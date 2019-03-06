Если хочешь придать своему жилью индивидуальность, сооруди что-нибудь сам. Такой девиз выбрали себе те, кто считает создание разнообразных поделок невероятно увлекательным времяпрепровождением. Мебель, сделанная из обычных поддонов, давно уже превратилась в тренд. Причины такой популярности — относительная простота изготовления, практичность и оригинальный вид изделий. В топе всенародного рейтинга обосновался стол из поддонов своими руками. И неспроста, ведь ассоциация с этим предметом мебели возникает при первом же взгляде на поддон. Варианты столов разнообразны, но каждый из них может стать украшением дома.

В чем причина народной любви?

Недостатков у паллет абсолютно нет, а достоинств много. Среди них:

Легкодоступность материала. Поддоны, бывшие в употреблении, стоят сущие копейки. Их можно умудриться раздобыть бесплатно, если заранее связаться с продавцом. Некоторые предприимчивые люди заказывают новые изделия напрямую, при этом обойдется одна паллета примерно в 200 рублей. Сочетаемость с разными стилевыми направлениями. Лофт, прованский стиль, минимализм, эко — неполный список. При надлежащей обработке паллет он в состоянии значительно расшириться. Практичность. Такая мебель не потребует особого ухода, а прочности мебели могут позавидовать многие покупные предметы обстановки. Один поддон способен выдерживать от 2 (евро) до 2,5 тонн (финпаллеты). Простота работы — самый большой плюс. С обработкой паллеты и сооружением даже самого «навороченного» стола справится даже плотник-дилетант. Натуральность. Экологичные материалы сейчас ценятся как никогда.

Как выбрать и подготовить полуфабрикат?

Стандартная паллета весит около 20 кг, есть 2 разновидности тары:

стандартный отечественный поддон — 1200х1000х120 мм;

европаллета — 1200х800х120.

Качество последней тары выше, так как дотошные европейцы проводят фитосанитарную обработку изделий. Это гарантия отсутствия в древесине бактерий, вредителей. Другое преимущество европаллеты в том, что нет необходимости долго шлифовать изделие. Торчащие гвозди ей тоже не свойственны.

Покупают эти «полуфабрикаты» на строительных площадках. Чтобы получить приличное изделие, его надо осмотреть со всех сторон. Нежелательны трещины, синеватый оттенок древесины, он свидетельствует о низком качестве поддона, собранного из сырого материала. На хороших паллетах проставлены специальные знаки — клейма «EUR», «EPAL», «FIN».

В чем заключается обработка?

Она несложна. Этапы подготовки изделия:

чистка от загрязнений тех паллет, что были раньше «чернорабочими»;

шлифовка наждачной бумагой, дрелью со шлифовальной насадкой либо шлифовальной машинкой;

грунтовка: масляная, если стол будет находиться дома, и акриловая, когда ему уготована участь «дворняги»;

покраска, если она есть в проекте;

лакировка.

Древесину, к которой испытывают страсть грибки, плесень, насекомые и грызуны, всегда обрабатывают антисептиками. Этот этап необходим, если приобретены отечественные поддоны. Такая подготовка изделий — гарантия надежности и долговечности будущих предметов мебели.

Без каких инструментов и материалов не обойтись?

Для создания любой мебели из бывшей тары понадобятся следующие инструменты:

газовая горелка;

гвоздодер и лом;

грунтовка;

дрель с набором сверл;

карандаш, кисти;

клей для древесины;

колесики (если запланированы);

крепежные элементы;

краска, лак;

молоток;

отвертка;

пила (электролобзик);

плексиглас (стекло) для столешницы;

шлифовальная машинка.

Это примерный перечень, он зависит от задуманного вида стола. Заодно лучше приготовить защитные средства — маску, очки, перчатки.

Как надежно собрать элементы?

От качества сборки зависит надежность любой конструкции. Каждая имеет свои особенности, однако есть несколько способов, которые рекомендуют именно для соединения поддонов. Гвозди, саморезы, спусковая резьба — самый простой выход из положения. Ненадежные гвозди используют редко. Последний вариант оптимален для соединения паллет. В самых проблемных местах советуют вкручивать или вбивать крепежные элементы исключительно под углом.

Самый простой вариант: стол-малыш

Для его изготовления хватит всего одного поддона и нескольких досок. Обработав и отшлифовав полуфабрикат, паллету разбирают, пользуясь гвоздодером, молотком, отверткой либо ломом, если крепеж трудноудаляем. Делают столешницу, складывая доски вплотную. Их склеивают, попутно прибивая по доске с торцов изделия.

Можно также обработать их клеевым составом для дерева, бесцветной грунтовкой. После высыхания между торцевыми досками крепят еще одну, усиливающую конструкцию. Затем собирают поддон, к нижнему основанию столика прибивают две доски, призванные служить местом для журналов.

Поверхности шлифуют, обрабатывают грунтовкой, затем ждут ее высыхания, после чего покрывают слоем лака. Другой вариант — морилка. К углам изделия крепят колесики: сначала отмечают места для крепежа, затем сверлят отверстия, имеющие меньший диаметр, вкручивают саморезы, обработанные мылом.

Элементарный журнальный столик

Для него приобретают два поддона. После шлифовки с помощью рычага-лома (или отвертки) и гвоздодера верхнюю паллету разбирают. Старые крепежные элементы заменяют саморезами. Затем доски будущей столешницы сбивают вплотную, места стыков проклеивают, дополнительно крепят снизу досками. Есть и другой вариант, не предусматривающий сплошную столешницу. В этом случае на стол укладывают лист стекла либо плексиглас.

С нижней паллеты можно срезать все лишнее, оставив только верхнюю часть и элементы для крепления ножек. Поддоны устанавливают друг на друга, в их углах намечают места для отверстий, их высверливают дрелью либо коловоротом. Кольцевой пилой их углубляют, в нижней паллете они должны быть глубже, так как там нужно спрятать гайку и шайбу. Спусковую резьбу ввинчивают, гайки плотно затягивают.

Изделие обрабатывают пропитками — наносят по два слоя влагоотталкивающего и огнеупорного состава. Каждое из 4 покрытий оставляют до полного высыхания. Завершают обработку древесины грунтованием. После высыхания поверхности снова шлифуют. Лак наносят в 2 слоя, после первого делают легкую шлифовку. Если выбран определенный цвет, используют краску.

Последний этап — крепеж колесиков, которые должны быть довольно большими из-за приличного веса паллет. Их присоединяют саморезами. Если выбрана стационарная модель стола, то болтами присоединяют деревянные бруски либо металлические ножки.

Декорируют стол по-разному. Темный цвет получают с помощью газовой горелки или морилки. Если выбирают краску, поверхности предварительно грунтуют. В этом случае возможно использование трафаретов, заменой им служит кружевная ткань, которую плотно натягивают на столешницу перед покраской.

Дачный внушительный рабочий стол

Для его сооружения необходимы 3 паллеты: одна из них будет исполнять роль столешницы, остальные — ножек и источников материала для нее. Поддон, предназначенный для поверхности стола, разбирают на составные, затем вновь крепят, но уже саморезами.

Избавляются от щелей столешницы, используя «запчасти» взятые у других поддонов. Для прикрепления ножек паллеты ставят вертикально, соединяют их со «столешницей» с помощью шурупов и столярного клея. Дополнительно фиксируют приклеенные элементы струбцинами.

Солидный обеденный стол для дачи

Понадобится 5 либо 6 паллет. Каждую пару складывают вместе внутренними сторонами. К верхней части паллеты-столешницы добавляют доски, взятые у «собратьев». Внутренние перегородки — горизонтальные деревянные секции — выпиливают для освобождения полезного пространства и облегчения мебели.

У паллеты, находящейся внизу, выпиливают даже среднюю часть. Шлифовальной машинкой обрабатывают все поверхности — неровности и спилы. В заключении стол красят. Если он «собирается» постоянно мокнуть под дождем, желательно для отделки использовать эмаль. Наносят ее в несколько слоев.

Большой стол для кухни

Этот симпатичный вариант мебели изготавливают из 5 поддонов, 3 из них используют в качестве опор. Все элементы мебели скрепляют под прямым углом. Окрашивают стол в темный цвет — серый, черный. Такой предмет особенно эффектен в интерьере, где царят светлые тона.

Стол из поддонов своими руками, собранный своими руками, хорош тем, что ему можно придать самую необычную форму. Если дополнительно придумать оригинальное оформление, предмет мебели и вовсе станет уникальным, а значит, будет источником гордости и принесет радость домочадцам. Поэтому главное — фантазия хозяев. Как такое творчество выглядит, можно узнать из этого видео, где делают маленький столик: