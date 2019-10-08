Непрекращающаяся война за свободное место в квартире — занятие многих хозяев, чье жилье не в состоянии похвастаться внушительным метражом. По этой причине уже довольно давно появились различные виды мебели, помогающей сэкономить драгоценные метры в комнатах и коридорах. К этой армии «спасителей» относятся шкафы-купе — удобные, высокие и потому — очень вместительные. Не у всех и не всегда получается подобрать подходящую модель в магазине, виной чаще всего становится неподходящий размер мебели. Можно пойти другим путем — сделать встроенный шкаф своими руками. Если такой вариант не пугает, то сначала надо познакомиться с предстоящей работой. Это знание даст шанс избежать потенциальных ошибок, подстерегающих новичков на каждом шагу.

Преимущества и недостатки

Только после ознакомления с плюсами и минусами этого процесса можно вынести окончательный вердикт — быть или не быть встроенному шкафу в доме. К достоинствам с полным правом относится:

Значительная экономия средств, потому что покупные конструкции обходятся довольно дорого. Если для изготовления новой мебели хозяева решили «распотрошить» старую, то выгода и вовсе несомненна. Редкие квартиры смогут похвастаться совершенно ровными стенами, не требующими долгого и дорогостоящего выравнивания. В этом случае встроенный шкаф легко и изящно замаскирует дефекты, спасет деньги, которые пришлось бы «выкинуть» на ремонт. Покупная мебель не всегда удовлетворяет все потребности членов семьи, так как в каждом доме свой набор предметов и вещей, которые нужно поместить во встроенный шкаф. Изготовление своими руками — единственный шанс получения максимального комфортного хранилища, ведь мастеру легко учесть все пожелания членов семьи. Экономия полезной площади. Почти в любой квартире есть возможность найти удобное место для встроенного шкафа, однако вписать туда покупную стандартную мебель удается редко. Да, есть альтернативный вариант — изготовление ее на заказ, однако такой выход из положения совсем непривлекателен, ведь придется платить двойную цену.

Недостатки самостоятельной сборки относительны. В эту категорию можно отнести только одно — то, что такую мебель уже не переставить, однако такую задачу хозяева встроенного шкафа вряд ли будут перед собой ставить, ведь он будет размещаться в идеальном месте. Самый лучший вариант такой мебели — купе.

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Материалы для встроенной конструкции

Выбор их — первый этап подготовительных работ. Ассортимент потенциальных материалов для сборки таких шкафов ничем не отличается от тех, что обычно идут на изготовление любой мебели.

Дерево — материал традиционный: экологичный, престижный, красивый, удобный в обработке. Однако встроенный шкаф своими руками из него изготавливают редко. Причина непопулярности — влажность, которая в нишах всегда выше. Именно ее перепады при открывании шкафа — главная угроза для дерева, используемого для корпусной мебели. Если хозяева выбрали дерево, то материал необходимо найти безукоризненный: в нем не должно быть никаких пороков — свилеватости, сучков либо трещин. Обязательна пропитка водно-полимерной эмульсией или горячей олифой. ДСП — самое распространенное сырье. Эти плиты изготавливают из прессованной стружки с использованием в роли связующего материала формальдегидных смол. ЛДСП — более подходящий материал, он неизменный фаворит лучших фирм, производящих данный вид мебели. Недостаток для самостоятельного производства — достаточно тяжелая тонкая обработка, поэтому ДСП или ЛДСП подходят только для создания простых конструкций. ДВП — еще один прессованный плитный представитель, изготовленный из пропаренных волокон древесины. Применение его зависит от сорта материала: полутвердая ДВП идет на изготовление ящиков и задних стенок корпусных конструкций, твердые и сверхтвердые разновидности уже применяют для создания мебели. Для встроенных в нишу шкафов материал малой плотности не самый лучший материал даже для низа ящиков. Причина та же — влажность. МДФ (мелкодисперсная фракция) — лучший кандидат, так как эти плиты более экологичны, влагоустойчивы и плотны, потому что их производят из древесной пыли, которую сдавливают под максимально высокой температурой. Результат такого нагревания, обеспечивающий отличное качество и полную безопасность МДФ, — выделение натуральной смолы — лигнина, надежно связывающего частицы.

Есть и другие материалы. Первый претендент — фанера, чаще используемая для создания встроенных шкафов, предназначенных для кладовок, или отправляемых «в ссылку» на дачу. Для таких же конструкций-золушек нередко выбирают мебельные щиты. Гипсокартон в этом списке «белая ворона», потому что его из-за малой прочности и хрупкости материал нельзя использовать в роли несущей конструкции. Он нуждается в серьезном металлическом каркасе.

Поиски места, оптимальные габариты

Встроенный шкаф удобен, вместителен, но вместе с тем занимает небольшое пространство. Найти место для него можно:

В нише. Это самый удобный вариант использования такого пустующего углубления. В углу. Такое размещение дает возможность расширить пространство внутри шкафа и использовать не слишком функциональную зону комнаты. Плюс этого решения — возможная облицовка из зеркал, дающая шанс зрительно увеличить площадь небольшой комнаты. Между стенами — широкими либо узкими, в тупике коридора. Есть очень оригинальные варианты: например, рациональное использование пустого пространства около окна.

Если место для шкафа уже найдено, то первый необходимый шаг — выбор подходящих размеров.

Высота. В этом случае простой ответ напрашивается сам: для максимального использования ниши либо стены идеальна только одна мебель — под потолок. Глубина. Стандартный размер обычного шкафа, имеющего штангу для плечиков, — 500-550 мм. Если планируется создание конструкции-купе, то надо учесть, что раздвижные дверцы «съедят» примерно 100 мм, поэтому здесь оптимальны 600-650 мм. Когда мебель планируют сделать не слишком глубокой (около 300-350 мм), то обязательно учитывают, что стены ее придется крепить к стенам из-за неустойчивости. Ширина. Ее определяет длина ниши либо стены, предназначенной для встроенного шкафа.

После определения размеров переходят к следующему ответственному этапу перед созданием проекта — замерам.

Замеры, разработка чертежа, дизайн

Понимание того, как следует проводить все измерение, необходимо. Далеко не все стены или ниши, куда будет встраиваться шкаф, имеют правильную геометрию. Поэтому замеры производят так:

сначала измеряют ширину и высоту задней стенки, причем делают это в нижней, средней и верхней части, вертикали меряют с левого и правого краев, посередине;

отступив от задней стены на расстояние, равное глубине будущего шкафа, точно так же — в трех местах — измеряют «линию фронта».

Учитывают толщину материала, кривизну стен, а также их завалы по вертикали или горизонтали. За основу всегда берут меньшее значение. В противном случае встроенный шкаф не сможет «втиснуться» в предназначенное ему пространство. Однако серьезные зазоры лишь немногим лучше, поэтому тщательный просчет обязателен. Нужна проверка вертикальности каждой из поверхностей. Если они не идеальны, то следующий шаг — их выравнивание.

Что касается чертежа, без минимальных навыков к самостоятельной работе приступать не рекомендуют. Проще обратиться к специалисту-дизайнеру, либо довериться одному из сервисов — 3D конструкторам мебели. Такой вариант даст уверенность в точности схемы, а значит, будет гарантия, что элементы конструкции не потребуют корректировки.

Если хочется все сделать своими руками, то необходимо учесть некоторые детали этого этапа работ:

Ширина дверей шкафа-купе всегда одинаковая. Каждая из них должна скрывать за собой полноценную секцию, мертвых зон и перекрытий нужно избегать. Помехи для выдвижения механизмов (ящиков, корзин, пантографов) следует исключить. Распашные фасады не так требовательны. В этом случае дверей может быть много, их комбинируют с ящиками, открытыми полками и нишами. Если принимать во внимание внешний вид конструкции, то лучше выглядит симметричное (чередующееся) расположение элементов.

Дизайн можно придумать самостоятельно, но не рекомендуют изобретать архисложных конструкций. Чтобы встроенный шкаф был удобным и функциональным, принимать участие в обсуждении чертежа советуют всем членам семьи. Самый простой вариант — использование готовых чертежей, но с подгонкой их под свои размеры и предпочтения. В этом случае риск ошибок будет минимальным. Согласно получившемуся чертежу составляют список всех деталей.

Необходимые материалы, инструменты

ЛДСП — самый популярный материал для самостоятельного изготовления встроенных шкафов, он недорогой, но достаточно надежный. Толщина этого материала для каркаса обычно составляет 16 мм (минимум), для створок дверей — 25 мм. Еще потребуется ДВП для днищ ящиков, для задней стороны конструкции, если ее планируют сделать. Еще понадобится:

дрель либо перфоратор;

канцелярский нож;

карандаш, рулетка;

ключ-шестигранник и крестовая отвертка;

кромка ПВХ (1 мм для внутренних элементов, 2 мм для лицевых), если работа будет доверена мебельщикам, «домашняя» замена — меламиновая лента;

маркер;

молоток;

наждачная бумага;

сверла: обычные (5-7 мм) и конфирматное;

труборез (ножовка по металлу);

уровень, отвес;

шило для разметки отверстий под крепеж;

шлифовальная машина;

шуруповерт;

электролобзик.

Потенциальная фурнитура и крепеж достойны отдельного списка. В него входят:

брючницы;

выдвижные штанги;

галстучницы;

трубы для плечиков и держатели для них;

винты для ручек;

анкерные болты;

дюбель-гвозди;

гвозди (мелкие, для ДВП);

конфирматы;

направляющие для полок (брус, профиль);

полкодержатели;

саморезы;

металлические уголки;

эксцентрики;

шканты.

Перед покупкой мебельного крепежа его подсчитывают, но приобретают с запасом. Всю фурнитуру — лицевую, функциональную — только в том количестве, которое необходимо. Однако на ней, являющейся важной составляющей конструкции, экономить нельзя, поэтому лучше предпочесть качественные материалы.

Заготовка и подготовка

Сначала точно по перечню деталей делают карты кроя. Их раскладывают на лист материала, указывают те стороны, которые необходимо торцевать. На этом же этапе подсчитывают длину кромки.

Первая самостоятельная работа — риск сделать ошибки, а они могут обойтись очень дорого, поэтому надо понимать, что привлечение помощников-профессионалов — мера необходимая. Самостоятельная распиловка займет очень много времени, а гарантии, что результат этой работы в процессе сборки будет только радовать, не даст никто. Есть еще некоторые плюсы обращения к мебельщикам:

они закупают материалы по оптовой цене, а домашнему мастеру придется отдать на 20% больше, это минимум;

сразу будет сделано кромкование всех срезов, а это дополнительная защита материала от влаги;

распил деталей на компьютеризированном станке — синоним скорости и качества деталей.

Если навыки подобной работы есть, то материал распиливают электролобзиком, затем торцы спилов подготавливают для кромкования: их выравнивают шлифмашинкой, затем обрабатывают наждачной бумагой.

После завершения этой операции делают кромление заготовок. Если куплена меламиновая лента, ее приклеивают утюгом, отрезают излишки канцелярским ножом, обрабатывают наждачкой. Приступают к сверлению отверстий для крепежа: все детали сначала размечают шилом, согласно чертежу, затем засверливают. Подготавливают комплектующие: ящики собирают, крепят к ним днища и направляющие, прикручивают ручки.

Подготовкой фурнитуры на этом этапе не занимаются. Эту часть работы выполняют после установки встроенного шкафа, причина — возможные (и серьезные) расхождения с чертежами.

Крепление каркаса

Встроенные шкафы отличаются от обычной мебели тем, что у них может не быть полноценного каркаса. Его роль исполняют пол, потолок и стены той ниши (угла), в который они будут находиться. Поэтому каркасом здесь называют фальш-панель, предназначенную для фиксации направляющих купе.

Сначала вооружаются маркером, рулеткой и уровнем: на стене размечают линии для фальшивого каркаса. После этой операции отрезают и крепят направляющие: перфоратором высверливают отверстия для дюбелей, затем фиксируют профиль либо брус. Другой вариант — использование мебельных уголков. Если запланирована вертикальная перегородка, то для нее также монтируют направляющие. Устанавливают перегородку и полки, которые крепят к ней.

Таким же образом устанавливают фальш-панели, в последнюю очередь фиксируют двери.

Второй вариант — изготовление для проема короба, который защитит вещи от перепадов температур, а значит, от влажности. Этот способ более дорогой и трудозатратный. Короб собирают с помощью шкантов либо металлических уголков, сразу фиксируют перегородки и полки. К стенам каркас крепят саморезами. Когда внутренние работы заканчивают, переходят к самому сложному этапу.

Монтаж дверей

Раздвижные системы различаются материалом направляющих и принципом раздвижения. Для изготовления рельсов используют алюминий либо сталь. В первую очередь принимают во внимание, какой материал был выбран для каркаса двери, однако чаще предпочитают алюминиевые профили.

Существует 2 вида конструкций — верхнеподвесная и нижнеопорная. В первой ролики находятся сверху, во второй они двигаются по нижним рельсам, а верхняя направляющая служит только поддержкой. Более популярна и удобна последняя система. Работу выполняют в такой последовательности:

На первом этапе проверяют горизонтальность нижней и верхней поверхности. Если необходимо, то их выравнивают. Рассчитав длину профилей, их нарезают. Сначала крепят верхнюю направляющую. Простейшие способы фиксации — анкерные болты, дюбеля. Для точного расположения нижнего рельса используют отвес, так как любой перекос неизменно приведет к быстрому износу фурнитуры. На створках–дверях снизу фиксируют ролики. Их вставляют в верхнюю, затем в нижнюю направляющую: сначала навешивают дальний элемент, потом — ближний. Последний этап — проверка хода, установка и подгонка стопоров.

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Если мебель угловая

Она заслуживает отдельного разговора, ведь в любой квартире есть углы, которые не у всех «заняты делом». В большей мере это касается хрущевок, где очень трудно найти место даже для стандартной мебели. Угловой шкаф для них — настоящее спасение.

Нестандартный встроенный шкаф своими руками — работа, которая требует предварительных размышлений о наиболее подходящей форме. Такая мебель бывает:

Г-образной;

пятистенной;

состоящей из модулей;

трапециевидной;

треугольной.

Изготовление угловой конструкции мало отличается от создания стандартной модели, но есть несколько пунктов, требующих внимания:

самостоятельная распиловка не рекомендуется, так как в этом случае только идеальная геометрия — единственный возможный вариант;

ровный пол — обязательное условие, потому что любой недочет впоследствии непременно скажется на угловой конструкции.

Встроенный шкаф своими руками — задача нелегкая, она требует предельной внимательности: как в расчетах, так и в установке, идеальной подгонке всех элементов. Чтобы представить себе процесс «во всей красе», лучше посмотреть, как справляются с такой работой другие, и что получается в итоге. Например, многим поможет следующее популярное видео: