В жизни каждой хозяйки наступает момент, когда хочется кардинально поменять дизайн интерьера своего дома. Причем сделать это желательно без особых финансовых и временных затрат, ведь ремонт или покупка новых предметов обстановки требует для осуществления столь масштабной задумки достаточно много усилий. Изящным выходом из ситуации может стать «сооружение» накидок на мягкую мебель: они помогают не только придать ей эстетичный вид, но и позволяют предохранить от загрязнений, обезопасить от посягательств зубасто-клыкастых домочадцев, придать свежесть и новизну комнате.

Операция эта будет менее затратной, если постараться сделать ее своими руками: при наличии швейной машинки нужно будет купить только ткань. Тогда останется лишь узнать подробности затеи под названием «Как сшить чехол на угловой диван», определить ее особенности и требования.

Критерии

Нюансов, на которые стоит обратить внимание, несколько:

желаемая расцветка;

особенности конструкции мебели;

требование к чехлу — изменение стиля комнаты или защита от животных.

Знакомство с ассортиментом

Вариантов несколько:

Еврочехлы. Ткани, в составе которых имеются прорезиненные нити, отчего такие накидки легко трансформируются под форму мебели. Подходят для диванов различной конфигурации. Накидки. Бывают нескольких типов:

наборы, в которые входят отдельные покрывала для каждого элемента дивана;

комплекты, каждая часть которых предназначена закрывать определенную часть мягкой мебели;

чехлы — покрытия повторяют геометрию диванов.

Накидки-покрывала имеют довольно весомый плюс: они легко поместятся в стиральную машину, что недоступно для чехлов.

Чехлы на резинке. Хорошо тянутся, поэтому их можно считать универсальными, подходящими к диванам с различными выступами.

Материал — деталь немаловажная

После выбора варианта чехлов стоит основательно подумать о предпочтительной ткани для него, ведь неудачный выбор ее может перечеркнуть все старания. Наиболее популярны:

Флок, напоминающий бархат и являющийся идеальным выбором для чехла в спальню или гостиную. Ткань эта может показаться чересчур мягкой, но это обманчивое впечатление, так как флок может быть оптимальным материалом, если возникла необходимость в защитных чехлах. Есть у него и другие достоинства: отсутствие выгорания на солнце и нелюбовь к нему пылевых клещей. Зато может присутствовать и ложка дегтя — потенциальная аллергия домочадцев. Состав — хлопок и синтетические волокна.

Флок тефлоновый (куртизан) . Такая ткань покрывается тефлоновым составом. Особенно обрадуются его приобретению владельцы домашних любимцев, обожающих драть обивку зубами и когтями. К образованию пятен материал также устойчив: жиры, чернила, пища и напитки удаляются легко.

. Такая ткань покрывается тефлоновым составом. Особенно обрадуются его приобретению владельцы домашних любимцев, обожающих драть обивку зубами и когтями. К образованию пятен материал также устойчив: жиры, чернила, пища и напитки удаляются легко. Велюр. Так же, как и флок, очень походит на бархат. Только цена его более привлекательная. Из-за различного направления ворса ткань бывает тисненой, гладкой или фасонной. Чехлы из таких видов велюра очень различаются по внешнему виду. Из плюсов надо отметить отсутствие аллергических свойств и легкость выведения пятен, из минусов — его недолговечность.

Хлопок . Экологичный материал, из которого получаются чехлы очень ярких расцветок. Зато ткань может сесть после стирки, и срок ее службы также ограничен. Лучше всего использовать для детских спален.

. Экологичный материал, из которого получаются чехлы очень ярких расцветок. Зато ткань может сесть после стирки, и срок ее службы также ограничен. Лучше всего использовать для детских спален. Микрофибра . Популярный материал у производителей еврочехлов. Особенно прочна ткань, в которую добавлен тефлоновый состав. Такую микрофибру можно без преувеличения назвать «вечной».

. Популярный материал у производителей еврочехлов. Особенно прочна ткань, в которую добавлен тефлоновый состав. Такую микрофибру можно без преувеличения назвать «вечной». Шенилл. Очень мягкая, «уютная» и легкая ткань. Последним качеством она обязана акрилу. Особенно эффектно такой чехол будет выглядеть на новой мебели. На старой же будут видны все «засиженные» жильцами участки. Не рекомендуется приобретать шенилл на клеевой основе: он и вреден, и недостаточно прочен.

Жаккард . Крайне плотная ткань, деформировать и порвать которую очень сложно. В составе жаккарда присутствует хлопок, полиэстер и эластан. Такие чехлы рекомендуются для любителей домашних питомцев.

. Крайне плотная ткань, деформировать и порвать которую очень сложно. В составе жаккарда присутствует хлопок, полиэстер и эластан. Такие чехлы рекомендуются для любителей домашних питомцев. Экокожа . Будет незаменима в доме, где есть представители подрастающего поколения, так как их художества не нанесут непоправимый вред данному чехлу и легко ототрутся. А вот с животными экокожа несовместима.

. Будет незаменима в доме, где есть представители подрастающего поколения, так как их художества не нанесут непоправимый вред данному чехлу и легко ототрутся. А вот с животными экокожа несовместима. Обивочный нубук. Ткань, которая способна придать респектабельность. Цена соответствует запросам. Но нубук от остальных обивочных тканей отличается повышенными требованиями: его нужно пылесосить каждый день, а для выведения с чехла пятен придется покупать специальное средство.

Рассчитываем расход ткани

Самый важный этап для удачной операции «Чехол». Обязательным условием является покупка ткани с запасом, иначе ее попросту может не хватить. Заодно заранее узнаете приблизительный размер суммы, необходимой для преображения мебели.

Измерению углового дивана поможет изначальное разделение его на прямоугольные части. Поэтому сначала надо измерить все элементы: сиденья, спинки и подлокотники. Затем все суммировать и получить размеры. К ним надо прибавить еще метр или полтора для запаса. Нельзя забыть и про небольшие детали, поэтому лучше заранее сделать схематичный рисунок, на который впоследствии будут наноситься все размеры.

Оптимальным выбором будут однотонные расцветки, так как различные изображения только увеличивают ее расход. И, наоборот, если материал останется, то его можно в будущем использовать для исправления появившихся дефектов частей чехла.

Проектируем выкройку

Теперь все замеры в реальном масштабе переносятся на миллиметровую бумагу, нельзя сбрасывать со счетов направление кроя. Затем они переносятся на изнаночную сторону ткани с помощью мела или обмылка. На припуски стоит оставить 0,7-1,5 см, они понадобятся на подгиб краев и их обработку. Иногда лучше оставить здесь больше ткани, ведь гораздо легче ее обрезать, чем перешивать заново из-за ее нехватки. На ткани делается вторая линия мелом, уже включающая припуски. Заключительный этап — вырезание частей будущего чехла.

Шитье

Предварительно делается наметка, сначала ткань с изнаночной стороны сшивается большими стежками. Затем приходит черед примерки. Если чехол подошел замечательно, ничто не мешает приступать к стачиванию швов: края подгибаются, и прошиваются на машинке. Для укрепления и красоты шва можно использовать флизелиновую ленту.

Нитки для прошивания чехла требуются прочные, в противном случае грозит его многократное латание в будущем. Не будет лишним сделать двойные швы, длина стежка которых не должна быть слишком маленькой. Иначе при неудачной строчке будет крайне затруднительно распарывать их. Для лучшей фиксации нового изделия по его краю пришивается бельевая резинка. Если не затруднительно, ее можно заменить молнией, тогда процесс снятия чехла будет еще легче.

Совет дебютантам

Если это первая в жизни грандиозная операция, то не нужно сразу браться за пошив дорогой ткани. Гораздо легче начать знакомство со столь масштабной работой, если использовать материал дешевле: например, для чехла на дачу. Когда вы отлично справитесь с ним, то уже сможете сказать, что знаете, как сшить чехол на угловой диван. А значит, и дорогое изделие вам отныне по плечу.