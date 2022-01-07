Крытые, легкие и изящные конструкции можно увидеть на загородных участках и дачах. Владельцы автотранспорта выбирают эти постройки для того, чтобы защитить свое «движимое имущество» от непогоды, чтобы не прятать автомобиль «в четырех стенах» каждый раз. Наиболее популярным вариантом для многих автолюбителей является навес для машины из профильной трубы. Тем, кто заинтересовался данным сооружением, можно заказать и приобрести понравившуюся конструкцию. Если у хозяина в наличии сварочный аппарат и навыки работы с ним, то ему вполне по силам соорудить навес из профтрубы своими руками. Тем, у кого такого оборудования нет, отчаиваться не нужно: альтернативы сварке есть. Но сначала мастерам нужно досконально подготовиться к предстоящей операции — узнать о строениях и их сборке больше информации.

Сфера применения металлических конструкций

Навес из профильной трубы — сооружение, которое можно назвать универсальным. Эта легкая постройка чаще используется для защиты автомобилей, но этим ее сфера применения не ограничивается. Навесы, изготовленные из профильной трубы, можно увидеть:

на парковках;

на автостоянках;

в общественных местах;

в загородных владениях, где их возводят для защиты различных «проблемных» участков.

Самый первый вариант иного использования легкой металлической конструкции на придомовой территории — защита зоны отдыха. В этом случае навесы из профильной трубы исполняют роль беседки.

Эти же постройки нередко сооружают для создания комфортных условий малышам на игровых площадках. На дачах подобные изделия могут служить защитой для растений.

Устройство навесов из металлического профиля, схемы и чертежи

Неважно, какой вариант (покупка, сооружение своими руками) выбрали владельцы участка: знакомство с конструкцией необходимо для выбора оптимальной модели навеса из профильной трубы.

Элементы навесов из профтрубы

Независимо от размеров, эти постройки имеют:

фундамент: поскольку конструкция отличается относительно небольшим весом, можно выбрать не очень сложный вариант — столбчатое основание (с бетонированием);

вертикальные стойки, сделанные из надежного металлического профиля, чаще квадратного или прямоугольного, реже — из круглого;

стропильная система или фермы — связующие и кровельные, они придают конструкции максимальную устойчивость и прочность;

обрешетка и кровля.

Наиболее востребованным кровельным материалом для защиты легких строений считается доступный и практичный профнастил. Но у владельцев будущих конструкций есть и другие варианты: к популярным решениям относится поликарбонат, сотовый или монолитный, шифер, металлочерепица, мягкая кровля и т. д.

Основа данной конструкции, ее «главный герой» — металлический каркас навеса. Он служит опорой крыши, противостоит ветровым и снеговым нагрузкам. Поэтому именно к нему предъявляют повышенные требования.

Разновидности навесов из профильной трубы

Все легкие металлические постройки отличаются стропильными системами. Вариантов для создания будущей конструкции есть три: одно- и двускатная, а также арочная.

Односкатная система

Это самое простое сооружение: кровля в этом случае плоская. Один ее край располагается выше, чтобы обеспечить уклон, необходимых для беспрепятственного схода осадков. Пристенные навесы могут примыкать к зданию и прямой, и наклонной стороной.

Данный вид кровли не требует сложных расчетов, а для покрытия крыши может быть использован любой кровельный материал. Поэтому односкатный навес из профильной трубы считается самым подходящим решением для самостоятельного изготовления легкой постройки. Он надежен, так как предполагает минимальное количество соединений.

Двускатная крыша на опорах

Данная конструкция состоит из двух скатов, которые соединяются на коньке под углом. Фермы в этом случае дополняют вертикальными и наклонными элементами, обеспечивающими устойчивость, надежность системы. Двускатный навес из профильной трубы — идеальное решение в том случае, если владельцам участка нужно защитить от непогоды большую территорию. Например, если хозяевам необходима открытая стоянка для двух машин.

Арочная конструкция

Это самый сложный вариант, если хозяин изучает тему «Как сделать навес из профильной трубы своими руками». В этом случае стропильным фермам нужно придать изогнутую форму, поэтому мастеру потребуется специальное оборудование — трубогибочный станок. Если возможности его приобрести или арендовать нет, то готовая арочная конструкция будет оптимальным выбором. Внутренние ребра жесткости ферм таких моделей нередко тоже делают фигурными.

Способы сборки каркаса для навеса

Сварка была и остается самым идеальным методом соединения металлических элементов будущего строения. Причины ее популярности — скорость, экономичность и максимальная надежность полученных соединений. Если есть оборудование и навыки таких работ, то сварить каркас для навеса не составит большого труда.

Перед сборкой конструкции нарезают заготовки, потом их зачищают от ржавчины, шлифуют срезы. Перед сваркой заготовки фиксируют струбцинами, затем тщательно проверяют размеры, корректность (плоскостность) конструкции. Сначала сваривают одну сторону изделия. После остывания швов его переворачивают, и завершают сварку. Затем соединения чистят и шлифуют.

Если нет сварочного аппарата, то можно использовать болтовое соединение. Оптимальный вариант в этом случае — приобретение готового набора. В него входят все необходимые, и тщательно подобранные элементы: опоры, стропильная система и крепежи. Плюсы этого варианта — простота сборки, возможность разобрать навес, переместить его, и быстро возвести конструкцию на новом месте.

Третий возможный способ — использование специальных хомутов, скоб, пластин, краб-систем. Эти варианты соединений металлических элементов выбирают для сооружения теплиц и парников, беседок, навесов из профильных труб, легких ограждений и т. д. Они же становятся временной «поддержкой» при ремонте металлических конструкций. Достоинства данного метода — доступная цена элементов, простота сборки и универсальность систем.

Выбор места для постройки

Перед началом работ и составлением или поиском чертежа нужно определить, где будет располагаться навес из профильной трубы. Конструкция обязана отвечать нескольким требованиям:

она не должна отбрасывать тень на соседний участок;

скат устанавливают так, чтобы он располагался на стороне, которая предполагает максимальную ветровую нагрузку;

навес должен находиться на расстоянии как минимум 1 м от забора, от проезжей части его обязаны разделять не менее 5 м.

«Противопожарных» ограничений, которые выдвигаются при строительстве конструкций из древесины, в этом случае нет. Главные условия — наличие свободной площади для постройки и удобный подъездной путь для машины.

Примерный расчет навеса из профильной трубы

Многих хозяев интересует, как сделать навес из труб. Задача эта непростая, поскольку любое сооружение требует этапа проектирования, во время которого точно определяют:

размеры конструкции;

количество материалов;

вид стропильной системы;

тип фундамента для постройки.

Однако мастеру без опыта подобных работ рекомендуют выбрать более простое и логичное решение — готовый чертеж навеса. Оптимальный вариант — общая схема конструкции, с отдельным чертежом стропильной системы. Такой подход — шанс избежать грубейших ошибок и максимально точно подсчитать количество всего, что потребуется для сборки.

Опробованная схема даст возможность сократить время, необходимое для проведения расчетов. Схема навеса из профильной трубы не потребует долгих поисков. Например, можно воспользоваться одним из вариантов, или подобрать свой, самый подходящий.

Теперь нужно остановиться на требованиях и рекомендациях относительно создания «металлических крыш» для машины. Небольшой односкатный навес из профтрубы длиной 6 м должен иметь 4-6 опор. Первый вариант допустим, если он пристраивается к дому (гаражу). Большей конструкции нужно уже 8 стоек. Максимальное расстояние между опорами — 1500 мм. Угол наклона крыши свой для разных строений:

для односкатных навесов допустимые значения находятся в пределах 6-20°;

для двускатных систем выбирают 20-35°.

Угол наклона ската зависит и от выбора кровельного материала: например, для поликарбоната необходимы 20-25°. Дли профилированного листа предельно допустимое значение — 12°, оптимальное — 20°.

Что нужно учесть строителю?

Каркас навеса из профильной трубы требует приобретения надежного материала. При самостоятельном изготовлении постройки размерами 4000х6000 мм можно купить трубы сечением 60х60 мм. Однако для сооружения максимально прочного навеса, или при строительстве конструкций больших размеров советуют использовать стальные изделия 80х80 мм, или 100х100 мм. В этом случае будет гарантирован запас прочности конструкции. Она не станет причиной обрушения крыши, и серьезных последствий, связанных с ЧП.

Для изготовления ферм, с целью облегчения конструкции, можно использовать более легкие трубы прямоугольного сечения — 20х40 мм. Еще один важный показатель — толщина стенок элементов каркаса. Здесь экономию считают неуместной: минимальное рекомендованное значение — 2 мм, оптимальное — 3 мм.

При составлении чертежа или при выборе подходящей модели обращают внимание на расстояние между стойками и стропилами. Допустимые значения находятся в диапазоне 100-175 мм. Чем больше вес самого навеса, тем меньшим должен быть шаг между элементами.

Снеговая и ветровая нагрузка

Совсем без расчетов мастеру не обойтись. Этот этап необходим, чтобы определить минимально допустимый уклон крыши и марку профлиста.

Для расчета снеговой нагрузки используют следующую формулу:

S 0 = S g х μ,

где S g — вес снежного покрова в местности на 1 м2 (определяется по таблице),

а μ — коэффициент снеговой нагрузки на поверхность. Он зависит от угла наклона крыши:

μ равен 1, если угол меньше 25°;

μ = 0,7, когда угол находится в пределах от 25 до 60°;

если угол больше 60°, то расчет снеговой нагрузки не производят (μ = 0).

Для расчета ветровой нагрузки применяют формулу с несколькими коэффициентами:

W m = W 0 х k(Z e ) х с,

где W 0 — ветровая нагрузка в местности,

k(Z e ) — коэффициент, учитывающий изменения давления ветра в зависимости от высоты (для разных типов местности).

Большими литерами обозначаются типы местности:

A — открытые, включая сельские, с высотой построек до 10 м;

В — города, либо лесные массивы, где препятствия выше 10 м;

С — городские районы с плотной застройкой (высота зданий — более 25 м).

Последним элементом формулы является аэродинамический коэффициент с, он является суммой коэффициентов: с = c p1 + с p2 + с f . Зависит он от формы сооружения, а также от направления ветра.

Как сделать навес из профильной трубы своими руками?

После завершения предварительного этапа приступают к операции «Навес из профильной трубы своим руками».

Подготовка площадки, установка стоек из профильной трубы

Первым делом участок под строительство избавляют от мусора, снимают верхний слой почвы (100 мм), потом поверхность выравнивают.

С помощью шнура и колышков делают разметку для установки стоек. В тех точках, где будут находиться опорные элементы, бурят мини-котлованы. Их минимальная глубина — 700-800 мм. Диаметр — на 100-300 мм больше, чем сечение профильных труб. На дно скважин засыпают песок, его трамбуют. Затем в ямы устанавливают стойки, которые тут же выравнивают по вертикали. В ямы с опорами засыпают мелкофракционный щебень, до половины глубины. Его также утрамбовывают. Затем в ямы заливают раствор, изготовленный из цемента (1 часть), песка (2-3 части) и щебня (2-4 части). Чтобы гарантировать вертикальность стоек, их фиксируют временными укосинами (поперечинами).

После завершения установки опор делают перерыв на 5-10 суток, так как процесс изготовления навеса из профильной трубы можно продолжать только после набора бетоном прочности. Во время вынужденной паузы занимаются изготовлением других элементов конструкции.

В соответствии с чертежом из труб с помощью болгарки нарезают заготовки для верхней обвязки, или собирают фермы. Элементы раскладывают на ровной поверхности, подгоняют и проверяют. Затем конструкции прикрепляют к опорам. Чтобы придать жесткость каркасу односкатного навеса, соединения усиливают укосинами из профтрубы.

Последняя операция — фиксация обрешетки поперек ферм. Ее чаще также изготавливают из профильных труб. Значительно реже используют пиломатериалы. Древесину перед началом работ обязательно защищают — каждую заготовку обрабатывают антисептиком, причем несколько раз, с паузой, необходимой для впитывания состава.

Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Например, расстояние между металлическими элементами под профнастил может достигать 300-1000 мм.

Внешняя отделка строения

К этому этапу относится очистка и грунтовка каркаса навеса, покраска односкатной постройки и монтаж кровельного материала.

После того как основная работа с конструкцией навеса из профильной трубы завершится, места сварки очищают от окалины. Все поверхности обезжиривают: для этого этапа используют ацетон, Уайт-спирит или бензин. Затем каркас грунтуют. Высохшее строение красят и оставляют до полного высыхания.

Для создания кровли навеса для машин своими руками используют различные материалы. К популярным вариантам относится профнастил, металлочерепица, поликарбонат (сотовый) и ондулин. Профлист укладывают, начиная крепление с нижнего свеса. Обязательно делают нахлест в одну волну. Фиксируют материал саморезами с резиновыми шайбами.

Сотовому поликарбонату необходима защита от конденсата, поэтому его монтируют вдоль свеса. Полосы соединяют Н-образными профилями. Стыки располагают на фермах или на металлопрофиле. К обрешетке поликарбонат крепят саморезами и термошайбами. Торцы ячеистого материала защищают П-образным перфорированным профилем.

Покупка готовой конструкции: как избежать ошибок при выборе навеса?

Желание сэкономить не всегда похвально. Справедливо это и для выбора готового металлического изделия. Не исключено, что те производители, которые снижают цену свои моделей, продают конструкции низкого качества. Как можно избежать ошибок, на что обратить внимание? У готового навеса есть несколько потенциально слабых мест.

Толщина поликарбоната. В некоторых дешевых моделях можно увидеть материал, толщина которого не превышает 6 мм. Для конструкций, эксплуатируемых в наших широтах, минимальный показатель — 8 мм. Диаметр труб, из которых сделаны стойки. Несущая конструкция металлического навеса обязана выдерживать серьезные снеговые и ветровые нагрузки. Минимальный диаметр надежных опорных элементов (квадратного сечения) — 60 мм.

Последний важный критерий при выборе будущей конструкции — количество стоек. Оно в большей степени зависит от региона, где находится загородный участок. Если в местности выпадает очень большое количество осадков, то 6 опор (по 3 на каждую сторону) — условие обязательное.

Как сделать односкатный навес из профнастила, но не допустить серьезных ошибок во время строительства «крыши для машины»? В любом случае автовладельцу пригодится пошаговая инструкция. Например, хороших оценок заслужил «минисерийный» видеоурок следующего мастера: