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Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

08.10.2019
7 мин.
Мебель
Содержание1. Преимущества и недостатки2. Материалы для встроенной конструкции3. Поиски места, оптимальные габариты4. Замеры, разработка чертежа, дизайн5. Необходимые материалы, инструменты6. Заготовка и подготовка7. Крепление каркаса8. Монтаж дверей9. Если мебель угловая

Непрекращающаяся война за свободное место в квартире — занятие многих хозяев, чье жилье не в состоянии похвастаться внушительным метражом. По этой причине уже довольно давно появились различные виды мебели, помогающей сэкономить драгоценные метры в комнатах и коридорах. К этой армии «спасителей» относятся шкафы-купе — удобные, высокие и потому — очень вместительные. Не у всех и не всегда получается подобрать подходящую модель в магазине, виной чаще всего становится неподходящий размер мебели. Можно пойти другим путем — сделать встроенный шкаф своими руками. Если такой вариант не пугает, то сначала надо познакомиться с предстоящей работой. Это знание даст шанс избежать потенциальных ошибок, подстерегающих новичков на каждом шагу.

Преимущества и недостатки

Только после ознакомления с плюсами и минусами этого процесса можно вынести окончательный вердикт — быть или не быть встроенному шкафу в доме. К достоинствам с полным правом относится:

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

  1. Значительная экономия средств, потому что покупные конструкции обходятся довольно дорого. Если для изготовления новой мебели хозяева решили «распотрошить» старую, то выгода и вовсе несомненна.
  2. Редкие квартиры смогут похвастаться совершенно ровными стенами, не требующими долгого и дорогостоящего выравнивания. В этом случае встроенный шкаф легко и изящно замаскирует дефекты, спасет деньги, которые пришлось бы «выкинуть» на ремонт.
  3. Покупная мебель не всегда удовлетворяет все потребности членов семьи, так как в каждом доме свой набор предметов и вещей, которые нужно поместить во встроенный шкаф. Изготовление своими руками — единственный шанс получения максимального комфортного хранилища, ведь мастеру легко учесть все пожелания членов семьи.
  4. Экономия полезной площади. Почти в любой квартире есть возможность найти удобное место для встроенного шкафа, однако вписать туда покупную стандартную мебель удается редко. Да, есть альтернативный вариант — изготовление ее на заказ, однако такой выход из положения совсем непривлекателен, ведь придется платить двойную цену.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

Недостатки самостоятельной сборки относительны. В эту категорию можно отнести только одно — то, что такую мебель уже не переставить, однако такую задачу хозяева встроенного шкафа вряд ли будут перед собой ставить, ведь он будет размещаться в идеальном месте. Самый лучший вариант такой мебели — купе.

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Материалы для встроенной конструкции

Выбор их — первый этап подготовительных работ. Ассортимент потенциальных материалов для сборки таких шкафов ничем не отличается от тех, что обычно идут на изготовление любой мебели.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

  1. Дерево — материал традиционный: экологичный, престижный, красивый, удобный в обработке. Однако встроенный шкаф своими руками из него изготавливают редко. Причина непопулярности — влажность, которая в нишах всегда выше. Именно ее перепады при открывании шкафа — главная угроза для дерева, используемого для корпусной мебели. Если хозяева выбрали дерево, то материал необходимо найти безукоризненный: в нем не должно быть никаких пороков — свилеватости, сучков либо трещин. Обязательна пропитка водно-полимерной эмульсией или горячей олифой.
  2. ДСП — самое распространенное сырье. Эти плиты изготавливают из прессованной стружки с использованием в роли связующего материала формальдегидных смол. ЛДСП — более подходящий материал, он неизменный фаворит лучших фирм, производящих данный вид мебели. Недостаток для самостоятельного производства — достаточно тяжелая тонкая обработка, поэтому ДСП или ЛДСП подходят только для создания простых конструкций.
  3. ДВП — еще один прессованный плитный представитель, изготовленный из пропаренных волокон древесины. Применение его зависит от сорта материала: полутвердая ДВП идет на изготовление ящиков и задних стенок корпусных конструкций, твердые и сверхтвердые разновидности уже применяют для создания мебели. Для встроенных в нишу шкафов материал малой плотности не самый лучший материал даже для низа ящиков. Причина та же — влажность.
  4. МДФ (мелкодисперсная фракция) — лучший кандидат, так как эти плиты более экологичны, влагоустойчивы и плотны, потому что их производят из древесной пыли, которую сдавливают под максимально высокой температурой. Результат такого нагревания, обеспечивающий отличное качество и полную безопасность МДФ, — выделение натуральной смолы — лигнина, надежно связывающего частицы.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

Есть и другие материалы. Первый претендент — фанера, чаще используемая для создания встроенных шкафов, предназначенных для кладовок, или отправляемых «в ссылку» на дачу. Для таких же конструкций-золушек нередко выбирают мебельные щиты. Гипсокартон в этом списке «белая ворона», потому что его из-за малой прочности и хрупкости материал нельзя использовать в роли несущей конструкции. Он нуждается в серьезном металлическом каркасе.

Поиски места, оптимальные габариты

Встроенный шкаф удобен, вместителен, но вместе с тем занимает небольшое пространство. Найти место для него можно:

  1. В нише. Это самый удобный вариант использования такого пустующего углубления.
  2. В углу. Такое размещение дает возможность расширить пространство внутри шкафа и использовать не слишком функциональную зону комнаты. Плюс этого решения — возможная облицовка из зеркал, дающая шанс зрительно увеличить площадь небольшой комнаты.
  3. Между стенами — широкими либо узкими, в тупике коридора. Есть очень оригинальные варианты: например, рациональное использование пустого пространства около окна.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

Если место для шкафа уже найдено, то первый необходимый шаг — выбор подходящих размеров.

  1. Высота. В этом случае простой ответ напрашивается сам: для максимального использования ниши либо стены идеальна только одна мебель — под потолок.
  2. Глубина. Стандартный размер обычного шкафа, имеющего штангу для плечиков, — 500-550 мм. Если планируется создание конструкции-купе, то надо учесть, что раздвижные дверцы «съедят» примерно 100 мм, поэтому здесь оптимальны 600-650 мм. Когда мебель планируют сделать не слишком глубокой (около 300-350 мм), то обязательно учитывают, что стены ее придется крепить к стенам из-за неустойчивости.
  3. Ширина. Ее определяет длина ниши либо стены, предназначенной для встроенного шкафа.

После определения размеров переходят к следующему ответственному этапу перед созданием проекта — замерам.

Замеры, разработка чертежа, дизайн

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

Понимание того, как следует проводить все измерение, необходимо. Далеко не все стены или ниши, куда будет встраиваться шкаф, имеют правильную геометрию. Поэтому замеры производят так:

  • сначала измеряют ширину и высоту задней стенки, причем делают это в нижней, средней и верхней части, вертикали меряют с левого и правого краев, посередине;
  • отступив от задней стены на расстояние, равное глубине будущего шкафа, точно так же — в трех местах — измеряют «линию фронта».

Учитывают толщину материала, кривизну стен, а также их завалы по вертикали или горизонтали. За основу всегда берут меньшее значение. В противном случае встроенный шкаф не сможет «втиснуться» в предназначенное ему пространство. Однако серьезные зазоры лишь немногим лучше, поэтому тщательный просчет обязателен. Нужна проверка вертикальности каждой из поверхностей. Если они не идеальны, то следующий шаг — их выравнивание.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

Что касается чертежа, без минимальных навыков к самостоятельной работе приступать не рекомендуют. Проще обратиться к специалисту-дизайнеру, либо довериться одному из сервисов — 3D конструкторам мебели. Такой вариант даст уверенность в точности схемы, а значит, будет гарантия, что элементы конструкции не потребуют корректировки.

Если хочется все сделать своими руками, то необходимо учесть некоторые детали этого этапа работ:

  1. Ширина дверей шкафа-купе всегда одинаковая. Каждая из них должна скрывать за собой полноценную секцию, мертвых зон и перекрытий нужно избегать. Помехи для выдвижения механизмов (ящиков, корзин, пантографов) следует исключить.
  2. Распашные фасады не так требовательны. В этом случае дверей может быть много, их комбинируют с ящиками, открытыми полками и нишами. Если принимать во внимание внешний вид конструкции, то лучше выглядит симметричное (чередующееся) расположение элементов.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

Дизайн можно придумать самостоятельно, но не рекомендуют изобретать архисложных конструкций. Чтобы встроенный шкаф был удобным и функциональным, принимать участие в обсуждении чертежа советуют всем членам семьи. Самый простой вариант — использование готовых чертежей, но с подгонкой их под свои размеры и предпочтения. В этом случае риск ошибок будет минимальным. Согласно получившемуся чертежу составляют список всех деталей.

Необходимые материалы, инструменты

ЛДСП — самый популярный материал для самостоятельного изготовления встроенных шкафов, он недорогой, но достаточно надежный. Толщина этого материала для каркаса обычно составляет 16 мм (минимум), для створок дверей — 25 мм. Еще потребуется ДВП для днищ ящиков, для задней стороны конструкции, если ее планируют сделать. Еще понадобится:

  • дрель либо перфоратор;
  • канцелярский нож;
  • карандаш, рулетка;
  • ключ-шестигранник и крестовая отвертка;
  • кромка ПВХ (1 мм для внутренних элементов, 2 мм для лицевых), если работа будет доверена мебельщикам, «домашняя» замена — меламиновая лента;
  • маркер;
  • молоток;
  • наждачная бумага;
  • сверла: обычные (5-7 мм) и конфирматное;
  • труборез (ножовка по металлу);
  • уровень, отвес;
  • шило для разметки отверстий под крепеж;
  • шлифовальная машина;
  • шуруповерт;
  • электролобзик.

Потенциальная фурнитура и крепеж достойны отдельного списка. В него входят:

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

  • брючницы;
  • выдвижные штанги;
  • галстучницы;
  • трубы для плечиков и держатели для них;
  • винты для ручек;
  • анкерные болты;
  • дюбель-гвозди;
  • гвозди (мелкие, для ДВП);
  • конфирматы;
  • направляющие для полок (брус, профиль);
  • полкодержатели;
  • саморезы;
  • металлические уголки;
  • эксцентрики;
  • шканты.

Перед покупкой мебельного крепежа его подсчитывают, но приобретают с запасом. Всю фурнитуру — лицевую, функциональную — только в том количестве, которое необходимо. Однако на ней, являющейся важной составляющей конструкции, экономить нельзя, поэтому лучше предпочесть качественные материалы.

Заготовка и подготовка

Сначала точно по перечню деталей делают карты кроя. Их раскладывают на лист материала, указывают те стороны, которые необходимо торцевать. На этом же этапе подсчитывают длину кромки.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

Первая самостоятельная работа — риск сделать ошибки, а они могут обойтись очень дорого, поэтому надо понимать, что привлечение помощников-профессионалов — мера необходимая. Самостоятельная распиловка займет очень много времени, а гарантии, что результат этой работы в процессе сборки будет только радовать, не даст никто. Есть еще некоторые плюсы обращения к мебельщикам:

  • они закупают материалы по оптовой цене, а домашнему мастеру придется отдать на 20% больше, это минимум;
  • сразу будет сделано кромкование всех срезов, а это дополнительная защита материала от влаги;
  • распил деталей на компьютеризированном станке — синоним скорости и качества деталей.

Если навыки подобной работы есть, то материал распиливают электролобзиком, затем торцы спилов подготавливают для кромкования: их выравнивают шлифмашинкой, затем обрабатывают наждачной бумагой.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

  1. После завершения этой операции делают кромление заготовок. Если куплена меламиновая лента, ее приклеивают утюгом, отрезают излишки канцелярским ножом, обрабатывают наждачкой.
  2. Приступают к сверлению отверстий для крепежа: все детали сначала размечают шилом, согласно чертежу, затем засверливают.
  3. Подготавливают комплектующие: ящики собирают, крепят к ним днища и направляющие, прикручивают ручки.

Подготовкой фурнитуры на этом этапе не занимаются. Эту часть работы выполняют после установки встроенного шкафа, причина — возможные (и серьезные) расхождения с чертежами.

Крепление каркаса

Встроенные шкафы отличаются от обычной мебели тем, что у них может не быть полноценного каркаса. Его роль исполняют пол, потолок и стены той ниши (угла), в который они будут находиться. Поэтому каркасом здесь называют фальш-панель, предназначенную для фиксации направляющих купе.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

  1. Сначала вооружаются маркером, рулеткой и уровнем: на стене размечают линии для фальшивого каркаса.
  2. После этой операции отрезают и крепят направляющие: перфоратором высверливают отверстия для дюбелей, затем фиксируют профиль либо брус. Другой вариант — использование мебельных уголков.
  3. Если запланирована вертикальная перегородка, то для нее также монтируют направляющие. Устанавливают перегородку и полки, которые крепят к ней.

Таким же образом устанавливают фальш-панели, в последнюю очередь фиксируют двери.

Второй вариант — изготовление для проема короба, который защитит вещи от перепадов температур, а значит, от влажности. Этот способ более дорогой и трудозатратный. Короб собирают с помощью шкантов либо металлических уголков, сразу фиксируют перегородки и полки. К стенам каркас крепят саморезами. Когда внутренние работы заканчивают, переходят к самому сложному этапу.

Монтаж дверей

Раздвижные системы различаются материалом направляющих и принципом раздвижения. Для изготовления рельсов используют алюминий либо сталь. В первую очередь принимают во внимание, какой материал был выбран для каркаса двери, однако чаще предпочитают алюминиевые профили.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

Существует 2 вида конструкций — верхнеподвесная и нижнеопорная. В первой ролики находятся сверху, во второй они двигаются по нижним рельсам, а верхняя направляющая служит только поддержкой. Более популярна и удобна последняя система. Работу выполняют в такой последовательности:

  1. На первом этапе проверяют горизонтальность нижней и верхней поверхности. Если необходимо, то их выравнивают.
  2. Рассчитав длину профилей, их нарезают. Сначала крепят верхнюю направляющую. Простейшие способы фиксации — анкерные болты, дюбеля.
  3. Для точного расположения нижнего рельса используют отвес, так как любой перекос неизменно приведет к быстрому износу фурнитуры.
  4. На створках–дверях снизу фиксируют ролики. Их вставляют в верхнюю, затем в нижнюю направляющую: сначала навешивают дальний элемент, потом — ближний.
  5. Последний этап — проверка хода, установка и подгонка стопоров.

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Если мебель угловая

Она заслуживает отдельного разговора, ведь в любой квартире есть углы, которые не у всех «заняты делом». В большей мере это касается хрущевок, где очень трудно найти место даже для стандартной мебели. Угловой шкаф для них — настоящее спасение.

Нестандартный встроенный шкаф своими руками — работа, которая требует предварительных размышлений о наиболее подходящей форме. Такая мебель бывает:

  • Г-образной;
  • пятистенной;
  • состоящей из модулей;
  • трапециевидной;
  • треугольной.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

Изготовление угловой конструкции мало отличается от создания стандартной модели, но есть несколько пунктов, требующих внимания:

  • самостоятельная распиловка не рекомендуется, так как в этом случае только идеальная геометрия — единственный возможный вариант;
  • ровный пол — обязательное условие, потому что любой недочет впоследствии непременно скажется на угловой конструкции.

Встроенный шкаф своими руками — задача нелегкая, она требует предельной внимательности: как в расчетах, так и в установке, идеальной подгонке всех элементов. Чтобы представить себе процесс «во всей красе», лучше посмотреть, как справляются с такой работой другие, и что получается в итоге. Например, многим поможет следующее популярное видео:

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