Изголовье кровати своими руками: деревянная конструкция и мягкие спинки

Ни для кого не секрет, что кровать является «центром притяжения» в спальне. На ней спят, просто отдыхают, смотрят телевизор или читают перед сном. Именно кровать определяет стиль комнаты, не последнюю роль в этом предмете играет изголовье, являющееся главным декоративным элементом помещения. Что делать, если ему нужен такой элемент? Покупка мебели со спинкой — самый простой выход из положения. Однако многих хозяев он не устраивает по нескольким причинам, одна из них — стандартность, однообразие изделий, другая — высокая цена. Поэтому все больше людей выбирают иной способ: они решают сделать изголовье кровати своими руками. Идея вполне логична: такая конструкция будет уникальной, а создать владельцы смогут именно то, что будет выглядеть идеально в конкретном интерьере. Материалов и вариантов изготовления существует несколько.

Особенности выбора изголовья

Основных критериев при выборе модели всего два: это внешний вид элемента и его удобство. Однако нельзя не обращать внимания и на другие немаловажные факторы.

Мягкая и жесткая спинка

Тем хозяевам, кто много времени проводит за просмотром ТВ или за чтением, оптимальным вариантом будет мягкая конструкция. И в этом случае на первый план выступает практичность материала для обивки. Поскольку на спинку будут часто облокачиваться, лучше купить ткань, уход за которой будет максимально прост. Например, натуральная или искусственная кожа — материалы, не требующие дополнительных процедур.

Жесткое изголовье выбирают те, для кого дизайн важнее функциональности и комфорта. Например, кованое изголовье или конструкция из досок не сможет стать удобной «поставкой» для подушек и головы. Однако такой вариант дает больше возможностей экспериментировать с формой спинки. Потенциальные материалы для ее создания — дерево, металл или пластиковые панели.

Разновидности конструкций

Изголовий существует всего два вида: это наклонное и вертикальное. Первая конструкция обеспечит максимальное удобство, так как облокачиваться на нее при чтении и просмотре телепередач будет очень комфортно. Минус ее — потеря комнатой дополнительного пространства, так как наклонная спинка сделает кровать длиннее, а помещение — меньше. Вертикальная панель лишена такого недостатка. Как правило, ее используют чаще.

На выбор вида конструкции нередко влияет размер помещения. Если в спальне нет возможности установить прикроватные тумбочки, то выбирают функциональную модель — широкое изголовье, оборудованное полками. Просторная комната, имеющая высокие потолки, допускает иной вариант — большую классическую конструкцию, без дополнений.

Материалы для изготовления спинки

Для сборки каркасов традиционно используют либо дерево, либо древесные плиты. Однако они не единственные кандидаты. Для создания изголовья подходит довольно широкий ассортимент материалов.

Пластик. Эти панели могут стать решением для лаконичных стилей. Металл. В этом случае речь идет о кованых изделиях, которыми украшают классические интерьеры. Ламинат. Данным материалом нередко отделывают стену за кроватью, но иногда его используют и для создания мягкой спинки.

В роли изголовья нередко выступают неожиданные предметы — зеркала, картины и лепнина. Однако это варианты, скорее, исключения из правил, так как они непрактичны, а стекло и вовсе опасно.

Что касается обивочной ткани, для декоративных элементов можно использовать практически любой вид — хлопок, атлас, бархат, плюш, кожу (искусственную, натуральную) и т. д. Однако при поиске оптимального варианта нужно обратить внимание на несколько моментов:

экологичность — важное условие, поскольку в спальне люди проводят не менее трети суток;

выбранный материал обязан идеально вписываться в интерьер комнаты;

его износостойкость, максимальная простота ухода — большие плюсы.

Если выбирают текстиль, имеющий крупный, яркий рисунок, то дополнительных декоративных элементов с такими принтами не используют. В противном случае можно легко перегрузить интерьер комнаты, и так не отличающейся большими размерами.

Важные нюансы

Они касаются характеристик будущего изголовья. Оно не должно быть слишком узким: оптимальная ширина соответствует размеру кровати, но может быть и немного шире. Если подголовник планируют сделать функциональным (встроенные полки, шкафчики), то главное условием является его безопасность. Полки обязаны иметь бортики, а маленькая, но настоящая мебель — замки.

Изголовье кровати и стиль

Гармония — то, что необходимо любому помещению. Поэтому прежде чем рассматривать вопрос, как сделать изголовье кровати своими руками, нужно подобрать ту модель, которая идеально впишется в пространство. В этом случае почти все решает дизайн спальни.

Классика подразумевает такую же правильную форму спинки. Пастельные тона идеально сочетаются с натуральным цветом дерева, поэтому для них нередко выбирают именно жесткие модели. Второй подходящий вариант — богатые мягкие изголовья с каретной стяжкой. Стиль барокко не зря назвали «причудливым». Он изобилует декоративными элементами, приветствует витиеватость линий, поэтому дает возможность использовать узорные спинки — изделия сложной формы, изголовья, покрытые золотом или бронзой. Лофт предполагает минимальное количество декоративных элементов. Идеальный вариант — деревянное изголовье: большие необработанные доски, продольный спил дерева и т. п. Скандинавский стиль — это функциональность, преобладание светлых тонов и натуральных материалов. Идеалом будет дерево, обивка из льняных, хлопчатобумажных тканей. Минимализм — стиль функциональности, но сдержанности. Предпочтительные цвета изголовий — бежевые, светло-серые, пастельные оттенки. Модерну противопоказаны острые углы и грубое оформление. Здесь будут кстати плавные линии, изголовья из металла или пластика. Хай-тек — причина для выбора модели строгой геометрической формы. Идеалом будут спинки в черно-белых тонах. Кантри. В этом случае приветствуются спинки из гобелена, кожи, конструкции, собранные из подушек. Эко-стиль. Ему необходимы натуральные материалы — дерево, льняные и хлопчатобумажные ткани.

Обязательное условие для любого стиля — сочетание тона фона изголовья с оттенками, которые преобладают в интерьере.

Как сделать изголовье кровати своими руками?

Изделие может быть очень простым, или максимально сложным, поэтому только от хозяев зависит, какую модель они предпочтут. Тем, кто еще не занимался подобной работы, имеет смысл потренироваться на элементарных изделиях. Когда появятся навыки, можно «замахнуться» даже на «пуговичный шедевр».

Изголовье, собранное из досок

Такая конструкция является декоративным элементом, предназначение которого служить дополнением интерьера. Для создания этой спинки нужно подготовить и купить:

дубовые доски, длина 180 см, толщина — 3 см;

профиль для фиксации на стене;

ручную газовую горелку;

карандаш, линейку;

электролобзик;

угольник;

уровень;

долото.

Для защиты материала потребуется лак. Собирают простейшую конструкцию так:

Доски выкладывают на ровной поверхности так, как задумано. Потом их подписывают, чтобы избежать путаницы. Заготовки освобождают от коры, используя долото. Затем их правильно располагают друг относительно друга, проводят карандашную линию, излишки с боков убирают лобзиком. Доски шлифуют, обжигают, на завершающем этапе их лакируют.

После подготовки элементов конструкции собирают изголовье, соединяя доски с помощью профиля. Вешают изголовье на анкерные болты, предварительно начертив на стене горизонтальную линию. Разметку обязательно проверяют уровнем.

Простая мягкая спинка без стяжки

Обтянуть прямоугольник — задача-минимум. Но чтобы изделие не выглядело неинтересным, рекомендуют подобрать материал с рисунком. В этом случае есть и второй плюс — он поможет скрыть небольшие дефекты, которые вполне могут появиться во время дебютной работы.

Материалы и инструменты

Чтобы работа проходила без вынужденных перерывов, нужно предварительно собрать все необходимое. Для создания изголовья потребуется:

основа — ДСП, ЛДСП либо фанера, худший из вариантов — очень толстый картон;

поролон (синтепон, ватин): количество наполнителя зависит от желаемой мягкости изделия, обязательный минимум — два слоя;

плотная ткань для обивки: идеалом является мебельный материал, так он максимально надежен, долговечен и практичен;

степлер для мебели;

линейка, угольник;

электролобзик;

карандаш;

ножницы.

Вместо степлера можно использовать маленькие мебельные гвоздики. Для фиксации наполнителя потребуется клей, хотя некоторые мастера против такого способа. Если поролон потребует замены, то с ним придется долго «воевать».

Изготовление мягкой спинки

Сначала с кровати снимают мерки. Оптимальный вариант изголовья — изделие, которое точно повторяет габариты мебели.

Сначала переносят размеры спинки на основу, затем заготовку вырезают лобзиком. Подготавливают необходимое количество слоев наполнителя. Куски не должны быть больше детали из ДСП, чтобы не заходить за ее края. Каждый из слоев приклеивают к основе.

В последнюю очередь вырезают ткань: кусок должен быть больше изголовья на 20-30 см. Ее натягивают на поролон, потом фиксируют с обратной стороны степлером или гвоздями.

Оформление задника

Эту спрятанную сторону можно оставить без отделки. Но не слишком трудно и ее оформить красиво. Для этого берут отрезок ткани (любой). Его натягивают, подворачивают края внутрь и фиксируют мебельными гвоздиками по периметру изделия.

Изголовье из мягких квадратов

Второй способ изготовления спинки потребует больше времени и усилий. В этом случае основой являются маленькие элементы — квадраты, прямоугольники, шестиугольники и т. д. Каждый из них делают отдельно, а потом закрепляют на основе. Плюс способа — возможность комбинировать отделочные ткани разных расцветок и текстур. Второе достоинство — шанс избавиться от оставшегося материала (например, от обрезков фанеры). Самый простой, но вполне достойный вариант для начинающих — изготовление квадратов.

Набор материалов и инструментов в этом случае аналогичен. На роль квадратов и основы для них лучше взять «покладистую» фанеру. Работа состоит из нескольких этапов:

Первым делом из фанеры нарезают квадраты. Количество и их размер зависят от габаритов изголовья, и от того, сколько времени готовы потратить хозяева на создание этого элемента. Если используют только поролон, то из него вырезают квадраты аналогичного размера. Когда дополнительным материалом служит ватин, то добавляют припуск на перекрытие «главного» наполнителя. Ткань, как и при изготовлении предыдущего изделия, вырезают с большим запасом, необходимым для фиксации материала «в тылу». Переходят к изготовлению мягких фигур. Делают «сэндвич»: сначала фанера, потом по очереди — поролон, ватин и ткань. Поскольку размер мал, обходятся без помощи клеевого состава: обивочный материала крепят степлером.

Приступают к изготовлению основы для квадратов. Ее размеры должны совпадать с размерами всех элементов, сложенных вместе. Либо быть чуть меньше, чтобы не находиться на виду, а прятаться за ними. Квадраты на заготовке фиксируют с помощью клея или саморезов. В последнем случае крепежные элементы вкручивают со стороны основания.

Элемент, имеющий стяжку

Этот вариант изготовления изделия подойдет для тех, кто не боится столкнуться со сложностями. Такие изголовья выглядят очень эффектно, но обратная сторона этой «мягкой медали» — трудоемкость работы.

Что нужно для изготовления?

Для создания такого украшения кровати и спальни помимо набора, описанного выше, автору нужно приобрести или подготовить:

декоративные элементы — пуговицы, бусины и т. п.;

обычные пуговицы, такое же количество;

длинную иглу с большим ушком;

толстые нитки или бечевку;

дрель со сверлом.

Дополнительным украшением может послужить декоративный шнур.

Как делают тканевые пуговицы?

Эту фурнитуру очень часто не получается подобрать под цвет выбранного материала, поэтому ее приходится делать самостоятельно. Данный этап не отнимет много времени, но для него нужно найти специальное оборудование для опрессовки пуговиц — пресс-матрицу. Значительно ускорит работу штемпельная подушка.

Первый шаг — вырезание заготовок из кожи или ткани. На роль шаблона выбирают пластиковую крышку, чей диаметр больше, чем у пуговицы, на 1 см. Лишние миллиметры уйдут на подгиб, фиксацию материала. Делают заготовки из материала. С помощью крышки и штемпельной подушки на ткани ставят «штампы». Потом ряды кружков нарезают на квадраты. Так работа пойдет быстрее. После этого круги аккуратно вырезают острыми ножницами. Приступают к опрессовке. В нижний элемент приспособления вставляют часть пуговицы с ушком, затем ее устанавливают на станину устройства. Отверстие верхней части закрывают вырезанным кружком так, чтобы его лицевая сторона была снизу.

В центр устанавливают вторую половину заготовки, вдавливают ее так, чтобы излишки ткани выступали одинаково по всей окружности. Затем ее ставят на матрицу, находящуюся на станине, и нажимают на рукоятку станка.

Если оборудование было взято в аренду, то пуговицы рекомендуют изготавливать с запасом, поскольку эта фурнитура может пригодиться во время ремонта изделия.

Этапы создания спинки

Это изголовье кровати своими руками сделать не так просто, потому что автору потребуется терпение, внимательность и усидчивость. Первые шаги аналогичны: это определение размеров, их перенос на деревянное основание и выпиливание заготовки.

На деталь с помощью карандаша, угольника и линейки наносят сетку, предназначенную для стяжки. Как правило, это ромбы. В углах полученных фигур сверлят отверстия. Их диаметр — 2-3 мм. Вырезают слои наполнителя такого же размера, как и основа. Их максимально точно совмещают, затем материалы склеивают. Точно так же (с запасом 20-30 см) вырезают ткань, которую натягивают на основу и временно фиксируют с обратной стороны. Затем приступают к стяжке. Берут пластмассовую пуговицу, которую прошивают прочной нитью, затем с ее внутренней стороны затягивают крепкий узел. Иголку протягивают в просверленное отверстие, вытягивают с лицевой стороны, через поролон и ткань. Инструмент продевают в ушко декоративной пуговицы, натягивают нить, затем снова продевают в отверстие, вытаскивают с обратной стороны. Там ее крепко натягивают и завязывают узлом вокруг пластиковой пуговицы. Торчащие концы нитки обрезают. После завершения этого этапа изголовье укладывают на пол, ткань немного натягивают и окончательно скрепляют скобами. На углах делают аккуратные загибы. Лишний материал аккуратно отрезают, потом тыльную сторону изделия закрывают куском материала.

Начинают фиксацию пуговиц по-разному. Одни считают, что лучше идти рядами, начиная с верхней части конструкции. Другие советуют стартовать с центра изделия, двигаясь по горизонтали в противоположных направлениях. Некоторые мастера рекомендуют делать отверстия не только в основе, но и в поролоне, однако такая работа требует навыков и специальной насадки (цифенбора) на дрель.

Есть и другой вариант создания стяжки. Чтобы подчеркнуть драпировку ромбами, между отверстиями прокладывают декоративный шнур, затем фиксируют пуговицы. Элементы, как и при изготовлении обычного изголовья без стяжки, могут быть сборными — состоять их нескольких квадратов, прямоугольников и т. д.

Как прикрепить изголовье?

Изголовье кровати своими руками — операция, которая заканчивается креплением изделия. Любой декоративный элемент должен надежно фиксироваться, и относительно легкие спинки исключением не являются. Для изголовья используют несколько способов.

Сейчас многие хозяева предпочитают покупать мебель без спинки, поэтому чаще всего такой декор вешают на стену над кроватью. Для фиксации используют петли на спинке и крючки (болты) на стене. Главная задача мастера — обеспечить надежное крепление. Иногда изголовье прикрепляют непосредственно к кровати. В этом случае на спинке фиксируют специальную планку, в каркасе просверливают отверстия, затем обе детали соединяют болтами.

Нередко предпочитают другой вариант: спинку жестко не фиксируют. В этом случае к изголовью присоединяют ножки. Его ставят вплотную между кроватью и стеной.

Сделать изголовье кровати своими руками — задача, которая не всегда оказывается простой. Поэтому перед тем как сделать окончательный выбор, имеет смысл сначала посмотреть, как происходит работа. Например, полезным может быть этот пример: