Как сшить покрывало на кровать: виды изделий, тканей, советы, инструкции

Постельное белье, остающееся на виду весь день, выглядит не слишком привлекательно, более того — неаккуратно. Чтобы придать комнате ухоженный вид, а также малыми силами преобразить интерьер, кровати нужно обеспечить какую-либо накидку. Можно пойти самым простым путем — отправиться на поиски, а потом купить изделие. Однако такое решение в некоторых случаях не приводит к результату, так как не устраивает цена, цвет, фасон. Чтобы создать идеал, лучше узнать, как сшить покрывало на кровать собственноручно. Такой вариант даст возможность выбрать «свою» ткань, сделать накидку красивой, стильной, эксклюзивной, органично вписывающейся в интерьер.

Проблема выбора

Если вопрос о том, как сшить покрывало на кровать, интересует рукодельницу с минимальным опытом по раскрою и пошиву текстильных изделий, то лучше остановиться на той ткани, работа с которой не обещает больших трудностей. К этой категории относятся не слишком плотные хлопковые либо смесовые материалы.

Ткани

Выбирая ткань на покрывало для кровати, необходимо помнить, что она должна гармонично сочетаться с другими текстильными изделиями в комнате (обычно со шторами) — как по плотности, так и по текстуре. Может она гармонировать и с обоями. Стиль и расцветка накидки обязаны полностью соответствовать обстановке. Среди возможных материалов:

Атлас. Это самая популярная ткань, которую можно назвать универсальной, ведь она идеально вписывается в любой интерьер: как в классику, так и в столь модный ныне минимализм. Шерсть — верблюжья, овечья. Самый лучший вариант для зимнего покрывала. Достоинства накидок из этого материала — долгий срок службы, сохранение тепла. Бамбук, лен, хлопок. Такие материалы привлекают своей практичностью, большим ассортиментом расцветок и узоров, тем, что долго остаются в первозданном виде. Мех: искусственный либо натуральный. Это вариант, одинаково подходящий для классики и модерна, но не всегда уместный в интерьере. Минус — сложность их чистки. Бархат, велюр. Самый большой плюс таких изделий — их привлекательный вид. Гобелен, жаккард, рогожка — ткани, шить которые дилетанту будет трудно.

Есть еще одно правило, по нему работают профессиональные дизайнеры:

однотонные ткани, лишенные всякого рисунка и рельефа, — идеал для пошива сложных изделий;

текстиль, имеющий крупный принт либо выпуклые детали, и гобелены — подходящий вариант для создания простых моделей с правильной геометрией.

Если для рукоделия выбрано покрывало из нескольких видов материала, то перед покупкой тканей тщательно подбирают точные тона. Сложный рисунок не лучший выбор, так как мастерица рискует «застрять» на точной подгонке элементов, а результат все равно окажется непредсказуемым.

Цвета

Отдавая предпочтение той или иной расцветке, ориентируются на то, какую функцию будет выполнять покрывало. Оно может уменьшить акцент на этой мебели либо, наоборот, зрительно выделить кровать.

Цвет выбирают в зависимости от размеров спальни, а также от площади того места, которое в ней занимает центральный предмет обстановки. Для облегчения задачи есть несколько рекомендаций. Только хозяйка может решить, игнорировать их или все-таки последовать этим советам.

В спальнях с большим метражом замечательно выглядят накидки из золотистой ткани, с переливами или холодным блеском. Для маленьких комнат этот вариант не лучшее решение. Степень освещенности — другой критерий. В затемненных помещениях целесообразно использование ткани теплых тонов. Яркий свет, наоборот, ограничений не накладывает. Контрасты для помещения, чье предназначение — отдых, в большинстве случаев не приветствуются, однако исключения возможны, если решение предлагает опытный дизайнер. Теплые тона идеальны для небольших пространств, потому что такие ткани способны зрительно их расширить.

Профессиональные портнихи советуют начинающим мастерицам не гнаться за суперкреативностью. Свое первое изделие лучше сделать простым, но качественным. Пройдя через «тернии» и приобретя необходимый опыт, можно уже «замахнуться» на более интересное покрывало.

Модели

Здесь «главные роли» у формы ложа и стилевого решения спальни. Наиболее приемлемое изделие для дебюта — простое прямоугольное покрывало, имеющее незамысловатый крой. Чтобы придать ему привлекательный вид, можно использовать различные варианты декора. Это:

аппликации;

атласные ленты;

вышивка;

декоративная строчка;

кружево;

тесьма.

Покрывала для кровати могут быть невесомыми, иметь подкладку, или быть сшитыми без нее. Популярны стеганые изделия. Для зимнего сезона шьют утепленные «накидушки». Интересный вариант — двухсторонние покрывала, при пошиве которых используют ткани двух разных расцветок.

Подготовка к шитью: размер

Чтобы не наступить на грабли и не прогадать с количеством материала, нужен корректный расчет размера изделия, а для него — правильное снятие мерок с кровати (дивана). Измеряют сразу три параметра — длину, ширину, а также высоту, ведь даже покрывало, сделанное своими руками, просто обязано иметь главное украшение — декоративную оборку.

С измерением этих величин обычно проблем ни у кого не возникает. К полученным результатам добавляют 1,5-2 см для припуска на швы. На оборке, наоборот, «экономят» — отнимают из ее длины несколько сантиметров для того, чтобы оставался просвет между изделием и полом. В противном случае покрывало будет быстро загрязняться, постоянно «подметая» его, а сама кровать зрительно потеряет в высоте.

Единственная потенциальная сложность — углы матраса кровати, их в новых моделях делают закругленными. Однако в этом случае поступают так: на угол накладывают лист бумаги (например, кальки), аккуратно и точно обводят угол, потом его вырезают.

Какие есть подводные камни?

Их несколько. Например, высчитав размеры, еще рано приступать к раскрою изделия, потому что бытовые швейные машинки не лишены недостатков. И здесь самый большой минус — длина строчки, которая должна быть 200 или более сантиметров. В этом случае любая стежка (ромбом, квадратом) неминуемо приведет к «наплывам» ткани там, где будут пересекаться швы.

Такой неприятный дефект не останется без других последствий: ткани может попросту не хватить на кровать, либо покрывало значительно «съежится». Распускать такую длинную строчку вряд ли кому-то понравится. Кроме того, на некоторых материалах после этой операции могут остаться миниатюрные дырочки от проколов иглой.

Выход есть. Это растягивание ткани во время прокладывания строчки. Но не в длину, а в обе стороны — именно там, где находится игла. Одностороннее натяжение запрещено, так как оно приведет к поломке иглы. Чем меньшего размера задуманы ромбики-квадраты, тем труднее будет справиться со строчками. Поэтому здесь размер имеет первостепенное значение: он избавит мастериц от лишних мучений.

Создание корректной выкройки

Именно из-за усадки ткани помимо припусков оставляют по 4-5 см дополнительно с каждой стороны (длины, ширины). Срезать излишки не составит труда, но возможно, что такая операция вовсе не потребуется, все «съедят» швы на ткани, синтепоне, подкладке. Поэтому точную разметку делают уже на полуфабрикате с выполненной стежкой. Чтобы быть уверенной в результате, мастерица сначала прокладывает на машинке закрепочную строчку, снова проверяет корректность размеров покрывала на модели — кровати. И только потом отрезает лишнее.

Шитье стеганой накидки

Покрывало на кровать спальни не самое простое изделие, поэтому здесь необходимо учитывать сразу много особенностей пошива.

Правильный узор: выбор и расчет

Большой узор должен быть в приоритете, если подобная работа выполняется впервые. Точность расположения рисунка — главное требование, которое сделает покрывало неотличимым от фабричных моделей. Все фигуры должны располагаться на накидке без смещений в какую-либо сторону. Они должны начинаться (заканчиваться) строго на краю.

Чтобы не ошибиться в расчетах, сначала делают чертеж на небольшом листе бумаги в клетку: например, ни миллиметровой. Затем на изнаночную сторону ткани наносят точный контур накидки для кровати. Корректность узора проверяют, перенося его туда. Используют для предварительного чертежа с изнаночной стороны мел.

На «лице» ткани ни карандаш, ни мел использовать нецелесообразно. Подходящее решение — наметка будущей стежки контрастными нитками. Другие варианты — специальная клеящаяся бумага, удаляющаяся бесследно при намачивании, либо смываемые фломастеры. Однако сметка остается фаворитом, так как в дополнение помогает минимизировать посадку ткани строчкой.

Есть иной способ — шов, прокладываемый по изнаночной стороне изделия. Плюс его — наплывы, которые останутся только на изнанке. Минус — трудность работы, так как для ровности швов нужен достаточный опыт и хороший глазомер. Кроме того, натягивать в обе стороны придется все слои покрывала, а сделать качественно все сразу довольно затруднительно. Чем меньше клеток или ромбиков на изделии, тем аккуратнее оно получится. И тем проще избежать дебютного «блина комом», который возможен из-за посадки материи на стыках.

Оборка для накидки

Этот элемент используют в качестве декоративной отделки, но он может исполнить и другую роль — сделать незаметными некоторые огрехи стежки: скрыть уголки ромбиков, далеких от идеала. В этом случае совсем не обязательно покупать дополнительный отрез ткани, ведь такие полосы можно собрать из кусков, что остались после раскроя основного полотна.

Главное требование — крой всех маленьких кусков должен совпадать по направлению. Если проигнорировать это обязательное условие, то все элементы будут иметь разный оттенок, что не добавит покрывалу привлекательности. Швы, соединяющие детали оборки, советуют прятать в складки, тогда они не будут бросаться в глаза.

Оптимальная ширина складок — 10 см, однако плюс/минус в несколько сантиметров, изменение шага между ними, направление (например, встречное) — те вопросы, что решает сама мастерица. Способов пришивания оборки существует множество. Один из возможных (и красивых) — двойная строчка.

Стеганое покрывало: крой и шитье

Так как для двуспальной кровати идеальная ширина ткани составляет 280 см, то лучше сразу покупать такой материал. В ином случае можно не уложиться, а дополнительные швы на изделии нежелательны. Сложность работы зависит от качества ткани, но лучше для первого шедевра взять материал, с которым проще работать.

Ткань изнанкой складывают вдвое: как в ширину, так и в длину. В нескольких местах фиксируют булавками (иголками). Отмеряют расстояние, чертят линии, по которым затем вырезают полотно. Точно так же кроят заготовку из синтепона (флизелина) и элемент для нижнего слоя. Дальнейшую работу делают на ровной поверхности, манипуляции на весу в этом случае не смогут гарантировать правильной геометрии.

Разметка, наметка, строчки

Для фиксации формы будущего покрывала на кровать по его краю прокладывают соединительную строчку. Можно сделать ее наметкой. В соответствии с нарисованным чертежом делают шаблон (квадрат, ромб, прямоугольник, полосу) в натуральную величину, вырезают его из плотной бумаги. Начинают «рисовать» на лицевой стороне ткани из угла: прикладывают шаблон, затем, захватывая все три слоя, наметывают материал по периметру заготовки. Перекладывают бумажный элемент в следующее место – вплотную к уже проложенной строчке, затем действуют аналогичным образом — прошивают три «незакрытые» стороны. Так оформляют все пространство, пока не доходят до противоположного угла. По наметке прокладывают машинную строчку, но делают это так, чтобы шов был не прямо на нитках, а немного в стороне от них. Иначе вытащить наметку будет затруднительно. Затем изделие примеряют на кровать. Если необходимо, то корректируют его размеры, снова застрачивают (оверложивают). Делают оборку в складку либо слегка присобирают ткань. Обрабатывают край покрывала в загиб. Альтернатива — обработка косой бейкой, бахромой, кружевом, тесьмой.

Этот способ не самый сложный вариант знакомства с подобной работой, однако он дает возможность получить навык, необходимый для пошива более интересных покрывал.

Пэчворк: если «остались остатки»

Когда ткань покупалась с большим запасом, из оставшегося материала можно сшить такие же декоративные подушки для кровати либо дивана, кресла. Если кусочков накопилось большое количество, то целесообразно сшить покрывало или одеяло из лоскутков.

В этом случае работа не требует идеальной геометрии деталей-кусочков. Особенно подойдут такие изделия для детской. Простегивать их также не обязательно, важнее сделать его красочным, привлекающим внимание, дарящим положительные эмоции. Другое дело — пэчворк. Такое покрывало может стать лучшим украшением хозяйской спальни.

Сначала выбирают выкройку для элементов. Самые нетрудоемкие варианты — те же ромбы и квадраты, формы гораздо сложнее — треугольники, цветы. Для новичков лучший выбор — простые элементы — квадраты. Покупают ткань. Например, для кровати размерами 220х240 см понадобится около 10 метров материала-основы и разноцветные кусочки размерами от 50 до 80 см. Максимальное количество цветов — 8. Возможно сочетание красочных и однотонных материй. Единственное требование — схожая толщина и фактура. Мастерят элементы: маленькие шаблоны переносят на кусочки ткани, оставляют припуски на швы, вырезают детали. Раскраивают большой отрез в соответствии с размерами кровати, но оставляют лишние сантиметры (5-10). Примеряют все кусочки на материал-основу, компонуют их в зависимости от собственных предпочтений. Шьют все маленькие элементы, затем их распределяют и пристрачивают к ткани, служащей изнанкой покрывала.

Иногда поступают по-другому. Выкроенные из двух частей, полностью готовые, элементы пришивают не на основу, а друг к другу. В этом случае работа упрощается, так как сложностей из-за несоответствия размеров основы и маленьких элементов существовать не будет.

Так как сшить покрывало на кровать не очень сложно, то и вариантов существует большое множество. Выбор модели зависит лишь от уровня подготовки мастерицы, алгоритм работы отличается небольшими деталями. Опыт приходит с практикой. После освоения техники изготовления простых изделий легко «перескочить» на более сложные покрывала.

Со всеми тонкостями «стеганой» работы познакомит это замечательное видео: