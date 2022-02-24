Сложно найти хозяев, которые не хотели бы благоустроить свой загородный участок, сделать его максимально удобным, функциональным и привлекательным. В последнее время растет популярность навесов: эти легкие конструкции защищают от непогоды входную дверь, крыльцо, подъезд к гаражу, стоянку для машины и т. д. Лидером «пользовательских» симпатий по-прежнему остается сотовое поликарбонатное покрытие, имеющее много достоинств и минимум недостатков. Этот материал стал отличной альтернативой дереву и пластику, металлу и стеклу. Поэтому многих владельцев загородных участков интересует тема «Навес из поликарбоната, примыкающий к дому».

Навесы из поликарбоната: особенности строений

Конструкции эти довольно просты. Навесы состоят из крыши и опор, поддерживающих ее. Если рассматривать только сооружение, примыкающее к дому, то одной стороной оно может опираться на стену здания, или быть абсолютно самостоятельным. Основная функция, возложенная на него, — защита от осадков, однако спасают такие пристройки и от палящего солнца.

Теперь о достоинствах, которые имеют навесы из поликарбоната во дворе. К ним относится:

относительная легкость пристройки, ей не нужен мощный фундамент;

несложность конструкции, она позволяет построить навес своими руками;

шанс уберечь от непогоды важнейшую (или большую) часть придомовой территории;

возможность проводить свободное время на открытом воздухе, но быть защищенными от капризов погоды;

преображение территории: эти строения не только функциональные, но и декоративные элементы, придающие неповторимый облик зданию и участку.

Однако навесы из поликарбоната во дворе частного дома не панацея. Поэтому нужно узнать, какие у них недостатки.

Конструкция, защищенная только крышей, не спасет от ветра, холода, пыли и мошкары. В зимнее время на крыше может скапливаться снег, который станет серьезной нагрузкой на сооружение. Угрозой для любого поликарбоната будет град. Он может повредить верхний слой покрытия.

К минусам навесов, крыша которых сделана из непрозрачных материалов, можно причислить недостаток освещенности для отдыхающих. Если выбрано «громкое» кровельное покрытие, то во время дождя и или града в помещениях рядом с этим сооружением будет не очень комфортно.

Типы конструкций навесов, пристроенных к дому

Перед тем как выбирать оптимальный вариант, будущим хозяевам нужно узнать, какие виды навесов из поликарбоната бывают. Несмотря на простоту строений, моделей существует довольно много. Навес может быть односкатным, двускатным, арочным или сложным, многоуровневым.

Односкатные

Это самый распространенный вариант. Причины популярности — простота создания, небольшой расход материалов. В «односкатном случае» главная задача мастера — точный расчет уклона крыши (25-30°). Он необходим, чтобы осадки не скапливались на кровле. Однако крыша может быть и абсолютно ровная. Такие конструкции называют плоскими.

Двускатные

Данные модели хороши тем, что угол наклона скатов (35-45°) гарантирует быстрый сход снежных масс. Их крышу собирают из треугольных ферм, чаще равнобедренных. Второе преимущество двух скатов перед односкатными конструкциями — максимальная устойчивость к ветровым нагрузкам. Однако двускатный навес чаще отдельно стоящая конструкция.

Арочные или полуарочные

Такие формы кровли делают навесы одновременно и функциональными, и оригинальными. Эти конструкции появились благодаря гибкому поликарбонату, который позволяет получить необходимый радиус изгиба. Арка также дает возможность беспрепятственного схода снега. Эти навесы считаются универсалами: их устанавливают над входной группой дома, над бассейнами и стоянками, зонами отдыха, над мангалами и т. д.

Сложные

Такие необычные сооружения могут сочетать несколько типов конструкций: например, один и два ската. В эту же категорию входят навесы, крыша которых может иметь несколько уровней для максимальной защиты входа в дом от осадков и ветра. Однако такие модели более сложны в проектировании, изготовлении и монтаже. Чаще их делают на заказ, а установкой занимаются специалисты компании.

Навес из поликарбоната к дому: какой материал лучше?

Сначала нужно определить вид поликарбоната. Этот полимерный материал пока не имеет аналогов. Он стоек к ударным нагрузкам и воздействию ультрафиолета, пропускает свет, легко раскраивается и без особых усилий сгибается. Навес из поликарбоната, пристроенный к дому, должен быть прочен и долговечен. Поэтому выбор кровельного материала — первый пункт, на котором имеет смысл остановиться подробнее.

Монолитный или сотовый поликарбонат?

Этот материал — достойная замена стеклу, именно такая задача стояла перед его разработчиками. ПК отлично пропускает свет, вес его меньше в 2-5 раз, чем у более хрупкого соперника. Этот полимер выигрывает у стекла и в соревновании по прочности: его стойкость к повреждениям значительно выше — в 250 раз.

Производители выпускают материал двух видов: сотовый и монолитный. Обе разновидности используют для создания козырьков и навесов из поликарбоната, в том числе и примыкающих к дому. При выборе кровельного покрытия обязательно интересуются наличием защиты от ультрафиолета. Если такой слой отсутствует, то от приобретения материала лучше отказаться: этот поликарбонат в скором времени разрушится.

Сотовый поликарбонат

Эта разновидность имеет ячеистую структуру. Ее образуют ребра, находящиеся между двумя листами материала. Именно они придают поликарбонату стойкость к механическим повреждениям и излому. Главное преимущество сотового поликарбоната — минимальный вес: он легче монолита в 6 раз.

Второй плюс, сделавший ячеистый материал фаворитом для теплиц, — его замечательные теплоизоляционные характеристики из-за пустот, заполненных воздухом. Навесы, изготовленные из сотового поликарбоната, отлично пропускают свет. Оптимальная толщина материала, если важна его прозрачность, — 4-6 мм. Каждые 5 мм снижают светопропускающую способность примерно на 2 %.

Монолит

Этот однородный полимер внешне почти неотличим от стекла. Листы монолитного поликарбоната абсолютно прозрачны, они пропускают 85% света (стекло — до 88%). Материал поглощает ультрафиолет, пропуская всего 10% излучения. Относительный недостаток монолита — его вес: такие панели вдвое легче стекла, однако они намного тяжелее сотового ПК.

Толщина материала для навесов

От этого показателя зависит прочность, долговечность, неуязвимость будущей конструкции. На выбор влияет вид поликарбоната.

Сотовый

Универсальной толщиной сотового ПК считают 6-8 мм. Такие навесы и козырьки будут прочными, а их крыша надежной и прозрачной. Оптимальный вариант для габаритных сооружений в местности с высокой снеговой, ветровой нагрузкой — 10-12 мм.

Монолит

Монолитный поликарбонат более прочен, поэтому для навесов можно использовать сравнительно тонкие листы — от 4 до 6 мм. Материал толщиной 8-10 мм рекомендуют приобретать для очень больших построек. При выборе кандидата для конструкции навеса из поликарбоната нужно учесть, что большая толщина сотовой либо монолитной панели увеличивает ее цену.

Каркас: дерево или металл?

При поиске вариантов изготовления навесов из поликарбоната будущие хозяева должны выбрать материал каркаса. В этом случае учитывают цену, доступность, сложность работы, а также наличие или отсутствие инструментов и необходимого оборудования.

Металлический каркас

В прочности и долговечности соперников у металлического профиля нет. Такие конструкции выглядят оригинально, невесомо и современно. Металл позволяет создать практически любую форму крыши навеса, украсить конструкцию декоративными коваными элементами. В «стане» его минусов — высокая цена материалов, сравнительная тяжесть конструкции и сложность сборки навеса своими руками, если у мастера нет сварочного аппарата, или навыков «общения» с ним.

Деревянный каркас

Данные навесы, примыкающие к дому, идеальное решение, если здание построено из аналогичного материала. Однако плюс древесины в том, что она способна без особого труда вписаться практически в любой ландшафт. Главный минус дерева — его натуральность, поэтому все пиломатериалы требуют надежной защиты от многочисленных врагов: от влаги, грызунов, насекомых-вредителей и т. д. Второй недостаток древесины — сложность создания арочных конструкций самостоятельно.

Требования к монтажу навесов из поликарбоната

Это материал легкий, прочный и гибкий, однако ПК имеет некоторые особенности, о которых мастеру надо узнать заранее.

Стойки навеса фиксируют на бетоне или асфальте, минимальная толщина покрытия для монтажа — 150 мм. Если опоры будут устанавливаться в грунт, то под них выкапывают ямы, их глубина не менее 1-1,2 м. После бетонирования стоек необходимо сделать перерыв. К фиксации поликарбоната рекомендуют переходить через 2 суток.

Во время этой операции соблюдают правила:

Монтируют поликарбонатные листы параллельно скату, вертикально ребрам конструкции. Для соединения соседних элементов используют Н-образный профиль, а все открытые кромки защищают от влаги: например, торцевым профилем с перфолентой. Поскольку этот полимер расширяется при высоких температурах и сжимается при низких показателях, между листами обязательно оставляют зазор в 3-3,5 мм. Чтобы гарантировать влагостойкость конструкции, между элементами каркаса и поликарбонатом советуют укладывать резиновые уплотнители. Их толщина — 4 мм.

При выполнении всех требований, предъявляемых к монтажу навеса, можно быть уверенными в том, что строение будет надежным, функциональным и долговечным.

Способы соединения навеса из поликарбоната и дома

Поскольку это сооружение одной стороной примыкает к дому, будущие мастера ищут самый лучший метод его соединения со стеной здания. Вариантов для рассмотрения есть несколько.

Для кирпичных домов: стропила односкатной пристройки просто заводят под крышу здания. Используют опору для стропильной системы — брус или металлический уголок. Этот элемент фиксируют анкерными болтами (например, химическими).

Есть и третий популярный способ, оставляющий стену дома нетронутой: это установка 4-6 стоек для поддержки навеса. В этом случае конструкция располагается у стены дома, но не соединяется с ней.

Данный метод рекомендуют использовать в регионах со снежными зимами, где крыше придется справляться с высокими нагрузками. Кроме того, эта технология исключит риск неприятных и опасных последствий. Сезонные подвижки грунта всегда будут оставаться угрозой для жесткого соединения двух строений, вес которых сильно отличается.

Как сделать односкатный навес из поликарбоната своими руками?

Если создание и установку примыкающей конструкции владельцы решили провести самостоятельно, то им необходимо соблюсти требования, предъявляемые ко всем этапам.

Подготовительные работы

В них входит создание плана и чертежа навеса, с указанием его конструктивных особенностей и размеров всех элементов. Этот этап даст возможность точно определить количество материалов. Самое логичное решение — поиск готового, опробованного чертежа. Следующий шаг — подготовка стройплощадки. С участка убирают крупные камни, мусор и посторонние предметы.

Установка и бетонирование опор

Сначала на территории под строительство делают разметку. Затем в точках, где будут располагаться опоры, выкапывают ямы глубиной от 1-1,2 м. На их дно насыпают песок, затем гравий. Комбинированную подушку обязательно уплотняют, первый (песчаный) слой проливают водой.

В подготовленные мини-котлованы устанавливают опоры, которые проверяют на вертикальность. Затем их фиксируют 2-3 отрезками арматуры, прямоугольной профильной трубой, или подпорками-брусками. После повторной проверки корректности положения столбов их бетонируют. Раствор уплотняют металлическим стержнем, поверхность выравнивают и оставляют бетон для набора прочности.

Сборка каркаса и монтаж поликарбоната

Данную конструкцию сооружают в полном соответствии с чертежом. Металлические заготовки сваривают, или используют менее надежное болтовое соединение, которое потребует регулярного контроля. Деревянный каркас собирают с помощью саморезов и монтажных уголков.

Процесс сборки и монтажа односкатного навеса продолжают, переходя к фиксации поликарбонатных листов. Заготовки нарезают по размерам болгаркой, циркулярной пилой, ножовкой по металлу или электролобзиком. Для тонких листов (до 8 мм) используют строительный нож. В них сверлят отверстия. Из-за термического расширения поликарбоната их диаметр должен быть на несколько миллиметров больше (на 2-3), чем у крепежных элементов. Затем поликарбонат монтируют к каркасу саморезами с термошайбами.

Эксплуатация навесов из поликарбоната: важные моменты

Таким конструкциям необходим регулярный уход. Поверхность навеса, примыкающего к дому, нужно регулярно очищать от грязи и пыли. Поликарбонат притирают влажными салфетками. Если загрязнения незначительны, то используют мыльный раствор, а если серьезны, то от них избавляются с помощью нашатырного спирта. Одной столовой ложки хватит на ведро воды.

Острые инструменты для очистки поликарбонатной крыши не используют, так как они могут повредить поверхность материала. Для удаления листвы, мусора и снега используют щетки с мягкой щетиной. Это процедуру рекомендуют проводить от 2 до 4 раз в год.

Поликарбонатный навес, пристроенный к дому, может превратиться в прекрасное место отдыха, в столовую на открытом воздухе, или в стоянку для автомобиля. Но в любом случае он должен быть надежным, удобным и неуязвимым. О том, как можно создать такую легкую, но функциональную конструкцию, расскажет (и покажет) автор интересного видео: