Защищенная площадка для стоянки автомобиля может быть дополнением к «автодому», или недорогой альтернативой гаражу. Создать навес для машины своими руками гораздо проще и менее затратно. Однако сначала будущему автору нужно познакомиться с типами конструкций, узнать об их особенностях и выбрать оптимальный вариант. Крайне важно корректно рассчитать снеговую нагрузку или возводить строение с запасом прочности. Мастеру-дебютанту нужно точно соблюдать технологию монтажа, только в этом случае постройка получится долговечной, надежной, неуязвимой.

Преимущества навеса для машины

Такие конструкции могут быть и дополнением, и заменой «мини-дому» для автомобиля. В любом из случаев достоинства этого решения неоспоримы.

Не все имеют возможность возвести на участке капитальное строение. Поэтому сооружение открытой защиты для машины для них остается единственной альтернативой. Навес-дополнение дает шанс спрятать машину от осадков, не открывая гаражные ворота. Это очень удобно, когда погода застает автовладельцев «врасплох». Конструкция становится защитой машины и хозяев от осадков, палящего солнца, ультрафиолета и т. д. Под ней можно организовать место для отдыха.

Готовые модульные и простейшие временные навесы обещают очень быстрое возведение. Для их монтажа потребуется всего 1-2 дня. Эта блиц-операция не сравнится с возведением максимально комфортного капитального гаража.

Общие требования к постройкам

На первый взгляд навес — очень простая конструкция. Однако она также требует серьезного подхода и расчетов снеговой нагрузки. Подобные работу лучше доверить профессионалам, но с основными моментами, касающимися возведения строения, нужно познакомиться заранее.

Размеры конструкции должны быть такими, чтобы автомобиль был защищен от осадков и солнца со всех сторон. Удобный подъезд к навесу — важнейшее условие. Для максимальной защищенности от дождя, града и снега при расчетах обязательно учитывают преобладающее направление ветра. Идеальный навес тот, который защищает автомобиль от солнечных лучей с утра до вечера — весь световой день.

Последнее требование касается дизайна участка в целом: строение для машины должно гармонировать с другими объектами придомовой территории, не «выпадать» из ансамбля.

Виды типовых навесов для автомобилей

Навес для автомобиля — относительно несложная конструкция, имеющая деревянный или металлический каркас. Крыша ее может быть односкатной, двускатной, арочной, волнообразной, абсолютно плоской и т. д. Иногда открытые строения для машин сооружают с дополнительными элементами: с одной, двумя или тремя боковыми стенками — решетчатыми либо сплошными.

Главная функция подобных конструкций — защита авто от непогоды и солнечных лучей. По типу размещения навесы делятся на отдельно стоящие и пристроенные.

Первые расположены на расстоянии от зданий. Вторые строения опираются на забор или стену дома. Нередко навесы пристраивают к гаражу. С одной стороны им не требуются дополнительные опоры.

Строительство навеса перед гаражом — возможность защитить площадку и вход в постройку. В этом случае конструкция спасет, если нет времени спрятать машину в ее надежное «пристанище». Нередко такие навесы закрывают все пространство между забором и строением.

Конструкции, пристроенные к дому, с одной стороны примыкают к стене, с другой опираются на столбы. Как правило, пристройку для машины выполняют в том же стиле, что и здание. Еще один возможный вариант — защищенная стоянка, «прилепившаяся» к сараю.

Автомобильный навесы бывают стационарными и мобильными. Первые конструкции имеют надежные стойки и такую же крышу. Разборные изделия очень легко собрать и разобрать. Если появится желание, то такую стоянку под открытым небом можно перенести на другое место участка. Мобильные системы изготавливают из металлопрофиля.

Материалы для каркаса

По материалу изготовления каркаса навесы для автомобиля делятся на два основных типа: на деревянные и металлические.

Деревянные конструкции собирают из бруса (опоры) и досок (обрешетка). Такие навесы чаще строят у зданий из дерева. Металлические каркасы изготавливают из профильных труб, уголка и т. д. Данные постройки более прочны и долговечны.

В частном строительстве чаще выбирают деревянные навесы, так как натуральный материал податлив, не требует сварочного оборудования и навыков обращения с аппаратом.

Еще один потенциальный вариант — комбинированное решение. В этом случае каркас собирают из дерева или металла, а наиболее уязвимые опоры навеса для машины защищают кирпичной или каменной кладкой.

Разновидности крыш и кровельные материалы

Перед составлением проекта будущего навеса для автомобиля мастеру надо решить несколько вопросов.

Виды крыш

Сначала ему необходимо выбрать, какой будет форма крыши. Популярных вариантов есть несколько.

Плоские, горизонтальные

Такие решения используют не очень часто. Главная причина в том, что осадки на этих крышах остаются, их приходится удалять. Плюс этих конструкций — небольшие расходы на строительство из-за небольшой их площади. У хозяев есть шанс сэкономить на кровельном материале.

Односкатные

Эти крыши тоже плоские, но они имеют наклон в одну сторону. Благодаря ему с конструкций самостоятельно сходит снег, стекает дождь. Однако при расчете угла наклона крайне важно учесть снеговую нагрузку в регионе. В противном случае большое количество осадков может привести к разрушению крыши.

Двускатные, многоскатные

Серьезных недостатков лишена двускатная конструкция, которая была и остается очень популярной. Коньковый прогон несколько усложняет возведение строения, зато дает шанс увеличить размеры крытой площадки без боязни серьезных последствий. Скаты навеса могут быть одинаковыми или разными (асимметричными). Для очень больших автомобильных навесов создают многоскатные крыши.

Арочные

Эти крыши оригинальны, привлекательны и очень практичны. Осадки на них не задерживаются, изогнутая форма гарантирует хорошую аэродинамику. Благодаря обтекаемости конструкции защищены от срыва кровельного материала. Минус у этих крыш один — скудный ассортимент потенциальных покрытий. Арочным крышам подходит только один претендент: это гибкий, «послушный» поликарбонат.

Кровельное покрытие

Кровельный материал для операции «Навес для авто своими руками» должен быть:

относительно легким;

долговечным, прочным;

ударо-, термо- и огнестойким;

привлекательным, безопасным;

простым в монтаже и в демонтаже.

Этим критериям отвечают несколько кандидатов.

Поликарбонат

Данный материал популярен не зря.

Его легко резать и сгибать. Поликарбонат выдерживает вес снега, перепады температур, имеет защиту от ультрафиолета. Материал выпускается разных цветов и оттенков, легко очищается раствором неагрессивного моющего средства.

Сотовый ПК дешевле и намного легче монолитного, зато второй кандидат прочнее, поэтому прослужит дольше. Этот материал используют и для создания мобильных вариантов навесов для автомобилей, так как он значительно облегчает монтаж/демонтаж.

Профилированный лист, или профнастил

Эти изделия имеют волнообразную, трапециевидную или иную форму. Благодаря профилированию профлист приобретает достаточную жесткость. Материал выпускают с полимерным и лакокрасочным покрытием. К преимуществам профнастила относится:

долговечность, прочность;

пожаробезопасность;

простой монтаж;

небольшой вес.

Слабые места у профнастила тоже есть. Коррозия опасна для материала, защитный слой которого поврежден. Шумность металлического покрытия — самая серьезная претензия к профилированному листу. Это кровельное покрытие — оптимальное решение для сооружения односкатных и двускатных конструкций. Еще один достойный кандидат — металлочерепица.

Другие варианты для создания крыши навеса для автомобиля

В этой категории находятся простейшие, доступные материалы, которые можно рассматривать, если владельцы планируют построить навес для автомобиля на даче.

Владельцам дачных участков можно обратить внимание на шифер или на недорогие виды кровельных покрытий — на рубероид, жидкую резину, битумную черепицу и т. п. Последние материалы отличаются не слишком впечатляющим сроком службы. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что крыша навеса для машины в скором времени потребует обновления.

Оптимальные размеры навеса для автомобиля

В этом случае многое зависит от размеров машины. Кроме того, необходимо свободное пространство для беспроблемной посадки в нее, а также для маневрирования при въезде или выезде с защищенной площадки.

Если хозяева запланировали строительство деревянного или металлического навеса для автомобиля, то им сначала необходимо измерить его габариты. Обязательно обращают внимание на высоту транспорта с открытым багажником, с верхним (нагруженным) багажником, а также с большими колесами, если их планируют ставить в будущем.

В идеале ширина и длина навеса должна быть на 1-1,5 м больше, чем размеры машины. При недостатке места возможно уменьшение этот расстояния до 500 мм. Однако свободный доступ к авто со всех сторон — условие обязательное.

Высота автомобильного навеса

Если говорить о высоте навеса для одного автомобиля, то минимальным показателем считают 2 метра. На выбор может повлиять высота машины, вид крыши, дизайн конструкции и т. п.

Однако очень высокие навесы не спасут хозяев от косых осадков, могут не выстоять при сильных порывах ветра. Чересчур низкая крыша способна «давить», вызывать дискомфорт. Если приводить самый распространенный, оптимальный вариант, то это 2,3 м. Высота конструкции в самой верхней точке (двускатный, арочный навес) — 2,5 м.

Как быть, если машин в домашнем парке несколько? Высота навеса для двух автомобилей выбирается по габаритам более крупного средства передвижения. Если в будущем хозяева планируют покупку грузового транспорта, то нужно заранее просчитать его высоту. В этом случае на крытой стоянке найдется место и для него, и для легковой машины.

Длина навеса для автомобиля

Эта величина зависит непосредственно от габаритов имеющегося транспортного средства. Для стандартного легкового автомобиля, чья длина составляет 4 м, минимальный показатель для навеса — 5 м. Для защищенной стоянки внедорожника или минивэна уже необходимы как минимум 6,5 м.

Ширина конструкции

И в этом случае правила «диктует» машина, или машины. Ширина навеса для одного стандартного автомобиля — 2,5 м, не менее. Для внедорожника или минивэна потребуются 3,5 м. Ширина навеса для двух автомобилей в идеале должна быть больше их общей ширины на 1,5-2 м.

Как сделать навес для машины своими руками?

Есть несколько способов создания конструкции. Выбор зависит от того, какую цель преследуют хозяева автомобиля.

Временный навес для машины

Это вариант хорош тем, что такую конструкцию можно соорудить за день. Данное решение может быть спасением, если защита автомобилю требуется немедленно. Для создания временного пристанища для машины мастеру потребуются полипропиленовые трубы, паяльник для их сварки, ткань (ПВХ), трубогиб и рулетка. Стойки навеса просто вкапывают в землю. Более сложный вариант — их бетонирование в каких-либо емкостях. Например, в ведрах.

Капитальный навес из дерева и профлиста

Такую конструкцию располагают отдельно, на небольшом расстоянии от дома, в зоне въезда, либо пристраивают к главному зданию или к иной постройке. Для изготовления опор берут брус 100х100 или 150х150 мм, для элементов обвязки 30-140 мм, для стропильной системы — 50х100 мм. Работа делится на несколько этапов.

Первым делом занимаются подготовкой строительной площадки. Потом ее размечают с помощью веревки и кольев. Под опорные стойки выкапывают ямы. Глубина таких лунок — 800-1200 мм. Затем в них засыпают песчано-щебневую подушку. Первый слой проливают водой, затем трамбуют. Слой щебня тщательно уплотняют. Переходят к подготовке столбов. После распила деревянные заготовки несколько раз обрабатывают антисептиком и антипиреном. Подземную часть опор обмазывают битумной мастикой. После высыхания первого слоя низ стоек покрывают вторым. В подготовленные лунки устанавливают деревянные столбы, затем их проверяют уровнем или отвесом на вертикальность, фиксируют подпорками. Потом заливают в ямы раствор. Затем делают паузу на 5-7 дней. Для набора прочности бетону потребуется 4 недели. Сверху опорные элементы соединяют обвязкой. С ее помощью фиксируют стропильную систему. Элементы конструкции усиливают укосинами. Набивают обрешетку. Чтобы защитить каркас от влаги, его тонируют морилкой, либо покрывают краской — акриловой, алкидной, масляной или полиуретановой.

Профнастил фиксируют с помощью кровельных саморезов. Отверстия в материале сверлят заранее. Элементы укладывают с нахлестом: он составляет 1 волну.

Конструкция из профиля и поликарбоната

Многих автовладельцев интересует, как сделать поликарбонатный навес для автомобиля. Металлическая конструкция получится более надежной и долговечной, но обойдется она дороже.

Для сооружения опор такого навеса берут квадратную профильную трубу: 60х60 или (надежнее) 80х80 мм. Толщина ее стенки — 2-2,5 мм. Для ферм используют менее тяжелый материал — прямоугольный профиль 20х40, 25х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Что касается кровельного покрытия, то можно использовать или сотовый, или монолитный поликарбонат. Оптимальная толщина листов — от 8 до 10 мм.

Последовательность строительства навеса для машины из металла и поликарбоната такова:

В месте установки столбов выкапывают лунки под опоры. Затем в них засыпают песок, после его трамбовки — щебень. Его также уплотняют. В лунки опускают металлические столбы. После корректировки их положения в ямы заливают песчано-цементный раствор. После набора бетоном прочности к верху опор приваривают обвязку. Фермы сначала собирают на земле, потом поднимают и фиксируют на конструкции. Элементы навеса как минимум дважды обрабатывают грунтовкой. После высыхания состава каркас красят.

Поликарбонат раскраивают. Листы поднимают и крепят к фермам саморезами с термошайбами. Торцы материала обрабатывают силиконовым герметиком, затем закрывают торцевыми профилями.

Навес для автомобиля своими руками — операция непростая и довольно дорогостоящая, если в роли основного строительного материала выступает металл. Об одном из вариантов создания защиты для машины расскажет мастер из следующего видео: