на навес из дерева? Эту операцию проводят аналогичным образом. Отличие лишь в крепежных элементах. Укладка поликарбоната на такой каркас навеса требует кровельных саморезов по дереву.

Методы крепления монолитного поликарбоната

В этом случае у мастера есть выбор: существует три способа фиксации однослойного материала.

Традиционная сухая технология — использование саморезов с термошайбами. Влажный способ. Он подразумевает применение клеевого состава — битумно-полимерной замазки или силиконового герметика. Щадящий сухой метод: ПК фиксируют только с помощью разъемных либо неразъемных профилей с уплотнителями (силиконовыми, резиновыми) и прижимных планок из алюминия или стали. Данная технология сильно облегчает замену поврежденных элементов.

Первый метод универсален: они подходит и для деревянных, и для металлических навесов. «Влажная технология» — оптимальный вариант для фиксации поликарбоната-монолита на металлических каркасах.

Второй сухой способ считается лучшим, поскольку он не требует сверления отверстий и применения крепежных элементов, а герметичность кровельной конструкции гарантируют качественные уплотнители. Он — идеальное решение для малонагруженных конструкций.

Создание и монтаж навеса из поликарбоната — операция, требующая и знаний, и умений. Познакомиться с предстоящим строительством поможет мастер из следующего видео: