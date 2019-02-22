Стол — тот предмет мебели, с изготовления которого можно начинать свой тернистый путь познания любому новичку-мебельщику. Самую простую конструкцию легко воплотить в жизнь за полдня. Если душа жаждет чего-нибудь оригинального, надо запастись временем и терпением. В результате начинающий столяр будет вознагражден за труды не только появлением на свет эксклюзивного «домочадца». Появится гордость за свое детище — чувство, буквально толкающее на покорение новых вершин. Но оно придет позже, а пока надо изучить вопрос, как сделать стол своими руками, чертежи, материалы, описания.

Почему бы не купить, зачем самим возиться?

Не все любят ходить давно проторенными тропами, хотя покупка и быстрее, и проще. Однако самостоятельное изготовление стола дает возможность:

получить такую мебель, которую в магазине не найдешь;

потратить сэкономленные деньги на что-нибудь полезное;

выбрать действительно качественный материал, гарантирующий долговечность;

ежедневно повышать самооценку, любуясь на творение рук своих.

Все пункты этого списка привлекательны, поэтому места для раздумий не остается.

Выбор за малым — за материалом

В магазинах можно приобрести интересные столы из камня, металла, пластика и стекла. Все эти материалы требуют навыков, поэтому самым любимым до сих пор остается дерево — экологичное, более простое в обработке, идеально чувствующее себя практически в любом интерьере.

Каждая из пород деревьев имеет особенности, их необходимо принимать во внимание. В мебельной промышленности чаще используют:

Березу. Ее сильные стороны — прочность, стойкость к растрескиванию, деформации. Ахиллесова пята — боязнь перманентной влажности, провоцирующей гниение древесины. Эта слабость устраняется антисептической обработкой. Бук. Материал прост в работе, податлив, хотя относится к твердым породам. Не так стоек к деформации при усыхании. Гниение также относится к недостаткам, которые устраняются обработкой антисептиками. Дуб — красивая древесина, ее отличает благородная текстура, особая прочность, гораздо большая стойкость к гниению, чем у предыдущих представителей. Ель — сучковатая древесина. При обработке проявляет крутой нрав, капризничает при пропитывании антисептиком. Лиственницу. Обладает прочностью, умеет противостоять деформации, гниению. Минус — тяга к растрескиванию, не подходит для помещений, где часты перепады температуры, влажности. Осину. Легка в обработке, не растрескивается, почти не подвергается гниению. Недостаток — мягкость, приводящая к механическим повреждениям даже от карандаша или ручки. Пихту — хороший материал для дилетантов, так как обрабатывается она легко. Изделия из пихты сильно боятся влажности, поэтому не подходят для уличной мебели. Сосну. Отличается легкостью, но прочностью, мягкостью и податливостью. Деформация незначительна, хорошо обрабатывается антисептиками.

Несмотря на то, что мягкие породы дерева сулят легкую работу, выбрать лучше материал тверже. Среди фаворитов — бук, дуб, лиственница, сосна. С ними начинающий столяр может быть уверен, что его первый стол станет надежным, долговечным предметом обстановки.

Классический стол: чертеж и описание работ

Это самый простой вариант «полноценного» стола для небольшой семьи. Другие типичные размеры — 600х900, 120х180 мм, однако мастер волен изменить их по своему «хотению».

Любой стол состоит из столешницы, опоры для нее, состоящей из 4 царг, и ножек. Для последних обычно используют брус, его размеры зависят от габаритов выбранной мебели: 40х40, 50х50 мм. На опору идут доски — 25х50, 25х70, 25х100 мм.

Для изготовления столешницы вариантов несколько:

Самый простой — приобретение в строительном магазине мебельного щита, дефицита размеров которого не существует. Такое изделие боится влажности, поэтому требует лакового покрытия либо покраски. Столешница из досок, размеры которых непринципиальны. Главный недостаток — зазоры между ними. Шпунтованная доска для полового покрытия лишена этого минуса, однако цена ее немного выше.

Строгий порядок сборки

Опора этого вида мебели состоит из 4 досок-царг, их собирают в первую очередь, одновременно прикрепляют к ним ножки стола. Здесь также есть варианты: воспользоваться можно специальной стяжкой, сделать ее из деревянного бруска, сажать на шканты или отдать эту роль металлическому крепежному уголку (50х50).

Специальную стяжку отыскать непросто. Если выбран брусок, при распиле необходимо выдержать точный угол в 45°, иначе стол вместо восхищения вызовет недоумение. Шканты, обработанные вдобавок клеем, делают стол неразборным. Уголок из металла для соединения царг с ножками доступен и прост, недостатков других соперников не имеет.

Столешницу закрепляют по-разному. Щит — клеем либо металлическими мебельными уголками. Если выбраны доски, используют тот же клей или саморезы, либо и то, и другое.

И другая последовательность

Существует иной способ сборки этой мебели. Сначала делают каркас из четырех досок. Их соединяют шурупами поочередно внахлест. Готовое подстолье крепят к столешнице саморезами и/или клеем. Затем готовый «полуфабрикат» переворачивают, чтобы добавить последний штрих — ножки.

Те их места, что будут соприкасаться с опорой и столешницей, промазывают клеем. Затем ножки ставят в углах каркаса, соединяют крепежными винтами либо конфирматами. Если используют первые, заранее сверлят отверстия для них, так как капризное дерево может отомстить за небрежность расщеплением.

Простейший «иксоногий» столик

Самый простой вариант, не требующий от мастера особых навыков. Столешницу собирают из досок, крепят их с помощью двух поперечных брусков, отстоящих от торцов примерно на 100 мм. Максимальная длина саморезов — 85 мм. Обычные доски оставляют с небольшими зазорами, используют эталон для одинаковой ширины щелей.

Для сборки ножек предварительно вычерчивают шаблон — прямоугольник. Его ширина соответствует «размаху» ножек (600 мм). Высота — «росту» изделия без столешницы (750 мм). Доски укладывают крест-накрест, отмечают срезы, места пересечения. Отпилив доски по линиям, стамеской выбирают выемки «в полдерева» а пересекающихся местах. Глубина их — 20 мм.

Скрепляют ножки саморезами (35 мм), соединяют перемычкой, крепят к брускам. Получившийся стол обрабатывают морилкой, двойным слоем лака. Возможна предварительная тонировка водной акриловой краской.

Стол для дачи или сада

Для чаепития и посиделок «на пленэре» подойдет прочный, устойчивый предмет мебели, хорошо противостоящий влаге. Поэтому важно, чтобы вода не скапливалась на поверхности. Для достижения задуманного между элементами столешницы также надо оставить промежутки.

Первым делом сооружают раму, она будет служить столешнице основанием. Для нее берут 4 продольных доски и 2 торцевых, крепят их саморезами, усиливают стыки клеем. К внешним продольным элементам прибивают планки для добавления жесткости конструкции. Попутно они обеспечат незаметность мест крепления ножек.

Параллельно торцам на раму укладывают доски, не забывают про отступ для стока воды — 5 мм. Чтобы обеспечить точность, между досками перед их фиксацией вставляют планку такой же толщины. Соблюдают выступ за раму — 25 мм. Здесь можно использовать небольшие гвозди. В последнюю очередь присоединяют саморезами ножки. Для отделки стола выбирают типичные материалы — морилку, несколько слоев лака либо краску.

Обеденный стол из обрезков доски

Самодельная мебель хороша тем, что позволяет использовать материалы, которые неизменно накапливаются у бережливых хозяев. Для «производства» этого стола пригодятся разнокалиберные доски и рейки, фанера — лист толщиной в 20 мм, его размеры — 1400х2600 мм.

Сначала собирают каркас. Крепить его саморезами можно потайным способом, если есть сверлильный кондуктор, в ином случае лучше использовать стяжки либо мебельные винты и клей. Для максимальной устойчивости укрепляют поперечные перекладины, затем осевую. На лист фанеры, служащей основанием для столешницы, наносят разметку каркаса, согласно ей «состыковывают» детали саморезами, их потребуется около 15 штук. На фанеру прибивают-приклеивают бортики, их толщина должна дублировать этот размер досок для будущей столешницы. Теперь в эту раму начинают укладывать доски, прибивая каждую из них 4 гвоздями и осторожно утапливая в древесину шляпки. Порядок (рисунок) надо обдумать заранее. Все неровности устраняют, используя шпатлевку по дереву. После ее высыхания поверхность шлифуют. Последний этап — обработка морилкой, трехслойное нанесение лака. Каждое из покрытий должно окончательно высохнуть и «пережить» легкую шлифовальную операцию.

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