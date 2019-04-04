Складной стул своими руками: чертеж, материалы, изготовление

Раскладывающиеся стулья — предметы, идеальный быт без которых представить трудно. Отдых на природе, поход, рыбалка или охота, в том числе тихая, внезапно нагрянувшие «полчища» гостей требуют мебели. Однако она не должна быть громоздкой, но в то же время обязана обеспечивать комфорт и надежность. Не всегда такой полезный предмет легко приобрести в магазине: например, не устраивает цена, материал или модель. Чтобы изготовить складной стул своими руками, чертеж под рукой — главное условие. После выбора понравившейся схемы и покупки всего необходимого можно приступать к делу.

Требования к стульям и варианты

Независимо от материала, выбранного для сооружения конструкции, такая мебель должна иметь такие качества:

Достаточную устойчивость, чтобы не бояться любого рельефа. Высокую прочность, иначе ножки «от усталости» могут подкоситься в самый ответственный момент. Небольшой вес и компактные размеры, ведь громоздкие стулья, даже складные, затруднительно поместить в багажник. Если занятие подразумевает долгие пешие переходы, легкость конструкции выходит на первый план.

Самыми распространенными раскладывающимися посадочными местами являются табуретки. Они, не имеющие спинки, легки и более просты в изготовлении. Однако сидеть на такой конструкции не слишком комфортно. Стулья со спинкой уже больше похожи на типичную мебель, которая не умеет трансформироваться. Для обеспечения более легкого веса сиденья и спинки нередко делают тканевыми. Материал-хит для самодельных стульев, складных и обычных, — дерево, но эти походные конструкции нередко делают из металла или пластика.

Элементарный табурет-тренога

Данная мебель, имеющая 3 ножки, может пригодиться на рыбалке или охоте. Преимущества ее — малый вес, незатратность, скорость и простота сборки. Минус — большая вероятность отправиться в «свободный полет», особенно у людей с приличным весом. Для изготовления табурета нужны такие материалы:

3 деревянных бруска длиной примерно 600 мм, лучше брать элементы круглого сечения;

треугольный кусок ткани, оптимальна толстая кожа;

2 болта: длинный и с петлей;

6 шайб: крепежные, декоративные (по 3 штуки тех и других);

2 гайки.

В соответствии с чертежом в середине и сверху будущих ножек сверлят отверстия. В вырезанной ткани по углам также их проделывают. Две ножки соединяют с помощью длинного болта. На него для крепления третьей опоры надевают винт с петлей. В завершение к ножкам крепят декоративными шайбами ткань. Для удобства можно пришить полоску, которая упростит транспортировку стула.

Пластиковый рыболовный табурет

Так как дерево чрезвычайно боится воды, некоторые предпочитают использовать другой материал — почти невесомый пластик, которому к тому же нипочем любая влажность. Для сооружения легкой конструкции необходимо приготовить:

отрезки пластиковых труб — 4 по 350 мм, столько же по 500 мм;

пластиковые уголки;

плотную ткань;

крепеж: болты с гайками.

Длинные элементы соединяют попарно посередине крест-накрест с помощью болтов. Их не затягивают туго, в противном случае конструкцию будет трудно сложить. На концы трубок крепят уголки, в которые потом вставляют короткие элементы.

После получения каркаса из материала для сиденья вырезают подходящий по размерам кусок. Его прострачивают на машинке, надевают сиденье на верхние элементы, разобрав одну из сторон. Для фиксации ножек внизу пришивают узкую полоску из этой же ткани. Желающие могут снабдить его и спинкой, сделав ее таким же образом. Ее жестко монтируют к верхней части табурета — к раме передних ножек. Таким же образом делают стул их металлических труб.

Стул-табурет с круглым сиденьем

В отличие от предыдущей «почти мебели» этот образец уже является полноценным, но мобильным предметом обстановки. Для сооружения конструкции необходим целый набор инструментов:

струбцины;

стусло;

шлифовальная машинка;

шуруповерт;

фрезер;

электролобзик.

Требующиеся материалы — основной и подручные:

мебельный щит (лучше буковый), размеры 24х400х1120;

мебельные петли — 4 штуки;

резьбовая шпилька (8х250 мм) с гайками;

саморезы (3,5х16 мм);

тонировочный лак;

шканты (8х50 мм);

клей — ПВА для дерева либо столярный.

Подготовка деталей

Вырезают круг, его диаметр — 350 мм. Чтобы сделать в будущем сиденье ручку, используют перовое сверло (22 мм). На равном от краев круга расстоянии делают 2 отверстия, отстоящих друг от друга на 120 мм. Их соединяют пропилами.

Приготовив остальные элементы конструкции, вырезают длинный паз на опорах с помощью прямой фрезы (8,5 мм). Если она отсутствует, сверлят отверстия, глубина их и паза одинакова. Затем тонкой стамеской избавляются от перемычек между ними. Другой вариант: сверлят два отверстия по краям, а канал выпиливают лобзиком с помощью пилки продольного пиления. Верхние торцы опор запиливают под углом, который составляет ровно 30°. Если не соблюсти его, табурет не получится. Низ деталей закругляют.

Сборка, обработка

Перемычки (проножки) крепят шкантами, предварительно промазывая клеем их, отверстия и прилегающие части. Избыток его удаляют, элементы до высыхания фиксируют струбцинами. Петли к сиденью крепят саморезами. Для камуфляжа шпильки, соединяющей ножки, выпиливают трубочку: если нет токарного станка, ее рубанком делают многогранной.

Полуфабрикат-табурет шлифуют наждачной бумагой, наносят не менее двух слоев тонировочного лака. Чтобы придать особую фактуру дереву, его перед шлифовкой рекомендуют несколько раз намочить, затем полностью высушить.

Настоящий стул-раскладушка

Чертежи складных стульев со спинкой имеют отличия, но они невелики, так ка принцип всех конструкций аналогичен, а изготовление такой мебели нельзя назвать суперсложным.

Если рассматривать все элементы, то стул состоит из:

Пары задних коротких ножек 20х40х475 мм. Нередко в схемах предусматриваются верхняя перекладина и проножка — нижние перемычка для большей прочности, однако в этой модели на картинке они отсутствуют (1). Две передние ножки (2), верхняя часть которых исполняет роль спинки (20х40х837 мм). Две детали-перекладины спинки и нижняя проножка (3). Все три —20х70х403. Две боковые царги для сиденья (5) — 20х40х470 мм. Детали сиденья (6) — 6 элементов 20х50х440 либо цельный фанерный лист (15х440х470 мм).

Помимо главных деталей понадобятся шканты (15х30 мм), клей, болты с гайками и шайбами (диаметр 8-10 мм, длина — 50 мм), саморезы. Не обойтись без инструмента, нужны:

электролобзик либо циркулярная пила;

фрезер для скругления углов;

шлифовальная машинка;

стусло.

«Подготовка заготовок»

Выпиливают все элементы, их шлифуют, фрезером скругляют углы. Нижние части передних ножек срезают, угол тот же, что и предыдущем «рецепте» — 30°, поэтому и здесь стусло необходимо. Следующий этап — разметка пазов длинных ножек. Для каждой детали их три — 2 для спинки и одна для проножки. Пазы вырезают фрезером либо дрелью (сверло — 9 мм), потом отверстия объединяют, используя ту же стамеску, шлифуют.

На скругленных снизу брусках для царг делают отверстия для шкантов, глубина и диаметр их —15 мм. Эти крепежные детали, предназначающиеся для пазов задних ножек, сажают на клей. В середине царг, сверлят сквозное отверстие для винтов. Ими будут крепиться передние ножки. Готовые детали шлифуют.

Затем подготавливают 5 одинаковых деталей. Две из них будут спинкой, одна — проножкой передних опорных элементов, еще 2 дополнительные, отсутствующие на рисунке, — проножка задних ножек и перекладина, придающая им же жесткость. В этих деталях формируют шипы, их размеры — 9х15х50 мм. Вырезают их фрезером либо лобзиком, огрехи исправляют ножом, выравнивают наждачной бумагой.

Готовят задние ножки. Их скругляют сверху и делают разметку для трех пазов: среднего для шкантов в царгах, верхнего и нижнего — для перемычки и проножки соответственно. Перед вырезанием пазов проверяют симметричность разметки обоих элементов.

Последовательность сборки

Этот этап, естественно, всегда начинают с сиденья. Доски, предназначенные для него, распределяют равномерно по царгам, не забывают про их параллельность и перпендикулярность боковым деталям. Сделав разметку, их фиксируют клеем, помещают в струбцины. После его высыхания в краях досок для крепления к царгам делают по 2 отверстия, туда в потай вкручивают саморезы.

Собирают заднюю раму. Установив ее в шканты, выступающие из царг, одновременно вклеивают проножку и верхнюю перемычку. Конструкцию стягивают в струбцинах, ждут высыхания соединений. К одной передней ножке приклеивают верхнюю перекладину и проножку. После ее скрепляют с царгой винтом. Затем к ней крепят клеем вторую ножку, которую также соединяют винтом с боковиной сиденья. Склеенный и завинченный стул снова фиксируют в струбцинах до полного высыхания.

Несмотря на то, что совсем несложно соорудить складной стул своими руками, чертеж — условие необходимое. Его лучше найти, а не «изобретать» самостоятельно, так как готовые схемы опробованы, надежны и точны.

Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые складные стулья:

Как можно соорудить солидный раскладывающийся стул, смотрите в этом видео: