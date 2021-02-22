Мебель всякая нужна, мебель всякая важна. Справедлива эта поговорка и для небольших элементов интерьера — для незаменимых тумбочек. Они становятся хранительницами различных вещей в домах и квартирах, помогают в гаражах, мастерских и хозяйственных постройках. Многие хозяева не горят желанием тратить деньги и время на поиски подходящей конструкции, поэтому обдумывают другой вариант — тумба своими руками. Эта задача вполне выполнима: малогабаритную мебель собрать не так сложно. Однако даже перед созданием маленькой прикроватной «помощницы» сначала необходимо выбрать самую подходящую модель из довольно большого ассортимента, а затем узнать, как и из каких материалов ее лучше сделать.

Виды конструкций и материалы

Небольшие габариты еще не означают, что выбрать образец для будущего предмета очень просто. Вариантов существует очень много.

Разновидности тумб

Если рассматривать аккуратные прикроватные модели и мебель, которую приобретают для ванных, то их существуют два вида — напольные и настенные.

Напольные конструкции — вариант привычный. Такая мебель удобна, устойчива, поэтому надежна. При желании (например, во время уборки) ее легко переставить, а потом вернуть на место. Внутри этих моделей может быть несколько отделений, разграниченных полочками или ящиками. Первый вариант чаще подразумевает наличие дверцы. Настенные тумбочки появились относительно недавно, но быстро стали популярными из-за кажущейся невесомости, необычного вида и практичности. Эту мебель фиксируют на стенах, поэтому пространство под ней остается свободным. Такие изделия не сильно отличаются от своих коллег с «ногами»: их тоже оборудуют полками, дверцами и ящиками. Как правило, размеры их меньше.

Если говорить о недостатках последнего вида, то к ним при большом желании можно отнести стену, которую придется «портить» крепежными элементами. Зато эти конструкции выглядят свежо и необычно.

Если рассматривать все тумбы, то они могут быть пустотелыми, с ножками или без них, на колесиках, или комбинированными. Форма тоже различна: есть модели квадратные, прямоугольные, круглые. Для помещений в небольших квартирах спасительными могут быть оригинальные угловые конструкции.

Выбор модели

Нужно знать, на что обращать внимание при выборе этого предмета. Основными критериями в этом случае является площадь и назначение комнаты.

Гостиные. В них размещают массивные конструкции с несколькими отсеками или полками. Чаще они предназначены для бытовой техники. Спальни. Для них обычно собирают небольшие (парные) конструкции — прямоугольные, квадратные или круглые. Их часто оборудуют ящиками. Детские. Как правило, такие модели отличаются маленькими размерами. Главное требование к этим предметам мебели — отсутствие острых углов. Коридоры. Тут устанавливают узкие прямоугольные тумбы, которые имеют несколько (1-3) длинных (разделенных на секции) полок. Они могут быть открытыми или закрытыми.

Для ограниченного пространства лучшим решением является подвесная либо угловая мебель.

Из чего делают маленькую мебель?

Теперь о материалах, которые используют для операции «Тумба своими руками». Вариантов здесь не так много. Для производства мебели выбирают:

дерево;

ДСП или ЛДСП;

МДФ;

мебельный щит;

фанеру.

Какие из кандидатов более популярны для самостоятельного изготовления? Это МДФ, мебельный щит, а также ДСП и его влагозащищенный, ламинированный «коллега». Тумбы из древесины обходятся дороже, у фанеры другой недостаток: она не отличается большой прочностью.

Однако список этими «околодеревянными» претендентами не ограничивается. Такие небольшие конструкции можно сделать из металла и стекла, но в этом случае работа для мастера-новичка сильно усложнится. Некоторые используют подручные и строительные материалы. Примеры — ящики для фруктов, доступные палеты, кирпичи, крупные блоки и т. д.

Отдельного абзаца заслуживает фурнитура. Это мебельные навесы, дверные ручки, направляющие для ящиков и т. д. Естественно, будущему автору не обойтись без крепежных элементов — без шкантов, саморезов (конфирматов). Их нужно покупать с некоторым запасом.

Операция «Тумба своими руками»

С чего начинается изготовление мебели? С подготовки материалов и инструментов. Список первых зависит от приглянувшейся модели, орудия труда — обычный набор столяра, в который входит:

шлифовальная машина (наждачная бумага);

электролобзик, дрель, шуруповерт;

карандаш, рулетка;

линейка, угольник;

кромка для торцов;

молоток, шканты;

гвоздодер;

отвертка.

Для отделки «некрасивого» материала используют лак, краску, морилку, ткани либо экокожу. Если для декорирования выбран второй вариант, то перед покраской поверхности обязательно обрабатывают грунтовкой. Она улучшит сцепление материалов, уменьшит расход краски, обеспечит насыщенность цвета.

Оптимальным способом соединения деревянных деталей по-прежнему остается «шип-паз». При изготовлении небольшой мебели часто используют деревянные шканты, для которых в соединяемых заготовках просверливают отверстия соответствующего диаметра. Чтобы гарантировать максимальную прочность будущего предмета мебели, все соединения перед сборкой промазывают столярным клеем. Металлическими метизами, как правило, фиксируют направляющие для ящиков.

Деревянная тумбочка с ящиками

Первый этап изготовления мебели — поиск подходящей модели и ее чертежа. Большая часть мастеров-дебютантов использует готовые схемы, которые можно относительно легко разыскать в интернете. Плюс варианта — минимальный риск допустить серьезные ошибки, поскольку эти чертежи уже опробованы. Другое достоинство — возможность адаптировать схему в зависимости от своих условий.

После покупки всего необходимого приступают к работе.

Сборка каркаса

Первым делом на материале делают разметку с помощью карандаша и линейки. Затем заготовки выпиливают лобзиком, шлифуют, после чего подготавливают отверстия для крепежных элементов. Лицевые панели для ящиков обычно декорируют сразу — морилкой, лаком, краской. Бывалые мастера рекомендуют «облагородить» все заготовки до сборки. В этом случае мебели гарантирована более надежная защита.

Наиболее простой способ — использование саморезов. В этом случае в точках креплений предварительно просверливают небольшие отверстия. Их диаметр чуть меньше, чем у крепежа. Оптимальный вариант — применение специального инструмента. Это кондуктор для просверливания отверстий под углом — на «косой шуруп». В этом случае на поверхности дерева не останется никаких дефектов. После подготовки всех элементов приступают к сборке. Сначала изготавливают деревянный каркас. Для этого по обеим боковым сторонам прикручивают деревянные доски с помощью саморезов и сделанных косых отверстий. Сначала все заготовки крепят на одной боковине, потом присоединяют их к другой.

К каркасу присоединяют столешницу, дно и заднюю стенку. Последнюю деталь обычно делают из тонкого материала — из фанеры или ДВП. Ее фиксируют маленькими мебельными гвоздями. Если выбрана модель с деревянными молдингами, то их приклеивают по периметру столешницы столярным клеем. Излишки его сразу вытирают.

Создание ящиков

Этот этап тоже не назвать очень сложным, но точность и аккуратность мастеру потребуется обязательно.

Переходят к установке направляющих для ящиков, для чего внутри каркаса чертят линии для монтажа. Затем элементы фиксируют на отмеченных участках. Не забывают, что крепление обязано быть максимально надежным, так как нагрузка на него будет существенной и постоянной. Собирают ящики: боковины соединяют с задней стенкой. Затем к ним прикручивают ответные части, потом занимаются регулировкой механизмов. В последнюю очередь фиксируют лицевые панели, которые предварительно были отшлифованы и покрыты декоративным составом.

Как можно присоединить фасады? Есть обязательное условие: этот этап проводят в установленных, а не снятых ящиках. Поэтому мебельный «полуфабрикат» лучше положить на заднюю стенку.

Самый простой вариант — использование столярного клея, без помощи каких-либо дополнительных крепежных элементов. Более сложный способ — «посадка» на шканты. В этом случае в соединяемых деталях делают отверстия того же диаметра, что и у деревянных нагелей. Их глубина — около ½ длины «бобышек». Обе поверхности промазывают клеем, потом осторожно забивают. Обычно используют «подложку» (кусок доски, брусок) и «щадящий» инструмент — резиновую киянку.

Третье решение — использование саморезов. Однако оба последних варианта сложны, так как дебютанту очень легко ошибиться с точками фиксации. Последствием станет смещение фасадов ящиков.

«Ручная работа»

Если ящики тумбы «хотят» иметь ручки, то сначала можно к лицевым панелям прикрепить их, а затем уже заниматься сборкой ящиков. В этом случае:

Фасады укладывают на ровную поверхность, затем делают метки под крепления. Проверяют результаты несколько раз, на всех панелях. После завершения этого этапа делают направляющие отверстия. Для этого в отмеченные точки забивают тонкий гвоздь, который потом вытаскивают с помощью гвоздодера. Просверливают отверстия дрелью. Их диаметр должен совпадать с параметром винтов фурнитуры. Затем устанавливают ручки, и аккуратно закручивают крепежные элементы отверткой. В этом случае усердствовать не рекомендуют, рвение может стать причиной чрезмерного давления на панель.

После завершения работы готовое изделие декорируют, сушат, а затем «пускают в эксплуатацию».

Тумба из ДСП (ЛДСП)

Вторая потенциальная тумба своими руками — мебель из ДСП, которую ценят за доступную цену, за простоту изготовления и достойный результат. В этом случае работа отличается не слишком сильно.

Сначала на ДСП чертят контуры будущих деталей, потом их отрезают. Торцевые части закрывают кромкой, которую прикладывают, накрывают листом бумаги или тканью, и проглаживают утюгом. Все заготовки собирают в единую конструкцию, ориентируясь по чертежу. Соединяют детали не саморезами, а конфирматами. Внутри каркаса чертят линии для направляющих. Их и ответные части крепят саморезами. Потом собирают ящики.

Если мебель должна быть мобильной, то к нижней части прикручивают ролики.

Простейшая тумба под телевизор

Вариантов таких конструкций есть немало, но тем, кого интересует тема «Тумба своими руками, но с минимумом усилий», можно познакомиться со следующим оригинальным, но простым вариантом.

Для работы потребуется:

клееный щит — 2 штуки (30х400х2000 мм);

черенки для изготовления ножек;

дрель, перьевое сверло;

лак на водной основе;

морилка.

В качестве крепежных элементов используют саморезы и металлические уголки. Чтобы опоры не царапали напольное покрытие, лучше найти войлок. Работа состоит из нескольких этапов:

Сначала занимаются мебельными щитами. Поскольку материал практически готов к использованию, подготовка минимальна: убирают острые углы и шлифуют торцы. На заготовках отмечают точки для сверления отверстий — по 4 на каждом щите. В одном из них их делают сквозными (нижняя полка), в другом углубляются на несколько миллиметров, создавая пазы. Черенок разрезают на 4 одинаковых отрезка. С помощью перьевого сверла делают отверстия под ножки тумбы, диаметр их равен сечению черенка. Затем все элементы покрывают морилкой в три слоя, каждый из которых оставляют сохнуть самостоятельно. Занимаются ножками: к низу каждого элемента крепят небольшие кусочки войлока. Затем замеряют высоту нижней полки, и ставят соответствующие отметки на ножках. В этих местах прикрепляют металлические уголки так, чтобы они скрывались за опорами. Собирают тумбу: опоры вставляют в отверстия, затем крепят уголками к нижней полке.

Последний этап — декорирование конструкции лаком. Если хозяевам не слишком нравится «мрачный» цвет конструкции, то этап с морилкой можно пропустить, ограничившись декорированием лаком. Кстати, эту тумбу автор сделал в качестве временного «жилья для телевизора», поэтому сильно критиковать дебютное изделие не нужно.

Конструкция под раковину

Эта тумба своими руками — отдельная «тема для исследования», поскольку данный вариант выдвигает особые требования к мебели. Такая комбинация дает возможность:

получить удобное (дополнительное) место для аксессуаров и инвентаря;

закрыть малопривлекательные элементы — сливную трубу, разводку и т. д.

Однако данная конструкция не лишена и недостатков. К ним относится теснота внутри тумбы, которая станет проблемой во время ревизии шлангов и сифона. Никто не сможет гарантировать, что внутрь мебели не попадет вода, а в этом случае срок эксплуатации изделия значительно сократится. Поэтому сначала хозяевам нужно подумать о целесообразности такой «самодеятельности», так как готовая мебель разработана специально для влажных помещений.

Материалы для изготовления

В этом случае от качества материалов зависит долговечность тумбы. Есть несколько подходящих кандидатов.

Дерево. Оптимальным выбором будет массив из твердых пород. Самыми достойными претендентами считают «дуэт» — дуб и лиственницу. Остальная древесина нуждается в максимально надежной защите от влаги. Материалы на древесной основе. В этом случае влагозащита обязательна. Возможный кандидат — ЛДСП, но в этом случае нужно обеспечить качественное кромкование торцов. Лучшее решение — ламинированная МДФ, которая отличается большей стойкостью. Гипсокартон. Листы на металлическом каркасе уже успели стать «классикой». Такие конструкции повсеместно используют для сооружения потолков, выравнивания стен, для возведения перегородок. Столешницы из гипсокартона закрывают плиткой, которую фиксируют поверх гидроизоляционного слоя.

Стекло не лучший вариант для ванных, причем даже закаленное. Данный материал остается потенциально травмоопасным, особенно для мокрых комнат, где полы отделаны плиткой.

Конструктивные решения

В этом случае выбирают напольные или подвесные конструкции. Если тумба изготавливается из дерева, то лучшим вариантом считают второй вид мебели, потому что она не будет контактировать с влагой, которая иногда оказывается на полу.

Умывальник располагают сверху столешницы, либо врезают в мебель. Проще в реализации первый вариант, так как данный способ подразумевает только вырез под трубу слива. Врезка без столешницы значительно сокращает свободное место в тумбочке. Третий вариант — этажерки с открытыми полками. Их относительно легко собрать самостоятельно, к тому же такие конструкции будут хорошо проветриваться. Недостаток — отсутствие защиты содержимого от брызг. Чтобы устранить угрозу, такие полки закрывают дверцами.

Тумба своими руками — операция реальная даже в том случае, когда она будет первым опытом мастера. Для работы потребуются материалы и фурнитура, набор инструментов, а также желание сделать вещь на совесть. Чтобы создать уникальный элемент интерьера, понадобится фантазия, причем оригинальная идея может «прийти в голову» любому члену семьи.

О том, как собирают удобную и нужную мебель, расскажет интересное видео: