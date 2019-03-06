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Стол из поддонов своими руками: эффектно и дешево

06.03.2019
4 мин.
Мебель
Содержание1. В чем причина народной любви?2. Как выбрать и подготовить полуфабрикат?2.1. В чем заключается обработка?3. Без каких инструментов и материалов не обойтись?4. Как надежно собрать элементы?5. Самый простой вариант: стол-малыш6. Элементарный журнальный столик7. Дачный внушительный рабочий стол8. Солидный обеденный стол для дачи9. Большой стол для кухни

Если хочешь придать своему жилью индивидуальность, сооруди что-нибудь сам. Такой девиз выбрали себе те, кто считает создание разнообразных поделок невероятно увлекательным времяпрепровождением. Мебель, сделанная из обычных поддонов, давно уже превратилась в тренд. Причины такой популярности — относительная простота изготовления, практичность и оригинальный вид изделий. В топе всенародного рейтинга обосновался стол из поддонов своими руками. И неспроста, ведь ассоциация с этим предметом мебели возникает при первом же взгляде на поддон. Варианты столов разнообразны, но каждый из них может стать украшением дома.

В чем причина народной любви?

Стол из поддонов своими руками: эффектно и дешево

Недостатков у паллет абсолютно нет, а достоинств много. Среди них:

  1. Легкодоступность материала. Поддоны, бывшие в употреблении, стоят сущие копейки. Их можно умудриться раздобыть бесплатно, если заранее связаться с продавцом. Некоторые предприимчивые люди заказывают новые изделия напрямую, при этом обойдется одна паллета примерно в 200 рублей.
  2. Сочетаемость с разными стилевыми направлениями. Лофт, прованский стиль, минимализм, эко — неполный список. При надлежащей обработке паллет он в состоянии значительно расшириться.
  3. Практичность. Такая мебель не потребует особого ухода, а прочности мебели могут позавидовать многие покупные предметы обстановки. Один поддон способен выдерживать от 2 (евро) до 2,5 тонн (финпаллеты).
  4. Простота работы — самый большой плюс. С обработкой паллеты и сооружением даже самого «навороченного» стола справится даже плотник-дилетант.
  5. Натуральность. Экологичные материалы сейчас ценятся как никогда.

Как выбрать и подготовить полуфабрикат?

Стандартная паллета весит около 20 кг, есть 2 разновидности тары:

  • стандартный отечественный поддон — 1200х1000х120 мм;
  • европаллета — 1200х800х120.

Качество последней тары выше, так как дотошные европейцы проводят фитосанитарную обработку изделий. Это гарантия отсутствия в древесине бактерий, вредителей. Другое преимущество европаллеты в том, что нет необходимости долго шлифовать изделие. Торчащие гвозди ей тоже не свойственны.

Стол из поддонов своими руками: эффектно и дешево

Покупают эти «полуфабрикаты» на строительных площадках. Чтобы получить приличное изделие, его надо осмотреть со всех сторон. Нежелательны трещины, синеватый оттенок древесины, он свидетельствует о низком качестве поддона, собранного из сырого материала. На хороших паллетах проставлены специальные знаки — клейма «EUR», «EPAL», «FIN».

В чем заключается обработка?

Она несложна. Этапы подготовки изделия:

  • чистка от загрязнений тех паллет, что были раньше «чернорабочими»;
  • шлифовка наждачной бумагой, дрелью со шлифовальной насадкой либо шлифовальной машинкой;
  • грунтовка: масляная, если стол будет находиться дома, и акриловая, когда ему уготована участь «дворняги»;
  • покраска, если она есть в проекте;
  • лакировка.

Стол из поддонов своими руками: эффектно и дешево

Древесину, к которой испытывают страсть грибки, плесень, насекомые и грызуны, всегда обрабатывают антисептиками. Этот этап необходим, если приобретены отечественные поддоны. Такая подготовка изделий — гарантия надежности и долговечности будущих предметов мебели.

Без каких инструментов и материалов не обойтись?

Для создания любой мебели из бывшей тары понадобятся следующие инструменты:

  • газовая горелка;
  • гвоздодер и лом;
  • грунтовка;
  • дрель с набором сверл;
  • карандаш, кисти;
  • клей для древесины;
  • колесики (если запланированы);
  • крепежные элементы;
  • краска, лак;
  • молоток;
  • отвертка;
  • пила (электролобзик);
  • плексиглас (стекло) для столешницы;
  • шлифовальная машинка.

Это примерный перечень, он зависит от задуманного вида стола. Заодно лучше приготовить защитные средства — маску, очки, перчатки.

Как надежно собрать элементы?

От качества сборки зависит надежность любой конструкции. Каждая имеет свои особенности, однако есть несколько способов, которые рекомендуют именно для соединения поддонов. Гвозди, саморезы, спусковая резьба — самый простой выход из положения. Ненадежные гвозди используют редко. Последний вариант оптимален для соединения паллет. В самых проблемных местах советуют вкручивать или вбивать крепежные элементы исключительно под углом.

Самый простой вариант: стол-малыш

Для его изготовления хватит всего одного поддона и нескольких досок. Обработав и отшлифовав полуфабрикат, паллету разбирают, пользуясь гвоздодером, молотком, отверткой либо ломом, если крепеж трудноудаляем. Делают столешницу, складывая доски вплотную. Их склеивают, попутно прибивая по доске с торцов изделия.

Стол из поддонов своими руками: эффектно и дешево

Можно также обработать их клеевым составом для дерева, бесцветной грунтовкой. После высыхания между торцевыми досками крепят еще одну, усиливающую конструкцию. Затем собирают поддон, к нижнему основанию столика прибивают две доски, призванные служить местом для журналов.

Поверхности шлифуют, обрабатывают грунтовкой, затем ждут ее высыхания, после чего покрывают слоем лака. Другой вариант — морилка. К углам изделия крепят колесики: сначала отмечают места для крепежа, затем сверлят отверстия, имеющие меньший диаметр, вкручивают саморезы, обработанные мылом.

Элементарный журнальный столик

Для него приобретают два поддона. После шлифовки с помощью рычага-лома (или отвертки) и гвоздодера верхнюю паллету разбирают. Старые крепежные элементы заменяют саморезами. Затем доски будущей столешницы сбивают вплотную, места стыков проклеивают, дополнительно крепят снизу досками. Есть и другой вариант, не предусматривающий сплошную столешницу. В этом случае на стол укладывают лист стекла либо плексиглас.

Стол из поддонов своими руками: эффектно и дешево

С нижней паллеты можно срезать все лишнее, оставив только верхнюю часть и элементы для крепления ножек. Поддоны устанавливают друг на друга, в их углах намечают места для отверстий, их высверливают дрелью либо коловоротом. Кольцевой пилой их углубляют, в нижней паллете они должны быть глубже, так как там нужно спрятать гайку и шайбу. Спусковую резьбу ввинчивают, гайки плотно затягивают.

Изделие обрабатывают пропитками — наносят по два слоя влагоотталкивающего и огнеупорного состава. Каждое из 4 покрытий оставляют до полного высыхания. Завершают обработку древесины грунтованием. После высыхания поверхности снова шлифуют. Лак наносят в 2 слоя, после первого делают легкую шлифовку. Если выбран определенный цвет, используют краску.

Последний этап — крепеж колесиков, которые должны быть довольно большими из-за приличного веса паллет. Их присоединяют саморезами. Если выбрана стационарная модель стола, то болтами присоединяют деревянные бруски либо металлические ножки.

Стол из поддонов своими руками: эффектно и дешево

Декорируют стол по-разному. Темный цвет получают с помощью газовой горелки или морилки. Если выбирают краску, поверхности предварительно грунтуют. В этом случае возможно использование трафаретов, заменой им служит кружевная ткань, которую плотно натягивают на столешницу перед покраской.

Дачный внушительный рабочий стол

Для его сооружения необходимы 3 паллеты: одна из них будет исполнять роль столешницы, остальные — ножек и источников материала для нее. Поддон, предназначенный для поверхности стола, разбирают на составные, затем вновь крепят, но уже саморезами.

Стол из поддонов своими руками: эффектно и дешево

Избавляются от щелей столешницы, используя «запчасти» взятые у других поддонов. Для прикрепления ножек паллеты ставят вертикально, соединяют их со «столешницей» с помощью шурупов и столярного клея. Дополнительно фиксируют приклеенные элементы струбцинами.

Солидный обеденный стол для дачи

Понадобится 5 либо 6 паллет. Каждую пару складывают вместе внутренними сторонами. К верхней части паллеты-столешницы добавляют доски, взятые у «собратьев». Внутренние перегородки — горизонтальные деревянные секции — выпиливают для освобождения полезного пространства и облегчения мебели.

Стол из поддонов своими руками: эффектно и дешево

У паллеты, находящейся внизу, выпиливают даже среднюю часть. Шлифовальной машинкой обрабатывают все поверхности — неровности и спилы. В заключении стол красят. Если он «собирается» постоянно мокнуть под дождем, желательно для отделки использовать эмаль. Наносят ее в несколько слоев.

Большой стол для кухни

Этот симпатичный вариант мебели изготавливают из 5 поддонов, 3 из них используют в качестве опор. Все элементы мебели скрепляют под прямым углом. Окрашивают стол в темный цвет — серый, черный. Такой предмет особенно эффектен в интерьере, где царят светлые тона.

Стол из поддонов своими руками: эффектно и дешево

Стол из поддонов своими руками, собранный своими руками, хорош тем, что ему можно придать самую необычную форму. Если дополнительно придумать оригинальное оформление, предмет мебели и вовсе станет уникальным, а значит, будет источником гордости и принесет радость домочадцам. Поэтому главное — фантазия хозяев. Как такое творчество выглядит, можно узнать из этого видео, где делают маленький столик:

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