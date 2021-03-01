Подвесные кресла сегодня очень популярный элемент интерьера. Они подходят как для дачного участка, так и для квартиры. Обычно такая мебель не загромождает пространство, а места занимает куда меньше, нежели полноценные качели или гамак. Подвесные кресла имеют ряд крупных преимуществ, а именно они чрезвычайно удобны в использовании, отличаются функциональностью и практичностью. Более того, эта мебель идеальна для отдыха, релаксации и медитации холодными вечерами после тяжелого рабочего дня. Подходит она и для работы на дому. Как сделать подвесное кресло? Вариантов есть несколько.
Плюсы «висящей мебели»
Подвесные кресла отличаются следующими характеристиками:
- эксклюзивностью (кресла идеально сочетаются с интерьером спальни, гостиной, террасы);
- уникальностью (все модели имеют разные размеры, цвет, материалы изготовления, дизайн);
- удобством в эксплуатации (кресла подходят для вечерней релаксации и прекрасного отдыха).
И самое главное свойство подвесных кресел — в отличие от тяжеловесных качелей, их очень легко сделать своими руками и таким образом не тратить лишние деньги на их покупку. Материалами для изготовления кресел могут выступать ротанг (очищенные стебли ротанговой пальмы — тропического растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии), лоза (длинный гибкий стебель определенных кустарников, обычно винограда и корзиночной ивы) и различные искусственные материалы, прочные и легкие. Эти конструкции прикрепляются к потолку или к специальной основе для раскачивания. Поэтому подвесные кресла сегодня как так только не называют — кресло-качели, кресла-качалки и так далее.
Типы подвесных кресел
На рынке сегодня можно найти самые разнообразные модели подвесных кресел, различающихся по размеру. Все изделия можно классифицировать в зависимости от материала изготовления – они могут быть плетеными, тканевыми, твердыми и мягкими. Модели выделяются и по особенностям дизайна. Поэтому прежде, чем приступить к работе над креслом, нужно сначала выбрать модель. Для этого можно для начала пройти по магазину товаров для дачи и дома. Там обязательно будут и подвесные кресла с описанием модели и списком используемых материалов.
Рассматривая образцы, можно прикинуть, какое из кресел будет легче всего сделать самим. После чего нужно закупить все необходимые материалы и найти описание-инструкцию по созданию кресла. Собственное кресло-качалку можно изготовить и по фотографии или по собственному плану. К основным моделям кресел-качелей можно отнести:
- Кресло-мешок. Незамысловатая модель из мягкого наполнителя.
- Кресло-качели. Имеет прочный каркас и отличается большой мобильностью. Вполне может заменить диван, подходит как для квартиры, так и для дачного участка.
- Кресло-гамак. Одна из лучших моделей с надувной подушкой внутри. Кресла-гамаки в основном делаются с каркасной основой и без нее.
- Кресло-кокон. Его отличительными особенностями являются высокие боковые стенки, скрывающие внутреннее пространство. Отличается элегантным видом и создает уютное убежище для отдыха.
- Кресло-бабл. Эта модель больше похожа на шар с отрезанной боковой стороной.
- Кресло-капля. Модель, очень популярная среди детей. Она похожа на домик из тканей и верёвок.
Данный список далеко не полный, человеческая фантазия не знает границ, поэтому сегодня появляются новые модели и новые причудливые названия. В любом случае, практически все эти варианты подвесных кресел можно сделать самим. Ниже мы рассмотрим, как сделать своими руками три самые популярные модели — кресло-мешок, кресло-кокон и кресло-гамак.
Кресло-мешок
Эту модель сделать наиболее легко, поэтому если не хотите тратить много времени на поиск материалов и сборку, лучше остановиться именно на этом варианте. Для изготовления кресла-мешка требуется минимум материалов — крепкая ткань, веревка и прочная деревянная штанга. Если ее нет, а искать некогда, можно воспользоваться черенком от лопаты или найти подходящий садовый инструмент иного рода. В штанге нужно проделать четыре дырки диаметром немного чуть больше толщины веревки. Ткань нужно подогнуть с двух сторон и прострочить двойным швом на машинке, после чего в получившиеся кулиски продеть веревку. Она, в свою очередь, продевается в отверстия штанги и завязывается узлами.
На создание кресла-мешка, в общем и целом, уходит около часа, при условии, что у вас есть в распоряжении все вышеперечисленные материалы, а также швейная машинка (которой вы умеете пользоваться). Но важно обратить внимание, что подобного рода модели нельзя подвешивать на открытом воздухе — они в кратчайший срок могут испортиться из-за воздействия воздуха, солнца, а также вследствие плохих погодных условий. Поэтому кресла-мешки можно вешать только дома, на террасе или в беседке.
Кресло-кокон
Эта модель, считающаяся самой элегантной из всех видов подвесных кресел, была придумана в 1957 году датскими дизайнерами и спустя некоторое время стала настолько популярной, что серьезно подвинула на рынке товаров кресла-качалки. По форме кресло-кокон похоже на яйцо, крепится оно к потолку или на специально закрепленную стойку.
Чтобы собрать кресло-кокон самостоятельно требуется запастись терпением, и подготовить нужные материалы. Для работы надо найти:
- около 500 штук длинных ивовых прутьев (диаметр от 10 до 15 мм), или ротанг;
- металлический обруч, металлопластиковые трубы или прутья лозы для изготовления каркаса;
- канаты, шнуры, цепи для того, чтобы подвесить кресло;
- клей (для обработки каркаса);
- сантиметр;
- шило, нож, линейку, ножницы, клей;
- плетеный шнур.
После подборки инструментов начинается кропотливая работа по плетению. Для этого выполняют такие этапы:
- Необходимо отпарить лозу, очистить ее от коры, чтобы сделать её более гибкой.
- Потом нужно поработать над каркасом. Лучше воспользоваться металлопластиковой трубой, которая легко гнется. Если используется обруч, его нужно немного приплюснуть.
- К трубе крепим элементы каркаса. Лучше, чтобы толщина сечения прутьев была от 6 до 8 мм, а их длина – от 250 до 400 мм выше кресла (при вертикальном креплении).
- Если ставим прутья вертикально, то следует укрепить их в верхней части каркаса. Таким образом, расстояние между ними на уровне середины спины было около 25-30 мм.
- Основу каркасной лозы нужно закрепить, для этого лозу перегибают через металлическую трубу изнутри изделия наружу. Конец трубы перехватываем бечевкой.
- Наконец, нужно сделать оплетение каркасных прутьев более тонкой лозой. Плетение начинается снизу, в конце трубы прут нужно согнуть и обернуть около основной лозы.
Тем же способом нужно оплести весь каркас кресла-кокона. На этом изготовление данного элемента интерьера заканчивается. Остаётся только найти толстую поролоновую подушку для удобного сидения, отдыха и релаксации. Кресло готово.
Кресло-гамак
Кресло-гамак может быть нескольких видов. Обычно гамак подразумевает металлический каркас, но можно обойтись и без него. В этом случае нужно обладать хотя бы минимальными навыками шитья и строчки на машинке. Для изготовления кресла понадобятся следующие материал:
- ткань — квадрат, его размеры — 1,5х1,5 м;
- крепкий шнур;
- деревянная штанга;
- клей, ножницы;
- швейные принадлежности.
После сбора всех подручных средств начинают заниматься изготовлением кресла. Мастеру предстоят следующие шаги:
- Сначала нужно подогнуть две параллельные стороны ткани и прострочить на машинке.
- Шнур нужно продеть в получившиеся кулиски.
- Потом соединяем концы шнура попарно и прикрепляем его к штанге, в которой необходимо высверлить два отверстия. Узлы нужно сильно завязать, иначе они выскользнут.
- К штанге нужно привязать стропу и таким образом подвесить кресло.
- Как полагается для удобства можно внутрь изделия положить подушки. Качалка готова.
Чтобы создать более сложную конструкцию, а именно кресло-гамак с металлическим каркасом нужно найти:
- металлический обруч (диаметром около метра);
- плотную ткань (около 3-4 метров);
- кольцо для подвешивания;
- 9 метров ленты;
- синтепон;
- нитки.
Далее приступаем к сборке кресла:
- В первую очередь готовим плотный кусок ткани, из него нужно вырезать два круга диаметром 1,5 метров.
- Отмечаем отверстия для строп под углом 45 градусов и прорезаем их.
- Расправляем круги, при этом в одну из окружностей посередине вшиваем молнию и оставляем ее открытой.
- Стачиваем две окружности между собой лицевыми сторонами, оставляя отступ от края в 1 см.
- Потом нужно вывернуть чехол и выгладить его.
- Оборачиваем обруч синтепоном и на него плотно накладываем ткань. Если она сидит неплотно, укрепляем ее нитками. Это сделает каркас изделия более мягким и удобным в эксплуатации.
- Укладываем обруч в сшитый чехол через открытую молнию.
Кресло можно повесить на даче, в доме или саду. Для этого следует взять девять метров ременной ленты и разделить ее на четыре части. После ленту продеваем в ячейки, которые были оставлены для строп. Затем можно обернуть обруч лентой, скрепить ее и сшить крепкими нитками.
Ремни можно оплавить огнем для того, чтобы они не распускались в процессе эксплуатации. Чтобы без труда регулировать кресло, в свободные концы ленты нужно продать металлические пряжки. Стропы же собираем в железное колечко, и закрепляем с помощью карабина к перекладине или к потолку.
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Об особенностях создания интересного кресла расскажет популярное видео: