Загородный участок нередко превращает своих хозяев в настоящих творцов. Почти по волшебству на придомовой территории появляются бани, гаражи, веранды и/или террасы, беседки, козырьки над входом и, конечно же, навесы. Последние симпатичные и практичные дополнения могут выполнять различные функции, поэтому они становятся все более популярными. Крыши подобных строений чаще всего изготавливают из поликарбоната. Да, этот материал все еще можно называть «новичком». Однако он почти мгновенно завоевал признание владельцев дач, загородных домов и коттеджей, и теперь стал просто незаменимым. Но загвоздкой может стать широкий ассортимент этого материала. Не все хозяева осведомлены о том, как выбрать поликарбонат для навеса, какой лучше, долговечнее и неуязвимее. К счастью, вид-фаворит уже определен, но только если главным критерием является «доступнейшая» цена материала.

Что называют навесом?

Если говорить об определении данной конструкции, то это кровля, располагающаяся на каких-либо опорных элементах. Ее основное предназначение — защита от осадков и солнечных лучей. Чаще всего «крышеванием» этих открытых сооружений занимается именно поликарбонат, или ПК.

Сейчас навесы можно увидеть практически на каждом загородном участке. Их устраивают для стоянок автомобилей, для приятных посиделок, для приготовления блюд вне стен дома, для защиты крыльца и бассейна. Кроме того, этим словом можно назвать даже крышу террасы (открытой веранды). Единственная серьезная разница между «нависающими» конструкциями с крышей из поликарбоната — их размер.

Преимущества и недостатки полимера

Сделать выбор поликарбоната для навеса предстоит тем, кто решил отдать предпочтение этому непрозрачному, прозрачному или полупрозрачному (малопрозрачному) материалу. Однако сначала нужно познакомиться с минусами и плюсами данного уникального претендента.

Достоинства ПК

В «позитивный список» поликарбоната входит:

гибкость;

жесткость;

эстетичность;

безопасность;

самозатухание;

легкость материала;

светопроницаемость;

химическая стойкость;

очень широкий ассортимент;

приемлемая цена ПК полимера;

способность стать заменой стеклу, металлу, сплаву;

стойкость к перепадам температур, низким и высоким значениям;

противопожарные свойства: антипирены вводят в сырье еще при производстве.

В перечень достоинств сотового поликарбоната добавляются теплоизоляционные качества. Однако именно для навеса они не нужны.

Слабые стороны

Самый большой недостаток также имеет сотовая, двухслойная разновидность поликарбоната. Это довольно низкая абразивная стойкость. На внешней панели данного материала будут хорошо видны царапины и вмятины («пробоины»), оставленные градом. Кроме нее в упрек ПК можно поставить:

его прозрачность;

высокую отражающую способность;

сравнительно высокий коэффициент теплового (термического) расширения.

В некоторых случаях недостатки поликарбоната или становятся его достоинствами, или не играют большой роли. По этим причинам различные виды ПК используют для сооружения навесов и козырьков, теплиц, оранжерей, витрин, автостоянок, веранд и террас, павильонов, перегородок, перекрытий, крытых переходов.

Из прозрачного монолитного материала изготавливают плафоны для уличных светильников, рассеиватели оптических систем автомобилей, противоударные стекла, защитные щиты, мотоциклетные шлемы, кабины для канатных дорог, бортики хоккейных площадок.

Какой поликарбонат для навеса выбрать: разновидности материала

Фаворитом можно назвать тот материал, который имеет меньше всего слабых мест. Поэтому нужно познакомиться со всеми претендентами, чтобы узнать о них максимум информации. ПК бывает сотовым (или ячеистым), монолитным и профилированным.

Монолитный поликарбонат (МПК)

Этот листовой (литой, экструзионный) пластик очень часто заменяет стекло, поскольку он прозрачен, прочен, имеет небольшой вес и сравнительно приемлемую цену, к тому же он красив и хорошо гнется. Монолитную разновидность ПК используют для создания и оформления киосков, павильонов, навесов, веранд, террас, остановок общественного транспорта, офисных перегородок и т. д.

По светопропускной способности он практически не уступает хрупкому и тяжелому коллеге. Стекло пропускает порядка 88-90% света, а поликарбонат-монолит — 85-88%. К тому же он поглощает ультрафиолет: под укрытие попадает всего 10% вредного излучения. Прочность пластика несопоставима с этим свойством стекла: монолит прочнее в 250 раз. К тому же он впятеро легче.

У будущих строителей может возникнуть вопрос, касающийся того, какой поликарбонат лучше для строительства навеса — монолитный литой или монолитный экструзионный. Для этих целей чаще покупают первый материал. Он прочнее, а значит, и прослужит дольше.

К недостаткам термопластичного полимера-монолита относят недостаточный уровень звукоизоляции, не очень хорошую стойкость к «чрезмерно агрессивным» химикатам, высокую цену и больший вес (2,5-14,5 на 1м2, зависит от марки, толщины листа), если сравнивать его с двумя другими видами поликарбоната. Кроме того, мастерам, выбравшим данный вид ПК, «грозит» более сложный монтаж. Минус этого претендента для изготовления теплиц очевиден: он не в состоянии «работать» теплоизоляционным материалом.

Сотовый поликарбонат (СПК)

С этим ячеистым претендентом хорошо знакомы многие владельцы дач и огородов, поскольку именно его в основном используют для создания теплиц. У сотового поликарбоната необычная структура: два тонких листа соединены многочисленными ребрами жесткости. Именно эти элементы придают полимерному материалу прочность. Они делают его способным противостоять механическим воздействиям, но совсем не мешают ему хорошо гнуться.

Среди преимуществ ячеистого полимера:

очень низкая теплопроводность благодаря ячейкам, заполненным воздухом;

хорошая светопроницаемость, способность рассеивать свет;

прочность (сотовый ПК в 200 раз прочнее стекла);

способность обеспечить звукоизоляцию;

защищенность от ультрафиолета;

химическая устойчивость;

великолепная гибкость;

пожаробезопасность;

малый вес.

К плюсам этой разновидности пластика относят умение противостоять низким и высоким температурам, а также без проблем переносить их перепады. Одно из самых замечательных качеств данного вида поликарбоната — его невероятная легкость. Он легче своего монолитного «собрата» в 5 раз. Его удельный вес — 0,52-3,7 кг/м2.

Среди «слабостей» сотовой разновидности ПК неумение с честью выдерживать механические воздействия (вмятины, царапины и т. п.) и потеря поврежденным материалом светопропускной способности. Еще один минус, несколько усложняющий монтаж листов сотового ПК, — изменение линейных размеров полимера при изменении температуры воздуха. Кроме того, ячеистый материал необходимо оберегать от попадания очень агрессивных щелочей и кислот. Если сравнивать монолит и сотовый ПК, то первый выигрывает соревнование по прозрачности. При одинаковой толщине листов разница «относительно ощутима» — 88% против 84%.

Монолитный профилированный поликарбонат (ППК, или просто профиль МП)

Этого кандидата можно назвать прозрачным шифером. Он также сможет стать симпатичной и надежной кровлей навесов. В список преимуществ профилированного (гофрированного) поликарбоната отправляют:

химическую стойкость;

невероятную прочность;

великолепный вид крыш;

довольно простой монтаж;

гибкость профилированных листов;

самую высокую прозрачность (до 92%);

пожарную безопасность (материал только плавится);

умение противостоять снегу, граду, сильным порывам ветра;

рекордную легкость (до 1,2 кг/м2 для изделия толщиной 0,8 мм ).

Гофрированный поликарбонат очень тонок, но способен выдерживать колоссальные нагрузки. Лист толщиной не более 1,5 мм может «справиться» с 320 килограммами (на 1 м2).

Есть ли у почти безупречного профилированного полимера минусы? К сожалению, есть. Как любой вид поликарбоната, он боится прямого попадания «соединений-агрессоров» — сильных кислот, щелочей и т. д. Небольшая толщина листов тоже может сыграть плохую шутку: такой материал не сможет сопротивляться очень сильным ударам.

К тому же профилированный ПК не лучшее решение для сооружений, расположенных рядом с домом. Как и другая монолитная разновидность, он плохо поглощает звуки града и дождя. Но эти недостатки многих владельцев участков все же не останавливают.

Какой поликарбонат можно назвать лучшим для строительства навеса?

Если сравнивать свойства родственных материалов и их цену, то лучшим кандидатом вполне можно считать поликарбонат сотовый. Он вполне надежен, очень легок, но значительно дешевле. У некоторых хозяев могут возникнуть сомнения, касающиеся внешнего вида этого ПК. Но его необычная структура видна только при ближайшем рассмотрении. Ячеистый материал крыши навеса совершенно не будет бросаться в глаза. К тому же скрыть каналы поможет матовый, цветной поликарбонат.

Однако никак нельзя сказать, что ячеистый материал оценивается как единственный достойный претендент. Не менее (и даже более) эффектно выглядят конструкции с кровлями из литого монолитного или профилированного материала. Второе их неоспоримое достоинство — способность выдерживать значительные механические нагрузки.

Какой толщины поликарбонат лучше использовать для навеса?

При выборе этой величины главным ориентиром становится конструктивные особенности и размеры строения.

Толщина сотового поликарбоната

Для навеса обычно выбирают более прочный материал — от 5 мм. Менее толстые листы будут недостаточно надежными: они лучше всего подходят для легких рекламных конструкций. Толщина ячеистой разновидности поликарбоната зависит от шага обрешетки:

ячейки 500х500 мм потребуют толщины 5 мм;

шаг 600 мм подразумевает использование листов толщиной 6 мм;

ячейки 800х800 мм и 1000х1000 мм — повод выбрать изделия толщиной 8 мм и 10 мм соответственно.

Если рассматривать средние и небольшие навесы, которые чаще сооружают на загородных участках, то для их крыш используют сотовый полимер толщиной 8-10 мм. Этот материал хорошо выдерживает снеговую нагрузку. Если говорить о толщине материала для изготовления козырьков, то в этом случае оптимальным решением будут более тонкие листы (6-8 мм). Дело в том, что для этих конструкций важен легкий вес, поскольку опираются они на стены зданий.

Толщина монолитного поликарбоната для строительства навеса

Литой материал обладает максимальной прочностью среди всех прозрачных материалов, поэтому для сооружения небольших навесов обычно выбирают между двумя показателями — 4 мм и 6 мм. Эти величины подойдут практически для любой конструкции, возводимой на придомовой территории. Исключением могут быть «малые архитектурные формы больших размеров». В этом случае лучше выбрать листы толщиной 8 мм.

Толщина профилированного поликарбоната

Для навесов этот вид материала можно назвать рекордсменом. При минимальной толщине он невероятно прочен. По этой причине для небольшой крыши на опорах подойдет ПК 0,8 мм. Для конструкций больших размеров лучше выбрать более толстый профилированный материал. Оптимальной будет толщина 0,9 мм либо 1 мм. Больше — надежнее, лучше.

Какой цвет поликарбоната лучше выбрать для навеса?

На этот случай есть несколько рекомендаций:

Красный цвет относятся к раздражающим, поэтому длительный отдых под такой «кричащей» крышей не лучшее из решений. Однако для автомобиля он вполне подойдет. Зеленый и синий цвет противопоказан коже, которая приобретет некрасивый синюшный оттенок. Кроме того, не в лучшую сторону изменится и вид продуктов, блюд, напитков. Поликарбонат оранжевого или желтого цвета тоже окрасит все пространство под навесом. Спустя некоторое время такие изменения хозяевам легкого строения могут попросту надоесть.

Приветствуются изделия молочно-белых, коричневых оттенков, а также прозрачный (навес не для отдыха людей) и прозрачный матовый ПК. Еще один симпатичный и подходящий полимерный претендент — поликарбонат бронзовый (дым). Но на выбор изделий обязательно повлияет вид кровли и отделка стен дома. Оттенок поликарбоната должен гармонировать с материалами главного здания.

Что касается выбора цвета поликарбоната для навеса, защищающего бассейн, то здесь лидерами являются синий, голубой либо бирюзовый. Они помогут превратить «обычное» зеркало воды в «морскую гладь».

Еще один популярный кандидат для защиты резервуаров — прозрачный полимер (монолитный либо сотовый). В этом случае в теплое время года жидкость в бассейне будет не только чистой, но и комфортной температуры.

Материал и светопроницаемость

Цвет и толщина поликарбоната для навеса не единственные важные критерии. Большое значение имеет прозрачность (или непрозрачность) защитного элемента конструкции. Какой именно вид поликарбоната можно считать лучшим для навесов? Нужно сказать, что каких-то строгих правил нет, но есть несколько рекомендаций:

Прозрачный сотовый материал остается лидером симпатий россиян, потому что чаще всего он становится защитой теплиц. Но существуют и другие варианты его использования. Ячеистый поликарбонат нередко становится крышей козырьков балконов и входных групп, а также кровлей отдельно стоящих конструкций. Прозрачный монолитный и профилированный ПК используют для строительства навесов, козырьков и оранжерей. Минус и плюс этих материалов — отличная светопропускная способность. Поэтому для сооружения навесов для отдыха на открытом воздухе их обычно не используют. Полупрозрачные, малопрозрачные и непрозрачные разновидности поликарбоната выбирают для строительства навесов, которые в будущем превратятся в стоянки для автомобилей, в столовые, гостиные на свежем воздухе и т. д.

Бронзовые и темно-коричневые изделия придадут навесам великолепный вид, а также отлично впишутся в любой ландшафт. Однако такие покрытия будут аккумулировать тепло, а значит, в жару под ними будет не слишком комфортно находиться. Поэтому цвет поликарбоната для навеса выбирают, «держа в уме» его основное предназначение.

Форма навеса

Эти конструкции относятся к малым архитектурным формам, однако недостатка в вариантах здесь нет. По конфигурации крыши навес может быть:

четырехскатным (вальмовым, шатровым) или многоскатным;

односкатным и двускатным;

арочным, полуарочным;

комбинированным;

вогнутым и т. д.

Существуют и очень эффектные, модные строения с почти плоскими крышами. В этом случае угол их наклона делают «максимально минимальным». Каркас, обязанный не «сгибаться» под весом снега, собирают из очень надежных металлических балок. Первый кандидат для создания подобной конструкции — стальной двутавр.

Если искать самый лучший вариант «во всех отношениях», то им многие признали арочный навес. Эта конструкция изящна и устойчива. Она отлично защищает от снега и дождя, ее нередко украшают красивыми, ажурными коваными элементами.

Двускатные и четырехскатные крыши чаще выбирают при строительстве сравнительно больших сооружений. Их несомненные преимущества — прочность, отличная защищенность, беспрепятственный сход осадков. Для автомобильных стоянок под открытым небом, но у стен дома, зачастую предпочитают почти элементарную односкатную конструкцию. Такой навес гарантирует минимальные расходы на строительство.

Лучшие производители ПК

Слишком большой ассортимент далеко не всегда благо, так как выбрать оптимальный вариант довольно сложно. Поэтому покупателям нередко приходится ориентироваться на отзывы людей, уже проверивших продукцию той или иной фирмы. Хороших оценок заслужили изделия следующих компаний, производящих разные поликарбонатные листы:

Borrex;

CARBOGLASS;

KINPLAST;

Kronos;

Novattro;

Polygal Восток;

Sellex;

Карат;

Мир поликарбоната;

ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП;

СафПласт;

Юг-Ойл-Пласт.

Как выбрать поликарбонат для навеса, чтобы сооружение получилось красивым, надежным, безупречным? В первую очередь необходимо понять, какие достоинства претендентов в конкретном случае перевешивают. Некоторые владельцы загородной недвижимости выбирают практичный сотовый поликарбонат. Другие за ценой не стоят, поэтому отдают предпочтение материалу-монолиту.

В завершение темы «Как выбрать поликарбонат для навеса»— популярное и информативное видео: