Навесы на загородных или дачных участках устанавливают над крыльцом, над зоной отдыха, бассейном, над парковкой для автомобиля и т. д. Эта легкая конструкция, защищающая территорию от осадков и солнечных лучей, популярна из-за функциональности, удобства и простоты сооружения. Но чтобы она служила долго, и была максимально надежной, ее создателям нужно узнать, как выбрать тип постройки и материалы, как рассчитать навес и корректно установить опоры для него. Знание всех этапов и особенностей работы даст возможность провести ее самостоятельно, получить надежное, долговечное и эффектное строение.

Классификация навесов

Эти конструкции могут быть отдельно стоящими, или пристроенными. Первые навесы имеют не менее 4 опор, вторые могут частично опираться на стену здания, поэтому стоек у них может быть меньше. По типу крыши навесы делятся на односкатные, двускатные, арочные и т. д.

Односкатные, или прямые. Это самые простые конструкции, которые дают шанс использовать в роли покрытия любые кровельные материалы. Двускатные. Эти строения более сложные. Данные модели оптимальны для строений, имеющих большие размеры. В основе их ферм — равносторонний треугольник. Арочные. Такие постройки создают с помощью изогнутых ферм. Для покрытия их крыш используют только гибкие материалы.

К более сложным конструкциям относятся купольные, шатровые и многоуровневые навесы. Последние изделия, как правило, делают на заказ, устанавливают их сотрудники компании-изготовителя.

Материал для опор навеса

Конструкции для защиты придомовой территории позволяют выбрать одного из кандидатов, или создать стойки из их комбинации. Наиболее популярными можно назвать несколько материалов.

Дерево

Такие постройки привлекают простотой работы, поскольку древесина хорошо поддается обработке, и не требует для создания заготовок дорогого оборудования. Крышей для такого навеса может быть поликарбонат. Главная претензия к дереву — его натуральность. Чтобы предотвратить его разрушение, перед возведением постройки все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.

Металл

Это самый надежный материал для сооружения каркаса навеса. В этом случае используют профильные трубы, прямоугольного или круглого сечения. Оптимальный вариант сборки металлической конструкции — сварка элементов. Альтернатива — болтовое соединение. Если выбран последний способ, то мастеру необходимо иметь в виду, что такие крепления потребуют постоянного контроля.

Кирпич

Из этих строительных блоков возводят столбы для навеса. Этот материал прочен и надежен, но при создании таких конструкций он используется нечасто. Причины отказа — трудоемкость работ, затраты на материал и изготовление опор, необходимость паузы для застывания раствора кладки.

Существуют и комбинированные столбы под навес. Один из наиболее распространенных вариантов — кирпичная кладка и металлический профиль.

Создание чертежа и расчеты

Первый этап перед строительством этой легкой конструкции — составление ее проекта. При создании чертежа обязательно учитывают, что навес должен выдерживать вес снега и кровельной системы. На схеме отмечают все элементы конструкции, с обязательным указанием их размеров.

При создании проекта учитывают длины стропил (L) и угол наклоны крыши (Q). Последний показатель выбирают, учитывая тип кровли, а также ветровую и снеговую нагрузку в регионе. Угол наклона крыши односкатного навеса должен находиться в пределах 6-15°. Для других конструкций этот диапазон выше — 22-30°.

Для расчета длины стропил используют формулы:

L = В/2cosQ для двухскатных конструкций;

L = В/cosQ для односкатных навесов (В — ширина крыши);

для арочных моделей: L = 1,57 × (h + В/2) (h — высота постройки).

Оптимальный вариант для расчета стропильной системы навеса — использование одного из онлайн-калькуляторов. Это решение позволит получить точные размеры элементов конструкции и избежать ошибок.

Расчет количества опор для навеса

Расстояние между стойками и стропилами должно быть таким, чтобы вес кровли распределялся максимально равномерно. Что касается количества опор, то для строения размером 3х6 м оптимальный вариант — 8 стоек, расположенных в 2 ряда. Шаг металлических элементов — 1,5-1,75 м, их диаметр — 80-120 мм. Нужно учитывать, что каждая пара опор способна выдержать нагрузку до 250 кг.

Для создания стропильной системы берут металлопрофиль меньшего сечения — 20х40 мм, 40х40 мм или 50х50 мм. Для обрешетки и откосов подойдут элементы меньшего сечения. Это позволит уменьшить вес, но не потерять несущую способность конструкции. Оптимальная высота навеса — 2,5-3 м.

При увеличении размера сооружения увеличивается и количество стоек. Например, для широкой конструкции (6 м или более) требуется еще один ряд опор, в средней ее части. В противном случае постройка может не справиться с весом крыши. Последствием такой ошибки станет ее складывание.

Глубина установки опорных элементов

На какую глубину закапывать столбы для навеса? Ответ на данный вопрос зависит от местности, где планируют возводить строение. В этом случае главный критерий — глубина промерзания грунта. К этому параметру прибавляют от 200 до 300 мм.

Если опоры установить выше этой отметки, то целостность конструкции будет под угрозой. При промерзании почвы недостаточно заглубленные стойки может выдавить. Минимальная глубина ям для легких построек — 600 мм, но это значение все же лучше увеличить.

Способы установки опорных столбов для навеса

Для монтажа стоек есть несколько методов.

Для фиксации металлических столбов для навеса используют отрезки арматуры. Эту технологию применяют, если на участке для постройки уже есть основание, сделанное из бетона или асфальта. Вбивание опор. Данная технология подходит только для надежного каменистого грунта. Второй минус такого метода монтажа — его сложность, требующая прикладывания серьезных усилий. Бетонирование столбов для навеса. Сначала для установки опор выкапывают ямы. Затем стойки устанавливают, фиксируют, после чего заливают в углубления песчано-цементный раствор.

Третий способ более популярен. Его преимущества — относительная несложность работ, прочность стоек, сравнительно небольшие затраты на операцию.

Монтаж металлических стоек для навеса на асфальт или бетон

Данный вариант дает шанс избежать разрушения покрытия. В этом случае в точки, предназначенные для опор, вбивают штыри. Максимальная глубина — 900 мм. Затем к арматурным стержням приваривают стойки из металлопрофиля.

Опоры из металла: как бетонировать столбы для навеса?

Первым делом расчищают площадку под навес. Затем территорию размечают с помощью кольев и шнура, определяя места для установки стоек.

В отмеченных точках выкапывают ямы. На их дно засыпают влажный песок и щебень, затем подушку трамбуют. Готовые металлические столбы устанавливают в углубления, проверяют их вертикальность, затем фиксируют подпорками. Установленные элементы заливают раствором. Корректировку положения опор проводят в течение 2-3 часов после завершения работ, не позже.

После бетонирования делают перерыв на неделю. В этот период стойки не трогают: не проверяют их на прочность, не раскачивают и т. п.

Установка деревянных столбов для навеса

Данная операция не очень сильно отличается от монтажа металлический столбов, однако несколько особенностей у нее есть. Первые этапы (разметка, выкапывание углублений) проводят аналогичным образом.

Перед установкой стоек все деревянные заготовки подготавливают. Верхнюю их часть обрабатывают антисептиком, подземную защищают битумной мастикой. Состав наносят толстым слоем, как минимум 2 раза. Максимальное внимание уделяют торцам пиломатериала. На дно ям засыпают увлажненный песок, за ним — щебень. Оба слоя после выравнивания тщательно утрамбовывают. Деревянные опоры устанавливают в ямы, после проверки и фиксации их заливают раствором до уровня грунта.

Если есть необходимость, то вокруг опор делают невысокую опалубку для формирования небольших платформ. Затем в эти короба заливают бетон.

Альтернативный вариант, который не создаст проблем в будущем, — использование анкеров-якорей или подпятников. В этом случае древесина будет защищена от гниения.

Изготовление кирпичных столбов для навеса

Основой для этих элементов является столбчатый фундамент из армированного бетона. Минимальная ширина его элементов — 400 мм.

Основание заливают заподлицо с поверхностью. Ямы для столбов выкапывают ниже глубины промерзания грунта. В них устанавливают каркас, сделанный из арматуры. Для заливки используют бетон не ниже М250. Для набора прочности делают перерыв на 2-3 недели. Готовый фундамент застилают гидроизоляционным материалом. Затем выкладывают сантиметровый слой раствора. После этого переходят к созданию кирпичных опор.

Кладку делают с перевязкой, чтобы перекрыть все швы. Каждый ряд проверяют, чтобы избежать даже минимального смещения элементов. Чтобы гарантировать максимальную прочность конструкций, ряды армируют кладочной сеткой.

Способы выравнивания столбов для навеса

Поскольку при бетонировании опоры устанавливают в углубления, их обязательно выравнивают перед заливкой раствора. Делают эту операцию с помощью уровня и отвеса, данный этап предполагает участие ассистента. Для надежной фиксации стоек используют деревянные или металлические подпорки, колышки и шнур.

Если на участке практически идеально ровная поверхность, то обычно используют иной метод. Все металлические опоры размечают на одном уровне — отступив от края элементов 500 мм. Именно до этой отметки все стойки погружают в грунт.

Создание ферм, укладка кровли

В соответствии с чертежом «на земле» сваривают фермы, которые затем крепят к опорным элементам конструкции. На них фиксируют обрешетку. Для монтажа поликарбоната используют саморезы с термошайбами, для укладки металлочерепицы или профнастила — крепежные элементы, имеющие металлические шайбы и резиновые прокладки.

Хозяевам, запланировавшим создание легкой конструкции, могут быть полезны различные мнения и рекомендации. Однако лучшим решением остается помощь квалифицированного специалиста.

О том, как рассчитать навес, расскажет автор следующего видео: