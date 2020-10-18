Функциональность, практичность и эргономичность — те качества, которые больше всего ценятся, когда речь заходит о необходимых атрибутах любого жилья — о мебели. Одними из самых популярных предметов уже довольно давно стали раздвижные конструкции — шкафы-купе, занимающие минимум пространства. Такие изделия почти уникальны: их можно встроить в ниши и углы, а за счет дверей, двигающихся на роликах, они не крадут пространства в открытом состоянии. Очень часто такую мебель хозяева изготавливают самостоятельно. На «подвиг» их толкают высокие цены, невозможность найти предмет, который идеально впишется в свободное пространство и интерьер. И в этом случае большинство вопросов вызывают двери для шкафа-купе. Ни для кого не секрет, что именно они являются самой сложной частью этих конструкций. На самом деле, не так страшна работа, как ее «малюют». Собрать двери для шкафа-купе своими руками смогут многие хозяева.

Материалы и размеры

Двери для шкафа-купе своими руками соорудить не так сложно, как это может показаться мастеру на первый взгляд. Однако в этом случае важна подготовка, в которую входит приобретение всех материалов и фурнитуры, а также выбор (расчет) размеров купейных дверей.

Материалы для изготовления дверей

Это первый этап, который необходимо пройти, если запланировано изготовление мебели своими руками. Выбор есть: для создания дверей для шкафа-купе можно использовать несколько подходящих материалов.

ДСП — кандидат традиционный. Эти плиты — самый распространенный и доступный по стоимости материал, поэтому их очень часто покупают для изготовления различных предметов мебели. Если у мастера пока нет опыта подобной работы, то ДСП станет лучшим выбором: работа с ними относительно проста. Лучший вариант — более защищенные ламинированные плиты (ЛДСП). МДФ. Этот материал отличается более высоким качеством, но и цена его уже менее привлекательна. Если изготавливать из МДФ только двери, то при сборке шкафа можно немного сэкономить, зато двери будут выглядеть лучше.

Последний претендент — массив древесины. Это лидер по красоте в данном списке, однако для работы с таким дорогим материалом нужен немалый опыт. Поэтому для новичков больше подойдет или ДСП, или МДФ.

Размеры

Ширина — тот параметр, который в большей степени зависит от размера мебели, но каких-то ограничений не существует. Однако есть ряд рекомендаций, позволяющих получить конструкцию, которая будет максимально удобной и беспроблемной.

Оптимальная минимальная ширина одной двери составляет 500 мм. Да, мастер может сделать ее уже, но в этом случае полотно может перекоситься, а затем попросту «выскользнуть» из направляющих. Максимальная рекомендуемая ширина — 1100 мм. Но и этот размер не лучший вариант, поскольку хозяевам придется прилагать немало усилий, а для маленьких членов семей «начинка» шкафа-купе может стать недостижимой целью.

Если говорить о рекомендуемых размерах, при которых во время эксплуатации «вещехранилища» не возникнет никаких затруднений, то они находятся в пределах от 600 до 900 мм. На количество створок мебели влияет ее ширина. Двери в открытом состоянии не должны мешать доступу к наполнению шкафа.

Что касается высоты дверей, то в этом случае каких-то жестких ограничений нет. Данный параметр зависит от высоты потолков или от высоты собираемой мебели, поэтому данный размер владельцы выбирают самостоятельно.

Требования к проему

Они гораздо жестче, чем к традиционным распашным конструкциям, причем в большей степени это касается горизонтальности поверхностей. Исходными размерами остаются длина проема и его высота, но верхняя и нижняя граница должны быть идеальными по всей длине.

Небольшие отклонения боковых стен по вертикали не сильно скажутся на дверях шкафа-купе. Закрыть такие несовершенства декоративной отделкой тоже нетрудно. Однако даже небольшой перепад по горизонтали способен привести к тому, что створки шкафа будут постепенно разбалтываться. Худший сценарий — их заклинивание. Чтобы избежать таких последствий, верхний и нижний профили часто устанавливают на выравнивающие полосы. Первый, самый «экономный кандидат» — элемент, сделанный из ДСП.

Ширина таких полосок выбирается с зависимости от системы, стандартом считаются 100 мм. Если для компенсации неровностей выбирают этот вариант, то высоту проема измеряют после завершения их монтажа. Второй способ — вычитания их общей толщины из высоты предварительно измеренного проема.

Комплект для монтажа дверей шкафа-купе

Поскольку рассматривается вопрос о том, как сделать только двери для шкафа-купе своими руками, в первую очередь надо узнать о том, что именно входит в комплектацию этих подвижных систем.

Направляющие

Это главные элементы любой раздвижной системы, благодаря им становится возможным движение полотен. По понятным причинам направляющих (рельсов, треков) две — верхняя и нижняя. Они изготовлены из разных материалов, сильно отличаются внешне, что дает возможность сделать работу самодельной системы максимально эффективной.

Верхняя направляющая сделана из пластика, она имеет глубокий профиль. Нижняя, наоборот, максимально плоская, и изготовлена из металла. Чаще всего используют алюминий, легкий и более простой в работе. Во время установки подготовленных створок их сначала заводят в верхний профиль, приподнимают, а затем аккуратно вставляют в нижний рельс.

Полотна

В состав каждой створки тоже входят профили. Их несколько:

верхний;

нижний;

профиль-ручка;

промежуточный: один или несколько.

Последних, межсекционных элементов может не быть вовсе, если не предусматривается дверь, собранная из разных материалов — из ДСП или ЛДСП, МДФ, из зеркала или стекла (прозрачного, тонированного), пластика и т. д. Минимальная толщина их составляет 4 мм, максимальная 10 мм. Для стекла, зеркала или пластика требуется уплотнительная прокладка.

Для движения створок на них в верхней и нижней части монтируют роликовые механизмы. Задача верхних элементов — стабилизация полотен по вертикали. На нижние ролики приходится весь вес дверей. Фиксируют роликовые механизмы специальным крепежом, идущим в комплекте.

Как рассчитать размеры?

Не надо долго говорить о том, что от этого этапа зависит результат работы, это понятно всем. Поэтому у мастера есть два способа решить задачу. Первый гарантирует качество, второй путь более «тернист».

Помощь специалистов. Если двери предназначены для шкафа-купе, который будет занимать все пространство между стенами, то можно пойти простым путем. В этом случае хозяевам надо измерить проем, решить, сколько дверей в мебели будет, а потом обратиться в фирму, которая занимается изготовлением дверей. Лучше довериться организации, которая продаст комплект, не включая в стоимость сборку конструкции. Самостоятельная работа. Обращение в фирму сильно ограничивает ассортимент, так как выбирать материалы и комплектующие придется только из того, что есть в этой компании. Самостоятельный расчет, наоборот, позволит подбирать материалы в разных фирмах, что гарантирует не только приобретение того, что больше всего походит интерьеру, но и покупку по оптимальным ценам.

Второй способ сложнее, затратнее по времени и средствам. Однако те, кого больше интересует возможность «выбора из множества», скорее всего, предпочтут именно это решение.

Створки и их профили

Высота полотен и вертикальных профилей, обрамляющих их, не требует длительных расчетов. От этого параметра шкафа-купе отнимают 40-45 мм, получая длину боковых профилей и створок. Но это все-таки примерное значение, так как на данный параметр влияет размер роликов и самого механизма, толщина направляющего профиля. Чтобы не допустить ошибок, надо из высоты шкафа вычесть сумму этих величин, а уже от нее отнять несколько миллиметров (до 1 см). Они необходимы створкам для свободы передвижения. В этом случае внимательный пересчет – условие обязательное.

Немного больше придется потрудиться, определяя второе значение. Ширина полотен рассчитывается таким образом, чтобы в закрытом состоянии на виду оставался только один профиль-ручка. Но он не должен закрывать материал створки. Если в системе планируется сделать два полотна, то сначала измеряют ширину проема, к ней добавляют ширину профиля-ручки, а затем результат делят на два. Искомое и будет шириной каждой из створок.

Чтобы было понятнее, лучше привести простой пример. Если проем составляет 1500 мм, а ширина профиля-ручки 20 мм, то сначала эти величины складывают, получая 1520 мм. Затем делят на 2: 1520/2 = 760 мм. Когда створок будет 3, то к 1500 мм также прибавляют удвоенную ширину профиля-ручки, а затем результат делят, но уже на 3: 1500+40 = 1540, 1540/3 = 513,3 мм.

На ширину всех горизонтальных профилей влияет ширина ручки. В этом случае от ширины створок отнимают ее удвоенную ширину, поскольку ручек у полотен две. Пример: 760 – 40 мм (20х2) = 720 мм.

Заполнение, или наполнение

Так называют фрагменты, которые находятся в раме, собранной из профилей. В этом случае при расчетах ширины и высоты основного материала двери-купе из общих значений вычитают удвоенную ширину/высоту обрамляющего профиля, горизонтального или вертикального, бокового. В том случае, если заполнение сложное, и состоит из нескольких фрагментов, то из высоты вычитают размер межсекционного профиля (или нескольких). Как правило, ширина его минимальна — примерно 1 мм.

Проще всего расчет наполнителя, сделанного из ДСП (МДФ). Если в состав створки будет входить стекло или зеркало, то от высоты необходимо отнять толщину уплотнительной прокладки. Поскольку ее надевают по периметру, то общее значение составит 2 мм (1 мм сверху и 1 мм снизу).

Двери для шкафа-купе своими руками

Работа будет проходить без задержек и пауз, если заранее подготовить все необходимое. И в этом случае мастеру не обойтись без инструментов. В обязательный набор входит:

киянка (резиновая);

дрель, сверла по металлу;

наждачная бумага, надфиль или напильник;

перфоратор для крепления профилей к прочным стенам;

линейка, угольник, отвес, уровень (обычный либо лазерный);

ножовка по металлу или электролобзик с полотном для алюминия;

набор отверток или шуруповерт с битами (обычными и шестигранниками);

ручная циркулярная пила или электролобзик, если вставки для створок решено делать самостоятельно.

Болгарка и алюминий — вещи несовместимые. Резка УШМ неизбежно приведет к перегреву и разрушению структуры защитного покрытия металла. Есть альтернатива «работе своими руками». Можно пойти более легким путем и заказать нарезку профилей в компании, занимающейся реализацией раздвижных систем.

Подготовка элементов

Первым делом занимаются профилями. Их нарезают по размерам, причем максимально точно, неукоснительно соблюдают угол 90°. Затем в профилях-ручках сверлят сквозные отверстия для монтажа крепежных элементов и роликов. Диаметр их зависит от размеров приобретенного крепежа. Понадобятся отверстия двух диаметров: больший (внешний) составляет 6-10 мм, меньший, внутренний — 4-6 мм.

Сверху необходимо просверлить только одно отверстие: его центр удален от края профиля на 7 мм. В нижней части отверстий требуется два: первое также находится от края на расстоянии 7 мм, второе в 42 мм от среза профиля.

Наполнение

После этой подготовки приступают к сборке фрагментов наполнения. Чаще заполнение для двери заказывают. Однако секции можно изготовить своими руками. В этом случае работа должна быть выполнена безукоризненно. Крайне важна точность разметки, соблюдение прямых углов, ровность реза. Иначе не будет гарантии, что элементы войдут в готовую раму. Некорректно вырезанные заготовки способны ее перекосить. Срезание фаски (глубина и ширина — 2-3 мм) — еще один необходимый этап.

Когда в конструкции предусмотрены стеклянные либо зеркальные части, по периметру сначала укладывают уплотнительную резинку. Ее надевают, утапливая пальцем в торец элемента. Концы уплотнителя укладывают впритык, нахлест не оставляют. Чтобы избежать травм в том случае, если элемент разобьется, на обратную сторону зеркала приклеивают защиту. На эту роль подойдет обычная самоклеящаяся пленку. Створку, состоящую из нескольких фрагментов, собирают с помощью межсекционных профилей.

Иногда могут потребоваться значительные усилия, чтобы вставить в него наполнение. В этих случаях неподатливый материал заставляют войти ударами тыльной стороны ладоней или легкими, осторожными постукиваниями резиновой киянкой. После сборки створки сверху и снизу аналогично устанавливают последние профили полотен.

Обрамление

Потом переходят к монтажу боковых профилей-ручек. Действия здесь аналогичны предыдущим: сначала наполнение осторожно вставляют в паз, помогая себе руками или инструментом, потом вгоняют секцию до упора, не допуская ни малейшего перекоса. После сборки рамы ее затягивают крепежными элементами.

Начинают в верха створок. Крепеж вставляют в просверленное отверстие, затягивают соединение ключом-шестигранником. Немного не дойдя до упора, между перемычкой профиля и головкой шурупа вставляют верхние ролики. Затем саморез затягивают. Аналогичным образом действуют с другой стороны полотна.

Нижние ролики

Потом переходят к нижнему краю изделия. Крепежи вкручивают в верхнее отверстие. В этом случае с обеих сторон их просто затягивают до упора. Устанавливают ролики. Сначала упорную пластину заводят в паз, затем прижимают.

Удерживая пружину, корпус ролика заводят внутрь. В отверстие вставляют винт, который затягивают шестигранником. Но не до упора, поскольку во время установки двери этим элементом будет регулироваться положение полотна. Во время настройки системы его угол либо приподнимают, либо опускают.

Монтаж направляющих

После завершения работы со створками переходят к монтажу верхней направляющей. Ее крепят или к верхней части шкафа-купе, или к потолку. Потом переходят к установке нижнего элемента. В этом случае точность расположения элементов относительно друг друга определяют с помощью лазерного уровня или отвеса.

Если дорогой инструмент отсутствует, то поступают по-другому. Сначала нижнюю направляющую просто укладывают, но не фиксируют. Затем заводят в верхний рельс одну створку, потом — нижние ролики в соответствующий паз. После выставления полотна вертикально нижнюю направляющую окончательно закрепляют. Ассистента в этом случае поможет: он будет следить за тем, чтобы дверь случайно не поменяла положения.

В систему устанавливают оставшуюся створку (или несколько). По краям направляющей фиксируют пружины-ограничители. Их количество зависит от числа створок. Каждому полотну нужна своя пара «отбойников». Последний этап операции «Двери для шкафа-купе своими руками» — приклеивание шлегеля по бокам конструкции.

Это самоклеящаяся ворсистая полоса, которую используют в качестве демпфера. Ее задача — защита — смягчение ударов створок о стенки шкафа, или о стены, если купе сделано бескорпусным. У этих элементов есть небольшой недостаток. Со временем края шлегелей самостоятельно отклеиваются. Чтобы предупредить такое «ЧП», их на краях фиксируют специальными защелками-прищепками. Однако эту клипсу легко заменит обычный суперклей, нанесенный на края щеточного уплотнителя.

Собрать двери для шкафа-купе своими руками вполне реально, причем для большинства людей, которым сборкой и монтажом полезных конструкции заниматься просто нравится. Однако не все хозяева готовы пожертвовать своим временем, поэтому им нужно подумать о помощи специалиста. Несомненно, лучше раз увидеть, чем сто — прочитать. О том, как выглядит такая трудоемкая работа, расскажет (и покажет) следующее видео: