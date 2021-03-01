Подвесные кресла сегодня очень популярный элемент интерьера. Они подходят как для дачного участка, так и для квартиры. Обычно такая мебель не загромождает пространство, а места занимает куда меньше, нежели полноценные качели или гамак. Подвесные кресла имеют ряд крупных преимуществ, а именно они чрезвычайно удобны в использовании, отличаются функциональностью и практичностью. Более того, эта мебель идеальна для отдыха, релаксации и медитации холодными вечерами после тяжелого рабочего дня. Подходит она и для работы на дому. Как сделать подвесное кресло? Вариантов есть несколько.

Плюсы «висящей мебели»

Подвесные кресла отличаются следующими характеристиками:

эксклюзивностью (кресла идеально сочетаются с интерьером спальни, гостиной, террасы);

уникальностью (все модели имеют разные размеры, цвет, материалы изготовления, дизайн);

удобством в эксплуатации (кресла подходят для вечерней релаксации и прекрасного отдыха).

И самое главное свойство подвесных кресел — в отличие от тяжеловесных качелей, их очень легко сделать своими руками и таким образом не тратить лишние деньги на их покупку. Материалами для изготовления кресел могут выступать ротанг (очищенные стебли ротанговой пальмы — тропического растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии), лоза (длинный гибкий стебель определенных кустарников, обычно винограда и корзиночной ивы) и различные искусственные материалы, прочные и легкие. Эти конструкции прикрепляются к потолку или к специальной основе для раскачивания. Поэтому подвесные кресла сегодня как так только не называют — кресло-качели, кресла-качалки и так далее.

Типы подвесных кресел

На рынке сегодня можно найти самые разнообразные модели подвесных кресел, различающихся по размеру. Все изделия можно классифицировать в зависимости от материала изготовления – они могут быть плетеными, тканевыми, твердыми и мягкими. Модели выделяются и по особенностям дизайна. Поэтому прежде, чем приступить к работе над креслом, нужно сначала выбрать модель. Для этого можно для начала пройти по магазину товаров для дачи и дома. Там обязательно будут и подвесные кресла с описанием модели и списком используемых материалов.

Рассматривая образцы, можно прикинуть, какое из кресел будет легче всего сделать самим. После чего нужно закупить все необходимые материалы и найти описание-инструкцию по созданию кресла. Собственное кресло-качалку можно изготовить и по фотографии или по собственному плану. К основным моделям кресел-качелей можно отнести:

Кресло-мешок. Незамысловатая модель из мягкого наполнителя. Кресло-качели. Имеет прочный каркас и отличается большой мобильностью. Вполне может заменить диван, подходит как для квартиры, так и для дачного участка. Кресло-гамак. Одна из лучших моделей с надувной подушкой внутри. Кресла-гамаки в основном делаются с каркасной основой и без нее. Кресло-кокон. Его отличительными особенностями являются высокие боковые стенки, скрывающие внутреннее пространство. Отличается элегантным видом и создает уютное убежище для отдыха. Кресло-бабл. Эта модель больше похожа на шар с отрезанной боковой стороной. Кресло-капля. Модель, очень популярная среди детей. Она похожа на домик из тканей и верёвок.

Данный список далеко не полный, человеческая фантазия не знает границ, поэтому сегодня появляются новые модели и новые причудливые названия. В любом случае, практически все эти варианты подвесных кресел можно сделать самим. Ниже мы рассмотрим, как сделать своими руками три самые популярные модели — кресло-мешок, кресло-кокон и кресло-гамак.

Кресло-мешок

Эту модель сделать наиболее легко, поэтому если не хотите тратить много времени на поиск материалов и сборку, лучше остановиться именно на этом варианте. Для изготовления кресла-мешка требуется минимум материалов — крепкая ткань, веревка и прочная деревянная штанга. Если ее нет, а искать некогда, можно воспользоваться черенком от лопаты или найти подходящий садовый инструмент иного рода. В штанге нужно проделать четыре дырки диаметром немного чуть больше толщины веревки. Ткань нужно подогнуть с двух сторон и прострочить двойным швом на машинке, после чего в получившиеся кулиски продеть веревку. Она, в свою очередь, продевается в отверстия штанги и завязывается узлами.

На создание кресла-мешка, в общем и целом, уходит около часа, при условии, что у вас есть в распоряжении все вышеперечисленные материалы, а также швейная машинка (которой вы умеете пользоваться). Но важно обратить внимание, что подобного рода модели нельзя подвешивать на открытом воздухе — они в кратчайший срок могут испортиться из-за воздействия воздуха, солнца, а также вследствие плохих погодных условий. Поэтому кресла-мешки можно вешать только дома, на террасе или в беседке.

Кресло-кокон

Эта модель, считающаяся самой элегантной из всех видов подвесных кресел, была придумана в 1957 году датскими дизайнерами и спустя некоторое время стала настолько популярной, что серьезно подвинула на рынке товаров кресла-качалки. По форме кресло-кокон похоже на яйцо, крепится оно к потолку или на специально закрепленную стойку.

Чтобы собрать кресло-кокон самостоятельно требуется запастись терпением, и подготовить нужные материалы. Для работы надо найти:

около 500 штук длинных ивовых прутьев (диаметр от 10 до 15 мм), или ротанг;

металлический обруч, металлопластиковые трубы или прутья лозы для изготовления каркаса;

канаты, шнуры, цепи для того, чтобы подвесить кресло;

клей (для обработки каркаса);

сантиметр;

шило, нож, линейку, ножницы, клей;

плетеный шнур.

После подборки инструментов начинается кропотливая работа по плетению. Для этого выполняют такие этапы:

Необходимо отпарить лозу, очистить ее от коры, чтобы сделать её более гибкой. Потом нужно поработать над каркасом. Лучше воспользоваться металлопластиковой трубой, которая легко гнется. Если используется обруч, его нужно немного приплюснуть. К трубе крепим элементы каркаса. Лучше, чтобы толщина сечения прутьев была от 6 до 8 мм, а их длина – от 250 до 400 мм выше кресла (при вертикальном креплении). Если ставим прутья вертикально, то следует укрепить их в верхней части каркаса. Таким образом, расстояние между ними на уровне середины спины было около 25-30 мм. Основу каркасной лозы нужно закрепить, для этого лозу перегибают через металлическую трубу изнутри изделия наружу. Конец трубы перехватываем бечевкой. Наконец, нужно сделать оплетение каркасных прутьев более тонкой лозой. Плетение начинается снизу, в конце трубы прут нужно согнуть и обернуть около основной лозы.

Тем же способом нужно оплести весь каркас кресла-кокона. На этом изготовление данного элемента интерьера заканчивается. Остаётся только найти толстую поролоновую подушку для удобного сидения, отдыха и релаксации. Кресло готово.

Кресло-гамак

Кресло-гамак может быть нескольких видов. Обычно гамак подразумевает металлический каркас, но можно обойтись и без него. В этом случае нужно обладать хотя бы минимальными навыками шитья и строчки на машинке. Для изготовления кресла понадобятся следующие материал:

ткань — квадрат, его размеры — 1,5х1,5 м;

крепкий шнур;

деревянная штанга;

клей, ножницы;

швейные принадлежности.

После сбора всех подручных средств начинают заниматься изготовлением кресла. Мастеру предстоят следующие шаги:

Сначала нужно подогнуть две параллельные стороны ткани и прострочить на машинке. Шнур нужно продеть в получившиеся кулиски. Потом соединяем концы шнура попарно и прикрепляем его к штанге, в которой необходимо высверлить два отверстия. Узлы нужно сильно завязать, иначе они выскользнут. К штанге нужно привязать стропу и таким образом подвесить кресло. Как полагается для удобства можно внутрь изделия положить подушки. Качалка готова.

Чтобы создать более сложную конструкцию, а именно кресло-гамак с металлическим каркасом нужно найти:

металлический обруч (диаметром около метра);

плотную ткань (около 3-4 метров);

кольцо для подвешивания;

9 метров ленты;

синтепон;

нитки.

Далее приступаем к сборке кресла:

В первую очередь готовим плотный кусок ткани, из него нужно вырезать два круга диаметром 1,5 метров. Отмечаем отверстия для строп под углом 45 градусов и прорезаем их. Расправляем круги, при этом в одну из окружностей посередине вшиваем молнию и оставляем ее открытой. Стачиваем две окружности между собой лицевыми сторонами, оставляя отступ от края в 1 см. Потом нужно вывернуть чехол и выгладить его. Оборачиваем обруч синтепоном и на него плотно накладываем ткань. Если она сидит неплотно, укрепляем ее нитками. Это сделает каркас изделия более мягким и удобным в эксплуатации. Укладываем обруч в сшитый чехол через открытую молнию.

Кресло можно повесить на даче, в доме или саду. Для этого следует взять девять метров ременной ленты и разделить ее на четыре части. После ленту продеваем в ячейки, которые были оставлены для строп. Затем можно обернуть обруч лентой, скрепить ее и сшить крепкими нитками.

Ремни можно оплавить огнем для того, чтобы они не распускались в процессе эксплуатации. Чтобы без труда регулировать кресло, в свободные концы ленты нужно продать металлические пряжки. Стропы же собираем в железное колечко, и закрепляем с помощью карабина к перекладине или к потолку.

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Об особенностях создания интересного кресла расскажет популярное видео: