Владельцы загородных участков — люди счастливые. Они имеют возможность проводить свободное время вдали от городской суеты, почти наедине с природой. Комфортный отдых после трудового дня или целой недели обеспечивают два условия — отличная погода и удобная мебель. Например, трудно найти человека, который бы наотрез отказался «пожариться» на солнце, или вздремнуть в тени деревьев. Но для такого приятного времяпрепровождения понадобится «длинный стул», который называется необычно, красиво и романтично — шезлонг. Этот предмет можно купить, однако надо быть готовыми к тому, что цена его будущим хозяевам не понравится. К счастью, у них есть прекрасный выход из положения — создание мебели самостоятельно, так как сделать шезлонг не так трудно, как может показаться им на первый взгляд. Конструкцию большинства простых моделей смогут повторить почти все «страждущие» землевладельцы.

Поиск прототипа, выбор материала

Прежде чем разбираться в том, как сделать шезлонг, надо найти ту модель, которая понравится всем обитателям дома или дачи больше, чем остальные кандидаты. Чертеж — это то, без чего никак не обойтись при сборке любой мебели. Длинный стул тоже не является исключением. Вариантов получения рисунка с размерами есть два: можно найти и скопировать чертеж приглянувшегося предмета, либо создать его собственноручно. Конечно же, первый способ предполагает минимум усилий, а за результат будущему автору можно не бояться. Собственные лекала, наоборот, метод максимально сложный, потому что проверять чертеж придется несколько раз.

Какие шезлонги популярны?

Теперь надо разобраться с моделями, которых уже придумано «видимо-невидимо». Не все конструкции можно легко скопировать, поэтому самых популярных моделей совсем не много. Если говорить точнее, то их всего три.

Классический шезлонг, который имеет деревянный складывающийся каркас и сиденье из ткани. Плюсов у такого стула немало. К ним относится легкость перемещения мебели из-за небольшого веса, удобство, если хозяева решили отправиться в путешествие на автомобиле. Самое главное достоинство — простота модели, с которой способен справиться даже начинающий мебельщик. Раскладная, максимально компактная мебель-трансформер. Такую конструкцию собрать уже значительно сложнее, так как составных элементов у нее больше. Однако этот вариант привлекает тем же, чем и классика — возможностью перевозить мебель на машине, так как она еще меньше по размерам. Минус — сложность работы, так как деталей у трансформера больше. Шезлонг, больше похожий на кушетку. Это вариант — самый основательный. Такая мебель максимально прочна, тяжела, но долговечна. Да, ее можно переносить на небольшие расстояния внутри участка, отправлять в дом, перевозить на крыше машины. Однако с таким шезлонгом на пляж уже отправиться не получится.

Все три модели не так сложны, чтобы не покориться будущему создателю, поэтому именно эти варианты чаще становятся «прообразами». Они не потребуют какого-то специального оборудования. Для сборки нужен минимальный столярный набор, который найдется в любом хозяйстве.

Далеко не все складывающиеся модели можно создать, затратив на производство минимум времени. Конструкции, имеющие большое количество элементов, требуют точности при вырезании отверстий (пазов) для соединения деталей, поэтому такая работа подразумевает неспешность и максимальное внимание. В этом случае лучше отправиться в столярную мастерскую и заказать там комплект деталей шезлонга-раскладушки. Сборка такого длинного стула-«полуфабриката» уже не создаст неразрешимых проблем.

Выбор материала

Для домашнего изготовления мебели выбор этот сильно ограничен. «Продажные» шезлонги могут быть изготовлены из разных материалов. Для их производства используют:

алюминий;

дерево;

пластик;

ротанг;

ткань;

трубы ПВХ.

Самый простой вариант — деревянные изделия, популярные и абсолютно безопасные. Ассортимент таких конструкций довольно широк. Наиболее удобны легкие складывающиеся длинные стулья. Минусом лежаков-монолитов является их немалый вес. Нивелировать его можно с помощью дополнительных «удобств» — колес.

Недорогие, практичные шезлонги из пластика имеют одно большое преимущество перед конкурентами: они невероятно легки, что значительно облегчает перемещение мебели по участку. Минус — хрупкость материала. Как правило, такая мебель служит хозяевам не очень долго. Металл не лучший претендент по одной простой причине: не все хозяева «на ты» со сварочным оборудованием.

Экологичные шезлонги из ротанга, как и деревянные конструкции, великолепно вписываются в любой ландшафт. Но покупателей вряд ли обрадует их цена. Альтернативный вариант — изготовление ротангового лежака своими руками, однако в этом случае сначала придется узнать все секреты плетения мебели.

Лежаки, имеющие тканевое сиденье, можно назвать универсальными. Каркас их делают из древесины, металла или пластика. Работа над конструкциями очень проста. Так как они складываются, модели занимают минимум места.

Для тех, кто еще не научился работать со сварочным аппаратом, существует лишь один приемлемый вариант. Это традиционная древесина, любимая за способность изящно и естественно вписаться в любой интерьер и ландшафт, за натуральность, податливость, тепло и красоту. Дли сборки раскладывающейся мебели идеально подходит акация, вяз, дуб или орех.

Как сделать шезлонг: общие рекомендации

Сборка любой мебели требует правильного обращения с материалами, в большей мере это справедливо именно для дерева, которое подвергается «нападкам» влаги, грызунов, насекомых и плесени. Чтобы изделие служило максимально долго, его защищают различными составами-антисептиками.

После завершения работы все деревянные элементы тщательно, в несколько слоев покрывают грунтовкой, олифой, затем лаком или краской. Тканевые сиденья нуждаются в защите не меньше, чем древесина. Чтобы уберечь «полумягкую» мебель от солнца и влаги, материал обрабатывают водоотталкивающими пропитками. Действие их продолжается 2-4 недели, поэтому по истечении этого срока обработку придется повторять.

Последняя рекомендация, которой нужно следовать при создании любого вида мебели, — тщательное измерение и проверка всех деталей перед сборкой. Любая ошибка приведет к тому, что испорченную заготовку придется откладывать «до лучших времен», а потом создавать новый элемент.

Классический раскладной шезлонг

Это первый популярный вариант, так как сделать шезлонг с тканевым сиденьем сможет практически каждый хозяин. Это две рамки, которые соединены между собой подвижным шарниром. В роли сиденья и спинки выступает прочная ткань, натянутая между двумя простыми конструкциями.

Как правило, для пляжных видов изделий используют бязь или сатин. Причина предпочтения — быстрое высыхание материала. На загородных участках такое требование часто оказывается лишним, поэтому полотно может быть любым. Самый удобный, мягкий вариант — относительно тонкий матрас, изготовленный для самодельного длинного стула.

Чтобы была возможность раскладывать мебель и фиксировать ее спинку в определенном положении, в ней есть еще одна деталь — два вертикальных упора, которые позволяют менять угол наклона. У автора будущего шезлонга есть возможность добавить в конструкцию дополнительные элементы: например, подлокотники, конструкция для удобного положения ног, или подголовник.

Материалы и инструменты

Изготовление раскладывающихся изделий вносит свои коррективы в выбор материала. В этом случае нужны только максимально качественные виды древесины. Заготовки не должны иметь поврежденных волокон и сучков. Так как элементы придется просверливать как минимум в двух точках, лучше приобрести дуб или орех.

Для сиденья можно использовать прочную ткань, второй вариант — брезент и чехол, сделанный для него из качественного материала. Необходим будет небольшой комплект электрических инструментов: в него входит пила, точило и дрель с набором сверл. Что касается заготовок и крепежных элементов, то потребуется приобрести:

саморезы по дереву (45-60 мм) — как минимум 10 штук;

брус (дуб, 20х60 мм), общая длина — 6,3 метра;

сосновый брус (20х40 мм) — 2, 2 м;

болты М8х50, гайки — по 4 штуки.

Для защиты деревянных заготовок нужно купить лак — обычный или акриловый.

Как сделать шезлонг раскладным?

Приступить к работе непосредственно после покупки всего необходимого не получится, потому что пиломатериалы для изготовления мебели сначала нужно просушить. Данный подготовительный этап занимает не менее недели. Работа состоит из нескольких не очень трудоемких операций.

Первым делом заготовки вырезают, затем их подгоняют по длине. С помощью наждачного круга удаляют углы и острые грани элементов. На заготовках отмечают точки для соединения. Затем для шарниров (болтов М8х50) просверливают отверстия. Подготовленные детали обрабатывают лаком, оставляют сохнуть. После этого собирают боковины, соединяя их болтами с гайками. На поперечины натягивают тканевый чехол с заранее сделанными карманами-кулисами. Перекладины с материалом фиксируют с помощью саморезов. К нижней раме для регулировки наклона прикручивают несколько пробок, сделанных из бруса. Ко второму элементу конструкции болтами и гайками присоединяют два упора. В их нижней части саморезами фиксируют перекладину.

Иногда для таких шезлонгов изготавливают еще одно приспособление — подставку для ног. Однако, как показали «практические занятия», эта дополнительная конструкция делает кресло-трансформер очень неудобным при складывании и раскладывании, усложняет его транспортировку. По этим причинам многие владельцы предпочитают использовать отдельный элемент — низкую деревянную скамеечку.

«Длинный стул» из поддонов

Это второй, более простой ответ на вопрос, как сделать шезлонг самостоятельно. Такие конструкции часто собирают во время благоустройства дачных участков. Причина популярности — скорость получения предмета мебели, потому что работа требует минимума усилий, а результат иногда даже превосходит ожидания хозяев. Другой «жирный» плюс — бесплатность материала.

Для изготовления симпатичного шезлонга лучше брать не новые, а старые поддоны, в которых гарантированно не осталось никаких вредных химикатов. Если есть сомнения в безопасности изделий, то их можно обработать раствором бытового средства, в составе которого есть хлор. Альтернативой будет совсем не «душистая» перекись водорода. После обработки паллеты выдерживают не менее 3 часов, потом моют и сушат.

Что нужно для сборки шезлонга?

Мастеру потребуется всего три паллеты (или палеты) — два одинаковых элемента для сиденья и один, немного шире (около 100 мм) — для создания спинки. Набор инструментов тоже минимален. В него входит:

гвоздодер, молоток;

шуруповерт, саморезы.

Чтобы изделие имело привлекательный вид, понадобится шлифовальная машина и насадки под наждак (мелкий и грубый). Для придания шезлонгу «блеска» потребуется краска или лак.

Создание лежака, подготовка спинки

Две паллеты для просторного сиденья собирают просто: один поддон «водружают» на другой. Но эти элементы на данном этапе не соединяют. Затем переходят к более широкому поддону-спинке. Сначала его разбирают.

Избавляются ото всех нижних элементов, а также от тех, что располагаются спереди и сзади тары. Доски сильно не «курочат», потому что демонтированные элементы могут пригодиться уже в ближайшем будущем. Обязательно убирают половину верхних досок. Промежуточную деталь-балку, фиксирующую детали посередине, не удаляют, а только укорачивают.

Установка спинки «на ноги», соединение с сиденьем

Сначала определяют самый удобный наклон спинки. На элементах, соединяющих доски, карандашом проводят по две вертикальные линии в местах, где будут фиксироваться опоры. Их изготавливают из удаленных деталей, прикручивают к поддону саморезами.

Переходят к соединению всех элементов. Способ фиксации зависит от требований, которые предъявляют к конструкции. Если хозяева хотят иметь возможность изменять наклон спинки, то с обеих сторон ее крепят только к нижнему поддону, одним саморезом. Когда необходим стационарный и надежный, «незыблемый» шезлонг, спинку соединяют с обеими паллетами, гарантируя изделию максимальную прочность и устойчивость.

Оформление шезлонга

В этом случае можно использовать любую краску, либо их комбинации, все зависит от желания хозяев. Как правило, опоры оставляют неокрашенными, так как они в этом случае не будут сильно бросаться в глаза. Поскольку поддоны не отличаются удобством, для их «смягчения» используют либо подушки, либо их и простейшие матрасы, сделанные из наполнителя, чехла и недорогой отделочной ткани.

Деревянная «солидная» конструкция

В отличие от предыдущих вариантов, такой шезлонг выглядит солидно, подходит для отдыха в любом месте: как в саду загородного дома, так и на дачном участке. Единственный минус конструкции — ее большой вес, поэтому такие лежаки нередко оборудуют парой колес: обычно — со стороны, где располагается спинка. Однако не исключено, что хозяева решат использовать 4 элемента.

Для сборки массивного шезлонга потребуется следующий набор:

брус, доски;

дрель и сверла;

ролики — 2 либо 4 штуки;

шуруповерт, электролобзик;

металлические мебельные уголки;

саморезы (600 мм), лучше с потайной головкой.

Для придания изделию «товарного вида» понадобится шлифовальная машина, наждачная бумага разной зернистости, а также краски или лак. Эта работа также состоит из нескольких несложных этапов.

Из досок собирают раму будущего шезлонга, элементы соединяют металлическими уголками и саморезами. К ее внутренним углам саморезами прикрепляют ножки-бруски. К опорам крепят колеса. Изготавливают поперечные элементы для сиденья-лежака. Они должны иметь одинаковую длину. Для создания регулируемой спинки эту часть собирают отдельно, затем фиксируют ее с помощью дверных петель.

Между продольными элементами около ножек изголовья крепят элемент для фиксации опорных стоек. Их фиксируют саморезами. Завершающий этап — обработка конструкции шлифовальной машиной (наждачной бумагой), нанесение декоративного покрытия.

Складное кресло «Кентукки»

Это одна из самых необычных конструкций, однако в данном случае работа только кажется максимально сложной. Причина опасений — огромное количество деревянных заготовок, которыми придется заниматься мастеру. Для сборки шезлонга необходимо подготовить:

брус (30х45 или 35х50 мм);

оцинкованную проволоку (диаметр 4 мм) или шпильки с гайками и шайбами;

скобы для фиксации проволоки — 16 штук;

кусачки, молоток и наждачную бумагу.

Общая длина пиломатериала составляет 13 метров. Все заготовки (срезы, отверстия) перед сборкой тщательно шлифуют. Точное следование схеме для этого предмета мебели — условие обязательное.

Обработанные заготовки для спинки раскладывают согласно рисунку (справа). Затем в их отверстия продевают проволоку. Аналогичным образом поступают с сиденьем. После завершения сборки конструкцию поднимают за концы проволоки, заем ее надежно фиксируют в нужных местах.

Чтобы изделие служило максимально долго, все заготовки надо обработать антисептической пропиткой, потом покрасить или покрыть лаком. Лучше этот этап проводить еще до сборки мебели, так как в этом случае есть возможность качественно обработать все отверстия.

Несколько оригинальных конструкций

«Необычность» и «сложность» далеко не всегда являются словами-синонимами. Иногда получается наоборот. Поэтому нужно привести несколько примеров, доказывающих, что шезлонг можно сделать «чудом», но не потратить на него много средств, времени и усилий.

«Кресло» из бревен

Для творчества надо подготовить:

березовые чурки, их примерная длина — 450 мм;

обычную изоленту и длинные саморезы;

скобы в роли дополнения.

Сначала прямо на рабочей поверхности изолентой «чертят» профиль будущей конструкции. В нарезанных бревнах просверливают отверстия для крепежных элементов. С помощью изоленты формируют шезлонг, последовательно соединяя чурки. В каждую вкручивают 4 самореза. Чтобы обеспечить надежность и устойчивость, с «тыла» добавляют скобы.

Качалка-кровать из фанеры

Этот предмет мебели защитит даже от непогоды, поскольку он имеет тент. Для создания качалки потребуется фанера (два листа), изготовленная из качественной древесины (дуб, лиственница), узкие доски-планки или брус, краска (лак), водонепроницаемая ткань и саморезы. Понадобятся инструменты — дрель, лобзик, шлифовальная машина и шуруповерт.

Сначала на фанерные листы переносят размеры в натуральную величину, затем электролобзиком основные элементы вырезают. В местах, где будут фиксироваться доски (брусья), делают отверстия для саморезов. Заготовки шлифуют, красят или покрывают лаком. После высыхания деталей опорные элементы планками или брусьями соединяют в единую конструкцию. Ее верх защищают тканью.

Ответы на вопрос, как сделать шезлонг, могут показаться сложными. Особенно тем, кто только начинает знакомиться с премудростями столярного ремесла. И в этом случае мастеру лучше не пытаться изобрести «супервелосипед», а остановиться на самой простой и понятной модели.

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В завершения темы — создание шезлонга от мастера на все руки: