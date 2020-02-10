Время от времени у хозяев возникает жгучее желание разнообразить интерьер, сделать его более запоминающимся, завершенным, обновленным. Однако приобретение мебели в салонах — то удовольствие, которое дорожает год от года. По этой причине альтернатива — самостоятельное изготовление мебели — в последнее время становится все более популярной. Этот способ дает возможность не только сэкономить, но и создать эксклюзивный предмет, способный идеально вписаться в конкретное пространство. Например, не слишком сложно изготовить удобный журнальный столик своими руками из ДСП, или из других простых материалов. С работой способен справиться даже новичок в столярном деле. Тот, у кого есть навыки этого ремесла, и вовсе затратит минимум времени.

С чего начинается работа?

Первым делом выбирают материал (или несколько), форму и размер журнального столика. Если опыта в создание чертежей нет, то эту часть работы пропускают, так как существует более простой выход — использование готовых схем, которые легко адаптировать под нужные размеры. Второй вариант — приглашение профессионала для изготовления эскиза, но эта идея не слишком привлекательна, так как обещает дополнительные траты.

Выбор материалов

Некоторые необычные модели состоят из разных материалов. Самый популярный пример — деревянная мебель со стеклянной столешницей. Журнальный столик своими руками можно изготовить из нескольких претендентов. В список входит:

Доски, брус, поленья, срезы больших деревьев. Такие модели идеально впишутся в современные интерьеры, однако для столяра-новичка это не лучший из вариантов. Причина — необходимость дополнительной обработки, нужность защиты древесины от растрескивания. Листовая древесно-стружечная продукция — ДСП, ЛДСП, МДФ, ОСП и т. д. Более подходящий материал найти попросту невозможно. Чтобы работать с плитами, не требуется дорогое оборудование, а распил всех заготовок можно заказать перед покупкой. Изделие получается максимально легким, удобным. Стекло, как правило, его закаленная разновидность, имеющая толщину не менее 5 мм. Этот материал комбинируют с деревом, плитами или металлом. Минус — необходимость правильного обращения, иначе при самостоятельной резке на детали можно получить бракованные заготовки. Металл — выбор тех, кто умеет хорошо обращаться со сварочным аппаратом, поэтому такой «железный вариант» начинающие мастера чаще даже не рассматривают. Натуральная лоза. Этот экологичный материал также предполагает наличие опыта подобной работы, поэтому красивая мебель с первой-второй попытки вряд ли получится.

Так как человеческая фантазия не знает границ, журнальный столик своими руками нередко делают из совершенно неожиданных вещей. В мебель могут превратиться книги, колеса, бочки, паллеты, большие пни и даже старые чемоданы. Однако такие, чересчур оригинальные, предметы хороши для дач, но оказываются совсем неподходящими для многих стилей интерьера. Поэтому классикой был и остается практичный, привлекательный, легкий и прочный журнальный столик из древесных панелей.

Материалы, инструменты и крепеж

Чтобы создать журнальный столик своими руками, чаще используют ДСП, ее две разновидности. Простая древесно-стружечная плита (просто ДСП) не имеет внешней отделки. ЛДСП — изделие, ламинированное декоративным покрытием, которое одновременно служит ее защитой, особенно от влаги. По этой причине при выборе материал лучше отдавать предпочтение именно последним плитам. Оптимальной для самостоятельной сборки мебели считают толщину 18 мм.

Кромочная лента для обработки торцов мебели — вторая необходимая покупка. Такая отделка позволит «рукотворной» мебели стать максимально похожей на магазинный стол. Еще одна функция этой кромки — защита от испарений. Современные древесно-стружечные материалы хоть и считаются совершенно безопасными для человека, но дополнительные мероприятия никогда не будут лишними.

Для мобильной модели журнального столика потребуется покупка колесиков-роликов. Обязательна водоотталкивающая пропитка. Для дополнительной защиты и декорирования используют лак, морилку либо краску.

Поиск инструментов и приобретение крепежных элементов — последний подготовительный этап. Для работы с ДСП или деревом потребуется:

дрель и набор сверл;

карандаш, линейка, рулетка;

молоток (резиновая киянка);

ножовка по дереву (металлу) или электролобзик;

стамески;

столярный клей;

струбцины;

шлифовальная машина (плюс наждачная бумага);

шуруповерт.

Для приклеивания кромок понадобится утюг.

Традиционный крепеж для сборки мебели — конфирматы. Это саморезы с большим шагом резьбы. При самостоятельной работе часто используют Г-образные металлические пластины (уголки), саморезы для дерева, тонкие гвоздики либо шканты, которые «сажают» на столярный клей. Для маскировки крепежей на поверхности изделия используют шпаклевку для дерева. Или самодельный состав — смесь из ПВА и мельчайших опилок.

Размеры и чертеж

Создавая или выбирая чертеж, всегда нужно учитывать, что размеры, форму надо подбирать, принимая во внимание назначение журнального столика, другие предметы мебели в комнате, где будет находиться изделие. Если его планируют ставить возле мягкой мебели, то лучше выбирать небольшие размеры: 400х400 или 500х500 мм. В этом случае идеалом станет круглый журнальный столик.

Если около него будет собираться большое количество людей, то конструкцию лучше предусмотрительно увеличить. Однако размер выбирают так, чтобы длина его была вдвое меньше длины дивана, а габариты составляли 2/3 мягкой мебели. Обычно журнальные столы имеют такие размеры:

длину (по столешнице) — 400-1200 мм;

высоту — 440-550 мм (на уровне или ниже дивана).

Журнальный столик своими руками — операция, дающая большой простор для деятельности. Такой предмет обстановки может быть любым. Цифры — это всего лишь ориентир, потому что четких правил относительно габаритов такой мебели нет. Размер хозяева выбирают сами, главным критерием остается удобство столика, количество человек, которое планируется около него разместить. Если эскиз владельцы дома решили сделать самостоятельно, то им нужно обратить внимание на несколько деталей:

чем больше площадь опор, тем более устойчивой будет конструкция;

если стол планируют сервировать, то мебель не должна быть очень маленькой.

Предназначение небольших изделий, имеющих сложную конфигурацию, чисто декоративное. Модели с простыми геометрическими формами столешницы — мебель наиболее функциональная. Самые безопасные конструкции — круглые или овальные журнальные столики — рекомендуют выбирать для дома, где есть (или в проекте) маленькие дети.

Круглый журнальный столик из ДСП

Это наиболее простой и быстрый способ создать вполне симпатичную мебель. Такая модель состоит из 4 элементов: двух кругов (столешница и нижнее основание) и двух прямоугольников, которые служат их оригинальными ножками, разделяют пространство на 4 одинаковых сектора.

Чтобы все детали были идеальной формы, лучше заказать распил. Если мастер уверен в своих силах, заготовки можно сделать самостоятельно. Перед сборкой торцы деталей защищают: их оклеивают меламиновой пленкой, используя утюг.

В прямоугольниках точно по центру одной длинной стороны делают пропил, с помощью которого обе заготовки соединяются друг с другом. Ширина этих отверстий равна толщине материала. Глубина их чуть-чуть больше половины высоты прямоугольников. Пропилы подготовленных деталей промазывают клеем, затем соединяют. К следующему этапу переходят только после того, как конструкция высохнет. Верхнюю часть «крестовины» промазывают клеем. Сверху укладывают столешницу, которую прибивают тонкими гвоздями в центре и к каждой ножке. Если столик имеет средние размеры, то крепежей потребуется больше. Аналогично поступают с опорным элементом для роликов, используют клей и пять гвоздей.

Шляпки скрывают под шпаклевкой, или используют в качестве камуфляжа самодельную «замазку». Все поверхности обрабатывают гидрофобной пропиткой, покрывают лаком, краской или морилкой. После высыхания журнального столика к его основанию прикручивают колесики.

Прямоугольный столик из досок

Это второй несложный вариант, однако, в отличие от первого, здесь есть много деталей, поэтому схема и размеры лучше привести. Необходимо подготовить относительно большое количество материалов. Потребуется:

брус для ножек (40х40 мм) длиной 1500 мм;

доски: для столешницы (10х20 мм, длина 3200 мм), для царг — 20х50 мм, длина 3000 мм;

краска или лак, шпаклевка;

саморезы.

Создание этой мебели тоже не отнимет много времени и сил. Сам процесс выглядит так:

Сначала брус и доски обрезают до необходимых размеров. Высота ножек составляет 380 мм. Доски для столешницы имеют длину 800 мм. Для царг вырезают 2 элемента длиной 300 мм, и два — по 700 мм. Из досок собирают столешницу. Боковины их промазывают клеем, укладывают на абсолютно ровную поверхность. Затем стягивают струбцинами таким образом, чтобы между заготовками не осталось щелей. Столешницу оставляют в покое на сутки. Собирают опорную конструкцию, состоящую из ножек и царг. Элементы соединяют саморезами, которые вкручивают наискось в заранее сделанные отверстия. Перпендикулярно длинным царгам в середине каркаса и по бокам (вплотную к ножкам) добавляют планки для фиксации столешницы. Каркас укладывают на столешницу, после определения его оптимального положения элементы соединяют саморезами, которые вкручивают в поперечные планки. Все поверхности тщательно шлифуют, защищают от влаги пропиткой, лакируют либо красят.

Максимум времени отнимает сборная столешница, которой надо сохнуть сутки. Остальные этапы проходят довольно быстро.

Журнальный столик из ДСП и стекла

Это еще один способ создать оригинальную мебель, затратив минимум времени и усилий. Для изготовления потребуется:

кусок закаленного стекла (650х900 мм) толщиной не менее 10 мм;

три элемента из ДСП (ЛДСП, МДФ, ОСП или из фанеры): две детали с размерами 300х400 мм, одна — 300х900 мм.

В этом случае используется конструкция, которая аналогична той, что применялась при изготовлении круглого столика. В заготовках из плиты или фанеры тоже делают пропилы. Ширина их соответствует толщине выбранного материала, длина — половине ширины (высоты) детали.

После получения элементов на них наносят разметку для будущих разрезов. Затем их выпиливают, детали промазывают клеем, собирают вместе. Для подгонки каркаса по горизонтали используют «щадящую» резиновую киянку. Основание шлифуют, красят или лакируют. После его высыхания устанавливают стеклянную столешницу.

Так как вес этого куска стекла довольно большой, какой-то дополнительной фиксации оно не требует.

Столик из поддонов

Довольно большой журнальный столик в индустриальном стиле можно легко изготовить из поддонов. Для столешницы идеальными считают евро-паллеты, имеющие подходящие размеры — 800х1200 мм. Количество изделий зависит только от желания хозяев: можно использовать 2 или 3 поддона. Чтобы сделать «евромебель», понадобится:

надежное стекло для столешницы, минимальная толщина — те же 10 мм;

спусковая резьба такой длины, как и высота будущего стола — 4 отрезка;

максимально надежные ролики (обычно 4 штуки);

гвоздодер.

Если в хозяйстве «завалялись» поддоны и стекло, то хозяева получат журнальный стол, истратив минимум средств на его производство.

Подготовка поддонов

Сама работа происходит в несколько этапов:

Сначала удаляют лишние детали. Паллеты переворачивают, затем срезают горизонтальные элементы: таких секций в изделии шесть. Центральную часть тоже удаляют, оставляя только верхние доски, перемычки и 4 прямоугольные ножки. Избавляют паллеты от торчащих гвоздей, особенно в нижней части. Если шляпка находится очень глубоко, то используют гвоздодер и отвертку в роли рычага. Центральную доску, освобожденную от гвоздей, снова фиксируют, но уже саморезами. Поддоны шлифуют, удаляя малейшие неровности. Все лишние отверстия и трещины закрывают самодельной «шпаклевкой» из опилок и ПВА. Углубляют все отверстия для крепежей. Затем нижнюю паллету переворачивают, возле отверстий сверлят еще несколько. Их диаметр должен позволить скрыть шайбу с гайкой. Стамеской и молотком убирают лишнюю древесину.

Все поверхности шлифуют: используют шлифовальную машинку, а для труднодоступных мест (отверстий) — наждачную бумагу.

Создание стола

На подготовленные изделия наносят лак, морилку либо краску. Паллеты прокрашивают полностью, с обеих сторон, не забывая даже об углублениях. Чтобы журнальный столик выглядел эффектно, наносят выбранное средство несколько раз.

Высохшие поддоны ставят друг на друга, по четырем углам вставляют отрезки резьбы, диаметр которой должен быть равен размеру отверстий. Затем на крепежи надевают шайбы, надежно фиксируют болтами. К нижней части присоединяют мебельные ножки. Сначала отмечают места для креплений, потом просверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у них. Последняя операция — закручивание саморезов.

Готовый журнальный столик переворачивают, сверху укладывают лист стекла. Такая самодельная мебель часто становится дачной мебелью, однако она нередко «прописывается» и в загородных владениях, а также в городских квартирах.

Мебель, изготовленная из пня

Этот материал хорош тем, что на его приобретение не придется тратить ни копейки. Найти подходящий пень можно где угодно. Главное, чтобы он был не очень давно спилен. Второе требование к натуральному материалу — его сушка. Перед началом работы «наисвежайший» пень должен сохнуть как минимум 6 месяцев. Такой большой срок позволит без проблем снять с него кору. Кроме пня придется подготовить:

белую (или другую) акриловую краску;

малярный скотч;

декоративные мебельные гвозди;

небольшой кусок войлока;

молоток, стамеску;

шлифовальную машинку.

Работа по превращению пня в журнальный столик тоже не отличается большой сложностью.

Бывшее дерево очищают от коры стамеской: двигаются сверху вниз. Если материал достаточно просушен, то «лишнее» снимается довольно легко. Чтобы очистить поверхность от остатков коры и придать более совершенную форму, пень шлифуют машинкой с насадкой мелкой зернистости. Обрабатывают все поверхности, потом заготовку обтирают влажной тканью. Пень обрабатывают грунтовкой, не забывая про нижний спил. После ее высыхания «полуфабрикат» красят. Чтобы гарантировать качественное покрытие, наносят 2-3 слоя, но каждый из них должен высохнуть. Вдоль будущей столешницы (параллельно ей) наклеивают скотч, который должен указать границу первого ряда декоративных гвоздей. Потом их забивают максимально близко друг к другу. Аналогичным образом делают следующие ряды.

Чтобы предохранить напольное покрытие от возможных дефектов, дополнительно проводят еще одну операцию. Нижнюю поверхность журнального столика оббивают войлоком, предварительно вырезанным по размеру основания. Однако некоторые мастера идут другим путем: они делают пень мобильным.

Столик, сделанный из поленьев

Журнальный столик своими руками делают и из этого материала. Такой «экологичный» предмет обстановки смотрится очень необычно. Чтобы соорудить эту мебель, необходим лист фанеры толщиной не менее 20 мм и поленья, длина которых 450 мм. Еще потребуется подготовить круглые спилы, их толщина — 30 мм. Не обойтись без шпаклевки для дерева. Лак — материал «по требованию». Последние нужные элементы — ролики.

Сначала делают каркас журнального столика. Из фанеры выпиливают прямоугольник-основание со сторонами 600 и 800 мм. Затем из нее же собирают ящик (400х450х680 мм — высота, ширина, длина). Коробку крепят на листе фанеры так, чтобы со всех сторон оставалось достаточно места для поленьев. К нижней части основания, отступив от краев по 30 мм, крепят ролики. Нарезают поленья (примерно 30 штук), затем их фиксируют на основании по периметру. Сначала их промазывают клеем, затем снизу дополнительно крепят саморезами. На короб устанавливают крышку, не нее наклеивают спилы (24 штук). Пустоты между элементами заполняют шпаклевкой, но этот этап требует послойного нанесения с последующим высыханием каждого слоя.

После высыхания шпаклевки, готовое изделие шлифуют, оставляют поленья «как есть» либо покрывают их лаком.

Журнальный столик своими руками можно изготовить практически из любого подручного материала, так как эта мебель имеет небольшие размеры, поэтому довольно легка в сборке, не слишком требовательна к мастеру. Например, в этом ролике можно увидеть один из вариантов изготовления оригинальной модели: