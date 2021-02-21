Любой загородный или дачный участок не обходится без уголка, предназначенного для отдыха. А значит, для комфортного времяпрепровождения хозяев ему необходима удобная мебель, которая позволит им расслабиться после трудового дня, отдохнуть в тени деревьев, или просто посидеть с друзьями. Самым простым вариантом будет создание скамейки. Однако даже для такой несложной конструкции есть одно требование: она должна идеально вписаться в ландшафт придомовой территории. Поэтому сначала владельцам сада или огорода нужно выбрать подходящий дизайн, а потом узнать, как сделать скамейку самостоятельно. Работу нельзя назвать сложной, однако свои особенности у нее есть.

Требования к садовой мебели

В первую очередь, скамейка должна быть удобной, поэтому сначала надо решить, какая модель лучше всего подойдет для всех членов семьи. Оптимальный вариант — лавочка, имеющая спинку.

Безопасность. Любой предмет мебели должен быть максимально прочным, качественно собранным, чтобы иметь шанс выдержать даже серьезную нагрузку. Решение задачи простое: для скамейки нужно приобрести качественные материалы, такую же фурнитуру и крепежные элементы. Возможность противостоять «нападкам» влаги и перепадам температур. Скамейка будет служить долго, если для ее изготовления выбран материал без дефектов. Его максимальная защита от неблагоприятных условий обязательна. Эту роль выполняют антисептики и антипирены, краски и лаки.

Мобильная садовая мебель просто обязана обладать устойчивостью, особенно если в семье есть маленькие «разбойники». В этом случае родители смогут быть уверены, что ребенок не получит травму во время игр, так как их скамейка «прочно стоит на ногах».

Выбор материала для садовой мебели

Перед тем как интересоваться, как сделать скамейку, надо решить первую задачу — найти достойного претендента для ее изготовления. Садово-огородную мебель мастерят из:

дерева;

камня;

металла;

пластика.

«Безгрешных» и непривлекательных материалов нет, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Однако фаворит для «самодеятельности» («рукотворчества») определен, причем уже довольно давно.

Дерево

Как правило, древесину всегда рассматривают в первую очередь. Она — почти идеал для создания любой мебели — интерьерной и уличной. Дерево отличается особым теплом, легкой обработкой, оно отлично вписывается в любой ландшафт. Скамейку можно изготовить из любого сорта древесины, но несколько условий обязательно: она должна быть высушена и лишена серьезных внешних дефектов.

Минус у древесины есть: это ее натуральность, которая привлекает к ней разных врагов — плесень, насекомых, грызунов. Чтобы конструкция служила максимально долго, ее необходима надежная защита от влаги. Иначе скамейка совсем не долго сможет радовать хозяев.

Камень

Это второй природный кандидат, который тоже способен стать частью любого стилистического направления. Такая мебель выглядит необычно, основательно, непоколебимо. Однако у камня, по сравнению с деревом, есть несколько серьезных недостатков. Это холод, который идет от материала, когда на улице прохладно, и твердость, требующая защиты в виде подушек или мягких чехлов. Еще один минус — монументальность конструкции: ее, в отличие от деревянной мебели, даже сдвинуть с места не получится.

Металл

Из этого материала можно соорудить изящные, почти невесомые кованые изделия, которые станут украшением любого участка, однако хозяину надо быть знакомым с методом холодной или горячей ковки. Чтобы конструкция была надежной, мастеру потребуется сварочный аппарат и навыки работы с ним. Минус таких конструкций — высокий коэффициент теплопроводности материала: они ледяные в холод и горячие в жару. Плюс металла — возможность его комбинации с другими материалами: самый лучший его «сосед» — дерево.

Пластик

Этот материал и по алфавиту, и по качествам находится на последнем месте. Среди преимуществ пластиковой мебели — легкость, простой уход и невысокая цена. Минусы существеннее: к ним относится неустойчивость к механическим воздействиям, быстрое выгорание на солнце, а также не слишком презентабельный вид. Однако оригинальные решения из пластика выглядят очень привлекательно.

Выбирая материал для самостоятельного изготовления мебели, чаще останавливаются на древесине, так как она доступна, проста в обработке, отличается низкой теплопроводностью. Единственный серьезный недостаток дерева — уязвимость к влаге и живой угрозе — мастер сможет нивелировать надежной защитой материала.

Виды, размеры и чертеж

Перед тем как сделать скамейку, надо определить, какой она будет, какая конструкция лучше всего впишется в конкретный ландшафт.

Разновидности скамеек

Вариантов для самостоятельной сборки есть несколько. Это:

простейшая лавка — сиденье и ножки;

скамейка со спинкой — самая популярная, удобная мебель;

угловая конструкция: ее чаще собирают из «безотказного» материала — из палет-поддонов;

круговая скамейка: как правило, внутри нее находится ствол дерева, что делает ее «изюминкой» сада.

Вполне реально сооружение мебели с дополнительными «удобствами»: в нее можно встроить ящики для инструментов или садовых принадлежностей, соединить со столиком, который придется кстати, если на участке нередко устраивают посиделки на открытом воздухе.

Размеры стандартной конструкции

На самом деле, вариантов очень много, поэтому только от хозяев зависит, какая именно модель им придется по душе. Если рассматривать классический вариант, то перед составлением чертежа мастеру необходимо определить оптимальные размеры скамейки.

Длина. Стандартом являются 1500 мм, которые позволят комфортно сидеть троим взрослым. Такие конструкции чаще всего украшают дворы и беседки придомовой территории. Если делают детскую мебель, то длину сокращают вдвое. Высота сиденья. Ее выбирают, исходя из того, кто ею будет пользоваться, потому что предмет должен подходить всем домочадцам. Для взрослых оптимальной будет высота около 450 мм. «Универсал» должен быть ниже. Ширина сиденья. Комфортный размер — 400 мм. Более глубокий элемент будет неудобен, если конструкция предусматривает наличие спинки.

Другие важные параметры: общая высота скамейки — 800-900 мм, угол наклона спинки — около 18-20°. Надо сказать, что мастер волен менять размеры, если этого требует рост жильцов или вид мебели, особенность установки мебели (на ролики, в основание).

При составлении чертежа более длинной конструкции учитывают, что количество опор нужно увеличить, так как сиденье может прогибаться под тяжестью сидящих. Еще один момент — выбор мобильной или стационарной конструкции. Первая скамейка удобна, поскольку позволит себя переносить. Вторая — надежна и «непоколебима», так как ее опоры прочно соединяют с основанием.

Готовый образец или собственная схема?

Самый простой способ получения чертежа — его поиск в интернете, на тематических ресурсах. В этом случае размеры скамейки можно легко подкорректировать под свои потребности. Более сложный вариант — использование специального ПО, которое выдаст схему после ввода всех размеров. Самый «тяжкий» труд — самостоятельное изготовление чертежа. Да, в него могут закрасться ошибки, но из-за простоты конструкции большинство из них будет несложно исправить.

Как сделать скамейку самостоятельно?

Ответ зависит от того, какую модель хозяева хотят видеть на своем участке. Вариантов есть множество, но начать знакомство лучше всего с традиционной конструкции, а после этого посмотреть на другие, оригинальные предметы мебели. Тогда будет проще сделать окончательный выбор.

Деревянная мебель со спинкой

Сразу нужно отметить, что это стандарт (для 3 человек) с такими размерами:

длина спинки и сиденья — 1500 мм;

высота: скамейки — 900 мм, сиденья — 400 мм;

угол наклона спинки — 20°;

ширина сиденья — 400 мм.

Размеры — то, что волен выбирать мастер. Например, в этом чертеже скамейки они немного другие, однако сама конструкция ничем, кроме них, не отличается.

Материалы и инструменты

Чтобы работа проходила без пауз, необходимо подготовить все необходимое. В список «маст хэв» входят:

Доски 150х1500 мм, их толщина — 35-40 мм. Заготовок нужно 5 штук: три уйдут на сиденье, две на спинку. Доски для задних ножек, по совместительству — держателей для спинки: 150х900 мм, толщина та же —35-40 мм. Доски для передних опор скамейки: 150х360 мм. Их толщина аналогична. Брус для усиления ножек и для фиксации сиденья конструкции: 20х40 мм. Инструменты: электролобзик (торцовочная пила), рубанок, шуруповерт.

Потребуются саморезы, наждачная бумага, антисептическая грунтовка и лак. Если необходима максимальная защита изделия, то для обработки древесины нужно приобрести и антипирен.

Как сделать скамейку со спинкой?

Первый этап создания скамейки — раскрой заготовок для конструкции. Альтернативный вариант — приобретение материала, уже распиленного по нужным размерам.

Все заготовки шлифуют, торцы досок обрабатывают рубанком. Оптимальное решение — придание скругленной формы всем деталям. После завершения подготовки все элементы обрабатывают антисептиком и антипиреном. Берут длинные заготовки, предназначенные для задних ножек. Чтобы задать корректный угол наклона, их размечают. Сначала от низа элементов отмеряют 400 мм, здесь ставят точку, от которой начнется наклон (20°). Обе обрезанные доски должны совпадать до миллиметра, в противном случае скамейка получится «оригинально» перекошенной. Первым делом с помощью саморезов собирают ножки. Их сверху и снизу соединяют брусками, длина которых составляет 500 мм. Собранные опоры соединяют досками сиденья. Их прикручивают не к ножкам, а к брускам конструкции. Между элементами сиденья оставляют зазоры: минимум — 10 мм, максимум — 20 мм. Они необходимы для циркуляции воздуха и предотвращения скапливания влаги. Чтобы избавить будущую мебель от неустойчивости и расшатывания, из бруса вырезают дополнительную деталь — перекладину, которую крепят к нижним брускам, соединяющим опоры. Ее длина — 1500 минус толщина досок–ножек. Если предполагаются очень серьезные нагрузки на скамейку, то таких перекладин может быть две.

В последнюю очередь занимаются спинкой. Заготовки фиксируют в соответствии с рекомендацией: расстояние от края нижней доски до сиденья составляет 200 мм, от края верхней — 380 мм. После завершения сборки мебели древесину снова обрабатывают защитными составами, затем покрывают несколькими слоями лака.

Второй вариант мебели, собранной почти по такому же принципу, изображен на фото выше. Главное его отличие — другой способ изготовления опорных элементов.

Шедевр на дачу из поддонов

Использование палет не признак скупости, а доказательство смекалки, здравого смысла и оригинальности. Поэтому доступные поддоны многие хозяева выбирают для изготовления всевозможной мебели — от лежаков и столиков до «почти безукоризненных» диванов. Создание скамейки — самый простой вариант использования этой тары. Но элементарность еще не означает, что такая мебель будет уступать своим «интеллигентным коллегам».

Что нужно для сборки конструкции?

Для «поддонной работы» придется приготовить:

палеты;

доски (фанеру), брус;

шлифовальную машину;

мебельные металлические уголки;

пилу, шуруповерт и электродрель.

Мастер не обойдется без саморезов. Если хозяева хотят создать максимально удобный предмет, то понадобятся ролики, подушки (чехлы), а также краска или лак.

Инструкция по созданию конструкции

Первым делом палету распиливают на две неравные части: это широкое сиденье и узкая спинка.

Оба элемента шлифуют, чтобы избавить их от шероховатостей. Если важна скорость работы, то обрабатывают только те элементы, что находятся на виду. Переходят к сборке конструкции. Сначала соединяют сиденье со спинкой. Обе половины совмещают, затем вкручивают саморезы. Чем больше крепежных элементов, тем прочнее будет скамейка. Для того чтобы защитить конструкцию от случайного «раскладывания», обе половины по бокам соединяют рейками — по одной-две с каждой стороны. Для изготовления ножек берут довольно массивный, максимально прочный брус. Заготовки не должны быть чрезмерно длинными, иначе мебель будет неустойчивой. Сначала опоры присоединяют к палетам саморезами, затем конструкцию усиливают металлическими уголками, так как максимальную надежность один вид крепежа не обеспечит.

Собранную конструкцию покрывают несколькими слоями лака, или красят. После высыхания мебели добавляют дополнительные приспособления — ролики, подлокотники, подушки и т. д.

Второй вариант изготовить тоже нетрудно, потому что четыре ножки заменяют более надежной опорой — вторым поддоном (плюс бруски). Понятно, что такая массивная конструкция уже будет основательной, стационарной мебелью.

Другие интересные «создания»

Как сделать скамейку самостоятельно? Если подразумевается дерево, то ответов много. Человеческая фантазия и податливый материал — те причины, по которым таких конструкций придумано «видимо-невидимо». Некоторые предметы мебели максимально просты для изготовления, другие относятся к необычным вариантам, поэтому нередко на их изготовление уходит больше времени.

Скамейки без спинки из досок и бруса

Эта конструкция не потребует от автора больших усилий, однако работу свою она будет выполнять исправно. В роли опор и перекладин выступают доски одной толщины. Сиденьем можно сделать их, или использовать более надежный, толстый брус.

Скамейки из старых стульев

В этом случае ассортимент не ограничивается одним элементом для участка, так как старая мебель — хорошая возможность соорудить необычные конструкции.

Мебель из трех стульев

Этот вариант предполагает минимум расходов и простую работу, однако изделие получается оригинальным и вполне функциональным. В данном случае к «трио» обычных стульев были добавлены подлокотники, а в закругленном сиденье вырезаны пазы, так как этого требовала их конструкция. Дополнительные элементы, усиливающие эту скамейку, — тонкие и короткие планки, зафиксированные в верхней и нижней части спинки.

«Хоровод» стульев вокруг дерева

Это еще одно изобретение, соорудить которое довольно просто. Стулья соединяются только сиденьем, выполненным их реек.

Изделие из дерева и металла

Поскольку полностью металлическая конструкция отличается немалым весом, к тому же под лучами солнца она становится похожей на обогревательный прибор, такие модели трудно назвать удобными. Поэтому очень часто мастера выбирают «содружество» материалов. Несущую конструкцию изготавливают из металла, а сиденье и спинку (подлокотники) создают из древесины.

Самый популярный материал — профильные трубы. Скамейку делают более привлекательной и изящной, добавляя изогнутые подлокотники. Минус изделия — необходимость иметь сварочный аппарат, а также навыки работы с оборудованием. Болтовое соединение металлических деталей испортит вид скамейки, к тому же его придется постоянно проверять и подкручивать.

Скамейка из труб и древесины

Данная конструкция может вдохновить на подвиг тех мастеров, у которых пока нет сварочного оборудования. Причина — отсутствие его необходимости. Сварку заменяет болтовое соединение. Главное требование в этом случае — сильное затягивание крепежных элементов. Поэтому автору, решившемуся на «возню» с трубами и фитингами, будет нужен набор гаечных ключей.

Скамейка между клумбами

Этот вариант мебели — самый простой из представленных выше, так как данная конструкция — сиденье, опирающееся на две небольшие прямоугольные клумбы. Их можно собрать из дерева, либо использовать в этом качестве каменные, бетонные изделия. Сиденье фиксируют с помощью уголка: саморезами к дереву, дюбелями — к бетону.

Дерево плюс строительные блоки

Данная конструкция еще проще, поэтому соорудить ее можно почти мгновенно. В этом случае используют брус и пустотелые блоки, в ячейки которых заводят концы отшлифованных и обработанных брусьев. Грани их рекомендуют предварительно скруглить. Крепежные элементы такой скамейке нужны, но только «жидкие»: клеем соединяют блоки. Для превращения «унылого» серого материала в симпатичный декор потребуется краска.

Скамейка из пластиковых труб

Если говорить о соревновании самых оригинальных конструкций, то следующая модель имеет все шансы стать золотым призером. Эта конструкция собрана из отрезков труб различной длины. Склеены элементы жидкими гвоздями. Неизвестно, как долго прослужит такая мебель, комфортность сиденья тоже вызывает опасения. Но несомненно одно: она будет отличным украшением участка, хотя и подойдет не для каждого ландшафта.

В любом случае, «миссия выполнима», так как сделать скамейку сможет любой, кто умеет обращаться с материалом и инструментом. Главное — выбрать «свою» модель, которая идеально впишется в ансамбль, но будет не только декорацией, но и надежной мебелью.

О том, как сделать скамейку самостоятельно, расскажет следующий суперпопулярный видеоролик: