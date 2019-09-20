Все больше людей выбирают здоровый образ жизни, и не зря, ведь это один из спутников успеха. Поэтому в последнее время очень популярным стал настольный теннис, особенно у владельцев дачных участков и загородной недвижимости. Этот динамичный вид спорта требует предельной концентрации, молниеносной реакции, подвижности, отличной моторики рук. Однако пинг-понг не только идеальный способ поддерживать форму, настольный теннис — увлекательное соревнование для азартных соперников. Делом за малым — за мини-кортом. Если приобретение сетки и двух-четырех ракеток не способно пробить брешь в семейном бюджете, то ее гарантированно обеспечит покупка главного оборудования. Поэтому вопрос о том, как сделать теннисный стол, волнует многих.

Виды теннисных конструкций

Уже разработано (или придумано народом) довольно большое количество моделей, в которых учтено все: будущее место расположения теннисного стола, рост, возраст игроков, возможность его транспортировки. Сейчас существуют такие виды:

Стационарные столы для игры в помещении. Размер их может быть различен. Конструкции, предназначенные для соревнований на свежем воздухе. Для них характерно особое покрытие, защищающее столешницу от всех «шуток природы». Модели, которые можно легко регулировать под рост теннисистов. Мини-столы, из-за компактных размеров их можно брать с собой, отправляясь на отдых. Конструкции для уличной игры — всепогодный общественный инвентарь. Столешницы этих моделей выполнены из бетона либо из противоударного стекла. Универсальные конструкции — трансформеры, складывающиеся так, что можно играть в теннис даже в одиночку.

Не все из этих моделей можно изготовить самостоятельно, однако для игры в помещении или на свежем воздухе некоторых оригинальных конструкций и не требуется. Чтобы без ошибок создать полноценный теннисный стол, лучше начать с самого простого вида этого спортивного инвентаря.

Знакомство с полем для сражений

Все спортивное оборудование имеет стандартные размеры. «Международная классика» для теннисного стола:

высота — 760 мм (600, 680, 700 — для школьников);

длина — 2740 мм (2440);

ширина — 1525 мм (1220);

высота сетки — 152 мм.

Есть и мини-столы для детей, оснащающиеся регулируемыми ножками. Их размеры — 110х610х650 мм. Профессиональный инвентарь имеет толщину столешницы 25-28 мм, для клубов стандарт иной — 22-23 мм, в любительском теннисе приняты свои цифры — 16-19 мм. Уличный инвентарь может быть еще тоньше — 12-19 мм, однако популярнее все же определенное значение — 18 мм. Чтобы избежать возможных травм игроков, упорную конструкцию теннисного стола всегда углубляют внутрь: отступ от краев столешницы составляет около 200-300 мм. Это необходимость, а не рекомендация.

Столешница обязана быть идеально ровной, в противном случае игра превратится в мучение. До серьезных соревнований допускаются столы только двух цветов — зеленого (успокаивающего) и синего (более агрессивного). У любителей настольного тенниса палитра богаче, в нее входит зеленый, коричневый (обычно из водостойкой фанеры), серый и синий. Оптимальная поверхность — матовая, дающая меньше бликов. Глянцевые столы имеют свою, не совсем спортивную, «специализацию»: их используют для выставок и презентаций.

Еще нужно учесть требования, предъявляемые к спортивной площадке. Чтобы гарантировать удобную игру, необходим достаточный простор. Для любителей теннисный «корт» должен быть как минимум 3500х7000 мм (5000х8000). Еще одно важное условие — идеально ровная поверхность, так как самодельные любительские столы обычно не оборудуют регулируемыми по высоте ножками.

Если стол будет устанавливаться под открытым небом, то площадке придется уделить большее внимание. Она не должна пылить, а солнце не может мешать соперникам. Оптимально то место, которое надежно защищено и от солнечных лучей, и от порывов ветра, ведь они легко изменят траекторию почти невесомого шарика.

Также вы можете сравнить цены на теннисные столы:

Кандидаты на роль столешницы

Соорудить спортивное оборудование не слишком сложно. Вопрос нужно поставить по-другому: как сделать теннисный стол качественным, надежным, удобным, идеальным? И в этом случае на первый план выходит материал, который выбирают для столешницы. Обычно на роль претендуют несколько видов сырья.

Фанера

Этот материал, ассортимент которого очень велик, подойдет для изготовления складных моделей. Достоинством его можно считать отсутствие необходимости дополнительной обработки поверхности, а она займет время и потребует расходов. При покупке фанеры (ФБ, ФСФ) надо выбирать 1 либо 2 сорт, тот товар, что имеет маркировку «Ш1». Она означает, что материал отшлифован с одной стороны. Стандартная ширина листа (1525 мм) идеальна для изготовления столешницы, состоящей из 2 половин.

Такой материал, к сожалению, имеет некоторые недостатки, главный из них — провисание. Чтобы исключить такую возможность, для столешницы делают жесткую коробчатую основу с подкосами. С ее ролью справятся доски, собранные в конструкцию с помощью саморезов.

Еще один минус — неохотный отскок теннисного шарика от такого стола. Его исправляют, нанося на поверхность фанеры двойной слой акриловой водоэмульсионной краски, каждый из них обязан полностью высохнуть. Предварительно поверхность очищают, шпаклюют, после высыхания состава шлифуют. Бонусом всех операций станет улучшение водостойкости столешницы.

Ламинированная фанера

Разновидность с таким покрытием предпочтительнее, потому что столешница из ламинированного материала деформироваться не будет. Основа его — влагостойкая березовая фанера, к тому же она успешно противостоит механическим воздействиям.

Несомненный плюс этого варианта — возможность подобрать цвет по вкусу. Относительный минус — более высокая цена, но и теннисный стол, сделанный из ламинированного материала, будет служить хозяевам гораздо дольше.

ДСП (ЛДСП)

Это второй претендент, часто использующийся для создания достаточно массивного стационарного спортивного инвентаря, однако при выборе нужно смотреть только на качественные материалы. Еще лучше приобрести ламинированный вид сырья. Чтобы не заниматься лишними работами, обычно покупают лист зеленого либо синего цвета.

Стандартный размер листа (1750х2750 мм) дает возможность получить столешницу с минимальной корректировкой, ее (как и обработку торцов) можно заказать при покупке. Стоимость такого теннисного стола взрастет, если сравнивать его с фанерным изделием, однако этот спортивный инвентарь будет более надежным и долговечным.

Стеклопластик

Это замечательный вариант для всепогодного уличного стола. Оптимальная толщина листа — 10 мм, оттенок тоже можно найти подходящий. Достоинства стеклопластика — высокая прочность, но малый вес материала. Стеклопластик не подвержен деформациям, не горюч, но при всех хороших качествах имеет недостаток — высокую стоимость, однако она абсолютно оправдана.

Основанием может стать МДФ (ЛМДФ), ОСП. На роль каркаса и опор чаще выбирают доски, деревянный брус или металл (уголки, алюминиевые трубы), однако для последних материалов необходимы специальные инструменты и оборудование. Среди других, иногда необычных, уличных претендентов отметились:

композитные панели из алюминия;

бетон с покрытием «наливной пол»;

оргстекло;

плоский шифер;

сэндвич-панели из пластика;

толстый текстолит;

цементно-стружечные плиты.

Главное требование к материалу-идеалу — гарантия стандартного отскока (или близкого к нему) теннисного шарика. Мячик, отпущенный в «свободный полет» с высоты 300 мм, должен отскочить от поверхности стола на 250 мм. Этот показатель должен быть одинаковым на любом участке игровой поверхности.

Желание сэкономить может сгубить еще не изготовленный теннисный стол. Если приобрести немного искривленный либо сучковатый брус, купить уголки из жести (в качестве замены стальным товарам), то спортивный инвентарь получится слабым, неустойчивым, ненадежным, поэтому получить удовольствие от игры на нем получится вряд ли.

Инструменты, материалы

Чтобы изготовить любительский теннисный стол, необходимо подготовить следующие орудия труда:

валик с коротким искусственным ворсом;

инструменты для разметки;

ножовку;

ручную циркуляционную пилу (электролобзик);

уровень;

шуруповерт.

Заранее придется приобрести следующие материалы:

алюминиевые уголки (для окантовки);

антисептик;

белую краску-аэрозоль;

брус (50х50 мм) для ножек, альтернатива — мебельные ножки с регулируемой высотой;

брус или доски для рамы (25х100 мм);

клей для дерева (столярный, ПВА для древесины);

кронштейны для крепления ножек — 4 штуки;

фанеру (2 листа) либо ДСП (один), толщина — 18 мм;

малярный скотч;

наждачную бумагу;

стальные уголки;

тонкую резину (кусочки кожи);

строительный скотч;

саморезы, их максимальная длина — 15 мм.

Создание теннисного стола

Работа начинается с изготовления его элементов.

Столешница

Если листы материала не были подготовлены во время покупки, то этот этап выполняют самостоятельно. Заготовки (две для фанеры и одну для ДСП) вырезают, используя ручную либо стационарную циркуляционную пилу. «Вмешательство» электролобзика в случае первого знакомства с ним крайне не рекомендуют, поэтому для освоения инструмента сначала нужна тренировка на каком-либо подсобном (подобном, но ненужном) материале.

Место среза до операции заклеивают строительным скотчем, помогающим значительно улучшить качество реза. Затем «липучку» снимают, а все кромки зачищают наждачной бумагой. Обрабатывают торцы столешницы: красят либо оклеивают, однако более подходящий вариант — окантовка алюминиевыми уголками.

Подготовка элементов

Первый этап — разрезание досок и/или бруса на детали:

продольные элементы — 2 заготовки по 2140 мм;

поперечные — 2 детали по 1025 мм;

ножки — 4 штуки по 750 мм, либо 6 (+2 для середины), для большей надежности.

Длина ножек требует небольших пояснений. Если к ней приплюсовать толщину столешницы (18 мм), то идеальной (760 мм) высота теннисного стола не получится, она будет больше. Однако эти излишки в будущем необходимы для выравнивания ножек. Только после этой операции припуски отрезают. Каждую заготовку тщательно отшлифовывают наждачной бумагой, затем обрабатывают антисептиком. В роли удобных ножек могут выступить мебельные опоры, дающие возможность регулировки высоты. Если столу уготована уличная участь, то дерево лучше заменить металлической профильной трубой.

Сборка каркаса стола

Из заготовок собирают деревянную раму, имеющую перекладину посередине. Деревянные элементы соединяют вполдерева либо отдают предпочтение классике — «шипу в компании с пазом». В качестве дополнительного крепежа используют саморезы, стальные уголки, пластины из металла там, где будут находиться опоры.

Затем устанавливают ножки. Если выбран разборный стол, то монтируют кронштейны, опоры должны входить в них достаточно плотно, но убираться легко. Чтобы лучше распределить нагрузку, на ножки устанавливают металлические пластины.

Соединение частей стола

Столешницу укладывают на ровную поверхность лицевой стороной вниз. На нее помещают опорную конструкцию, размечают места для креплений. Фиксируют каркас клеем, усиливают соединение металлическими уголками, равномерно расположенными по всему периметру рамы (как внешнему, так и внутреннему) максимальный шаг их — 300 мм. Крепят уголки саморезами, затем изделие оставляют до полного высыхания клеевого состава.

Стол переворачивают, переносят изделие на законное место, проверяют горизонтальность игровой поверхности. Если необходимо, то корректируют длину ножек (одной либо нескольких). Подрезают их до стандартного значения той же циркулярной пилой, либо пользуются ножовкой. На ножки стола, остающегося в помещении, наклеивают резину (кожу), чтобы обеспечить их лучшее сцепление с полом.

Оформление мини-корта

Все элементы теннисного стола обрабатывают грунтовкой. Если была выбрана фанера, то игровую поверхность красят, предварительно зашпаклевав, зачистив ее после высыхания наждачной бумагой и обработав грунтовкой. Используют матовую краску, которую наносят в два слоя, дав первому из них достаточно времени на высыхание. Окрашенный стол оставляют сохнуть долго — как минимум сутки.

Последний этап — нанесение разметки. Для окантовки игрового поля проводят белую полосу краски из баллончика, ширина ее 20 мм, для разделения поверхности на половины соперников используют более тонкую линию: ее максимальная толщина — 3 мм. Идеальную ровность этой границы «владений» обеспечивают предварительным приклеиванием двух полос малярного скотча. Оформив стол по всем правилам, устанавливают сетку, ее можно изготовить самостоятельно, но лучше купить готовую в магазине.

Если делают уличный стол

В этом случае, если нет площадки с подходящим покрытием, деревянные ножки не лучший вариант. Регулируемые покупные опоры тоже не годятся для улицы, так как они попросту завязнут в грунте, а для установки на твердое покрытие им недостаточно предела регулировки.

Металл — подходящий материал для таких конструкций, ведь получить идеальный горизонт на грунте очень легко: поверхность стола выравнивают простым вдавливанием опор в землю. Для складного теннисного инвентаря это и вовсе идеальный вариант.

Другой потенциальный уличный каркас — два основания-«козлика» из бруса. Чтобы исключить риск прогибания игрового поля, сверху их соединяют досками либо брусьями. Размеры «животных» могут быть произвольными, однако главное требование, обеспечивающее удобство игры, принимать во внимание необходимо. Ширина таких опор обязана быть уже ширины столешницы на те же 200, а лучше 300 мм.

Один из самых оригинальных и необременительных способов получения подставки для теннисной столешницы — использование в этой роли очень модного сейчас материала — строительных поддонов. Другие серьезные претенденты для уличного основания — почти монолит, сделанный из натурального камня, стационарная «антивандальная» основа, целиком изготовленная из бетона. Однако эти конструкции вряд ли прельстят владельцев участков.

Нельзя сказать, что работа потребует от домашнего мастера титанических усилий, особых навыков и больших трат, так как сделать теннисный стол довольно просто. Однако в этом случае самое большое внимание нужно уделить его игровой поверхности: качеству и горизонтальности столешницы, отсутствию малейших уклонов.

Наглядные примеры, показывающие, как проходят все этапы подобной работы, — лучшая помощь любому теннисному «первопроходцу», поэтому здесь находится видео, комментарии к которому доказывают его полезность: