Как повесить шкаф на стену, чтобы он-таки висел?

Навесные шкафы являются теми предметами мебели, без которых трудно представить себе любую квартиру, особенно если речь идет о кухне. Гарнитуры, предназначенные для нее, нередко включают в себя большое количество полок. И перед владельцами, решившими не прибегать к помощи специалистов, остро встает вопрос: как повесить шкаф на стену так, чтобы можно было не опасаться в дальнейшем стихийного бедствия на кухне, которым грозит рухнувший тяжелый предмет.

Выбираем оптимальную высоту

Именно с ней надо определиться в первую очередь, иначе пользоваться шкафами будет не слишком комфортно. Определить ее несложно, главный критерий здесь — рост хозяев. Обычно нижняя часть навесного шкафчика находится от столешницы в 50-60 см, ГОСТ же рекомендует 45 см. Есть и еще один способ определения лучшей высоты: надо подойти к стене и поднять руку. Там, где будут находиться ваши кончики пальцев, следует наметить верхнюю часть полки.

Подготовка стен

До монтажа требуется выполнить предварительные работы со стенами:

Тщательное выравнивание основания. Любые неровности могут свести на нет самый идеальный монтаж шкафов. Необходимо закончить все работы с электрооборудованием: установить розетки и светильники. Кухонные стены должны быть окрашены или покрыты обоями. Выполнение разметки. Обязательно применение отвеса и строительного уровня.

Инструменты

Перед тем, как повесить шкаф на стену, надо подумать о наличии нужного инструмента. Возникнет необходимость в следующих орудиях труда:

рулетка;

малярный шнур;

гидроуровень;

перфоратор;

плоскогубцы;

дюбеля и саморезы.

Знакомство с крепежами

Фурнитура для крепежа навесной мебели способна значительно упростить работу начинающего мастера. С ее помощью можно максимально увеличить прочность конструкций, а также избежать погрешностей, иногда появляющихся при разметке. Работа эта несложная и сверхусилий от вас не понадобится. Чаще всего прибегают к 2 механизмам крепления:

к монтажной шине с навесами;

к мебельным петлям.

На мебельные петли

Отличается доступными ценами, но и гораздо большим количеством времени. Обязательно понадобится помощник.

Первым этапом после определения желаемой верхней границы является проведение горизонтальной линии, длина которой зависит от количества полок. Потом необходимо проверить точность нанесения, для чего потребуется уровень.

Далее находится точка для первой петли, сверлится отверстие и фиксируется крепеж. Шкаф подвешивается для определения второй точки, здесь рекомендуется использование уровня. Полка снимается, устанавливается крепеж. Шкаф вешают на стену, и по линии разметки проверяют соответствие.

Действия повторяют со всеми секциями, после чего дополнительно соединяют их вместе мебельными шурупами. И завершается работа установкой декоративного карниза, навешиванием полок, крепежом дверок и фасадов.

Монтажная шина

У этого способа есть как преимущества, так и недостатки.

Плюсы

Выполнение работы не требует присутствия второго помощника, так как для процесса разметки нет необходимости поддерживать шкаф. Винты регулировки позволяют менять расположение полок по горизонтали, а также относительно стены. Такой монтаж позволяет установить шкаф с идеальной точностью. Шина для навески имеет насечки, упрощающие регулировку длины. Прикрепленный кухонный фартук не помешает установке. Исчезает потребность в бордюре для выравнивания. Как монтаж, так и снятие шкафа, не требует особых усилий. Весь процесс затратит максимум 1,5 часа.

Минусы

значительная цена, которая компенсируется небольшими временными затратами;

шкаф не сможет вплотную прилегать к стенке.

Как повесить шкаф на стену? Действия просты

Сначала навески крепятся внутри шкафа в верхних углах: крепеж выполняется саморезами, крючки должны выступать за его габариты. Монтажная рейка присоединяется к стене с помощью дюбелей. Иногда у хозяев возникает идея посадить рейку на саморезы, но зачастую установочные отверстия шины имеют диаметр гораздо больший, чем требуется для них. В таком случае на саморезы приходится одевать шайбы, или же выбирать специальные — с широкими шляпками. Потом навешивается шкаф, к которому присоединяются и регулируются дверцы.

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