Сегодняшнее изобилие разнообразных товаров — огромное преимущество, которое нередко превращает поиски подходящей вещи в настоящее мучение. Это одинаково справедливо как для разных видов бытовой техники, так и для мебели. Незаменимыми атрибутами любого дома являются диваны, мебель удобная и чаще универсальная. Что касается последних предметов, то многие покупатели, в первую очередь, обращают внимание на внешний вид конструкции, однако форма и подходящая обивка далеко не единственные важные критерии. Поэтому перед «увлекательным путешествием» в магазин нужно разобраться с вопросом, какой диван лучше выбрать. Определение идеала для себя и дома даст шанс не столкнуться с проблемами, которые могут возникнуть при покупке первой же приглянувшейся мебели.

С чего начинается поиск дивана?

Какой диван лучше выбрать? Этот вопрос не имеет однозначного ответа. Все зависит от конкретной комнаты и предназначения будущей конструкции. Любой предмет мебели просто обязан быть не только простым в уходе и эксплуатации, но и максимально комфортным, надежным, долговечным.

Сначала о предназначении диванов. Все предметы мебели можно разделить на две большие группы. Это диваны, которые ежедневно используются для сна, и мебель, которая предназначается для просмотра ТВ, кратковременного отдыха, приема гостей. В любом случае всегда обращают внимание на несколько основных критериев — на надежность, комфортность, удобство эксплуатации и функциональность.

Долговечность

В первую очередь, это относится к каркасу изделия. Он должен быть изготовлен из металла или качественной, просушенной древесины, а также правильно собран. Только в этом случае можно гарантировать долговечность конструкции, отсутствие проблем в будущем. Изделия хороших производителей даже спустя несколько лет после покупки не «радуют» хозяев скрипом, не проваливаются и не деформируются.

Удобство

Это главное требование к любой модели мягкой мебели. Удобными должны быть как конструкции, предназначенные для сна, так и модели, на которых будут отдыхать или принимать гостей.

Независимо от формы и размера дивана, он обязан быть максимально комфортным и достаточно мягким. Слишком твердые поверхности или чересчур мягкая мебель не лучшие варианты. Те и другие станут причиной появления проблем с позвоночником, боли в мышцах и бессонницы.

Простота в эксплуатации, функциональность

Сейчас диван не просто место для отдыха или сна. Некоторые модели оснащаются подвижными элементами, которые значительно упрощают раскладывание мебели. В этом случае перед приобретением надо тщательно проверить работу выбранного механизма, так как от скорости и простоты трансформации мебели зависит удобство ее ежедневного использования.

Некоторые модели имеют дополнительные элементы — комплекты подушек, встроенные бары, съемные подлокотники и т. д. Такие диваны обещают максимально комфортное использование мебели, но становятся причиной значительного повышения цены этих функциональных изделий.

Какой диван лучше выбрать: общие рекомендации

Как определить качество изделия? Если оно приобретается для отдыха и приема гостей, то на первый план выходит привлекательность обивки, мягкость наполнителя, наличие удобных декоративных подушек, других декоративных элементов.

Внешность «спутника жизни»

Чтобы выбрать диван, но не пожалеть о покупке в будущем, надо обратить внимание на несколько «знаков качества» изделия:

Хорошо сделанные диваны имеют безукоризненные, симметричные формы. Ткань для драпировки обязана быть износостойкой, плотной, иметь однородный цвет: ни бликов, ни выделяющихся пятен на поверхности быть не должно. Все швы, которые соединяют разные элементы мебели, должны быть ровными, крепкими, поэтому не лишней будет даже проверка ниток, использовавшихся для них.

Точность фиксации всей фурнитуры — еще одно требование к качественному изделию. Но безукоризненность «внешности» все же не единственный критерий.

Его надежность, основательность

В этом случае после оценки внешнего вида понравившейся модели приступают к практическим занятиям. Сначала на диван садятся, потом ложатся. Как правило, такие действия продавцами не запрещаются.

Мебель должна иметь упругую поверхность, без комков или непонятных уплотнений. Обращают внимание на угол между сиденьем и спинкой, на удобство расположения подголовника, если в модели он присутствует. Комфорт, который испытывает человек при сидении, — первый показатель качества изделия. Раскладывание и складывание дивана — второй этап тестирования конструкции. Эти операции рекомендуют проводить несколько раз. Вопрос о материале раздвижного механизма позволит убедиться в качестве, если он сделан из стали. Не очень прочного силумина лучше избегать. Если в мебели предусмотрены ящики для белья, то к проверке главного механизма добавляется их выдвигание и задвигание. Оба действия не должны создавать ни малейших трудностей.

Качество каркаса, наполнителя, обивки, в том числе и оформление задней стенки дивана — последний этап исследования конструкции.

Выбор оптимальной модели

Перед тем, как ответить на вопрос, какой диван лучше выбрать, надо решить для себя, какое изделие будет идеальным для определенного помещения. И в этом случае важно рассмотреть несколько критериев.

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Форма и размер дивана

Как правило, этим вопросом озадачиваются те хозяева, которые выбирают мебель для гостиной. Она должна быть универсальной и многофункциональной — подходить для отдыха, сна, просмотра ТВ и приема гостей.

Формы

В этом случае чуть ли не главным фактором является форма этой мебели. Наиболее распространены несколько вариантов:

Прямоугольные диваны — классические, самые популярные модели, так как они не отнимают много места, но могут иметь как большие, так и скромные размеры. Такие конструкции устанавливают в центре комнаты, или около стены. Они — идеальное решение для небольших комнат. Угловые модели. Они отличаются оригинальностью и возможностью расположить мебель в центре комнаты, в углу, у окна или стены. Если выбор пал на такую модель, то сначала надо определить сторону, в которую она должна раскладываться. Угловые диваны подойдут владельцам больших помещений, а также тем, кто хочет вписать мебель в меленькую комнату, но сэкономить свободное место. Диваны-трансформеры, состоящие из нескольких отдельных модулей. Эти изделия можно назвать конструкторами, потому что они позволяют собрать мягкую мебель оптимальной формы для любого помещения: диван из модулей можно сделать как прямоугольным, так и угловым. Такая мебель считается наиболее подходящей для квартир-студий.

Есть конструкции, которые называются островными. Они могут иметь различную форму — прямоугольную, круглую или овальную. «Острова», как правило, относятся к статусным, дорогим моделям, и не предназначены для полноценного сна. Отличия их от обычных изделий — доступность со всех сторон, одинаковая обивка всех поверхностей (включая спинку).

Полукруглый диван — еще один возможный, но не слишком популярный «мебельный кандидат». Эти необычные изделия подойдут только просторным комнатам. По понятным причинам функционал этих предметов также ограничен. Чаще они изготавливаются нераздвижными.

Размеры

Размер дивана зависит от площади помещения, от количества человек, которые будут одновременно располагаться на них. Стандартом считают изделия, рассчитанные на трех персон. Их длина — около 2 м. Если к хозяевам часто приходят гости, то лучше выбрать более «просторную» конструкцию — ту, на которой одновременно смогут разместиться 5-6 человек. В этом случае можно присмотреться к угловым или полукруглым моделям.

Механизмы трансформации

Этот критерий — способ раскладывания дивана — наиболее важен при выборе удобной мебели. Конструкций изобретено довольно много, в названиях неискушенному человеку легко запутаться, но далеко не все из них можно считать идеальными решениями.

В этом случае ответ на вопрос, какой диван лучше выбрать, будет зависеть от механизма мебели. Всего существуют три варианта конструкций: это диваны раскладывающиеся, выкатывающиеся и разворачивающиеся, поворотные. Теперь надо сопоставить типы механизмов с названиями:

к раскладывающимся моделям относится «книжка», «еврокнижка» и «клик-кляк»;

выкатывающиеся — «дельфин», «телескоп», «тик-так»;

разворачивающиеся — «аккордеон» и «раскладушка».

Нельзя утверждать, что в «соревновании» моделей есть какой-то один лидер, поэтому сначала нужно познакомиться со всеми существующими вариантами.

«Книжка» и «еврокнижка»

Первое «печатное изделие» известно с советских времен. В то время это был практически единственный вариант. Такие диваны превращаются в кровать при отодвигании спинки, которая становится половинкой спального места. Под сиденьем обычно располагается отсек для хранения постельных принадлежностей.

«Еврокнижка» — усовершенствованный вариант. В таком механизме вперед выдвигается сиденье, а спинка опускается самостоятельно. Данные конструкции считаются самыми надежными. Если главное требование к мебели ее долговечность, то лучше отдать предпочтение именно этому варианту трансформации, поскольку проблемных узлов у него практически нет.

«Клик-кляк»

Несмотря на смешное название, этот механизм также заслуживает внимания. Данное решение используют при производстве диванов и кресел. Особенностью таких моделей является возможность получить промежуточные варианты: «клик-кляк» позволяет зафиксировать спинку и сиденье в положении «полулежа» или «полусидя».

Основные элементы этой мебели — каркас и анатомические латы-поперечины. Это гнутые планки, изготовленные из дерева: как правило, из гнутоклееной березы. Последние детали являются «ахиллесовой пятой» конструкции. При слишком большой (интенсивной) нагрузке они могут сломаться.

«Дельфин», «микролифт» или «кенгуру»

Этот вид механизмов используется в угловых моделях, делая их максимально удобными для ежедневной эксплуатации. В этом случае дополнительная платформа сначала выдвигается («выныривает») из-под сиденья, а затем поднимается на один уровень с ним с помощью микролифта.

«Дельфин» удобен, но и недостатков данный диван не лишен. Здесь слабое звено — поднимающий механизм. При его поломке мебель станет бесполезной, особенно если она «работает» спальным местом постоянно.

«Телескоп»

Это выкатные конструкции, состоящие из трех соединенных блоков. Первый из них — спинка, остальные два формируют сиденье. «Телескопы» тоже обещают минимум затраченных усилий и времени. Сначала выдвигают сиденье, после этого плавно опускают спинку. На пустое место укладывают матрас, для которого в диване предусмотрен отсек для хранения.

Минус у этого удобного варианта все же есть. Это слишком низкое расположение спального места. Этот недостаток более важен для пожилых людей, которые могут испытывать трудности. Вторая потенциальная претензия — царапины, которые могут появиться на полу при регулярном использовании мебели в этой роли.

«Тик-так», или пантограф

Этот механизм можно также назвать несколько усовершенствованной «книжкой». Его преимущество — легкая раскладка, так как для этой операции в механизме имеются пружины. Сиденье немного приподнимают и выдвигают, после чего оно автоматически выезжает. Владельцам останется только добавить спинку.

Плюсы механизма «тик-так» — его простота, отсутствие царапин на полу, присутствие ящика для белья, приемлемая цена. Этот вариант будет ответом на вопрос, какой диван лучше выбрать, если мебель будет использоваться в роли спального места ежедневно. Возможный источник проблем — те же пружины.

«Аккордеон»

Это еще одна удобная конструкция, раскладывание которой не вызовет никаких затруднений. В этом случае «постель» состоит их трех элементов. Две из них находятся в составе спинки, одна — сиденье. Его выдвигают до тех пор, пока «гармошка» не превратится в ровную поверхность.

«Аккордеоны» отличаются материалом каркаса. Он изготавливается либо из дерева (с металлическими петлями), либо из металла (с латами из древесины). Для постоянного использования больше подходят вторые, более прочные, надежные конструкции.

«Раскладушки»

Это самый незатейливый вариант мебели, предназначенной для регулярной эксплуатации. Их существует 4 разновидности: «раскладушки» бывают американскими, бельгийскими, итальянскими и французскими.

Американские модели требуют всего двух сложений. Матрас у них плотный, но мягкий. В некоторых диванах используются пружинные блоки. Бельгийские «раскладушки» бывают двух- и трехраскладными. В качестве матрасов для них используют пружинные элементы, или обычный наполнитель — поролон.

В итальянских «походных диванах» всего две раскладывающиеся поверхности, которые уже имеют мягкое покрытие и встроенные ящики для постельного белья. Французские конструкции подразумевают тройное складывание. Они не очень удобны из-за жесткости, поэтому не станут подходящими кандидатами на роль полноценного места для сна.

Материал каркаса

Это еще один важный пункт, на котором нужно остановиться при поиске идеального изделия. Какой диван лучше выбрать? Тот, который будет служить долго, не преподнесет хозяевам уже в ближайшее время неприятных сюрпризов. В первую очередь, это касается каркаса. Именно он отвечает за долговечность изделия. Чаще основой при изготовлении мягкой мебели становится древесина, металл, толстая фанера, ДСП и МДФ.

Деревянные конструкции

Этот материал любим за податливость, теплоту и экологичность, хотя последнее качество целиком зависит от места, где росло древесное растение. На стоимость дивана повлияет порода дерева.

Наиболее качественными изделиями считают диваны, «остов» которых собран из дуба, бука, ореха или ясеня. Но и в этом случае важна технология подготовки древесины. Только корректная сушка гарантирует отсутствие проблем при эксплуатации мебели. В противном случае неизбежна деформация элементов, появление скрипа.

Металлические каркасы

Это предпочтительный вариант, который отличается высокой прочностью, надежностью, максимальной устойчивостью практически ко всем неблагоприятным факторам. Чтобы купить действительно качественное изделие, перед приобретением нужно проверить каркас. Специалисты советуют тщательно осмотреть все его сварные соединения. Изделие, защищенное антикоррозийным покрытием, будет оптимальным выбором для любого дома.

Многослойная фанера, ДСП

Ровная поверхность, высокая прочность делают фанеру хорошим материалом для изготовления каркаса мебели. Оптимальными считаются довольно толстые изделия — от 12 мм. Плюсы фанеры — отсутствие деформации, скрипа, прочность, надежность и доступная цена.

Древесно-стружечные плиты, наоборот, не отличаются выдающимися характеристиками, поэтому такие каркасы вряд ли способны служить хозяевам долго и «счастливо». Поэтому выбирая этот вид основания, надо сразу готовиться к тому, что уже через несколько лет диван может потребовать замены.

МДФ

Этот материал отличается от ДСП более высоким качеством. Его преимущества — низкий уровень деформации, прочность, влагоустойчивость, экологичность. Однако главный недостаток материала — его тяжелый вес: даже каркас из натурального материала будет значительно легче.

Когда каркас не нужен

Нельзя не упомянуть о еще одном виде диванов и мебели вообще. Это «уютные» бескаркасные изделия, которые в последнее время начали постепенно теснить своих «полноценных коллег». Сначала появились простейшие модели — кресла-мешки. Они стали популярны из-за необычного вида, легкого веса, абсолютной безопасности и практичности.

Сейчас налажено производство «настоящей» бескаркасной мебели. Это диваны, состоящие из внутреннего и внешнего чехла. В первый элемент засыпают наполнитель, им чаще становится гранулированный пенополистирол. Внешний, съемный чехол, изготавливают из прочной, иногда водонепроницаемой ткани. Материалы, используемые для него, различны. Это велюр, гобелен, жаккард, флок, шенилл и т. д. Чаще такая мебель собирается из модулей.

Выбор обивки

Вопрос, какой диван лучше выбрать, точно так же может относиться к выбору идеальной обивки. И в этом случае все зависит от семьи и присутствия либо отсутствия в доме маленьких разбойников — подрастающего поколения, а также пушистых, хвостатых хулиганов.

Ни для кого не секрет, что ткань — это самый дорогой компонент мягкой мебели. Материал может составлять как 30, так и 90% себестоимости дивана. Поэтому при выборе есть возможность сильно изменить цену мебели. Основных вариантов обивки существует три. Это кожа, искусственная кожа и ткань.

Первый материал в любом случае будет самой надежной инвестицией, однако многих не устраивает его цена. Экокожа сейчас активно рекламируется как достойная замена натуральному материалу, но через несколько лет она начнет трескаться, а значит, потребует замены. Поэтому золотой серединой считается ткань. Выбрав этот вариант, покупатель гарантирует баланс качества и цены обивки (дивана).

Выбор для семей без маленьких детей и домашних животных способен ограничить только бюджет. Так, где живет большая, веселая, разношерстная компания, в первую очередь для ткани важны такие качества, как надежность, неприхотливость в уходе. Оптимальными вариантами для диванов, «живущих» в таких непростых условиях, считают велюр, шенилл и флок.

Если рассматривать последний материал, то лучше покупать мебель с обивкой из флока на каучуковой основе. Он эластичен, поэтому легко принимает первоначальную форму. Минус его все-таки относителен: это более высокая цена.

Наполнение

Наполнители бывают пружинными и синтетическими.

Пружинное наполнение

Пружинные блоки делятся на зависимые и независимые системы. В первом случае нажатие на одну из пружин проводит к движению других. Главное достоинство такого наполнения — невысокая цена. Недостаток — потенциальное растяжение пружин.

Независимые блоки не имеют минусов предыдущего варианта, так как все пружины имеют собственные чехлы, не связанные с соседними элементами. Достоинства — максимальный комфорт благодаря ортопедическому эффекту, долговечность наполнения. Минус — высокая цена, которая все же оправдана удобством.

Какой пружинный наполнитель лучше? Если на диване планируют чаще лежать, то фаворитами будут независимые блоки, гарантирующие ортопедический эффект. Когда мебель приобретается больше для «посиделок», идеалом будет диван с зависимыми наполнителями, так как они мягче и дают возможность плавно покачиваться.

Синтетические наполнители

Это не самые лучшие варианты, поскольку практически любой синтетический наполнитель через несколько лет обязательно «сдуется» и потребует замены. Исключением может считаться только один вид: это латексные наполнители, которые заменяют обычные вспененные материалы в дорогих моделях диванов. Их плюсы — экологичность, гигиеничность и гипоаллергенность, эластичность, полное отсутствие деформации и долговечность.

Возможные проблемы и их причины

Вопрос о том, какой диван лучше выбрать, каждая семья решает по-своему, так как требования к мебели у всех разные. Поэтому очень часто «идеальным диваном» считают тот, который не доставляет хозяевам никаких неудобств и проблем при эксплуатации. Именно о самых частых неприятностях и лучше узнать еще до путешествия по магазинам.

Максимальное неудобство

В первую очередь, это касается сочетания мягких и жестких частей при раскладывании мебели. Следствие — некорректное распределение нагрузки, скатывание по шву, эти проблемы приводят к появлению боли в спине.

Причины — грубые ошибки, допущенные производителями. Это комбинированный каркас, основания частей, если они выполнены из разных материалов, разные виды наполнителей или обивки.

Поверхность, которая далека от идеальной

Иногда при проверке дивана в магазине будущие владельцы не испытывают никакого дискомфорта. Однако через некоторое время новая мебель преподносит неприятный сюрприз: в местах соединения частей матраса появляется продавливание.

В диване появляется щель, а результатом такого дефекта становится та же боль в спине. Причины изменения поверхности — непродуманная конструкция матраса, свободное пространство, оставшееся между соседними элементами или наполнитель, который не способен сохранить жесткость по краю изделия.

Скрипящий диван и двигающиеся части

С такими «чудесами» сталкиваются владельцы недорогих конструкций, например, французских «раскладушек». В этом случае причинами становятся низкокачественные материалы, не очень аккуратная подгонка элементов, ненадежная их фиксация к деревянному каркасу.

Какой диван лучше выбрать? Хорошую модель, не имеющую никаких заметных дефектов, удобную как для отдыха, так и для сна. Если позволяет кошелек, предпочтительнее купить премиум диван, но с другой стороны в продаже есть достойные модели, имеющие вполне «удобоваримые» ценники. Однако в том и другом случае тщательная проверка качества каркаса, всех элементов конструкции обязательна. Она позволит приобрести ту модель, которая не преподнесет сюрпризов владельцам ни в ближайшее время, ни в будущем.

В завершение темы выбора дивана-идеала — видео: