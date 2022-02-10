Строительство дома — процесс увлекательный и очень сложный, так как хозяевам необходимо учитывать множество нюансов, чтобы здание было надежным, эффектным и гармоничным. Не последним по значимости является козырек над крыльцом. Этот элемент может показаться простым, но только на первый взгляд. На самом деле, навес над входной группой считают визитной карточкой дома и его владельцев. Он служит надежной защитой от солнечных лучей, дождя и снега, подчеркивает общий стиль здания и участка. Не исключено, что неправильно подобранная конструкция испортит общее впечатление. Поэтому сначала нужно узнать, по каким критериям подбирают навес над входной дверью, чтобы сделать его привлекательным, удобным и абсолютно безопасным.

Требования к козырьку над крыльцом

Такой навес можно приобрести, или соорудить его самостоятельно. Но перед выбором готовой модели или созданием конструкции своими руками, необходимо познакомиться с требованиями к небольшому, но крайне важному элементу фасада.

Козырек над крыльцом обязан быть полноценной, безупречной защитой для людей и входной двери. Поэтому он должен выдерживать не только свой вес, но и перепады температур, ветровую, снеговую нагрузку. Конструкция может иметь практически любую форму и размер, но лучшим вариантом считают модель, которая закрывает от осадков не только дверь, но и все крыльцо. Навес должен гармонировать, соответствовать архитектуре здания. Поэтому владельцам нужно правильно подобрать материалы, форму, цветовую гамму.

Защитный элемент фасада одновременно и его украшение, обрамление дверного проема. Поэтому очень важно найти тот материал, который будет прочен и неуязвим. Например, далеко не каждый кандидат на роль крыши козырька над крыльцом сможет достойно противостоять граду.

Качество и прочность конструкции не единственные требования. Для нее необходимо организовать сточную систему. Осадки должны стекать в какую-либо емкость, или в ливневую канаву. В этом случае эффективность гарантирует корректный угол наклона и поворот элементов.

Виды навесов над крыльцом

Все козырьки делятся на две группы — на опорные и подвесные конструкции. Для установки первых используются дополнительные элементы — опоры, вторые крепят только к стене здания. Столбы опорных моделей чаще делают из металла. Для подвесных навесов возможны варианты — дерево, металл. Ассортимент материалов для полотна довольно широк.

По форме козырьки бывают:

односкатными;

двускатными;

многоскатными;

арочными;

куполообразными;

маркизообразными;

комбинированными, или сложными.

Теперь нужно рассмотреть виды козырьков над крыльцом, оценить их плюсы и минусы.

Односкатные, плоские или наклонные

Эти модели отличаются легкостью и простотой в изготовлении и монтаже, поэтому они относятся к самым распространенным изделиям. Минимальный угол наклона полотна — 15°. Этот показатель гарантирует беспрепятственный отвод осадков. Плюс односкатных навесов — их бюджетность, минус — недостаточная защита от бокового дождя, снега и ветра.

Двускатные

Такое решение — оптимальный вариант для зданий с аналогичной (двускатной) крышей. Эта разновидность конструкции более надежна: прочность обеспечивает треугольник, являющийся ее основой. Каркас этого навеса более устойчив к порывам ветра. Второе название двускатных козырьков — «домики».

Многоскатные

Данные изделия имеют большее количество скатов: их может быть 3, 4 или более. Эта конструкция козырька над крыльцом напоминает пирамиду. Ее достоинства — отличная защита входной двери здания, максимальная прочность. Недостаток — сложность системы и, соответственно, цена изготовления.

Арочные

Можно смело утверждать, что эта разновидность навесов наиболее популярна и распространена. Козырьки-арки эффектны, неуязвимы, они обеспечивают надежную защиту от непогоды, гарантируют своевременный сход снега. Эти конструкции сравнительно недороги, относительно просты в изготовлении и установке.

Куполообразные

Этот вид навесов выглядит необычно, хорошо защищает входную дверь от осадков и ветра благодаря нескольким, изящно изогнутым сегментам. Преимущества куполообразных моделей — функциональность и презентабельность. Единственный их минус — дорогая цена из-за сложности монтажа и изготовления.

Маркизообразные

Слегка вогнутые конструкции выглядят более привлекательно, интереснее, чем их «простейшие» односкатные соперники. Изготовление и монтаж маркизообразных козырьков обойдется недорого. Недостаток у вогнутых навесов то же, что и односкатных изделий: это недостаточная защита от порывов ветра и косых осадков.

Сложные

Такие навесы могут сочетать в себе несколько разновидностей, уровней и материалов. Данные варианты козырьков над крыльцом максимально сложны в проектировании, изготовлении и (чаще) в монтаже. Поэтому их обычно заказывают индивидуально. Главные преимущества таких моделей — их неповторимость, эксклюзивность и отсутствие слабых мест.

Навес над крыльцом: ассортимент материалов

Их выбор зависит от нескольких факторов: от дизайна здания и ландшафта участка, климата местности (от количества осадков, ветровой нагрузки), бюджета, выделенного на строительство этого элемента фасада. Если выбрана конструкция сложной формы, то из списка можно исключить жесткие виды кровельных материалов.

Для сооружения навеса над входной дверью используют:

дерево;

металл;

стекло;

пластик;

ондулин;

металлочерепицу;

сотовый поликарбонат и т. д.

Претенденты для создания каркаса

В этой категории выбор невелик: в большинстве случаев основной элемент козырька для крыльца изготавливают из дерева или металла. Каждый из материалов имеет как преимущества, так и недостатки.

Дерево

К плюсам материала относится простота работы с ним, умение вписаться в любое окружение. Главное достоинство древесины — ее натуральность, но для конструкций, находящихся на открытом воздухе, она превращается в недостаток. Поэтому навес из дерева требует надежной защиты от влаги, солнечных лучей и многочисленных «врагов». В список минусов можно занести недолговечность деревянных конструкций и сложности, которые могут возникнуть при сооружении элементов сложной формы.

Металл

Металлический профиль лишен слабых мест дерева: он максимально прочен, белее «изящен», менее уязвим в неблагоприятных уличных условиях. В отличие от дерева, металл хорошо сочетается с любым фасадом. Однако для сборки каркаса хозяину не обойтись без сварочного аппарата. Чтобы изделие выглядело безукоризненно, мастеру необходим опыт работы с ним.

Для арочных навесов трубы придется гнуть, поэтому потребуется дополнительное оборудование — трубогиб. Станок можно сделать самостоятельно, или приобрести его в магазине. Кованый козырек над крыльцом своими руками — операция, подвластная только мастеру с большой буквы. Такие модели обычно заказывают, или приобретают для украшения конструкции отдельные элементы.

Каркас и опоры могут быть деревянными, металлическими, либо комбинированными. Столбы из кирпича или камня — вариант, который требует создания надежного фундамента для каждого вертикального элемента навеса.

Материалы для создания кровли

В этой «номинации» круг кандидатов значительно шире. На роль покрытия крыши козырька подойдет любой нетяжелый материал, который будет гармонировать со стилем дома и придомовой территории.

Пластик

Для устройства козырька над крыльцом можно рассмотреть два изделия — полимерпесчаную черепицу и панели ПВХ.

Пластиковая черепица

В состав композитного материала входит песок, полимер, пигмент и добавки, защищающие черепицу от воздействия ультрафиолета. Плюсы полимерпесчаных изделий — привлекательность, экологичность, отличная звукоизоляция, морозоустойчивость и широкая цветовая гамма. Недостаток — вес, так как доля песка в изделиях не менее 70%.

Панели ПВХ

Поливинилхлорид не сможет гарантировать долговечность покрытия, находящегося на улице. Поэтому данный материал чаще используют для отделки козырька над крыльцом снизу, в качестве подложки. В этом случае пластиковые панели защищены от главного «врага» — от УФ излучения.

Сотовый поликарбонат

Это первый претендент, который привлекает доступной ценой, ассортиментом расцветок, легкостью, гибкостью и прочностью. Поликарбонат не боится солнечных лучей и влаги, отлично раскраивается, не требует особого ухода. Идеальная комбинация — сотовый материал и металл.

Единственный серьезный недостаток этого полимера — возможность повреждения покрытия: например, градом. При очистке полотна навеса от снега не рекомендуется использовать металлические инструменты, так поликарбонат легко поцарапать. Если дефектов будет много, материал потеряет светопропускную способность, а также лишится защитного слоя, стабилизирующего УФ-излучение.

Профилированный лист и металлочерепица

Такой навес над крыльцом частного дома выбирают в том случае, если профнастил является кровлей здания. Этот материал недорог, прочен, неприхотлив, климатически и термически инертен, относительно прост в монтаже. Его главный недостаток — минимальная звукоизоляция. Профлист в несколько раз усиливает громкость звуков.

Козырек над крыльцом из металлочерепицы выглядит более выигрышно. Этот материал привлекателен, отличается широчайшим ассортиментом, практичен и стоек. Он идеально подходит на роль покрытия для сложных конструкций. Относительным минусом можно считать цену металлочерепицы: профилированный лист обойдется дешевле.

Стекло (ударопрочное)

Этот материал чаще используется для создания навеса над крыльцом общественных зданий. Преимущества стеклянных козырьков:

прозрачность, эффектность;

прочность и надежная защита;

кажущаяся легкость, невесомость сооружения.

Однако, как и любой материал, стекло имеет «большие минусы». К ним относится самая высокая цена моделей, сложность изготовления и монтажа, тяжесть конструкции, теоретическая возможность повреждения полотна. В этом случае крыша или пойдет трещинами, или обрушится дождем из осколков. «Маленький плюс» в том, что они безопасны, потому что стеклянные «капли» будут иметь гладкие края.

Ондулин

Еврошифер имеет и достоинства, и некоторые недостатки. Козырек над входом из ондулина не создаст дискомфорта жильцам, так как он отлично поглощает звуки. Покрытие имеет небольшой вес, поэтому монтаж его прост. Ондулин долговечен (40-50 лет), ему не страшны любые климатические условия, он не горюч (но плавится при высокой температуре).

К минусам материала можно отнести небогатую цветовую гамму. В продаже можно найти только зеленые, коричневые, красные и черные покрытия. Укладку кровли не рекомендует проводить в сильную жару и в морозы.

В первом случае материал становится мягким, во втором — очень хрупким, поэтому может деформироваться или раскрошиться. Кроме того, мягкий вид кровли требует сооружения сплошной обрешетки и добавления подложки (гидроизоляции).

Альтернативы

Есть и еще несколько кандидатов, которые в прошлом были очень популярными. Это натуральная черепица, сланцевая и деревянная кровля (дранка, гонт, тес). Сейчас для сборки конструкций для навесов над крыльцом их используют редко. Главный недостаток первых двух видов — их тяжесть. Деревянное покрытие всегда уязвимо, поэтому ему требуется дополнительная обработка (антипиренами, антисептиками, дымом, маслом, специальным лаком и т. д.).

Способы крепления козырька

Долговечность и устойчивость конструкции зависит от качества ее фиксации на стене здания.

Монтаж подвесных моделей

Для крепления навесов над зоной крыльца мастера применяют несколько методов.

Использование стальных закладных элементов при сварном соединении. Сначала в стене отмечают точки для монтажа козырька. Отверстия высверливают перфоратором. Их глубина зависит от толщины стены, диаметр — от используемой арматуры (минимум 12 мм). Закладные детали забивают в отверстия молотком. Оптимальный способ — их фиксация на этапе строительства стен здания. Применение готовых кронштейнов. Этот вариант считается самым популярным. Такое крепление гарантирует прочность и долговечность архитектурного элемента. Крепежные кронштейны можно зафиксировать саморезами и дюбелями (для легких конструкций) либо анкерными болтами (для габаритных навесов). В последнем случае после установки анкеров с них снимают гайки, затем крепят кронштейны, и фиксируют их, снова закручивая крепежные элементы.

Последний метод — использование опорных брусьев. Первым делом в стене просверливают несколько отверстий, затем в них забивают анкера с гайками. Для фиксации элементов в них сверлят сквозные отверстия.

Установка козырька с опорами

Вышеописанные способы идеальны для фиксации небольших навесов, а также для зданий, чьи стены выложены из максимально прочных материалов. Большой вес изделия, пустотелый кирпич или пористые строительные блоки — причина для выбора конструкции с опорными столбами. В этом случае операция усложняется.

В точках, где будут устанавливаться опоры, выкапывают приямки. Их дно должно располагаться ниже уровня промерзания грунта. Затем в приямки насыпают песок и щебень. После уплотнения слоев устанавливают столбы, вертикальность контролируют уровнем (отвесом), и фиксируют временными подкосами. Потом опоры бетонируют. Если используются деревянные элементы, то их предварительно обрабатывают антисептическим составом. Подземную их часть обмазывают битумной мастикой, или обматывают рулонным (пленочным) гидроизоляционным материалом.

Второй вариант монтажа опор из бруса — использование закладных, зафиксированных на надежном основании.

Для крепления каркаса козырька к столбам используют кронштейны и саморезы. Этот этап начинают только после набора бетоном прочности. К стене здания навес присоединяют одним из способов, описанных выше.

Как соединить стену дома и навес над крыльцом?

Перед самостоятельным сооружением этого архитектурного элемента необходимо узнать обо всех этапах операции. Очень часто у владельцев возникает вопрос о том, как соединить здание и козырек так, чтобы вода не стекала по стене дома. Как правило, используют отбойную планку. Этот способ подходит для любого вида кровли, для деревянных элементов и листового металла.

Сначала в стене здания делают штробу, глубина ее — 5-8 мм. Край отбойной планки вставляют в канавку, затем фиксируют при помощи влагостойкого герметика, предназначенного для наружных работ.

Кровельный материал укладывают под планку, чтобы обеспечить защиту места стыка. Для монтажа металлочерепицы и других подобных материалов можно купить пристенный профиль. В его комплект входят резиновые уплотнители.

Установка козырька из стекла или поликарбоната требует применения другого способа из-за прозрачности материалов. В этом случае можно использовать один из двух методов.

Чтобы гарантировать герметичность соединения, между стеной и покрытием прокладывают резиновый или полиуретановый уплотнитель. Затем материал прижимают к стене, и тут же крепят его к каркасу конструкции. Для стыковки поликарбоната со стеной здания покупают пристенный профиль, изготовленный из прозрачного ПВХ или ПК. Его фиксируют дюбелями и саморезами. Пространство между материалами закрывают силиконовым уплотнителем, который идет в комплекте.

Козырек над крыльцом многим может показаться простейшей конструкцией. Однако перед его изготовлением нужно выбрать материалы, найти подходящую модель и оптимальные размеры навеса. С ответственностью необходимо подойти ко всем этапам — к составлению чертежа, к сборке и фиксации архитектурного элемента. Любая ошибка может спровоцировать быстрое разрушение козырька.

О том, как можно воплотить план в реальность, расскажет мастер из следующего видео: