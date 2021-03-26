Гамак — изделие, которое давно стало любимым местом отдыха и взрослых, и детей. Его используют как на свежем воздухе, так и дома. Такие оригинальные кровати или кресла удобны, их можно брать с собой, отправляясь на природу, но больше всего хозяева любят устраиваться в них в саду или во дворе. Этот полезный аксессуар можно купить в магазине, но многих владельцев участков может не устроить цена или внешний вид изделий. Однако есть и другой, альтернативный вариант. Им можно узнать, как сделать гамак, изучить способы его создания, а затем изготовить ту модель, которая покажется самой привлекательной и подходящей.

Разновидности гамаков

Всем известна классическая конструкция, которую подвешивают между деревьями. Сейчас у нее появилось несколько конкурентов, которые отличаются от традиционного гамака, порой — очень сильно. Поэтому сначала нужно познакомиться с видами потенциальных приспособлений.

Простой гамак без каркаса, или мексиканский. Его подвешивают к двум опорам. Внешним видом изделие напоминает кокон, отдыхать в нем очень комфортно, но выбраться чаще бывает непросто. Если для изготовления гамака были выбраны качественные материалы, то он прослужит долгое время. Конструкция на рейках. Это второй хорошо известный вариант. Сначала полотно по всей ширине фиксируется на деревянных элементах, затем подвешивается к опорам. Такая конструкция максимально удобна для эксплуатации, но есть ограничение по ширине. Изделие не может быть уже 1500 мм. Каркасный гамак. Этому приспособлению не требуются опоры, так они уже есть в конструкции. Если модели мобильные и стационарные. В роли каркаса может выступать как металл, так и дерево. Кресла-гамаки — относительно новые модели. Они отличаются от конкурентов видом лежака, который позволяет отдыхать или заниматься делам, сидя либо полулежа. Гамаки-качели — очень привлекательные приспособления для детей. Эти конструкции крепятся только к одной опоре, поэтому позволяют сидящим раскачиваться.

Гамаки в последнее время стали очень популярны. Их с удовольствием используют в домах и квартирах, на балконах и т. д.

Основы изготовления гамака

Любая работа требует ознакомления с ее особенностями. Несмотря на то, что конструкции кажутся простыми, есть несколько моменты, с которыми нужно познакомиться заранее. Они относятся практически ко всем видам таких приспособлений, поэтому знания помогут при изготовлении простых и сложных подвесных лежанок или кресел.

Выбор материала для висящей «кровати»

Как сделать гамак? Первым этапом подготовки к работе является выбор материалов для данной конструкции. Именно от них будет зависеть прочность и долговечность этой оригинальной мебели.

Для изготовления лежаков используют ткани или прочные веревки. В зависимости от места, где будет располагаться, выбирают или натуральные, или синтетические материалы.

Натуральные ткани. Они отличаются мягкостью, позволяют телу дышать, поэтому даже в жару такое изделие сделает отдых максимально комфортным. Минус гамака из натурального материала — его вытягивание, быстрая потеря внешнего вида, если аксессуар всегда находится вне дома, поэтому вынужден «терпеть» дождь, туман и т. д. Синтетика не отличается комфортностью для кожи, зато такие материалы максимально надежны, долговечны, имеют легкий вес, хорошо и быстро чистятся. Они неприхотливы, потому что не боятся неблагоприятных условий, потому гораздо практичнее своих натуральных соперников.

Если рассматривать подходящие ткани, то в список входит бязь, камуфляжная ткань, матрасный тик, нейлон (чистый или с хлопком), парусина, полиэстер.

Для плетеных конструкций нередко используют хлопчатобумажные веревки. Их хорошо и удобно плести, а получившиеся узлы не доставляют дискомфорта телу. Но недостатки этих изделий те же, что и у натуральных тканей: это маркость, быстрое растягивание, боязнь влаги.

Если рассматривать синтетические аналоги, то это нейлоновые или капроновые шнуры. Их минусы — неудобство работы из-за скользкости материалов, дискомфорт отдыхающих из-за жесткости узлов.

Выбор размеров гамака

В этом случае только идеальные параметры сделают подвесную мебель максимально комфортной и безопасной. Поэтому на подготовительном этапе важно корректно определить размеры гамака.

Расстояние между опорами. Этот показатель — сумма длины полотна и креплений конструкции (300-350 мм с каждой стороны). Стандартом для взрослого человека являются 2800-3000 мм. Высота фиксации гамака к опорным элементам. В этом случае на выбор влияет рост отдыхающих, провисание полотна, а также то, насколько удобно в него садиться, и выбираться из «висюльки». Средняя высота крепления — 1500 мм. Провисание обычно регулируют с помощью веревок, которые или натягивают, или немного отпускают.

Третий важнейший параметр — ширина полотна. Как правило, она составляет 1500 мм.

Как повесить конструкцию?

Этот этап работы включает крепление удерживающих элементов к полотну и фиксацию гамака к опорам.

На улице

Помимо традиционных деревьев можно использовать столбы, установленные именно для этой цели. В этом случае диаметр заготовок должен быть как минимум 200 мм. Опоры заглубляют в грунт на 1000 мм, затем заливают цементным раствором.

Для фиксации полотна используют веревки диаметром 8-10 мм. Альтернативы — цепь с карабином, полосы ткани. Но опоре делают петлю, которую крепки затягивают. Когда конструкцию крепят на дереве, то под веревки подкладывают грубую ткань. На цепь рекомендуют надеть резиновый (силиконовый) чехол.

Дома

Чтобы надежно зафиксировать гамак в помещении, используют анкерные болты с крюком. Работа включает несколько этапов.

Сначала на стенах отмечают точки для фиксации анкеров, затем просверливают отверстия. Их глубина равняется длине анкера. Отверстие очищают от пыли, затем вставляют туда болт, а гайку его плотно закручивают.

Для подвесной кровати потребуется приобрести 4 анкерных крюка, для кресла хватит одного крепежного элемента. Естественно, необходимы надежные стены, которые смогут выдержать такую нагрузку. В многоэтажных домах старой постройки от подобных экспериментов советуют отказаться.

Каркас для подвесной «кровати»

Как сделать гамак, если подходящий деревьев нет? Да, в этом случае рекомендуют делать стойки из бревен или максимально надежного бруса. Однако ассортимент только ими не ограничивается: можно собрать другую, практически идеальную конструкцию, которая к тому же будет мобильной. Самый оптимальный вариант можно рассмотреть, оценить и (если он понравится) взять на «вооружение»:

Недостаток у приведенной конструкции всего один: эта площадь, которую каркас занимает. Поэтому данная «подставка» придется «впору» только большим придомовым территориям, где много свободного места.

Как сделать гамак самостоятельно?

Вариантов существует довольно много, но познакомиться имеет смысл с самыми распространенными, популярными конструкциями.

Гамак из ткани

В этом случае можно не иметь навыков шитья, так как сделать гамак из ткани довольно легко.

Отрезают кусок ткани размерами 1500х3000 мм. Его края по длинной стороне подгибают, наметывают, затем швы прострачивают на швейной машине. По ширине подгибают на 50-70 мм, чтобы создать карман-кулису. На этом изготовление полотна заканчивается, так как остается лишь решить, как оно будет прикрепляться к стропам.

Если владельцам нужно более мягкое изделие, то берут 2 куска ткани, которые сшивают, оставляя незашитым небольшой участок (600-800 мм). С его помощью внутрь можно поместить тонкий матрас. Для него лучше купить влагостойкую ткань.

Варианты крепления строп

Для фиксации строп используют рейки (круглый брус), тканевые петли или люверсы.

Деревянные элементы (диаметр — 50-70 мм) вставляют в прошитые карманы, немного собирают ткань, а по краям их привязывают веревки. Чтобы они не соскальзывали, на концах реек (брусьев) сверлят отверстия, либо (лучше) делают неглубокие пазы. Пришивание к полотну петель из ткани — второй простой способ оформления изделий. В этом случае их прошивают на расстоянии 70-100 мм друг от друга. В них вставляют рейку или брус. Второй вариант для петель — продевание веревок, которые собирают в узел непосредственно у опоры.

Установка люверсов — решение более сложное, однако, несмотря на некоторые трудности, оно более популярно. В этом случае на краях ткани ставят отметки для фурнитуры, шаг изделий — 70-100 мм. Отверстия проделывают с помощью пробойника или любого острого инструмента. Для установки декоративных элементов используют зажим (обжимку) для установки люверсов.

Простейшие решения

Как сделать гамак быстро, но гарантировать надежность изделия? Такой способ есть. Эта конструкция максимально проста, потому что в данном случае не используют никаких сложных вариантов фиксации строп.

Изготовления полотна с помощью швейной машины приветствуется, однако некоторые хозяева поступают проще: они берут кусок ткани подходящих размеров и просто затягивают их веревкой максимально крепко. Чтобы гарантировать, что такая конструкция не развяжется, эти «пучки» дополнительно заливают суперклеем. Затем конструкцию привязывают к опорам. Второй вариант предполагает создание полотна с кулисками. Но в них продевают веревку, которую затягивают, присбаривая ткань. Это место несколько раз обматывают тем же шнуром, затем завязывают узлом. С помощью оставшихся концов веревки гамак фиксируют на опорах.

Третий возможный способ — изготовление гамака из крепкого пододеяльника. Этот вариант максимально прост, но идеален, если в саду есть три опоры (деревья), расположенные треугольником.

Одну сторону изделия в этом случае присбаривают, а два угла противоположной стороны просто стягивают веревками и фиксируют на опоре. Для этого не требуется особых приспособлений: шнур просто оборачивают несколько раз вокруг дерева, затем делают надежный узел. Чтобы не повредить кору, под веревку подкладывают толстую ткань.

Кресло-гамак

Эту удобную конструкцию можно использовать и на улице, и дома. Плюс ее — необходимость всего одной точки крепления. Потенциальные опоры для такого кресла — перекладина, толстая ветка или анкерный болт с крюком (в помещении). Как сделать гамак, который является креслом и качелями одновременно? Для работы потребуется ткань (2 м, например, толстый хлопок), прочный шнур, швейная машина, нитки и два карабина. Еще надо найти круглый брусок, самым надежным будет дубовый.

Ткань складывают пополам, затем одну сторону обрезают. Параллельные стороны подворачивают и прострачивают на швейной машине. На обрезанных краях создают кулиски, в которые будет продеваться веревка. Ориентиром при выборе размера «тоннеля» станет толщина шнура. На бруске просверливают 4 отверстия — по два с каждой стороны. В них продевают веревки, которые фиксируют узлами.

Для готовой конструкции готовят опоры, затем кресло-гамак подвешивают.

Аналогичным образом можно создать подвесную «мебель», вид которой больше напоминает традиционное кресло. В этом случае сиденье и спинку делают прямоугольными, а веревки закрепляют с помощью петель, расположенных по бокам изделия, или используют люверсы.

Подвесное кресло из обруча

Это вторая конструкция, которая придется кстати: как на участке, так и в помещении. Для ее изготовления нужно приготовить:

металлический обруч, его диаметр — 900-1000 мм;

шнур: 2 отрезка по 2200 мм, и 2 — по 2800 мм;

четыре полосы синтепона шириной 200 мм;

два куска ткани (1500х1500 мм);

молния длиной 900-1000 мм;

люверсы (4 штуки).

Потребуется швейная машина и принадлежности для шитья, а также маркер.

В центр полотна укладывают обруч. От окружности отступают около 250 мм, чертят круг, затем его вырезают. Таким же образом поступают со вторым куском ткани. Одну из заготовок складывают пополам, разрезают. К обеим деталям пришивают молнию. Затем оба куска ткани соединяют лицевыми сторонами, потом прострачивают на машинке. Обруч заматывают полосками синтепона, который фиксируют с помощью иголки с ниткой. В четырех местах чехла (на равном или разном расстоянии) вырезают отверстия, в которые фиксируют люверсы.

В готовый чехол вставляют обруч, шнур продевают в отверстия, потом гамак крепят к опоре. Чтобы конструкция была удобной, из утеплителя и ткани можно сделать такой же круглый матрас, в этом случае кресло получится максимально комфортным.

Плетеные изделия

Использование техники макраме — еще один ответ на вопрос, как сделать гамак. С первого взгляда работа может показаться сложной, однако для создания такого приспособления потребуется освоить только один узел. Для работы потребуется прочный шнур, а также две рейки — квадратного или круглого сечения.

Сначала шнур нарезают отрезками, длина которых больше длины готового изделия в 3-4 раза. Это куски потом складывают пополам. Их количество должно быть кратно четырем. В планках просверливают отверстия для веревок. Расстояние между ними делают одинаковым. В них продевают шнуры, получая 2 нити, которые у отверстия планки завязывают обычным узлом. Узел макраме вяжут двумя нитями — две из четырех остаются в его центре. Первый ряд узелков формируют непосредственно под планкой. Следующие вяжут в шахматном порядке, меняя местами нити (рабочие и нерабочие).

После завершения плетения концы шнуров продевают в отверстия на противоположной рейке, затем завязывают их узлами. Свободные концы собирают вместе и крепят к кольцу или карабину. Таким же образом плетут сиденье и спинку для кресел-гамаков.

Особенности выбора гамака

Сшить или сплести удобную кровать или кресло не слишком трудно. Иногда сложнее подобрать оптимальную модель. И в этом случае многое зависит от того, где гамак будет «нести службу».

Если хозяева ведут не оседлый, а подвижный образ жизни, то идеалом станет легкая подвесная конструкция, которая не займет много места в багажнике, не потребует большого количества времени для организации «походной мебели». Для придомовых территорий и дач выбор ничем не ограничивается. В этих случаях все решает уровень комфорта, который нужен владельцам. Оптимальным вариантом будут модели, созданные из ткани, которая имеет водоотталкивающее покрытие. Идеальные гамаки для помещений — подвесные кресла, не крадущие много свободного пространства. Дли конструкций, «живущих» в комнатах, лучше выбирать натуральные, «дышащие» ткани. Такие модели нередко украшают кружевами, декоративными подушками и другим «уютным» декором.

К самостоятельному созданию гамака отношение двоякое. Одни считают этот вариант вполне оправданным, так как он дает возможность сделать именно то, что нужно хозяевам, но не потратить на изготовление большую сумму. Другие считают, что нет никакого смысла заниматься такой работой самостоятельно, так как готовые изделия можно купить за вполне приемлемую цену.

Вариантов изготовления такого удобного места для отдыха довольно много, так как сделать гамак нетрудно. Можно использовать самые простые способы, которые позволят получить желанный предмет, затратив на его изготовление минимум времени. Тем, кто не ищет самых легких путей, придутся по нраву более сложные изделия. С созданием одного из таких гамаков можно познакомиться, посмотрев этот видеоролик: