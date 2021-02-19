Комфорт и практичность ценятся всегда, независимо от того, о каком предмете идет речь. Если рассматривать мебель, то к «армии» этих незаменимые вещей для любого дома или квартиры не так давно примкнули многофункциональные кресла-мешки. Поскольку у них отсутствует каркас, они умеют повторять все изгибы тела, обещая хозяевам полную релаксацию. Такая, почти невесомая, конструкция дает шанс перемещать ее без проблем даже ребенку, поэтому она становится желанной гостьей практически в каждой семье. Да, оригинальный предмет можно приобрести в магазине, однако сейчас наступило то время, когда больше ценится ручная работа. Если хозяева хотят опробовать «бесхребетную» мебель, но не тратить лишних денег, то им можно узнать, как сшить кресло-мешок, а потом сделать свое первое «детище».

Особенности бескаркасных кресел

Надо сказать, что такая мебель понравится человеку любого возраста, но больше всего к ней привязываются дети и домашние любимцы. И не без причины: эти кресла невероятно мягкие, большие, удобные и совершенно безопасные. К тому же их можно считать «большими игрушками», так как вес конструкций позволяет их «брать с собой», направляясь в любую комнату дома. Маленькие шарики внутри дают возможность трансформировать мешок на свой вкус.

Прежде чем приступать к изучению темы «Как сшить кресло-мешок», надо познакомиться с будущим изделием поближе. Эта разновидность «очень мягкой» мебели — тканевый либо кожаный мешок, который заполняют гранулами вспененного полистирола, ПВХ, гречневой шелухой или другим безопасным наполнителем.

Вообще, чехла в бескаркасной мебели сразу два: внешний, съемный играет роль обивки, его шьют из любого отделочного материала. Внутренний элемент должен быть максимально прочным, чтобы надежно защищать легкие, но «шустрые» шарики. Поэтому для него выбирают износостойкую ткань.

Преимущества супермягкой мебели

Кресла-мешки, или бинбэги («мешки для бобов») считают мебелью, практически лишенной недостатков. Они не очень требовательны, просты в эксплуатации, поэтому практичны. Убедиться в их «непогрешимости» просто. Достаточно взглянуть на список их достоинств.

Мобильность — главное преимущество, которого лишена традиционная мебель, имеющая деревянный или металлический каркас. Минимальный вес. Обычное кресло-мешок «затягивает» на 7-10 кг, что дает шанс передвигать его по комнате даже «средне-маленькому» ребенку. Возможность менять обивочный материал, когда вздумается владельцам. Если надоест одна ткань, то изготовить новый чехол (при навыках) можно всего за час. Абсолютная безопасность для маленьких хозяев. В креслах отсутствуют острые углы, поэтому пространство для игр не будет основанием для тревоги родителей. Экологичность. Гипоаллергенный наполнитель вкупе с натуральными, безопасными тканями — гарантия, что ни один домочадец, полюбивший этот предмет, не пострадает. Максимальное удобство для сидящего или лежащего человека. Кресло-мешок умеет подстраиваться под изгибы тела, поэтому дает возможность позвоночнику отдыхать с комфортом. Долговечность «мешковатой» мебели. Если используется качественный наполнитель, то с ним проблем не будет: материал не впитывает влагу, запахи, хорошо держит форму. Прелесть таких предметов в том, что шарики в любое время можно заменить новыми.

Водонепроницаемая ткань, выбранная для внешнего чехла, сделает такую мебель всепогодной. Ее можно установить под открытым небом — в саду загородного участка, на даче, взять с собой, отправляясь на отдых, и т. д.

Этот большой список можно дополнить еще одним плюсом — простотой ухода за мягкой «субстанцией». Если смялся наполнитель, его очень просто досыпать. Внешний чехол из ткани можно чистить пылесосом, или время от времени стирать (все зависит от материала). Кожаные кресла в этом смысле более неприхотливы: их обслуживание проще.

Ее недостатки

Их неприлично мало. Самый серьезный минус — необходимость периодически добавлять наполнитель, так как со временем он деформируется. Второе слабое место — внешний чехол, который быстро пачкается. Однако обивка часто страдает и у каркасной мебели.

Поскольку мелкий сыпучий материал, вырвавшийся на свободу, способен «заполонить» собой всю комнату, внимательность родителям необходима. Им нужно следить за «исследователями», и вовремя пресекать все их попытки добраться до «внутренностей» кресла-мешка.

Что нужно подготовить перед пошивом мешка?

Как сшить кресло-мешок? Сначала надо приобрести и найти все, что потребуется во время работы. Обязательно понадобятся материалы и инструменты. В список входят:

два вида ткани — для внутреннего и внешнего чехла;

столько же длинных молний для удобства эксплуатации и ухода за изделием;

наполнитель для кресла, ножницы, прочные (армированные) нитки, иголки, булавки;

антистатик для обработки рук (и/или воронки для шариков);

миллиметровая бумага (обои, газеты);

мел, карандаш, длинная линейка;

наперсток.

Швейная машина (плюс оверлок) значительно облегчит труд будущего автора, однако если она отсутствует, то можно сшить оба чехла вручную. Конечно, времени такая операция отнимет значительно больше, но старание и аккуратность практически гарантируют отличное качество «мягчайшей» мебели.

Выбор ткани и швейной фурнитуры

Теперь о том, как сшить кресло-мешок, но гарантировать ему «долгую и счастливую жизнь». На срок эксплуатации такой мебели сильно влияет качество чехлов, поэтому материалы нужно выбирать правильные.

Но сначала надо определить размер отреза. Если в качестве образца выбрано кресло-груша диаметром 90 см, высотой 120 см, то нужно купить 2,5 м, если полотно имеет ширину 115-125 см. Такая мебель способна выдержать человека весом до 100 кг. Более габаритный мешок потребует как минимум 3 м ткани, максимум — 3,5 м. Одинаковые отрезы лучше купить для обоих элементов мягкой конструкции.

Материал для внутреннего чехла. Для этого мешка важна максимальная прочность. Поэтому идеалом будет сатин или тиси (хлопок + полиэстер), полиэстер высокой плотности, текстиль, использующийся для изготовления плащей, матрасов. Ткань для пошива внешнего чехла. В этом случае ассортимент значительно шире. Например, популярными кандидатами являются традиционные обивочные материалы — велюр, жаккард, замша и кожа (искусственные), микровельвет, Оксфорд, флок, шенилл и т. д.

Если в кресле-мешке будет «жить» маленький хозяин или пушистый член семьи, то оптимальной тканью станет почти безупречный флок. Он мягок и приятен, не выгорает, при этом стойко переносит практически все смелые опыты «творческих натур».

Длина молний зависит от модели и размеров будущего кресла. Возможный диапазон — 30-100 см. Как правило, для внутреннего мешка выбирают короткие застежки (30-60 см), для съемного — длинные изделия. Этот вид швейной фурнитуры — обязательное требование для чехла под мелкий и капризный наполнитель. Для внешнего мешка возможен альтернативный вариант — липучка.

«Пара слов» о наполнителе

Претендентов существует довольно, но большинство из них не подходят, если владельцы мечтают об отсутствии проблем с мебелью уже в ближайшем будущем.

К самым неподходящим вариантам относится пух, перья, древесная стружка, сено, солома, а также рис и гречневая лузга. В первых случаях противопоказания — аллергенность, влажные условия. Крупа и шелуха обойдутся дорого, поэтому возможности сэкономить у автора не будет.

Существует еще одна большая группа — скатанные шарики ваты, маленькие кусочки ненужных обрезков ткани, синтепона, поролон либо холлофайбер. Это тоже не очень хорошее решение. Причина — невозможность материалов держать форму. Мягкие наполнители уже в ближайшее время слежатся, поэтому кресло-мешок станет неудобным.

Идеалом будет один кандидат — пенополистирол. Но и в этом случае выбирать нужно с умом, так как важен размер шариков. Оптимальный диаметр для них — 0,5-1 см. Наполнитель большего размера не сможет равномерно распределиться внутри чехла. Маленькие шарики сделают мебель тяжелой. Для кресел покупают 200-300 л полистирола. Однако лучше сразу приобрести 300 л, так как со временем материал придется добавлять.

Потенциальные формы кресла-мешка

Выбор оптимального варианта зависит от будущих хозяев мягкого предмета мебели. Люди креативные могут создать свой, необычный вариант. Но тем, кто готовится к этой «авантюре» впервые, лучше остановиться на одном из популярных претендентов. Если говорить о самых востребованных формах, то их две.

Мешок-груша. Это изделие максимально похоже на традиционную мягкую мебель, так как у нее присутствует спинка. Такое кресло сшивают из шести боковин, к которым добавляют еще два элемента — основание и верхнюю часть. Оптимальная форма для них — шестиугольник, так как она дает возможность простейшего соединения элементов. Кресло-капля. Такая мебель напоминает предыдущий «фрукт», но выглядит более необычно. В этом случае боковинами становятся капли, имеющие плоские основания. Дно может быть квадратным, или шестиугольным. Из-за отсутствия верхней детали такое кресло можно передвигать, держась за его «макушку».

Есть еще одна конструкция, которую можно добавить к этим видам мебели, но ее элементы отличаются от деталей предыдущих моделей.

В небольшой список можно добавить еще два изделия. Это мяч и овал. Первый шьют из черно-белых деталей: из больших шестиугольников (20 штук) и маленьких пятиугольников (12). Если для внешнего чехла выбирают искусственную кожу, то владельцы получают мебель, схожую с настоящим спортивным инвентарем.

Кресло-овал создают из двух овальных заготовок. Соединяют их широкой полосой ткани. Выкройки таких покупных моделей немного сложнее. Еще один вариант — кресло-цветок, эта необычная конструкция смотрится оригинально, празднично, но кажется не слишком удобной.

Создание выкройки или готовый чертеж?

Максимально прост второй вариант, так как схема, которую легко найти на необъятных просторах интернета, уже опробована, поэтому с неприятными неожиданностями «мебельщик» не столкнется. С другой стороны, элементов у кресла-мешка не так много, поэтому можно нарисовать собственную конструкцию, изменяя размеры деталей по собственному усмотрению.

Самая популярная, легкая для изготовления модель — кресло-груша. Такая мебель предусматривает следующие элементы выкройки:

клинья, расширяющиеся в середине: как правило, их 6 штук;

основание в форме шестиугольника: оно имеет большой диаметр;

такая же верхняя заготовка: он меньше размерами примерно в 2-3 раза.

Это не единственная возможная конструкция. Иногда шестиугольники заменяют круглыми деталями. В этом случае боковые заготовки немного требовательнее: снизу и сверху их придется закруглять. Третий вариант — клинья, круглое дно и верх-шестиугольник.

На швы обязательно оставляют припуски.

Как сшить кресло-мешок?

Эту работу трудно назвать архисложной, так как сшить кресло-мешок способна даже портниха-дебютантка. Однако ей понадобится внимательность, терпение, точность при изготовлении выкройки и усидчивость.

Процесс «сооружения» бескаркасной мебели состоит из нескольких несложных этапов. Первым делом делают выкройку на бумаге. Потом из материалов вырезают заготовки, после чего шьют внутренний и внешний чехол.

Создание заготовок из ткани

Сначала определяют размеры, выбирают форму. Затем выкройку переносят на миллиметровую бумагу в натуральную величину. Если кресло предназначается для ребенка, то размеры всех заготовок для шитья пропорционально уменьшают.

Затем приступают к раскрою материала, который укладывают «вниз лицом». По полотну рационально распределяют элементы, которые фиксируют булавками, обводят мелом. С каждой стороны деталей оставляют по полтора-два сантиметра на швы, поэтому на таком расстоянии проводят вторую линию. Заготовки вырезают, получая 6 клиньев, детали для дна и верхней части.

Завершив работу над первым мешком (лучше сначала заниматься внутренним), аналогично готовят и сшивают детали для второго элемента.

Пошив чехлов

Боковые элементы соединяют наметочным швом, либо скалывают булавками перпендикулярно будущей строчке. На этом же этапе между ними фиксируют молнии. Некоторые авторы приметывают их к нижней части мешков, чтобы не портить «товарный вид» самодельной модели.

Сшивают подготовленные швы на машинке, после чего наметку удаляют. Полуфабрикат из боковин гладят, затем противоположные края сшивают. К «телу» мешка сначала присоединяют основание.

Чтобы гарантировать надежность мешка, рекомендуют делать второй шов, рядом с первым. Края ткани или обрабатывают оверлоком, или загибают и прокладывают по ним строчку. Альтернативы — петельный шов, который называют ручным «оверлочным», машинная строчка «зигзаг». Верхнюю часть пришивают вручную. Чаще — после наполнения мешка пенополистиролом.

После завершения работы над внутренним чехлом приступают ко второму этапу: точно так же изготавливают внешний мешок. Отличие одно — длина его молнии. Она должна позволять надеть «обивку» на чехол с уже засыпанным наполнителем, поэтому идеальным параметром будет 1 м.

Набивка шариками

После изготовления чехлов приступают к набивке внутреннего мешка полистирольным наполнителем. Однако перед этой операцией рекомендуют сначала удалить из комнаты любопытных созданий — маленьких детей и «деятельных» домашних питомцев.

Лучший вариант — использование антистатика, который не даст полистирольным шарикам ни липнуть к рукам, ни разлетаться по помещению. Если для засыпки прибегают к помощи воронки (из ватмана, пластиковой бутылки и т. п.), то обрабатывают и этот предмет. «Стогом верхом» наполнитель не набивают. Шарики должны занимать примерно 2/3 объема мешка. Только в этом случае мягкая мебель-«трансформер» сможет без труда подстраиваться под тело сидящего.

Завершающие штрихи

Когда материал внешнего чехла требует, его проглаживают, затем надевают на заполненный мешок. Если выбран немнущийся материал, то логичнее надеть его на внутренний элемент еще до засыпки полистирола. Последняя возможная операция — пришивание узкой лямки, упрощающей транспортировку кресла-мешка из комнаты в комнату.

Правила эксплуатации очень мягкой мебели

Рассмотрение вопроса «Как сшить кресло-мешок» — полдела, так как его хозяевам нужно будет правильно обращаться с этим необычным «жителем» дома или квартиры. Есть несколько советов, которые помогут такой мебели служить максимально долго.

Гранулы пенополистирола способны выдерживать довольно высокую температуру (110°), однако такую мебель все же не советуют ставить у отопительных приборов. Это касается не только каминов или печей, но и обычных батарей. Прямые солнечные лучи обивке кресла-мешка противопоказаны, но уже по другой причине: ткань быстро потеряет первоначальный цвет. Поэтому когда-то нарядному чехлу в скором времени потребуется замена. Нужно быть готовыми к тому, что периодически придется досыпать наполнитель. Эта процедура — единственный шанс сохранить «форму бесформенного» предмета. Внешний чехол требуется стирать (чистить), строго соблюдая рекомендации производителя материала. Пятновыводители, в составе которых есть аммиак, для такой мебели применять настойчиво не рекомендуют. Досыпать наполнитель тоже лучше без любопытных созданий.

Нельзя не согласиться, что правила эксплуатации довольно просты, поэтому соблюдать их несложно. Хозяевам, которые любят перемены, советуют сшить сразу несколько внешних чехлов из разных тканей. В этом случае вид кресла-мешка будет меняться, но он всегда сможет выглядеть безукоризненно.

Мебель их старых джинсов

«Залежи» этой практичной одежды можно обнаружить во многих домах, так почему бы не пустить их в дело? В этом случае работа состоит из тех же этапов, поэтому повторять все шаги большой необходимости нет. Но с особенностями работы с не самым простым материалом все же лучше познакомиться.

Сначала всю джинсовую одежду распарывают, детали гладят. Из кусков вырезают одинаковые квадраты или прямоугольники. Затем из лоскутов изготавливают полосы, комбинируя разные оттенки.

После этого их сшивают в одно большое полотно. Из него уже относительно легко вырезать все необходимые заготовки.

Как сшить кресло-мешок? Довольно просто, если выбрать для дебюта простую модель. Однако чтобы иметь полное представление о будущей работе, надо посмотреть, как ее выполняют другие. Например, многим может оказаться полезным следующий видеоролик: